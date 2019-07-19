Индикатор для бинарных опционов Supreme Diamond – новый инструмент, основанный на стратегии трендовой торговли. Он не просто генерирует сигналы, а предлагает методику, которая может стать неплохим помощником даже для новичков. О том стоит ли этот инструмент $15, и как его торговые сигналы с дополнительным индикатором-фильтром помогут повысить эффективность ваших сделок, читайте в нашем обзоре.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Supreme Diamond

Терминал: MetaTrader 4

Таймфрейм: М15

Экспирация: 3 свечи

Типы опционов: Call/Put

Индикаторы: Supreme_Diamond.ex4, Supreme_TrendHisto.ex4

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК

Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

Установка индикатора для бинарных опционов Supreme Diamond

Индикатор Supreme Diamond устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Supreme Diamond

У индикатора Supreme Diamond два режима работы: “Diamond” и “Normal Mode”. Они отличаются типом торговых сигналов и их частотой. В комплекте также есть трендовый индикатор в форме "подвальной" гистограммы, который фильтрует ложные сигналы против тренда. Давайте посмотрим на работу Supreme Diamond в каждом режиме более детально.

Режим “Diamond”

За выбор режима работы индикатора для бинарных опционов Supreme Diamond отвечает параметр “Use Best Entry as diamonds?”: true – “Diamond”, false – “Normal Mode”. В режиме "Diamond" под свечами появляются пурпурные ромбы, указывающие на потенциальные покупки опционов Call, а над свечами – желтые ромбы, сигнализирующие о возможных покупках Put.

Режим “Normal Mode”

В так называемом “нормальном режиме” внешний вид индикатора становится очень похожим на стандартный Parabolic SAR торговой платформы Metatrader 4. Помимо точки входа, обозначенной цветным ромбом, этот индикатор формирует линию, следующую за ценовыми барами до момента их пересечения с ней. Вероятно, этот режим работы был специально разработан для трейдеров рынка Форекс, чтобы помочь им эффективно сопровождать открытые сделки.

При торговле бинарными опционами эта особенность не играет никакой роли, поскольку позиции закрываются по истечении времени экспирации, а не по пересечению цены с динамической линией индикатора. Также стоит отметить, что в режиме "Normal Mode" индикатор для бинарных опционов Supreme Diamond генерирует больше торговых сигналов, чем в режиме "Diamond".

Фильтр тренда

Чтобы трейдеры не совершали сделок против основной тенденции разработчики внедрили фильтр тренда. Его роль выполняет дополнительный инструмент – Supreme_TrendHisto, который работает независимо от выбранного режима основного индикатора. Визуально он выглядит как гистограмма, пурпурные столбики которой указывают на восходящий тренд, а желтые – на нисходящий.

Как видно на скрине выше основными уровнями этого осциллятора выступают отметки 0,065 и 0,7. Для сигналов на покупку опционов Call учитываются значения гистограммы в диапазоне от 0,065 до 0,7. Для опционов Put Supreme_TrendHisto должен находится в диапазоне от -0,065 до -0,7.

Настройки

Все настройки индикатора Supreme Diamond разбиты на 4 блока:

Параметры индикатора– отвечают за выбор таймфрейма, период расчета полос Боллинджера и стандартного отклонения, вкл./выкл. режима коррекции полос, смещение, тип скользящих средних для расчета полос и тип цены, используемый в расчете. Выбор режима работы– true:”Diamond” – используется “подвальная” гистограмма в качестве фильтра тренда , false:”Normal Mode” – фильтр не используется. Активация сообщений– вкл./выкл сообщений, вкл./выкл звука, выбор звука, отправка сообщений на электронную почту. Режим отображения сигналов– тип отображения сигналов, форма сигналов, их цвет.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Supreme Diamond

Для того, чтобы определиться с правилами торговли по индикатору для бинарных опционов Supreme Diamond, вначале необходимо разобраться с тем как он работает, и по какому принципу генерирует сигналы на открытие позиций. Исходя из вышеописанных настроек, легко заметить, что "торговые рекомендации" этого индикатора основаны на поведении цены относительно индикатора Боллинджера.

