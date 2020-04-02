Индикатор для бинарных опционов Power LDTI является перекрестным индикатором, включающим в себя два разных показателя. Использовать данный индикатор можно как на малых тайм фреймах, так и на крупных. Такой индикатор подойдет новичкам, так как правило для открытия сделки с помощью данного индикатора всего одно, но эффективность при этом на довольно высоком уровне.

Также уникальность данного индикатора в том, что использоваться он может на двух разных экспирациях.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Power LDTI

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-Н1.

Экспирация: 1 свеча или 3 свечи.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: SFX LDTI.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора Power LDTI в MT4

Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Настройки индикатора оставляем по умолчанию.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикатор и шаблон.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью индикатора Power LDTI

Как уже было сказано, правила для открытия сделок по данному индикатору максимально просты. И первое, о чем хочется сказать, это об экспирациях. При работе с данным индикатором хорошо себя показывают как экспирация в одну свечу от текущего тайм фрейма, так и экспирация в три свечи. Все зависит от тренда и волатильности, а также от предпочтений трейдера. Любителям турбо-опционов отлично подойдет экспирация в одну свечу, а три свечи будут уже более консервативным вариантом, особенно если тайм фрейм превышает Н1.

Еще хотелось бы отметить, что совершать сделки во флэте при помощи данного индикатора для бинарных опционов крайне нежелательно, так как большая их часть будут ложными. Лучшим вариантом будет торговля по тренду, поэтому необходимо понимать, что такое тренд и как его определять.

Пример сигналов по флэте:

Как можно видеть, во флэте бывает очень много сигналов и все они чаще всего убыточные.

А теперь о правилах для открытия сделки. Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

Фиолетовая линия пересекла синюю снизу вверх.

Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

Фиолетовая линия пересекла синюю сверху вниз.

Примеры торговли с помощью индикатора Power LDTI

Чтобы было понятнее, давайте рассмотрим варианты открытия сделок на графике с различными экспирациями.

Для примера будет взять график М1 с экспирацией, раной одной и трем свечам.

Валютная пара — AUD/USD.

Открытие опциона Call

Пример для сделок с экспирацией в три свечи:

Экспирация, равная одной свече:

Открытие опциона Put

Тоже самое и для обратных сделок с экспирацией в три свечи:

Экспирация, равная одной свече:

Заключение

Данный индикатор для бинарных опционов может приносить хороший доход при соблюдении некоторых простых правил, одно из которых — работать только на активном рынке.

Несмотря на это, важно всегда придерживаться правил мани-менеджмента и соблюдения рисков, так как не существует индикаторов и стратегий для бинарных опционов, которые будут приносить прибыль всегда и на любом рынке.

Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать понравившегося вам.

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

Смотрите также:

Время экспирации бинарного опциона

Психология в трейдинге - что нужно знать новичку?

Как торговать в выходные. Что такое котировки OTC?

Живой график для бинарных опционов