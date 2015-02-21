Индикатор для бинарных опционов Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator является одним из самых популярных индикаторов технического анализа на ряду с такими индикаторами, как MACD, RSI и другие. Stochastic относится к индикаторам типа осцилляторы. Использовать его можно как для торговли бинарными опционами, так и для торговли на рынке Форекс.

Индикатор можно использовать в торговле бинарными опционами для:

Определения окончания коррекции в трендовом движении.

Определения точек входа как на покупку, так и на продажу.

Торговли во флэте.

Стохастический осциллятор отлично подходит для определения момента открытия позиции. Одно из преимуществ индикатора в том, что он показывает зоны перекупленности и перепроданности. Это дает дополнительные сигналы для открытия позиции.

Данный индикатор используется многими трейдерами по всему миру уже очень давно, ведь создан он был в 1950 году Джорджем Лейном, который на протяжение многих лет успешно торговал с помощью своего изобретения.

Суть индикатора Stochastic Oscillator

Смысл подобных индикаторов в том, чтобы анализировать скорость движения цены в определенном диапазоне с конкретным минимумом и максимумом за выбранный период. Получая данные от Стохастического осциллятора, трейдер может понять, вероятность на какое действие от цены будет выше на данный момент. То есть будет цена идти дальше по тренду или развернется.

Создатель индикатора строил свои предположения на том, что при сильном движении цены вверх (восходящий тренд) цена закрытия выбранного тайм фрейма будет находиться в зоне предыдущей максимальной цены. При движении вниз (нисходящий тренд) цена будет наоборот, находиться рядом с предыдущим минимальным значением. Stochastic состоит из ряда алгоритмов фильтрации «ценового шума», что добавляет точности в его показания.

Формула индикатора Стохастик

Стохастик рассчитывается по данным переменной %K или «быстрого» Стохастика и переменной %D или «медленного» Стохастика.

Формула для %K:

Где C(t) − цена закрытия выбранного периода. Low(n) и High(n) – минимум и максимум предыдущих диапазонов.

Формула для %D:

Проведенные исследования показывают, что для средневолатильных торговых инструментов следует использовать простую среднюю, а для высоковолатильных торговых инструментов – экспоненциальное сглаживание.

Настройка и данные индикатора Stochastic Oscillator

Обычный Стохастик является стандартным индикатором в терминале MetaTrader 4 и поэтому вам не нужно будет его скачивать.

Stochastic, как и большинство осцилляторов, содержит в себе настройку диапазона со значениями от 0% до 100%. Эти данные отображаются в окне индикатора серыми пунктирными линиями. Стандартно в индикаторе используются уровни 20 или 30% и 70 или 80%. Также можно использовать уровень в 50%.

В наше время стандартные параметры индикатора не стоит применять к современным рынкам, тем более что чаще всего трейдеры торгуют именно валютными парами, в то время как индикатор создавался для фондового рынка. Поэтому настраивать индикатор желательно вручную и все подобранные параметры тестировать на демо-счете.

Чем выше тайм фрейм, который нужно проанализировать, тем меньшее значение нужно подбирать для основной линии Стохастика. С большим тайм фреймом индикатор больше запаздывает и маленькие колебания уже считает незначительными.

Чтобы правильно подобрать параметры настройки индикатора, нужно учитывать волатильность инструмента, тайм фрейм и тип актива. К примеру, стандартная настройка со значениями 5-3-3 хорошо показывает себя на мажорных валютных парах. Для маленьких тайм фреймов от М1 до М30 хорошие показатели получаются с настройками 9-13. Для часовых тайм фреймов рекомендуются параметры 13-5-3, а для графиков Н4 и выше – от 5 до 9.

Другие параметры в настройках индикатора Стохастик

Оставшиеся значения в индикаторе Stochastic вычисляют лишь диапазон местоположения направляющих %К и %D. Повышая показатель «Замедление», мы сдвинем обе линии ближе к нулевому уровню. Это будет полезно для долгосрочного трейдинга, потому что количество сигналов уменьшится. Снижая показатель «Замедление», индикатор будет быстрее достигать зон перекупленности и перепроданности (значения 20% и 30%). Это даст возможность видеть почти каждый большой разворот цены.

Показатель %D («сглаживание») управляет количеством значений показателя K% и усредняет линии. Выставив значение «3» индикатор будет строиться относительно последних трех значений. При таком параметре точки пересечения линий сдвигаются относительно друг друга и своих экстремальных значений.