Как показано на рисунке выше, в режиме "Normal Mode" индикатор Supreme Diamond отмечает ромбами моменты закрытия свечи выше или ниже полос Боллинджера, не учитывая при этом показания "подвальной" гистограммы. Именно этим обусловлено большое количество сигналов в этом режиме.

Поскольку в описанном режиме сигналы индикатора Supreme Diamond не учитывают основной тренд, мы не можем рекомендовать его. Наш выбор – режим “Diamond”. Для его активации следует установить логическую переменную “Use Best Entry as diamonds?” в положение true.

В качестве фильтра сделок будем использовать подвальную гистограмму Supreme_TrendHisto с периодом расчета 50.

Для покупки опциона Call следует дождаться появления пурпурного ромба под свечей. При этом пурпурные столбики “подвальной” гистограммы должны находиться между уровнями 0,065 и 0,7. Для опциона Put ждем появления желтого ромба над свечей и соответственно желтых столбиков гистограммы в интервале от -0,065 до -0,7.

Открытие опциона Call

Появился пурпурный ромб под свечей Пурпурный столбик гистограммы находится между уровнями 0,065 и 0,7 На открытии новой свечи покупаем Call

Открытие опциона Put

Появился желтый ромб над свечей Желтый столбик гистограммы находится между уровнями -0,065 до -0,7 На открытии новой свечи покупаем Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Supreme Diamond

Старайтесь торговать по сигналам индикатора для бинарных опционов Supreme Diamond в активные часы работы рынков. По возможности избегайте флэта, который можно определить по положению цветной гистограммы относительно ключевых уровней. Если значения гистограммы не выходят за границы от -0,065 до 0,065 – на рынке флэт, и открывать сделки по этой валютной паре или криптовалюте не рекомендуется.

Для снижения процента убыточных сделок не рекомендуется использовать этот индикатор на таймфреймах младше М15.

Плюсы индикатора Supreme Diamond

Преимуществом этого индикатора является то, что его сигналы основаны на стратегии трендовой торговли. Это особенно важно для новичков на рынке бинарных опционов. Дополнительный индикатор-фильтр поможет не открывать сделки против основной тенденции. В тоже время Supreme Diamond предоставляет сигналы на покупку опционов Call и Put с оповещениями, что помогает не пропускать сделки. Если кому-то покажется, что количество сделок в режиме "Diamond" недостаточно, всегда можно переключиться в "Normal Mode". Однако, в этом случае вам придется фильтровать все сигналы самостоятельно, используя различные индикаторы тренда.

Минусы индикатора Supreme Diamond

Недостатком можно считать отсутствие возможности настройки параметров полос Боллинджера, которые используются для формирования сигналов этого индикатора в режиме "Diamond". Это фактически предустановленные настройки, выбранные разработчиком как оптимальные. Пользователь не имеет возможности изменять их в этом режиме.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Supreme Diamond представляет собой интересный инструмент для начинающих трейдеров. Его сигналы основаны на трендовой стратегии, что помогает не торговать против основной тенденции. Гистограмма-фильтр станет дополнительным преимуществом, позволяя отсекать неперспективные сделки.

Тем не менее, важно отметить, что Supreme Diamond не является "волшебной таблеткой" для успеха на рынке бинарных опционов. Его возможности ограничены, а цена в $15 необоснованна из-за отсутствия настроек параметров в режиме "Diamond" и наличия бесплатных аналогов, таких как индикатор "Полосы Боллинджера", параметры которого можно настраивать без ограничений.

Прежде чем использовать этот инструмент в реальной торговле, рекомендуем протестировать его работу на демо-счете у брокера с минимальным депозитом. Не стоит также забывать и о правилах управления рисками и капиталом, которые являются ключом к успешной торговле. Желаем всем попутного тренда!

