        Индикатор для бинарных опционов JBR Trend Indicator

        Индикатор JBR Trend Indicator – это платный трендовый индикатор, разработанный и оптимизированный для рынка Forex и бинарных опционов. Индикатор применяется в торговой стратегии JBR Trend, где его расчеты используются для определения направления тренда и поиска точки входа в рынок. 

        Стоимость индикатора на сайте продавца составляет 250$, но с нашего сайта JBR Trend Indicator можно скачать бесплатно для ознакомления.

        Индикатор для бинарных опционов JBR Trend

        Характеристики индикатора для бинарных опционов JBR Trend Indicator

        Установка индикатора для бинарных опционов JBR Trend Indicator в MT4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикатора:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов JBR Trend Indicator 

        Индикатор JBR Trend Indicator, как и классический индикатор MACD, строится на основе схождения-расхождения Скользящих Средних. Однако, если в случае с MACD трейдер может самостоятельно настроить периоды Скользящих Средних (Moving Average), то в индикаторе JBR Trend Indicator используется авторская методика усреднения, которая намного быстрее реагирует на изменения цены, при этом работая более слаженно и эффективно.

        Индикатор для бинарных опционов JBR Trend Indicator

        В индикаторе JBR Trend Indicator есть несколько настраиваемых параметров:

        • period – чувствительность индикатора;
        • price – период усреднения цены;
        • MA1period – период быстрой скользящей средней;
        • MA2period – период медленной скользящей средней;
        • TypeMA1 – тип быстрой скользящей средней;
        • TypeMA2 – тип медленной скользящей средней.

        Тип скользящей средней позволяет выбрать метод усреднения цены, где простая Скользящая Средняя (Simple Moving Average) – 0, экспоненциальная Скользящая Средняя (Exponential Moving Average) – 1, сглаженная Скользящая Средняя (Smoothed Moving Average) – 2, линейно взвешенная Скользящая Средняя (Linear Weighted Moving Average) – 3.

        Настройка индикатора для бинарных опционов JBR Trend Indicator

        Сигналы и торговля по индикатору JBR Trend Indicator для бинарных опционов

        Основная функция индикатора JBR Trend Indicator – определение направления тренда: при восходящем тренде линия индикатора находится выше нулевой отметки и окрашена в зеленый цвет, а во время нисходящего тренда линия индикатора красного цвета и расположена ниже своей нулевой отметки.

        Рыночная тенденция (тренд) – это устойчивое направленное движение цены, где трейдеры зарабатывают большую часть своего капитала. Это самая важная часть рынка и именно поэтому очень важно знать:

        1. что такое медвежий и бычий тренд;
        2. что такое боковой тренд (флэт).

        Также не лишним будет ознакомиться со списком лучших трендовых индикаторов для бинарных опционов.

        Главный сигнал индикатора JBR Trend Indicator, который вы будете использовать для покупки бинарных опционов, это пересечение линией индикатора нулевой отметки:

        • при пересечении сверху вниз – покупка контракта Put с временем экспирации 3 свечи;
        • при пересечении снизу вверх – покупка контракта Call с временем экспирации 3 свечи.

        Эти правила работают для всех таймфреймов: от 60 секунд до одного месяца. Чем меньше таймфрейм, тем больше “рыночного шума”, поэтому индикатор рекомендуется использовать на временных интервалах от 30 минут и выше.

        индикатор JBR Trend. Пересечение нулевой отметки

        Сильным сигналом для входа в рынок будет дивергенция. Дивергенция возникает в случаях, когда новый максимум или минимум цены расходится с показаниями индикатора. Это говорит о том, что цена ушла слишком далеко и слишком быстро, что может быть признаком окончания движения и даже разворота тренда. Если вы увидели такой сигнал на графике, то это отличный момент для покупки бинарных опционов со временем истечения контракта в 3 свечи.

        Также, если вы интересуетесь дивергенциями, то рекомендуем использовать индикатор дивергенций Awesome Oscillator Divergence, который построен на других индикаторах и может дать дополнительные сигналы.

        Индикатор JBR Trend. Дивергенция

        Рекомендации перед работой с индикатором JBR Trend Indicator:

        1. используйте 30-минутные таймфреймы или выше;
        2. рассматривайте одновременно не более 3-х торговых активов;
        3. не торгуйте за 30 минут до и после выхода важных новостей;
        4. не покупайте бинарные опционы на волатильных свечах;
        5. не открывайте сделки перед уровнем сопротивления или поддержки.

