    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Stochastic Oscillator

        Индикатор для бинарных опционов Stochastic Oscillator

        Stochastic Oscillator является одним из самых популярных индикаторов технического анализа на ряду с такими индикаторами, как MACD, RSI и другие. Stochastic относится к индикаторам типа осцилляторы. Использовать его можно как для торговли бинарными опционами, так и для торговли на рынке Форекс.

        Индикатор можно использовать в торговле бинарными опционами для:

        • Определения окончания коррекции в трендовом движении.
        • Определения точек входа как на покупку, так и на продажу.
        • Торговли во флэте.

        Стохастический осциллятор отлично подходит для определения момента открытия позиции. Одно из преимуществ индикатора в том, что он показывает зоны перекупленности и перепроданности. Это дает дополнительные сигналы для открытия позиции.

        Данный индикатор используется многими трейдерами по всему миру уже очень давно, ведь создан он был в 1950 году Джорджем Лейном, который на протяжение многих лет успешно торговал с помощью своего изобретения.

        Суть индикатора Stochastic Oscillator

        Смысл подобных индикаторов в том, чтобы анализировать скорость движения цены в определенном диапазоне с конкретным минимумом и максимумом за выбранный период. Получая данные от Стохастического осциллятора, трейдер может понять, вероятность на какое действие от цены будет выше на данный момент. То есть будет цена идти дальше по тренду или развернется.

        Stochastic Oscillator формации

        Создатель индикатора строил свои предположения на том, что при сильном движении цены вверх (восходящий тренд) цена закрытия выбранного тайм фрейма будет находиться в зоне предыдущей максимальной цены. При движении вниз (нисходящий тренд) цена будет наоборот, находиться рядом с предыдущим минимальным значением. Stochastic состоит из ряда алгоритмов фильтрации «ценового шума», что добавляет точности в его показания.

        Стохастик рассчитывается по данным переменной %K или «быстрого» Стохастика и переменной %D или «медленного» Стохастика.

        Формула для %K:

        Формула К%

        Где C(t) − цена закрытия выбранного периода. Low(n) и High(n) – минимум и максимум предыдущих диапазонов.

        Формула для %D:

        Формула D%

        Проведенные исследования показывают, что для средневолатильных торговых инструментов следует использовать простую среднюю, а для высоковолатильных торговых инструментов – экспоненциальное сглаживание.

        Настройка и данные индикатора Stochastic Oscillator

        Обычный Стохастик является стандартным индикатором в терминале MetaTrader 4 и поэтому вам не нужно будет его скачивать.

        Stochastic, как и большинство осцилляторов, содержит в себе настройку диапазона со значениями от 0% до 100%. Эти данные отображаются в окне индикатора серыми пунктирными линиями. Стандартно в индикаторе используются уровни 20 или 30% и 70 или 80%. Также можно использовать уровень в 50%.

        Stochastic Oscillator настройки

        В наше время стандартные параметры индикатора не стоит применять к современным рынкам, тем более что чаще всего трейдеры торгуют именно валютными парами, в то время как индикатор создавался для фондового рынка. Поэтому настраивать индикатор желательно вручную и все подобранные параметры тестировать на демо-счете.

        Чем выше тайм фрейм, который нужно проанализировать, тем меньшее значение нужно подбирать для основной линии Стохастика. С большим тайм фреймом индикатор больше запаздывает и маленькие колебания уже считает незначительными.

        Чтобы правильно подобрать параметры настройки индикатора, нужно учитывать волатильность инструмента, тайм фрейм и тип актива. К примеру, стандартная настройка со значениями 5-3-3 хорошо показывает себя на мажорных валютных парах. Для маленьких тайм фреймов от М1 до М30 хорошие показатели получаются с настройками 9-13. Для часовых тайм фреймов рекомендуются параметры 13-5-3, а для графиков Н4 и выше – от 5 до 9.

        Stochastic Oscillator разные значения

        Другие параметры в настройках индикатора Стохастик

        Оставшиеся значения в индикаторе Stochastic вычисляют лишь диапазон местоположения направляющих %К и %D. Повышая показатель «Замедление», мы сдвинем обе линии ближе к нулевому уровню. Это будет полезно для долгосрочного трейдинга, потому что количество сигналов уменьшится. Снижая показатель «Замедление», индикатор будет быстрее достигать зон перекупленности и перепроданности (значения 20% и 30%). Это даст возможность видеть почти каждый большой разворот цены.

        Stochastic Oscillator разные параметры

        Показатель %D («сглаживание») управляет количеством значений показателя K% и усредняет линии. Выставив значение «3» индикатор будет строиться относительно последних трех значений. При таком параметре точки пересечения линий сдвигаются относительно друг друга и своих экстремальных значений.

        Характеристики индикатора Stochastic

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: подбирается под тип торговли и настройки индикатора.
        • Экспирация: подбирается под тип торговли и настройки индикатора.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикатор: Stochastic Oscillator.
        • Торговые инструменты: Любые.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Binarium.

        Сигналы для входа в сделку от индикатора Stochastic Oscillator

        Линии Stochastic Oscillator в зоне перекупленности от 70-80% и до 100% интерпретируются как бычьи, а при снижении в зону перепроданности от 30-20% и до 0% считаются медвежьими.

        Если рассматривать ситуации, когда линии индикатора находятся на своих экстремальных значениях более детально, то все сводится к тому, что преобладающая сторона «выдыхается» к этому моменту, либо теряет свои позиции. В итоге происходит разворот. Также стоит учитывать поведение индикатора на определенных уровнях. Если Стохастик находится рядом с уровнем 50%, то шансы на разворот низкие.

