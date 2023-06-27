        Индикатор для бинарных опционов BUCHADINHA

        Индикатор для бинарных опционов BUCHADINHA основан на свечных паттернах и Price Action. В нем узнается фирменный стиль других португальских индикаторов, которые мы уже рассматривали ранее: HFX 2.0 Level OB и SpiderMan, который является частью торговой стратегии для бинарных опционов Spider Fibo.

        Принцип работы и настройки этих индикаторов местами настолько похожи, что автора можно заподозрить в создании многочисленных копий одного и того же инструмента с целью перепродажи под разными названиями. Так ли это, попытаемся разобраться в нашем обзоре. Вы можете лично сравнить все три инструмента, скачав на нашем сайте индикатор BUCHADINHA, а также похожие на него HFX 2.0 Level OB и SpiderMan совершенно бесплатно в ознакомительных целях.

        Сразу следует отметить, что индикатор BUCHADINHA имеет неочевидный, но существенный недостаток, который не позволяет использовать его эффективно в любых рыночных условиях. В чем он заключается, читайте далее в нашем обзоре.

        Содержание:

        Характеристики индикатора для бинарных опционов BUCHADINHA

        Установка индикатора для бинарных опционов BUCHADINHA

        Индикатор BUCHADINHA устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора BUCHADINHA для бинарных опционов

        Индикатор BUCHADINHA был создан специально для бинарных опционов. При приближении благоприятных для покупки опционов условий он отображает на графике предварительный сигнал в виде белой звездочки. За ним, как правило, следует звездочка в красном или зеленом круге, которая является основным сигналом на покупку Put или Call опциона соответственно. Затем индикатор анализирует направление следующих свечей и отмечает на графике, оказалась ли торговая рекомендация прибыльной:

        Опции настроек индикатора BUCHADINHA по большей части повторяют настройки SpiderMan, а сами торговые сигналы тоже по большей части идентичны при одинаково установленных параметрах. Тем не менее, в Buchadinha сигналов меньше, что вероятно связано с какими-то дополнительными фильтрами, включенными в алгоритм этого индикатора. А вот с HFX 2.0 Level OB у них меньше общего. Хоть этот индикатор и использует схожий принцип отображения сигналов с предварительной подсказкой и последующим анализом, но сами торговые рекомендации существенно отличаются:

        Настройки индикатора BUCHADINHA для бинарных опционов хоть и многочисленны, но лишь некоторые из них действительно могут влиять на чувствительность торговых сигналов и их фильтры. По факту в настройках есть возможность:

        • Активировать вывод статистики на соответствующей панели (AtivarBuchadinhaV1Painel);
        • Настроить параметры для используемых алгоритмом уровней поддержки и сопротивления (SUPORTE_RESISTENCIA);
        • Активировать и настроить фильтр по свечам одного цвета (BLOQUEA VELAS MESMA COR);
        • Активировать фильтр по EMA и настроить период для этой скользящей средней (FILTRO DE TENDENCIA);
        • Задать диапазон дат для анализа статистики (DATA E HORA DO BACKTESTE);
        • Настроить систему оповещений (ALERTS).

        По умолчанию почти для каждого из фильтров в настройках выбрано NAO (НЕТ). Активировать их можно выбрав в выпадающем меню SIM (ДА).

        По итогам тестирования, фильтр по агрессивности (FITRO ASSERTIVIDADE), а также шесть дополнительных фильтров, следующие за настройками алертов, фактически никак не влияют на сигналы индикатора для бинарных опционов BUCHADINHA.

        Реальное влияние на частоту сигналов оказывает настройка параметров для уровней поддержки и сопротивления:

        Фильтр по свечам одного цвета по сути может быть либо отключен, либо иметь настройку 2 в параметре количества (Quandidade), потому как значения 0 и 1 здесь сводят количество торговых сигналов индикатора BUCHADINHA к нулю, а значения от 3 и выше приводят к тем же результатам, что и работа индикатора с отключенным фильтром:

        Фильтр по EMA основан на экспоненциальной скользящей средней, период которой можно изменить в настройках. Уменьшение периода увеличивает частоту торговых сигналов индикатора BUCHADINHA, а его увеличение, закономерно, уменьшает их количество:

        Правила торговли по индикатору BUCHADINHA для бинарных опционов

        Одной из самых важных основ торговли бинарными опционами является заключение сделок только в направлении тренда. В индикаторе BUCHADINHA по умолчанию включен фильтр по EMA, который в теории должен привести к тому, что сигналы против тренда просто не будут появляться. На практике это не так, в первую очередь потому что скользящие средние не могут определять фазы рынка, и в условиях бокового движения цены (флэта) показатели EMA будут давать неверные сигналы.