        Рассмотрим один из примеров сигналов индикатора на валютной паре EUR/USD, M30. На графике виден сигнал пересечения индикатором JBR Trend Indicator нулевой отметки снизу вверх. Покупать опцион Call в этом случае можно было как на закрытии сигнальной свечи, так и на открытии новой. В любом случае, сделка оказалась бы выигрышной.

        Покупка бинарных опционов по сигналам индикатора JBR Trend

        На примере ниже, валютная пара USD/CAD M30 пребывает в состоянии флэта, где трендовые индикаторы не работают. Но даже в таких сложных ситуациях на рынке, сигналы индикатора JBR Trend Indicator сработали достаточно неплохо и гарантировали положительный исход сделки.

        Это пример широкого флэта на рынке. В узком коридоре ставка может оказаться проигрышной, если дополнительно не использовать индикаторы для определения флэта.

        Покупка бинарных опционов по сигналам индикатора JBR Trend на валютной паре USD/CAD

        Заключение

        Индикатор JBR Trend Indicator – интересный и эффективный инструмент, способный давать хорошие сигналы для покупки бинарных опционов. Но не стоит рассчитывать что индикатор будет давать только прибыльные сигналы для входа в рынок. Грааля не существует, поэтому фильтруйте и дополняйте сигналы индикатора другими методами анализа рынка, среди которых можно выделить технический анализграфический анализ и метод Price Action.

        Также никогда не забывайте про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как они помогут сберечь ваш депозит о слива. И обязательно торгуйте только через проверенных брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно индикатор JBR Trend Indicator

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        tirant
        tirant
        Так если этот индикатор применяется в торговой стратегии, может есть смысл брать уже стратегию? Хотя лучше протестировать.
        Богдан, Как вариант можно протестить индикатор, хотя скорее всего всё равно не получится понять рабочая ли стратегия.
        Артур, Очень тяжело будет составить мнение о стратегии по одному индикатору.
        tirant, согласен на все 100%, тем более стратегия может подразумевать использование дополнительных инструментов, а так можно оценить индикатор в чистом виде, а может даже придумать свою собственную стратегию с ней.
        Руслан, Ну не на столько я умный что бы придумывать стратегии.
        12 декабря 2023
        Option Bull
        Option Bull
        Спасибо что предупредили о том, что сигналы могут быть ненадежными! Буду пробовать его на демке в сочетании с другими индикаторами и осцилляторами, в частности с предложенными в видео ниже.
        11 декабря 2023
        Руслан
        Руслан
        Руслан
        Руслан
        цена конечно за него зашкаливает, кто вообще столько готов платить??? хорошо nxj тут можно бесплатно скачивать индюки платные
        Женя, если индикатор действительно стоит своих денег, то любой более-менее опытный трейдер сможет с его помощью отбить потраченные вложения + еще и заработать сверху примерно за неделю торговли))
        11 декабря 2023
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        tirant
        tirant
        Артур
        Артур
        Богдан
        Богдан
        Тимур
        Почему индикатор не отображается?
        04 марта 2023
        вячеслав
        ИНДИКАТОР НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ....
        27 февраля 2023
        Алексей
        Алексей
        цена конечно за него зашкаливает, кто вообще столько готов платить??? хорошо nxj тут можно бесплатно скачивать индюки платные
        Женя, мдааа. Хорошо что без оплаты можно понять что это такое) 250 дол. да... дороговато, хотя смотря для кого. Кто как торгует.
        25 мая 2022
        Серж
        Цвета индикатора не редактируются скидываться почему-то, хотел цвета поменять и линию добавить а нет, впервые такое вижу может у кого решение есть?, настройки скидываться при смени тайм фрейма и приходиться всё заново, на двух терменалах пробывал мт4
        к сожалению это такой индикатор, ничего не сделаешь, разве что сохраняй как шаблон и постоянно загружай его
        15 ноября 2021
        Boaz
        Цвета индикатора не редактируются скидываться почему-то, хотел цвета поменять и линию добавить а нет, впервые такое вижу может у кого решение есть?, настройки скидываться при смени тайм фрейма и приходиться всё заново, на двух терменалах пробывал мт4
        07 ноября 2021
        Василий
        Василий
        осциллятор нормальный, пересечения отрабатываются впринципе, но не стоит он 250 баков
        07 ноября 2021
        Нурлан Омаров
        Нурлан Омаров
        взял его в свою стратегию, он вписался идеально, и как фитр, и как сигнальщик. торгую м5 с экспирац 5-15 мин по тренду. развороты не беру, и получается прибыльно
        Женя
        цена конечно за него зашкаливает, кто вообще столько готов платить??? хорошо nxj тут можно бесплатно скачивать индюки платные
        07 ноября 2021
