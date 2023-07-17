Сигнальный индикатор для бинарных опционов SysDojiRev дает очень простые торговые рекомендации в виде стрелок, поэтому воспользоваться им без труда смогут даже совсем неопытные трейдеры. В основе индикатора лежит свечной паттерн “Разворот доджи” в комбинации с простой скользящей средней.

Индикатор разворота доджи продается в сети под разными названиями с широким разбросом цен, но спешить покупать его точно не стоит. Дело в том, что еще в 2010 году Франклин Охоа выложил код SysDojiRev как бесплатное приложение к своей книге “Доказанные методы заработка на рынке”. Скачать этот индикатор для бинарных опционов с некоторыми мелкими, но полезными функциональными доработками можно у нас на сайте совершенно бесплатно.

Характеристики индикатора для бинарных опционов SysDojiRev

Установка индикатора для бинарных опционов SysDojiRev

Индикатор SysDojiRev устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора SysDojiRev для бинарных опционов

Главной функцией индикатора SysDojiRev для бинарных опционов является поиск на графике свечного паттерна “Разворот доджи”:

Алгоритм выявляет комбинации, где тело одной свечи составляет не более 10% общего размера следующей за ней. В зависимости от расположения текущей цены актива относительно простой скользящей средней, а также учитывая цену закрытия следующих двух свечей, индикатор дает стрелочные сигналы на открытие Call или Put опционов:

Благодаря открытому коду индикатора мы точно знаем, что для появления сигнала на покупку Call опциона индикатор использует следующие условия:

Верх свечи доджи находится ниже простой скользящей средней с периодом 10. Одна из двух следующих за доджи свечей закрыта выше доджи-свечи.

Для сигнала Put:

Низ свечи доджи находится выше простой скользящей средней с периодом 10. Одна из следующих за доджи двух свечей закрыта ниже доджи.

Небольшими, но полезным усовершенствованиями этой версии индикатора SysDojiRev является возможность получать всплывающие и звуковые оповещения о появлении новых сигналов для торговли бинарными опционами, а также специальная кнопка, включающая и отключающая отображение стрелочных сигналов на графике:

Настройки индикатора SysDojiRev позволяют изменить максимальное отношения тела свечи доджи относительно размера следующей свечи в параметре percentage. Другие настройки позволяют влиять на алерты, визуальные параметры сигналов и расположение кнопки переключения режима индикатора:

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов SysDojiRev

Прежде чем приступать к торговле по индикатору SysDojiRev для бинарных опционов, нужно убедиться, что вы знакомы с принципами торговли по свечным паттернам.

Интерпретировать свечу доджи саму по себе следует как неопределенность на рынке: текущий тренд истощился, возможности продавцов и покупателей сбалансированы, и вероятность разворота тренда существенно возросла. Индикатор SysDojiRev не просто идентифицирует свечи доджи, но и отслеживает следующие две, поэтому сигнал на покупку бинарного опциона появляется только тогда, когда появились первые признаки разворота тренда согласно показателям SMA и цене закрытия следующих за доджи свечей.

Принять во внимание следует и то, что использование индикатора SysDojiRev на бинарных опционах будет более эффективным на старших таймфреймах. Автор индикатора в своей книге отмечает, что сам предпочитает использовать его на H1 таймфрейме, так как чем больше времени заняло формирование доджи, тем надежнее будет сигнал. Это не означает, что SysDojiRev нельзя использовать на младших таймфреймах, но на M1 вы будете получать слишком много ложных сигналов. По этой причине использование индикатора на таймфреймах M15 и выше является предпочтительным.

Паттерн “Разворот доджи” лучше всего применять в торговле бинарными опционами по тренду. В этом случае SysDojiRev будет сигнализировать о вероятности завершения краткосрочного отката цены против тренда, и использование именно таких сигналов будет наиболее эффективным.

Если вы только начинаете свой путь в торговле бинарными опционами и испытываете трудности с определением тренда, помочь овладеть этим навыком вам обязательно поможет наша статья "Определение и использование бычьего и медвежьего тренда".

Итак, правила для покупки Call опциона будут следующие:

На рынке восходящий тренд. Появился зеленый сигнал стрелки вверх.

На открытии следующей свечи можно покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи.

Для покупки Put опциона:

На рынке нисходящий тренд. Появился красный сигнал стрелки вниз.

На открытии следующей свечи можно покупать Put опцион.

Открытие опциона Call

На скриншоте ниже соблюдены оба условия для покупки Call опциона: на рынке наблюдается восходящий тренд, и появилась зеленая стрелка вверх. Можно покупать Call опцион.

Открытие опциона Put

На скриншоте ниже мы видим, что тренд нисходящий. Поэтому, после появления красной стрелки вниз, можно покупать Put опцион на открытии следующей свечи.

Заключение

Сигнальный индикатор для бинарных опционов SysDojiRev – очень простой в применении и достаточно эффективный. Свечные паттерны, на которых он основан, пожалуй, нельзя считать граалем технического анализа, но тем не менее, этот классический метод проверен временем. Алгоритм появления сигналов SysDojiRev полностью прозрачен и понятен, в отличие от показаний многих других дорогих, но сомнительных индикаторов с засекреченными формулами и перерисовкой сигналов.

При самостоятельном тестировании SysDojiRev для бинарных опционов не забывайте, что любые эксперименты с правилами торговли и настройками следует проводить только на демо-счету. На реальном же счету применение правил мани-менеджмента и риск-менеджмента позволит повысить доходность и ограничить убытки.

Если вы еще не выбрали площадку для торговли бинарными опционами, обратите в первую очередь внимание на наш рейтинг надежных брокеров.

