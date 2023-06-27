Индикатор для бинарных опционов BUCHADINHA основан на свечных паттернах и Price Action. В нем узнается фирменный стиль других португальских индикаторов, которые мы уже рассматривали ранее: HFX 2.0 Level OB и SpiderMan, который является частью торговой стратегии для бинарных опционов Spider Fibo.

Принцип работы и настройки этих индикаторов местами настолько похожи, что автора можно заподозрить в создании многочисленных копий одного и того же инструмента с целью перепродажи под разными названиями. Так ли это, попытаемся разобраться в нашем обзоре. Вы можете лично сравнить все три инструмента, скачав на нашем сайте индикатор BUCHADINHA, а также похожие на него HFX 2.0 Level OB и SpiderMan совершенно бесплатно в ознакомительных целях.

Сразу следует отметить, что индикатор BUCHADINHA имеет неочевидный, но существенный недостаток, который не позволяет использовать его эффективно в любых рыночных условиях. В чем он заключается, читайте далее в нашем обзоре.

Содержание:

Характеристики индикатора для бинарных опционов BUCHADINHA

Установка индикатора для бинарных опционов BUCHADINHA

Индикатор BUCHADINHA устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора BUCHADINHA для бинарных опционов

Индикатор BUCHADINHA был создан специально для бинарных опционов. При приближении благоприятных для покупки опционов условий он отображает на графике предварительный сигнал в виде белой звездочки. За ним, как правило, следует звездочка в красном или зеленом круге, которая является основным сигналом на покупку Put или Call опциона соответственно. Затем индикатор анализирует направление следующих свечей и отмечает на графике, оказалась ли торговая рекомендация прибыльной:

Опции настроек индикатора BUCHADINHA по большей части повторяют настройки SpiderMan, а сами торговые сигналы тоже по большей части идентичны при одинаково установленных параметрах. Тем не менее, в Buchadinha сигналов меньше, что вероятно связано с какими-то дополнительными фильтрами, включенными в алгоритм этого индикатора. А вот с HFX 2.0 Level OB у них меньше общего. Хоть этот индикатор и использует схожий принцип отображения сигналов с предварительной подсказкой и последующим анализом, но сами торговые рекомендации существенно отличаются:

Настройки индикатора BUCHADINHA для бинарных опционов хоть и многочисленны, но лишь некоторые из них действительно могут влиять на чувствительность торговых сигналов и их фильтры. По факту в настройках есть возможность:

Активировать вывод статистики на соответствующей панели (AtivarBuchadinhaV1Painel);

Настроить параметры для используемых алгоритмом уровней поддержки и сопротивления (SUPORTE_RESISTENCIA);

Активировать и настроить фильтр по свечам одного цвета (BLOQUEA VELAS MESMA COR);

Активировать фильтр по EMA и настроить период для этой скользящей средней (FILTRO DE TENDENCIA);

Задать диапазон дат для анализа статистики (DATA E HORA DO BACKTESTE);

Настроить систему оповещений (ALERTS).

По умолчанию почти для каждого из фильтров в настройках выбрано NAO (НЕТ). Активировать их можно выбрав в выпадающем меню SIM (ДА).

По итогам тестирования, фильтр по агрессивности (FITRO ASSERTIVIDADE), а также шесть дополнительных фильтров, следующие за настройками алертов, фактически никак не влияют на сигналы индикатора для бинарных опционов BUCHADINHA.

Реальное влияние на частоту сигналов оказывает настройка параметров для уровней поддержки и сопротивления:

Фильтр по свечам одного цвета по сути может быть либо отключен, либо иметь настройку 2 в параметре количества (Quandidade), потому как значения 0 и 1 здесь сводят количество торговых сигналов индикатора BUCHADINHA к нулю, а значения от 3 и выше приводят к тем же результатам, что и работа индикатора с отключенным фильтром:

Фильтр по EMA основан на экспоненциальной скользящей средней, период которой можно изменить в настройках. Уменьшение периода увеличивает частоту торговых сигналов индикатора BUCHADINHA, а его увеличение, закономерно, уменьшает их количество:

Правила торговли по индикатору BUCHADINHA для бинарных опционов

Одной из самых важных основ торговли бинарными опционами является заключение сделок только в направлении тренда. В индикаторе BUCHADINHA по умолчанию включен фильтр по EMA, который в теории должен привести к тому, что сигналы против тренда просто не будут появляться. На практике это не так, в первую очередь потому что скользящие средние не могут определять фазы рынка, и в условиях бокового движения цены (флэта) показатели EMA будут давать неверные сигналы.

Опытный трейдер умеет определять направление тренда по графику и, используя это, отсеять до 70% убыточных сигналов почти любой стратегии для торговли бинарными опционами. Если вы только начинаете знакомство с техническим анализом, научиться верно определять направление тренда и фазы рынка можно с помощью серии наших материалов:

Здесь следует вернуться к обнаруженному в тестах индикатора недостатку, о котором мы говорили в самом начале статьи. На всех активах, в разных рыночных условиях и при любых настройках более 90% торговых сигналов BUDACHINHA направлены на покупку Put опционов. Даже на восходящем тренде и при включенном фильтре по EMA сигналы в абсолютном большинстве случаев либо просто отсутствуют, либо дают сигналы на покупку Put опционов против тренда:

Таким образом, работа индикатора BUDACHINHA может быть действительно эффективной только на нисходящем тренде. Это не значит, что инструмент категорически не может быть рекомендован к использованию, но такую его особенность обязательно нужно учитывать при торговле бинарными опционами.

Правила торговли по индикатору BUDACHINHA весьма просты, хоть условия для покупки Call опциона и будут наблюдаться достаточно редко.

Для покупки Call опциона необходимо дождаться следующих условий:

На рынке восходящий тренд. Появился зеленый сигнал звездочки.

На открытии следующей свечи можно покупать Call опцион с экспирацией в одну свечу. Таймфрейм можно использовать любой.

Для покупки Put опциона:

На рынке нисходящий тренд. Появился красный сигнал звездочки.

На открытии следующей свечи можно покупать опцион Put.

Открытие опциона Call

В примере ниже мы видим, что оба условия для покупки Call опциона соблюдены: тренд восходящий, и появился зеленый сигнал звездочки:

Открытие опциона Put

Когда на рынке нисходящий тренд, как в данном примере, для покупки Put опциона достаточно просто дождаться появления сигнала красной звездочки на графике:

Заключение

Полноценная торговля по индикатору BUDACHINHA для бинарных опционов затруднительна из-за того, что абсолютное большинство его сигналов направлено на покупку Put опционов. Это возвращает нас к мысли о том, что автор этого португальского индикатора, используя прошлые наработки, просто немного меняет настройки и алгоритм получения торговых сигналов, чтобы создавать новые индикаторы. При этом отладке их работы, выявлению и исправлению недостатков не уделяется достаточно внимания.

Рекомендовать индикатор BUDACHINHA к торговле на реальном счету по причинам, описанным выше, мы не можем. Если вы все же захотите проверить его работу, обязательно пользуйтесь демо-счетом для самостоятельного тестирования эффективности. Не забывайте и про необходимость соблюдения правил риск-менеджмента и мани-менеджмента, которые помогут повысить прибыльность любой стратегии для бинарных опционов. Проверенный, честный брокер – еще один компонент успеха в торговле бинарными опционами. Найти надежного партнера можно в нашем рейтинге брокеров.

Скачать бесплатно индикатор BUDACHINHA

Скачать

Попробовать на демо счете

