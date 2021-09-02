Индикатор для бинарных опционов JBR Trend Indicator

Индикатор JBR Trend Indicator – это платный трендовый индикатор, разработанный и оптимизированный для рынка Forex и бинарных опционов. Индикатор применяется в торговой стратегии JBR Trend, где его расчеты используются для определения направления тренда и поиска точки входа в рынок.

Стоимость индикатора на сайте продавца составляет 250$.

Характеристики индикатора для бинарных опционов JBR Trend Indicator

Установка индикатора для бинарных опционов JBR Trend Indicator в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикатора:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов JBR Trend Indicator

Индикатор JBR Trend Indicator, как и классический индикатор MACD, строится на основе схождения-расхождения Скользящих Средних. Однако, если в случае с MACD трейдер может самостоятельно настроить периоды Скользящих Средних (Moving Average), то в индикаторе JBR Trend Indicator используется авторская методика усреднения, которая намного быстрее реагирует на изменения цены, при этом работая более слаженно и эффективно.

В индикаторе JBR Trend Indicator есть несколько настраиваемых параметров:

period – чувствительность индикатора;

price – период усреднения цены;

MA1period – период быстрой скользящей средней;

MA2period – период медленной скользящей средней;

TypeMA1 – тип быстрой скользящей средней;

TypeMA2 – тип медленной скользящей средней.

Тип скользящей средней позволяет выбрать метод усреднения цены, где простая Скользящая Средняя (Simple Moving Average) – 0, экспоненциальная Скользящая Средняя (Exponential Moving Average) – 1, сглаженная Скользящая Средняя (Smoothed Moving Average) – 2, линейно взвешенная Скользящая Средняя (Linear Weighted Moving Average) – 3.

Сигналы и торговля по индикатору JBR Trend Indicator для бинарных опционов

Основная функция индикатора JBR Trend Indicator – определение направления тренда: при восходящем тренде линия индикатора находится выше нулевой отметки и окрашена в зеленый цвет, а во время нисходящего тренда линия индикатора красного цвета и расположена ниже своей нулевой отметки.

Рыночная тенденция (тренд) – это устойчивое направленное движение цены, где трейдеры зарабатывают большую часть своего капитала. Это самая важная часть рынка и именно поэтому очень важно знать:

Главный сигнал индикатора JBR Trend Indicator, который вы будете использовать для покупки бинарных опционов, это пересечение линией индикатора нулевой отметки:

при пересечении сверху вниз – покупка контракта Put с временем экспирации 3 свечи;

при пересечении снизу вверх – покупка контракта Call с временем экспирации 3 свечи.

Эти правила работают для всех таймфреймов: от 60 секунд до одного месяца. Чем меньше таймфрейм, тем больше “рыночного шума”, поэтому индикатор рекомендуется использовать на временных интервалах от 30 минут и выше.

Сильным сигналом для входа в рынок будет дивергенция. Дивергенция возникает в случаях, когда новый максимум или минимум цены расходится с показаниями индикатора. Это говорит о том, что цена ушла слишком далеко и слишком быстро, что может быть признаком окончания движения и даже разворота тренда. Если вы увидели такой сигнал на графике, то это отличный момент для покупки бинарных опционов со временем истечения контракта в 3 свечи.

Рекомендации перед работой с индикатором JBR Trend Indicator:

используйте 30-минутные таймфреймы или выше; рассматривайте одновременно не более 3-х торговых активов; не торгуйте за 30 минут до и после выхода важных новостей; не покупайте бинарные опционы на волатильных свечах; не открывайте сделки перед уровнем сопротивления или поддержки.

Рассмотрим один из примеров сигналов индикатора на валютной паре EUR/USD, M30. На графике виден сигнал пересечения индикатором JBR Trend Indicator нулевой отметки снизу вверх. Покупать опцион Call в этом случае можно было как на закрытии сигнальной свечи, так и на открытии новой. В любом случае, сделка оказалась бы выигрышной.

На примере ниже, валютная пара USD/CAD M30 пребывает в состоянии флэта, где трендовые индикаторы не работают. Но даже в таких сложных ситуациях на рынке, сигналы индикатора JBR Trend Indicator сработали достаточно неплохо и гарантировали положительный исход сделки.

Это пример широкого флэта на рынке. В узком коридоре ставка может оказаться проигрышной, если дополнительно не использовать индикаторы для определения флэта.

Заключение

Индикатор JBR Trend Indicator – интересный и эффективный инструмент, способный давать хорошие сигналы для покупки бинарных опционов. Но не стоит рассчитывать что индикатор будет давать только прибыльные сигналы для входа в рынок. Грааля не существует, поэтому фильтруйте и дополняйте сигналы индикатора другими методами анализа рынка, среди которых можно выделить технический анализ, графический анализ и метод Price Action.

Также никогда не забывайте про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как они помогут сберечь ваш депозит о слива. И обязательно торгуйте только через проверенных брокеров бинарных опционов.

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

