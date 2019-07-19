Индикатор для бинарных опционов Magnus Pro

Индикатор бинарных опционов Magnus PRO отображает проторгованные объемы в реальном времени на вертикальной шкале возле свечи, что существенно облегчает анализ ценовых движений. Внешне он очень напоминает инструмент визуализации объемов “Индикатор тиковых объемов МТ5 InTikO”. Аналогично InTikO Magnus PRO также выделяет максимальный объем красным цветом, указывая на ключевые ценовые уровни для открытия сделок на покупку и продажу. Обычно его сигналы на открытие позиций появляются в направлении тренда, когда цены откатываются к уровню с максимальным объемом, обозначенному желтой точкой. После чего они отскакивают в направлении основной тенденции.

Этот новый индикатор бинарных опционов лучше всего подходит для валютных пар и криптовалют временных интервалов М5, М15 и Н1. Из настроек всего несколько параметров, с которыми разберется даже новичок. На официальном сайте он продается за $39 – небольшая цена, но вряд ли кому пойдут на пользу лишние траты. Поэтому в этом обзоре разберемся стоит ли он своих денег и какие преимущества дает трейдеру. В ходе торговли могут возникнуть некоторые нюансы и сложности, требующие внимательного анализа и определенных знаний. Если вам интересно узнать, как пользоваться Magnus PRO с максимальной выгодой для себя, рекомендуем дочитать до конца.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Magnus Pro

Терминал: MetaTrader 4

Таймфрейм: М5, М15, Н1

Экспирация: 1 свеча

Типы опционов: Call/Put

Индикаторы: Magnus_Pro.ex4, BK_Clock.ex4

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00 - 20:00 МСК

Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

Установка индикатора для бинарных опционов Magnus Pro

Индикатор Magnus Pro устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Magnus Pro

Индикатор бинарных опционов Magnus PRO непрерывно регистрирует объемы в реальном времени и представляет их в виде вертикальной гистограммы рядом со свечей. Эта дополнительная информация помогает трейдерам лучше понимать процессы, лежащие в основе Price Action. Кроме того, он выделяет ценовой уровень с максимально проторгованным объемом за одну свечу красным цветом.

В методе анализа "Профиль рынка" этот уровень получил название "Точка контроля", по-английски – "Point of Control" или сокращенно "POC". Суть подхода заключается в понимании того факта, что цена, сама по себе, не имеет особого значения вне определенного контекста. Именно за такое смысловое наполнение и отвечает индикатор Magnus.

На скрине выше видно, как ценовые уровни с максимальным количеством сделок (выделены красной линией) формируют уровни поддержки и сопротивления. Обращаем внимание, что “Точка Контроля” (“POC”) – динамическая величина и часто меняет свое положение в процессе формирования свечи. Однако, после закрытия бара ее место на свечной гистограмме уже не меняется.

Это красная черта дает нам представление об интересе крупных игроков. Понимая в какую сторону смотрят институционалы, открывать сделки следует в том же направлении.

Различают три основных кластерных паттерна на основе Magnus Pro:

Флаг

Толкающий объем

Сильный уровень

Флаг

По заявлениям разработчиков этого инструмента технического анализа, данный паттерн отрабатывает в 76% случаев. Не беремся утверждать, что это именно так.

Для покупок необходимо дождаться возникновения крупного объема (отмеченного красной линией), в нижней части пин-бара – разворотной бычьей свечи любого цвета. Подробнее об этой свечной модели вы можете узнать из нашей статьи “Использование “пин-баров” при торговле бинарными опционами”.

Для продаж ждем появления крупного объема со стороны хвоста разворотной медвежьей свечи. Учитывая, что это пин-бар – цвет не важен. Нас интересует только ее форма: открытие и закрытие в нижней трети свечного диапазона.

По сути – это классические разворотные сетапы, которые довольно часто можно встретить на завершающей фазе ценового импульса.

Толкающий объем

Этот паттерн имеет еще большую вероятность положительного исхода. По статистике разработчиков в случае его отработки процент прибыльных сделок будет в районе 79%.

Для покупок крупный (красный объем) должен подпирать цену снизу впритык у открытия бычьей свечи.

Для продаж крупный (красный объем) должен подпирать цену сверху вплотную у открытия медвежьей свечи.

Сильный уровень

Этот шаблон легко выявить по уровням с максимальным объемом, отмеченным желтой точкой. Важно, чтобы эти объемы находились на соседних свечах, как показано на скриншоте ниже. Как видно на графике, лучше всего открывать позиции после отката цены к этим уровням.

Теперь пришло время поговорить о настройках. Их у индикатора Magnus Pro совсем не много.

Они состоят из блока ввода кода лицензионного ключа, типа сигнала, настройки сообщений и цвета. Параметр “Тип сигнала” (“Signal Type”) отвечает за режим работы индикатора: Scalper или Basic.

Scalping – активный режим с большим количеством сделок.

Basic – режим умеренной торговли с меньшим числом сделок.

Далее идет параметр “Main Alert”, отвечающий за активацию всплывающих сообщений (алертов).

Вот так они выглядят в торговом терминале.

Вы можете использовать настройку Alert Points, чтобы указать, за сколько пунктов до достижения ценой важного объема хотите получать уведомление. Чем больше это значение, тем раньше появится сообщение. По умолчанию оно установлено на 3 пункта. Если вы активно торгуете, мы рекомендуем оставить этот параметр без изменений.

