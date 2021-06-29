    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Индикатор для бинарных опционов Noble Impulse Indicator

        Индикатор Noble Impulse Indicator представляет собой сигнально-трендовый индикатор для бинарных опционов, который изначально был разработан для рынка Forex. Благодаря тому, что индикатор Noble Impulse Indicator генерирует сигналы по тренду в виде стрелочек, он подходит для любых методов торговли бинарными опционами и любых таймфреймов.

        Индикатор для бинарных опционов Noble Impulse Indicator является также платным и на сайте автора продается за $49, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Noble Impulse Indicator

        Установка индикатора для бинарных опционов Noble Impulse Indicator в MT4

        Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Обзор и настройки индикатора Noble Impulse Indicator для бинарных опционов

        Индикатор Noble Impulse Indicator по словам автора помогает определить импульсные точки входа в рынок, благодаря чему цена может стремительно расти или падать. Но конечно же не все сигналы будут указывать на такие сильные движения и при работе с индикатором Noble Impulse Indicator важно понимать, как работает тренд на рынках.

        Noble Impulse Indicator, как уже говорилось выше, является сигнально-трендовым индикатором, и отмечает на графике не только сигналы, а и линию тренда, похожую на Скользящую Среднюю. Желтые кружки означают, что рынок растет, а темно-розовые говорят о падающем рынке:

        как выглядит Noble Impulse Indicator

        Настроек в индикаторе для бинарных опционов Noble Impulse Indicator почти нет, и настроить можно только алерты и цвета показателей:

        настройки индикатора Noble Impulse Indicator

        Так как настроек почти нет, сложно предположить, на чем основан индикатор Noble Impulse Indicator. Также можно отметить и самый главный минус индикатора – отсутствие возможности настроить «чувствительность» сигналов и кружков, чтобы избежать ложных стрелочек в моменты флэта, которые могут появляться довольно часто:

        флэт в индикаторе Noble Impulse Indicator

        В сильных трендовых движениях также можно наблюдать ложные сигналы:

        Noble Impulse Indicator ложные сигналы

        Поэтому фильтровать такие сигналы для бинарных опционов будет необходимо при помощи таких методов технического анализа, как:

        Помимо этого, для дополнительной фильтрации можно использовать индикаторы уровней и индикаторы тренда или любые другие индикаторы для бинарных опционов.

        Для примера можно взять ту же ситуацию с сильным движением с использованием уровней:

        уровни и сигналы для бинарных опционов

        Как видно из изображения выше, благодаря уровням можно фильтровать некоторые ложные сигналы и использовать только те, которые расположены максимально близко к уровням. Точно таким же образом используются и другие фильтры.

        Правила торговли по индикатору Noble Impulse Indicator для бинарных опционов

        Ранее мы уже обсуждали, что для более эффективной работы по индикатору для бинарных опционов Noble Impulse Indicator необходимо понимать работу тренда, так как благодаря изображениям с сигналами индикатора мы убедились в том, что часто можно видеть ложные сигналы. Поэтому обязательно стоить изучить такие темы, как:

        Говоря о правилах торговли, они очень просты, так как у нас нет ничего кроме сигналов, которые синхронизированы с трендовыми кружками. Поэтому для покупки опционов Call мы дожидаемся зеленой стрелочки, направленной вверх, а для покупки опционов Put – темно-розовой стрелочки, направленной вниз. Экспирация – 5 свечей.

        За сигналами не нужно следить, так как есть алерты:

        алерты Noble Impulse Indicator

        Сигналы и торговля по индикатору Noble Impulse Indicator

        Чтобы было понятнее, как использовать индикаторы вместе с другими фильтрами, рассмотрим примеры сделок с использованием индикатора уровней, паттернов Price Action («Поглощение» и «Пинбар») и фигуры графического анализа – «голова и плечи».

        Noble Impulse Indicator с индикатором уровней

        Ранее мы уже приводили пример того, как можно использовать уровни, но теперь рассмотрим это более подробно. Для примера мы будем использовать индикатор Supply and Demand, который отмечает на графике зоны спроса и предложения (или проще говоря – зоны поддержки и сопротивления):

        поддержка и сопротивление Noble Impulse Indicator

        На изображении выше можно видеть, что, когда цена находится рядом с уровнем сопротивления, рассматриваются только опционы Put, так как с большей вероятность цена оттолкнется от уровня. Тоже самое касается и уровня поддержки, где мы рассматриваем только Call опционы.