Характеристики индикатора Stochastic

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: подбирается под тип торговли и настройки индикатора.

Экспирация: подбирается под тип торговли и настройки индикатора.

Типы опционов: Call/Put.

Индикатор: Stochastic Oscillator.

Торговые инструменты: Любые.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Binarium.

Сигналы для входа в сделку от индикатора Stochastic Oscillator

Линии Stochastic Oscillator в зоне перекупленности от 70-80% и до 100% интерпретируются как бычьи, а при снижении в зону перепроданности от 30-20% и до 0% считаются медвежьими.

Если рассматривать ситуации, когда линии индикатора находятся на своих экстремальных значениях более детально, то все сводится к тому, что преобладающая сторона «выдыхается» к этому моменту, либо теряет свои позиции. В итоге происходит разворот. Также стоит учитывать поведение индикатора на определенных уровнях. Если Стохастик находится рядом с уровнем 50%, то шансы на разворот низкие.

Зоны перекупленности и перепроданности индикатора Стохастик

При достижении линиями экстремальных зон рассматриваем такие варианты:

Разворот индикатора вверх на уровне перепроданности 20-30% рассматривается как сигнал к открытию опциона Call. При пересечении линией %D снизу вверх линии 20-30% получаем дополнительное подтверждение сигнала.

Разворот индикатора вниз на уровне перекупленности 70-80% рассматривается как сигнал к открытию опциона Put. При пересечении линией %D сверху вниз линии 70-80% получаем дополнительное подтверждение сигнала.

Текущий тренд можно считать актуальным до того момента, пока линии индикатора находятся в экстремальных зонах.

Открытие опциона Call

Открытие опциона Put

Пробой уровня 50% линиями индикатора Stochastic Oscillator

Средняя линия Stochastic показывает нам, кто в общем сейчас преобладает на рынке. Это либо «быки» (выше 50%), либо «медведи» (ниже 50%). Если линии индикатора находятся на 50% уровне, то это говорит о неопределенности. Но как только индикатор начинает движение в определенную сторону, неопределенность пропадает.

Открытие опциона Call и Put

Пересечение линий К% и D% индикатора Стохастик

Кроме стандартных сигналов индикатора существуют и второстепенные сигналы. Пересечение линий лучше всего работает при настройках индикатора 14-10-3. Но стоит отметить, что такие настройки могут не подойти для некоторых активов и особенно такие настройки не подойдут для тайм фрейма М1, так как ложных сигналов будет очень много.

Открытие опциона Call и Put

Дивергенции индикатора Stochastic

Стохастик можно использовать и для торговли по дивергенциям. Смысл дивергенций везде одинаков и, чтобы понять, как их использовать, стоит прочитать статью про индикатор дивергенций MACD и индикатор для бинарных опционов Kwan NRP. В этих статьях дана полная информация по использованию дивергенций на любых индикаторах, которые их показывают.

Если вы намереваетесь использовать Стохастик для поиска дивергенций, то в конце статьи у вас будет возможность скачать модифицированный индикатор с автоматическим поиском дивергений и шаблон к нему. Шаблон в архиве настроен для тайм фрейма Н4. Если вам нужен другой тайм фрейм, то поменяйте значение "Time Frame" в настройках индикатора.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Плюсы и минусы индикатора Stochastic

К плюсам данного индикатора можно отнести его универсальность, так как использовать его можно на любых тайм фреймах, и торговать как трендовые формации, так и флэтовые. Так же индикатор имеет очень гибкие настройки, и каждый трейдер сможет подстроить его под свою торговую стратегию.

К минусам можно отнести то, что использовать Стохастик на очень волатильных рынках не имеет смысла, потому что при резких движениях цены линии индикатора будут давать очень много ложных сигналов.

Заключение

Изучив данный материал, можно понять, что гибкость данного индикатора дает возможность добавить его в почти любую торговую стратегию для бинарных опционов. Но, чтобы получать точные сигналы, потребуется потратить не мало времени на подбор настроек под определённый тайм фрейм и инструмент. Несмотря на все свои достоинства и недостатки, данный индикатор использует множество трейдеров по всему миру.

Не забывайте, что перед использованием любых индикаторов на реальном счете обязательно тестируйте их на демо. А если не знаете, какого выбрать брокера для этого, вы можете ознакомиться с нашим рейтингом брокера бинарных опционов и выбрать подходящего вам.

Скачать шаблон и индикатор Stochastic Oscillator Divergence MTF

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

