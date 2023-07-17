    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        SysDojiRev

        Индикатор для бинарных опционов SysDojiRev

        Сигнальный индикатор для бинарных опционов SysDojiRev дает очень простые торговые рекомендации в виде стрелок, поэтому воспользоваться им без труда смогут даже совсем неопытные трейдеры. В основе индикатора лежит свечной паттерн “Разворот доджи” в комбинации с простой скользящей средней.

        Индикатор разворота доджи продается в сети под разными названиями с широким разбросом цен, но спешить покупать его точно не стоит. Дело в том, что еще в 2010 году Франклин Охоа выложил код SysDojiRev как бесплатное приложение к своей книге “Доказанные методы заработка на рынке”. Скачать этот индикатор для бинарных опционов с некоторыми мелкими, но полезными функциональными доработками можно у нас на сайте совершенно бесплатно.

        Содержание:

        график sysdojirev

        Характеристики индикатора для бинарных опционов SysDojiRev

        Установка индикатора для бинарных опционов SysDojiRev

        Индикатор SysDojiRev устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора SysDojiRev для бинарных опционов

        Главной функцией индикатора SysDojiRev для бинарных опционов является поиск на графике свечного паттерна “Разворот доджи”:

        паттерны в sysdojirev

        Алгоритм выявляет комбинации, где тело одной свечи составляет не более 10% общего размера следующей за ней. В зависимости от расположения текущей цены актива относительно простой скользящей средней, а также учитывая цену закрытия следующих двух свечей, индикатор дает стрелочные сигналы на открытие Call или Put опционов:

        сигналы в sysdojirev

        Благодаря открытому коду индикатора мы точно знаем, что для появления сигнала на покупку Call опциона индикатор использует следующие условия:

        1. Верх свечи доджи находится ниже простой скользящей средней с периодом 10.
        2. Одна из двух следующих за доджи свечей закрыта выше доджи-свечи. 

        Для сигнала Put:

        1. Низ свечи доджи находится выше простой скользящей средней с периодом 10.
        2. Одна из следующих за доджи двух свечей закрыта ниже доджи.

        Небольшими, но полезным усовершенствованиями этой версии индикатора SysDojiRev является возможность получать всплывающие и звуковые оповещения о появлении новых сигналов для торговли бинарными опционами, а также специальная кнопка, включающая и отключающая отображение стрелочных сигналов на графике:

        отображение сигналов в sysdojirev

        Настройки индикатора SysDojiRev позволяют изменить максимальное отношения тела свечи доджи относительно размера следующей свечи в параметре percentage. Другие настройки позволяют влиять на алерты, визуальные параметры сигналов и расположение кнопки переключения режима индикатора:

        настройки в sysdojirev

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов SysDojiRev

        Прежде чем приступать к торговле по индикатору SysDojiRev для бинарных опционов, нужно убедиться, что вы знакомы с принципами торговли по свечным паттернам. В этом вам поможет наша подборка материалов:

        Интерпретировать свечу доджи саму по себе следует как неопределенность на рынке: текущий тренд истощился, возможности продавцов и покупателей сбалансированы, и вероятность разворота тренда существенно возросла. Индикатор SysDojiRev не просто идентифицирует свечи доджи, но и отслеживает следующие две, поэтому сигнал на покупку бинарного опциона появляется только тогда, когда появились первые признаки разворота тренда согласно показателям SMA и цене закрытия следующих за доджи свечей.

        Принять во внимание следует и то, что использование индикатора SysDojiRev на бинарных опционах будет более эффективным на старших таймфреймах. Автор индикатора в своей книге отмечает, что сам предпочитает использовать его на H1 таймфрейме, так как чем больше времени заняло формирование доджи, тем надежнее будет сигнал. Это не означает, что SysDojiRev нельзя использовать на младших таймфреймах, но на M1 вы будете получать слишком много ложных сигналов. По этой причине использование индикатора на таймфреймах M15 и выше является предпочтительным.

        таймфреймы в sysdojirev

        Паттерн “Разворот доджи” лучше всего применять в торговле бинарными опционами по тренду. В этом случае SysDojiRev будет сигнализировать о вероятности завершения краткосрочного отката цены против тренда, и использование именно таких сигналов будет наиболее эффективным.

        Если вы только начинаете свой путь в торговле бинарными опционами и испытываете трудности с определением тренда, помочь овладеть этим навыком вам обязательно поможет наша статья “Определение и использование бычьего и медвежьего тренда”. Кроме этого для определения тренда можно воспользоваться показаниями одно из вспомогательных индикаторов из нашей подборки “Лучшие индикаторы тренда для бинарных опционов”.

        Итак, правила для покупки Call опциона будут следующие:

        1. На рынке восходящий тренд.
        2. Появился зеленый сигнал стрелки вверх.

        На открытии следующей свечи можно покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи.

        Для покупки Put опциона:

        1. На рынке нисходящий тренд.
        2. Появился красный сигнал стрелки вниз.

        На открытии следующей свечи можно покупать Put опцион.