        Опытный трейдер умеет определять направление тренда по графику и, используя это, отсеять до 70% убыточных сигналов почти любой стратегии для торговли бинарными опционами. Если вы только начинаете знакомство с техническим анализом, научиться верно определять направление тренда и фазы рынка можно с помощью серии наших материалов:

        Здесь следует вернуться к обнаруженному в тестах индикатора недостатку, о котором мы говорили в самом начале статьи. На всех активах, в разных рыночных условиях и при любых настройках более 90% торговых сигналов BUDACHINHA направлены на покупку Put опционов. Даже на восходящем тренде и при включенном фильтре по EMA сигналы в абсолютном большинстве случаев либо просто отсутствуют, либо дают сигналы на покупку Put опционов против тренда:

        Таким образом, работа индикатора BUDACHINHA может быть действительно эффективной только на нисходящем тренде. Это не значит, что инструмент категорически не может быть рекомендован к использованию, но такую его особенность обязательно нужно учитывать при торговле бинарными опционами.

        Правила торговли по индикатору BUDACHINHA весьма просты, хоть условия для покупки Call опциона и будут наблюдаться достаточно редко.

        Для покупки Call опциона необходимо дождаться следующих условий:

        1. На рынке восходящий тренд.
        2. Появился зеленый сигнал звездочки.

        На открытии следующей свечи можно покупать Call опцион с экспирацией в одну свечу. Таймфрейм можно использовать любой.

        Для покупки Put опциона:

        1. На рынке нисходящий тренд.
        2. Появился красный сигнал звездочки.

        На открытии следующей свечи можно покупать опцион Put.

        Открытие опциона Call

        В примере ниже мы видим, что оба условия для покупки Call опциона соблюдены: тренд восходящий, и появился зеленый сигнал звездочки:

        Открытие опциона Put

        Когда на рынке нисходящий тренд, как в данном примере, для покупки Put опциона достаточно просто дождаться появления сигнала красной звездочки на графике:

        Заключение

        Полноценная торговля по индикатору BUDACHINHA для бинарных опционов затруднительна из-за того, что абсолютное большинство его сигналов направлено на покупку Put опционов. Это возвращает нас к мысли о том, что автор этого португальского  индикатора, используя прошлые наработки, просто немного меняет настройки и алгоритм получения торговых сигналов, чтобы создавать новые индикаторы. При этом отладке их работы, выявлению и исправлению недостатков не уделяется достаточно внимания.

        Рекомендовать индикатор BUDACHINHA к торговле на реальном счету по причинам, описанным выше, мы не можем. Если вы все же захотите проверить его работу, обязательно пользуйтесь демо-счетом для самостоятельного тестирования эффективности. Не забывайте и про необходимость соблюдения правил риск-менеджмента и мани-менеджмента, которые помогут повысить прибыльность любой стратегии для бинарных опционов. Проверенный, честный брокер – еще один компонент успеха в торговле бинарными опционами. Найти надежного партнера можно в нашем рейтинге брокеров.

        Комментарии

        ilgam
        Интересная стратегия
        10 ноября 2023
        Елена
        здравствуйте, установил индикатор, просит при смене таймфрейма установить dll. с другими индикаторами такого не было, подскажите в чем проблема?
        artur, у меня тоже такая же проблема
        Елена, сразу при установке, в панели настроек поставьте галочку - подключать dll. И никаких проблем.
        Владимир, ставлю, и все-равно не работает((
        04 июля 2023
        Владимир
        здравствуйте, установил индикатор, просит при смене таймфрейма установить dll. с другими индикаторами такого не было, подскажите в чем проблема?
        artur
        здравствуйте, установил индикатор, просит при смене таймфрейма установить dll. с другими индикаторами такого не было, подскажите в чем проблема?
        30 июня 2023
        Трейдер БО
        Настроек конечно тут много. Надеюсь из не надо трогать. Просто взял и работаешь?
        28 июня 2023
        Option Bull
        Бучадинья действительно замечательный инструмент для торговли. Я сам испытал его эффективность и был приятно удивлен результатами. Спасибо, что поделились этой информацией!
        Руслан
        Option Bull
        Богдан
        Индикатор бесплатный. Кто же будет заморачиваться даром. А может при покупке выдают дополнительный фильтр сигналов:?
        Артур
        tirant
        Хорошо написано. Прямо как в художественной книге читал.