        Зоны перекупленности и перепроданности индикатора Стохастик

        При достижении линиями экстремальных зон рассматриваем такие варианты:

        • Разворот индикатора вверх на уровне перепроданности 20-30% рассматривается как сигнал к открытию опциона Call. При пересечении линией %D снизу вверх линии 20-30% получаем дополнительное подтверждение сигнала.
        • Разворот индикатора вниз на уровне перекупленности 70-80% рассматривается как сигнал к открытию опциона Put. При пересечении линией %D сверху вниз линии 70-80% получаем дополнительное подтверждение сигнала.

        Текущий тренд можно считать актуальным до того момента, пока линии индикатора находятся в экстремальных зонах.

        Открытие опциона Call

        Опцион Call

        Открытие опциона Put

        Опцион Put

         

        Пробой уровня 50% линиями индикатора Stochastic Oscillator

        Средняя линия Stochastic показывает нам, кто в общем сейчас преобладает на рынке. Это либо «быки» (выше 50%), либо «медведи» (ниже 50%). Если линии индикатора находятся на 50% уровне, то это говорит о неопределенности. Но как только индикатор начинает движение в определенную сторону, неопределенность пропадает.

        Открытие опциона Call и Put

        Опцион Call и Put

        Пересечение линий К% и D% индикатора Стохастик

        Кроме стандартных сигналов индикатора существуют и второстепенные сигналы. Пересечение линий лучше всего работает при настройках индикатора 14-10-3. Но стоит отметить, что такие настройки могут не подойти для некоторых активов и особенно такие настройки не подойдут для тайм фрейма М1, так как ложных сигналов будет очень много.

        Открытие опциона Call и Put

        Опцион Call и Put

        Дивергенции индикатора Stochastic

        Стохастик можно использовать и для торговли по дивергенциям. Смысл дивергенций везде одинаков и, чтобы понять, как их использовать, стоит прочитать статью про индикатор дивергенций MACD и индикатор для бинарных опционов Kwan NRP. В этих статьях дана полная информация по использованию дивергенций на любых индикаторах, которые их показывают.

        Если вы намереваетесь использовать Стохастик для поиска дивергенций, то в конце статьи у вас будет возможность скачать модифицированный индикатор с автоматическим поиском дивергений и шаблон к нему. Шаблон в архиве настроен для тайм фрейма Н4. Если вам нужен другой тайм фрейм, то поменяйте значение "Time Frame" в настройках индикатора.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Плюсы и минусы индикатора Stochastic

        К плюсам данного индикатора можно отнести его универсальность, так как использовать его можно на любых тайм фреймах, и торговать как трендовые формации, так и флэтовые. Так же индикатор имеет очень гибкие настройки, и каждый трейдер сможет подстроить его под свою торговую стратегию.

        К минусам можно отнести то, что использовать Стохастик на очень волатильных рынках не имеет смысла, потому что при резких движениях цены линии индикатора будут давать очень много ложных сигналов.

        Заключение

        Изучив данный материал, можно понять, что гибкость данного индикатора дает возможность добавить его в почти любую торговую стратегию для бинарных опционов. Но, чтобы получать точные сигналы, потребуется потратить не мало времени на подбор настроек под определённый тайм фрейм и инструмент. Несмотря на все свои достоинства и недостатки, данный индикатор использует множество трейдеров по всему миру.

        Не забывайте, что перед использованием любых индикаторов на реальном счете обязательно тестируйте их на демо. А если не знаете, какого выбрать брокера для этого, вы можете ознакомиться с нашим рейтингом брокера бинарных опционов и выбрать подходящего вам.

        Скачать шаблон и индикатор Stochastic Oscillator Divergence MTF

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        binarium

         

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        VasyaV
        по диверам торгую, пользуюсь в основном макди и рси, но теперь фильтровать буду еще и стохом
        25 января 2020
        Ответить
        Kesha
        думал тут просто индикатор, а тут еще и диверы показывает, вообще огонь!
        26 декабря 2019
        Ответить
        ТрейдерБО
        сам стохастик есть в любом терминале, а вот с дивергенциями отличный подгон, спасибо)
        16 ноября 2019
        Ответить
        Ванюша
        когда впервые узнал о трйдинге, попался как раз стохастик и торговля на его основе. ничего не получилось, но индикатор запомнил))
        09 октября 2019
        Ответить
        Ангелина
        Что тут говорить, один из любимых индикаторов, а тут еще и с модификацией на дивергенции. Просто супер!)))
        02 сентября 2019
        Ответить
        Дима
        мне стохастик нравится, годный индикатор, уже есть первая прибыль
        15 июня 2018
        Ответить
        Антон
        спасибо за индикатор, мне понравился
        14 июня 2018
        Ответить
        Владимир Щелковский
        успешно применяю сей индикатор,всем советую!
        03 января 2018
        Ответить
        Алексей
        Это один из полезнейших основных индикаторов,только гляньте сколько на нем основанно стартегий,так что любойначинающий трейдер должен с ним ознакомиться
        27 октября 2017
        Ответить
        Виталик
        Базовый индикатор, не все могу им пользоваться, но все должны знать про его существование.
        11 января 2017
        Ответить
        Виктор
        Мне пока сложно по этому индикатору понимать на какой таймфрем покупать опцион
        26 октября 2016
        Ответить
        Денис
        Как по мне, то ничего лучше этого индикатора не придумали.
        18 октября 2016
        Ответить
        Саша Фомичев
        по виду не очень индюк
        12 октября 2016
        Ответить
        Максим Лубинец
        Супер, спасибо, посмотрим
        09 августа 2016
        Ответить
        Сергей Корнеев
        Мой первый индикатор с него начинал )
        22 июня 2016
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!