        Открытие опциона Call

        На скриншоте ниже соблюдены оба условия для покупки Call опциона: на рынке наблюдается восходящий тренд, и появилась зеленая стрелка вверх. Можно покупать Call опцион.

        сигнал на покупку callопциона

        Открытие опциона Put

        На скриншоте ниже мы видим, что тренд нисходящий. Поэтому, после появления красной стрелки вниз, можно покупать Put опцион на открытии следующей свечи.

        сигнал на покупку put опциона

        Заключение

        Сигнальный индикатор для бинарных опционов SysDojiRev – очень простой в применении и достаточно эффективный. Свечные паттерны, на которых он основан, пожалуй, нельзя считать граалем технического анализа, но тем не менее, этот классический метод проверен временем. Алгоритм появления сигналов SysDojiRev полностью прозрачен и понятен, в отличие от показаний многих других дорогих, но сомнительных индикаторов с засекреченными формулами и перерисовкой сигналов.

        При самостоятельном тестировании SysDojiRev для бинарных опционов не забывайте, что любые эксперименты с правилами торговли и настройками следует проводить только на демо-счету. На реальном же счету применение правил мани-менеджмента и риск-менеджмента позволит повысить доходность и ограничить убытки.

        Если вы еще не выбрали площадку для торговли бинарными опционами, обратите в первую очередь внимание на наш рейтинг надежных брокеров.