Завершает параметры индикатора блок настроек цвета “подвальной” гистограммы (по умолчанию белый) и цвета отрисовки максимального объема свечи.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Magnus Pro

Индикатор для бинарных опционов Magnus Pro можно применять в торговле различными финансовыми инструментами на платформе Metatrader 4, используя временные интервалы от М5 до Н1. Как уже упоминалось, один из способов его применения – торговля по паттернам "Флаг" и "Толкающий объем". Они представляют собой хорошие точки входа, однако мы настоятельно рекомендуем учитывать тренд и комбинации японских свечей, о которых подробно рассказывается в этих статьях:

Тем не менее, несмотря на довольно качественные сигналы “Флаг” и “Толкающий объем”, мы предпочитаем торговать от “Сильного уровня”. Именно торговля на отскок от максимального объема предыдущей свечи показала самый высокий процент прибыльных сделок в наших тестах. Поэтому все последующие примеры будут основаны на этом подходе.

Открытие опциона Call

Убеждаемся в наличии восходящего тренда. Цена выше EMA (14). После движения вверх цена откатила к объемному уровню, отмеченному желтой точкой. В момент касания ценой уровня с желтой точкой открываем опцион Call.

Открытие опциона Put

Убеждаемся в наличии нисходящего тренда. Цена ниже EMA (14). После движения вниз цена откатила к объемному уровню, отмеченному желтой точкой. В момент касания ценой уровня с желтой точкой открываем опцион Put.

Рекомендуется выбрать время экспирации в пределах 3-5 минут до закрытия текущего бара. Советуем подбирать период удержания позиций на основе результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Magnus Pro

Как и любой инструмент технического анализа, индикатор Magnus Pro имеет свои особенности использования. Советуем торговать по его сигналам строго в направлении доминирующей тенденции (тренду). Если на рынке просматривается явный восходящий тренд – все сигналы на продажу стоит игнорировать. Как правило, цена, после отскока от уровня с максимальным объемом, помеченного желтой точкой, продолжит движение по основному тренду. То же самое справедливо и для сигналов на продажу.

В комплект к Magnus Pro мы добавили индикатор, рассчитывающий время до закрытия текущей свечи – BK_Clock.ex4. Используйте его для правильной установки времени экспирации. Учтите, что сделки заключаются не с открытия новой свечи, а с момента касания ценой уровня с желтой точкой. Это может произойти в любое время в течение 5 минутного интервала. И для того, чтобы верно оценить остаток времени до закрытия текущей свечи, а следовательно период экспирации опциона, используйте индикатор BK_Clock.

Плюсы индикатора Magnus Pro

К преимуществам этого инструмента можно отнести его уникальность и точность. Индикатор довольно точно преобразовывает рыночные данные (тиковые объемы) в уникальный формат не доступный где-либо еще. Трейдеру просто неоткуда взять информацию о внутренней структуре свечи, и том, как распределился интерес институциональных игроков по ценовым уровням в процессе ее формирования. Изучая вертикальную гистограмму объемов, можно наглядно видеть борьбу спроса и предложения.

С Magnus Pro паттерны Price Action заиграют новыми красками. Теперь можно не просто опираться на кем-то выявленные закономерности, а самому принимать решение о том, в какой момент использовать тот или иной свечной паттерн, а когда его лучше проигнорировать. Распределение объема внутри свечей поможет трейдеру понять есть ли поддержка со стороны продавцов или покупателей, в зависимости от предполагаемого направления торговли.

Индикатор 100% не перерисовывает свои сигналы и объемы. За день в режиме “Scalper” на таймфрейме М5 может генерировать до 50 сигналов по одной валютной паре.

Минусы индикатора Magnus Pro

К недостаткам можно смело отнести невозможность сохранения накопленной истории объемов с отмеченными максимальными значениями, что делает, как минимум, затруднительным процесс тестирования сигналов этого индикатора на истории. Фактически, для небольшого бэктеста необходимо копить историю распределения горизонтальных объемов по свечам в реальном времени. И, что самое неприятное, разработчики не позаботились о возможности сохранять и экспортировать такие данные.

В результате для применения этого инструмента на практике необходимо либо арендовать виртуальный сервер, с установленным на нем терминалом МТ4, который будет постоянно работать и собирать данные, либо запускать терминал, как минимум за полчаса-час до начала торгов, чтобы видеть загрузившуюся историю.

Дополнительный минус – при переключении между таймфреймами история объемов обнуляется. Поэтому прежде, чем приступать к заключению сделок определитесь с рабочим таймфреймом и больше его не меняйте, т.к. любое случайное движение может обнулить ранее накопленную историю и придется заново тратить время на ее сбор.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Magnus Pro – мощный инструмент анализа рынка, позволяющий трейдерам лучше понимать процессы, лежащие в основе ценовых движений. Его способность преобразовывать биржевые данные в уникальный формат позволяет выявлять ключевые моменты в торговле.

Мы установили, что использование индикатора Magnus Pro по нашей методике "Сильный уровень" приносит значительно больше прибыльных сделок, чем торговля по кластерным паттернам "Флаг" и "Толкающий объем", а значит он стоит своих небольших денег. Тем не менее, при принятии решений о сделках крайне важно учитывать основной тренд и комбинации японских свечей.

Для дальнейшего изучения трейдинга бинарными опционами и развития собственной торговой стратегии рекомендуем обратиться к другим статьям нашего сайта, где подробно рассматриваются графические методы анализа и практические аспекты торговли на финансовых рынках. Новичкам советуем начинать с демо-счета у проверенных брокеров, следуя всем правилам риск-менеджмента и мани-менеджмента. Переходите к торгам на реальном счете только после достижения положительных результатов на виртуальных деньгах. Желаем всем удачи в торговле!