        Noble Impulse Indicator с паттерном «Поглощение» и «Пинбар»

        Паттерны Price Action являются универсальными инструментами, которые можно использовать вместе с любой стратегией для бинарных опционов или индикатором. На изображении ниже можно видеть, что некоторые сигналы могут появляться прямо на паттерне, но чаще они будут появляться уже после формирования паттернов:

        паттерны прайс экшн и Noble Impulse Indicator

        Noble Impulse Indicator и фигура «Голова и плечи»

        Использование графических фигур вместе с индикатором для бинарных опционов Noble Impulse Indicator может оказаться сложной для новичков, так как сигналы могут появляться в любые моменты формирования фигуры. Поэтому этот подход лучше не использовать в самом начале торговли бинарными опционами.

        Тем трейдерам, которые хорошо разбираются в графическом анализе, можно рассмотреть такой вариант использования сигналов вместе с фигурой:

        голова и плечи вместе с индикатором Noble Impulse Indicator

        Заключение

        Noble Impulse Indicator хоть и является простым индикатором для бинарных опционов, но его можно эффективно использовать вместе с вспомогательными фильтрами. Какой бы метод вы не выбрали, его обязательно нужно протестировать на демо-счету. Также не лишним будет изучить и то, как работает тренд.

        Помимо этого важным в трейдинге бинарными опционами являются применение правил мани-менеджмента и риск-менеджмента и ведение торговли через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно индикатор Noble Impulse Indicator

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Сергей
        Конечно вся эта новогодняя гирлянда немного напрягает.
        Богдан, Я думаю что к этим шарикам привыкнуть можно.
        Артур, АГА) С наступающим 2024 годом! )) и хорошего профита в НОвом году!
        19 декабря 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Отфильтровать и все будет нормально.
        04 сентября 2023
        Ответить
        Артур
        Конечно вся эта новогодняя гирлянда немного напрягает.
        Богдан, Я думаю что к этим шарикам привыкнуть можно.
        25 августа 2023
        Ответить
        Богдан
        Конечно вся эта новогодняя гирлянда немного напрягает.
        04 августа 2023
        Ответить
        Леша
        Насколько индикатор Noble Impulse Indicator эффективен для торговли на Forex?
        Олег Белан, Думаю, что можно попробовать торговать на Форекс с Noble Impulse Indicator, а потом расскажете о результатах и перспективах дальнейшей торговли.
        07 июля 2021
        Ответить
        Stas
        Нв мой взгляд, для того, чтобы Noble Impulse Indicator работал эффективно, необходимо как можно глубже разобраться в том, как происходит торговля по тренду. Индикатор может быть дополнительным инструментом. Главное, что нет необходимости тратить много времени на установку. Все стандартно в терминале Metatrader 4.
        30 июня 2021
        Ответить
        Олег Белан
        Олег Белан, Этот индикатор с самого начала был разработан для торговли на Forex. Его можно использовать с разными торговыми инструментами, в том числе, акциями, сырьевыми товарами, валютными парами. Конечно сложно спрогнозировать как Noble Impulse Indicator себя покажет в процессе реальной торговли и нужно тестировать.
        30 июня 2021
        Ответить
        Ответить
        Вероника
        Думаю, что так как в статье о новом индикаторе Noble Impulse Indicator для бинарных опционов все просто и вполне доходчиво описано и есть картинки со скринами, когда именно какой сигнал лучше открывать, то нет ничего сложного даже для начинающих трейдеров. Главное торговать постепенно и не очень азартно.
        30 июня 2021
        Ответить
        Григорий
        Только что посмотрел электронную почту и получил уведомление о статье и новом индикаторе для бинарных опционов Noble Impulse Indicator. На первый взгляд -простой и установить его в Metatrader 4, но все равно его нужно сначала тестировать на демо счете.
        30 июня 2021
        Ответить
        Начать торговлю
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!