        Скачать бесплатно индикатор SysDojiRev

        Скачать

        Попробовать на демо счете

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        ЗАНУДА я
        ЗАНУДА я
        НУЖНО УЧИТьСЯ! Тут есть раздел про обучение ищи на сайте. Вся информация доступна УДАЧИ!
        Сергей, спасибо учиться нужно всегда, тем более зарабатывать деньги буду погружаться в торговлю бинарными опционами. А всё-таки какой самый лучший индикатор для новичка???
        05 февраля 2024
        Ответить
        Сергей
        Сергей
        что такое свечные паттерны????! впервые слышу.... объясните!!!
        ЗАНУДА я, на этом сайте очень много информации для того чтобы научиться хорошо и уверенно торговать бинарными опционами наберите в поиске - паттерны и получите много статей по обучению. Ищите учитесь за вас это никто не сделает!
        Владимир, О!!! благодарю... будем учится))
        Саша_Tr, я уже скоро как три года назад пришел в торговлю БО полный НОЛЬ) вообще не понимал, на Бинариуме случайно как бывает у новичков просто нажимал и поднял за неделю в 6 раз депозит) а потом всё и улетело в никуда, расттроился НО понял что можно зарабатывать НО НУЖНО УЧИТьСЯ! Тут есть раздел про обучение ищи на сайте. Вся информация доступна УДАЧИ!
        05 февраля 2024
        Ответить
        Саша_Tr
        Саша_Tr
        что такое свечные паттерны????! впервые слышу.... объясните!!!
        ЗАНУДА я, на этом сайте очень много информации для того чтобы научиться хорошо и уверенно торговать бинарными опционами наберите в поиске - паттерны и получите много статей по обучению. Ищите учитесь за вас это никто не сделает!
        Владимир, О!!! благодарю... будем учится))
        05 февраля 2024
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        что такое свечные паттерны????! впервые слышу.... объясните!!!
        ЗАНУДА я, на этом сайте очень много информации для того чтобы научиться хорошо и уверенно торговать бинарными опционами наберите в поиске - паттерны и получите много статей по обучению. Ищите учитесь за вас это никто не сделает!
        05 февраля 2024
        Ответить
        Саша_Tr
        Саша_Tr
        О)! неплохо, простой как 2 копейки, как раз то что мне нужно как новичку) тока я не понял платить за него нужно или НЕТ????
        05 февраля 2024
        Ответить
        ЗАНУДА я
        ЗАНУДА я
        что такое свечные паттерны????! впервые слышу.... объясните!!!
        04 февраля 2024
        Ответить
        Сергей
        Сергей
        Индюк хорош еще и тем, что для него не нужно специально искать дополнительный инструмент для фильтрации сигналов...
        Руслан, а то что он реагирует и коррелирует сигналами на самый популярный паттерн -Разворот доджи- ? Разве этого мало? Уже по этому паттерну можно ориентироваться насколько сигнал точный и сильный
        03 февраля 2024
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Индюк хорош еще и тем, что для него не нужно специально искать дополнительный инструмент для фильтрации сигналов, потому как здесь уже встроены скользящие средние, по крайней мере если торговать на тф от m15 и выше. Если так уж сильно любите скальпинг, то тут само собой разумеется. Не каждый индикатор может похвастаться надежными сигналами на минутных таймфреймах.
        03 февраля 2024
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Идеальный тандем))) скользящая и паттерн доджи. Просто идеальная простота. Побольше бы таких индюков, А кто тестировал пробовал, отзовитесь?
        Олег Т., я вот тоже попробоавал его демке и остался доволен. Результаты были неплохие, лично у меня были результаты в диапазоне 65-70% прибыльных сделок, но я кроме тафмфрейма пробовал его еще и на разных активах. Самые худшие результаты были на высоковолатильных валютных парах и криптовалютах, также когда торговал во флэте, а так он довольно неплох, тем более учитывая что бесплатный))
        03 февраля 2024
        Ответить
        Тимофей
        Тимофей
        Даёт хорошие сигналы очень хорошие только единственное конечно надо брать m15 минимум как написано
        Владимир, ТОЛЬКО М15 я экспериментировал и пробовал с другими ТФ, но зря токо время убил...((( Хорошие сигналы на м15... да, поддерживаю!
        03 февраля 2024
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        Идеальный тандем))) скользящая и паттерн доджи. Просто идеальная простота. Побольше бы таких индюков, А кто тестировал пробовал, отзовитесь?
        Олег Т., Чисто из интереса попробовал вчера его и удивлён приятно. Даёт хорошие сигналы очень хорошие только единственное конечно надо брать m15 минимум как написано. Но очень прикольно очень здорово и точно скользящая средняя просто в гармонии с ним идёт по графику и стрелочки идеально точные именно на одну свечу сделочку. Спасибо за обзор и за рекомендацию
        22 сентября 2023
        Ответить
        Олег Т.
        Олег Т.
        Идеальный тандем))) скользящая и паттерн доджи. Просто идеальная простота. Побольше бы таких индюков, А кто тестировал пробовал, отзовитесь?
        18 сентября 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Я никогда не работал по свечным патернам - не верю я в эту галиматью, но возможно я ошибаюсь.
        tirant, Я как-то решил полистать книгу по всем этим свечным фигурам и сигналам, я сразу закрыл её. Это секта, элиотчики хуже, но свечники это секта. ))))
        Трейдер России, каждая стратегия или система имеет своих поклонников. И свечные фируры тоже. Возможно в этом что-то есть.
        10 августа 2023
        Ответить
        tirant
        tirant
        Я никогда не работал по свечным патернам - не верю я в эту галиматью, но возможно я ошибаюсь.
        tirant, Я как-то решил полистать книгу по всем этим свечным фигурам и сигналам, я сразу закрыл её. Это секта, элиотчики хуже, но свечники это секта. ))))
        Трейдер России, Ну зачем уж так? Это увличённые люди, которые считают что нашли свой грааль. И слава богу.
        tirant, во всём есть тенденции, коллеги, и всё работает, если правильно этим пользоваться. На одном и том же месте с одной и той же наживкой и подкормкой у двух рыбаков клюёт по разному) тут дело не в паттернах, не в анализе и не в индикаторах... тут что-то другое важно. Как думаете что?
        Владимир, Согласен что голова важнее, но иногда так лень думать.)))
        21 июля 2023
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        Я никогда не работал по свечным патернам - не верю я в эту галиматью, но возможно я ошибаюсь.
        tirant, Я как-то решил полистать книгу по всем этим свечным фигурам и сигналам, я сразу закрыл её. Это секта, элиотчики хуже, но свечники это секта. ))))
        Трейдер России, Ну зачем уж так? Это увличённые люди, которые считают что нашли свой грааль. И слава богу.
        tirant, во всём есть тенденции, коллеги, и всё работает, если правильно этим пользоваться. На одном и том же месте с одной и той же наживкой и подкормкой у двух рыбаков клюёт по разному) тут дело не в паттернах, не в анализе и не в индикаторах... тут что-то другое важно. Как думаете что?
        20 июля 2023
        Ответить
        tirant
        tirant
        Я никогда не работал по свечным патернам - не верю я в эту галиматью, но возможно я ошибаюсь.
        tirant, Я как-то решил полистать книгу по всем этим свечным фигурам и сигналам, я сразу закрыл её. Это секта, элиотчики хуже, но свечники это секта. ))))
        Трейдер России, Ну зачем уж так? Это увличённые люди, которые считают что нашли свой грааль. И слава богу.
        19 июля 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Я никогда не работал по свечным патернам - не верю я в эту галиматью, но возможно я ошибаюсь.
        tirant, Я как-то решил полистать книгу по всем этим свечным фигурам и сигналам, я сразу закрыл её. Это секта, элиотчики хуже, но свечники это секта. ))))
        19 июля 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        SysDojiRev звучит очень интересно. Я всегда стремлюсь использовать новые инструменты и техники в своей торговле. Буду изучать этот индикатор и проверять его эффективность на практике))
        19 июля 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Статья очень интересная и информативная. SysDojiRev - замечательный индикатор для определения свечных паттернов и получения оптимизированных торговых сигналов на бинарных опционах.
        19 июля 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Я никогда не работал по свечным патернам - не верю я в эту галиматью, но возможно я ошибаюсь.
        tirant, я тоже изначально был скептически настроен по отношению к свечным паттернам, но когда глубже погрузился в эту тему и попробовал их на практике, то изменил мнение) А индикаторы вроде этого хороши как раз тем, что позволяют автоматизировать поиск паттернов)
        19 июля 2023
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!