        Power LDTI

        Индикатор для бинарных опционов Power LDTI

        Индикатор для бинарных опционов Power LDTI является перекрестным индикатором, включающим в себя два разных показателя. Использовать данный индикатор можно как на малых тайм фреймах, так и на крупных. Такой индикатор подойдет новичкам, так как правило для открытия сделки с помощью данного индикатора всего одно, но эффективность при этом на довольно высоком уровне.

        Также уникальность данного индикатора в том, что использоваться он может на двух разных экспирациях.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Power LDTI

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-Н1.
        • Экспирация: 1 свеча или 3 свечи.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: SFX LDTI.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора Power LDTI в MT4

        Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Настройки индикатора оставляем по умолчанию.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикатор и шаблон.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью индикатора Power LDTI

        Как уже было сказано, правила для открытия сделок по данному индикатору максимально просты. И первое, о чем хочется сказать, это об экспирациях. При работе с данным индикатором хорошо себя показывают как экспирация в одну свечу от текущего тайм фрейма, так и экспирация в три свечи. Все зависит от тренда и волатильности, а также от предпочтений трейдера. Любителям турбо-опционов отлично подойдет экспирация в одну свечу, а три свечи будут уже более консервативным вариантом, особенно если тайм фрейм превышает Н1.

        Еще хотелось бы отметить, что совершать сделки во флэте при помощи данного индикатора для бинарных опционов крайне нежелательно, так как большая их часть будут ложными. Лучшим вариантом будет торговля по тренду, поэтому необходимо понимать, что такое тренд и как его определять.

        Пример сигналов по флэте:

        Сигналы индикатора во флэте

        Как можно видеть, во флэте бывает очень много сигналов и все они чаще всего убыточные.

        А теперь о правилах для открытия сделки. Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

        1. Фиолетовая линия пересекла синюю снизу вверх.

        Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

        1. Фиолетовая линия пересекла синюю сверху вниз.

        Примеры торговли с помощью индикатора Power LDTI

        Чтобы было понятнее, давайте рассмотрим варианты открытия сделок на графике с различными экспирациями.

        Для примера будет взять график М1 с экспирацией, раной одной и трем свечам.

        Валютная пара — AUD/USD.

        Открытие опциона Call

        Пример для сделок с экспирацией в три свечи:

        Опцион Call

        Экспирация, равная одной свече:

        Опцион Call

        Открытие опциона Put

        Тоже самое и для обратных сделок с экспирацией в три свечи:

        Опцион Put

        Экспирация, равная одной свече:

        Опцион Put

        Заключение

        Данный индикатор для бинарных опционов может приносить хороший доход при соблюдении некоторых простых правил, одно из которых — работать только на активном рынке.

        Несмотря на это, важно всегда придерживаться правил мани-менеджмента и соблюдения рисков, так как не существует индикаторов и стратегий для бинарных опционов, которые будут приносить прибыль всегда и на любом рынке.

        Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать понравившегося вам.

        Скачать шаблон и индикатор Power LDTI

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        binarium

         

        Комментарии

        Самир Гаджиев
        индюк огонь, я не думал что бесплатно бывают индикаторы, которые не рисуют и еще сигналы норм показывают.
        01 марта 2021
        Trader
        один из немногих индюков, который достоен использовать в торговле, спасибо
        24 июня 2020
        Максим Максимович
        суперский индикатор, который реально может давать прибыль, немного тестов и все, получается зарабатывать)
        06 мая 2020
        Тренд
        Мне понравился этот индикатор, довольно хорошие сигналы выдает, что бывает не так часто с другими индикаторами)
        02 апреля 2020
        Вадим
        Кстати в широком флэте работает хорошо, и экспирации можно разные пробовать с ним, не только те что описаны
        02 апреля 2020
        Кирилл Васильев
        Хороший подгон, благодарю. Где вы берет такие индикаторы, ума не приложу))
        02 апреля 2020
