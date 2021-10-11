Индикатор для бинарных опционов Bulls Bears Signal автоматически строит наклонные трендовыхе линии на графике. Главное отличие трендовых линий индикатора в уникальности их построения: в то время, как стандартные наклонные линии рисуют по ближайшим минимумам или максимумам, наклонные линии индикатора Bulls Bears Signal рисуют несколько линий в форме фигур графического анализа, пробитие которых является сигналом для входа в рынок.

Если цена пробивает построенные индикатором уровни поддержки или сопровтивления, вы увидите соответствующее оповещение (алерт) в терминале, что намного упрощает оптимизированную работу с мощным инструментом технического анализа – трендовыми наклонными линиями.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Bulls Bears Signal

Установка индикатора для бинарных опционов Bulls Bears Signal в MT4

Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Обзор и настройки индикатора Bulls Bears Signal для бинарных опционов

Индикатор самостоятельно находит точки для построения наклонных трендовых линий и наносит их график. Это упрощает работу трейдера, так как наклонные линии индикатора всегда будут построены на графике вовремя, корректно и без ошибок. Оптимизация инструментов технического анализа не просто упрощает процесс анализа рынка, но и открывает трейдеру новые возможности, например, торговлю на более мелких таймфреймах, а также одновременное рассмотрение большого количества финансовых активов и так далее.

В настройках индикатора присутствуют следующие переменные:

Alert при касании – выберите значение «true» если хотите получать уведомления от индикатора когда цена касается наклонной линии;

Alert при пробое – выберите значение «true» если хотите получать уведомление от индикатора в случае пробития ценой наклонной линии;

Уведомление на почте или телефон – отвечает за оповещения на мобильный телефон или электронную почту;

Толщина линии – параметр для удобства, где вы можете изменить толщину линий;

Цвет по линии максимумам и минимумам – коррективровка цвета верхней и нижней линии.

Оповещения (алерты) при касании или пробое выглядят в терминале следующим образом:

Правила торговли по индикатору Bulls Bears Signal для бинарных опционов

Принцип работы с индикатором аналогичен классическими правилами работы с наклонными линиям:

Для определения направления тренда используется угол наклона линии. Приближение цены к наклонной линии нередко продолжается отскоком и продолжением движения в прежнем направлении. Пробитие трендовой линии может означать разворот тренда.

Отскок от наклонных линий встречается на рынках с ярко выраженным трендовым движением. Цена не может двигаться постоянно в одном направлении и встречая сильное сопротивление откатывается в обратную сторону. Откаты на тренде – лучшее место для входа в рынок, если вы опоздали в начале движения.

Правила работы:

Если во время бычьего тренда цена откатывается и приближается к наклонной линии, эту возможность можно использовать для покупки опциона Call; Когда на медвежьем тренде цена приближается к наклонной линии, это время для покупки онпциона Put.

Пробитие наклонной линии может означать разворот тренда и открывает возможности для заключения сделки:

При пробитии снизу вверх – покупка Call-опциона; При пробитии сверху вниз – покупка Put-опциона.

Опасайтесь больших импульсных свечей, которые пробивают линию. В этом случае сигнал лучше пропустить. Дополнительным фильтром могут служить различные формы свечей, детально описанные в методе анализа японских свечей.

После пробития наклонной линии не всегда можно наблюдать смену тренда. Эта ситуация на рынке называется “Ложный пробой” и приводит скорее к развороту тренда, а не к его продолжению. Ложный пробой – это очень сильный сигнал, после чего цена резко устремляется в обратном направлении.

Опытные трейдеры рекомендуют не спешить входить в рынок сразу же после первого пробоя, который чаще всего бывает “ложным”. Для более точного входа следует дождаться второй свечи и только затем открывать сделку.

Нередко на рынке можно встретить закрепление цены за уровнем, когда цена плавно переходит за наклонную линию и при этом меняется роль линии поддержки или сопротивления. К примеру, в ситуациях, когда цена перешла за наклонную линию межвежьего тренда, отскочила от нее и устремилась в обратном направлении, такое движение можно назвать "Закреплением цены за уровнем".

Благодаря индикатору Bulls Bears Signal намного проще разглядеть на графике фигуры графического анализа: симметричный, восходящий и нисходящий треугольники.

Эти фигуры предшествуют как развороту, так и продолжению тренда:

Симметричный треугольник – высокая вероятность продолжения тренда; Нисходящий треугольник – вероятно снижение цены; Восходящий треугольник – вероятно повышение цены.

Сигналы и торговля по индикатору Bulls Bears Signal

Валютная пара EUR/USD: цена не смогла пробить сильное сопротивление, и вместо этого, пробила наклонную линию сверху вниз. Такой сигнал можно расценивать как точку входа для покупки опциона Put.

График валютной USD/JPY показывает работу с индикатором “на отскок”: цена дважды коснулась наклонной линии, но не сумела пробить ее вниз. Приближение цены к наклонным уровням может означать продолжение тренда, что и произошло на скриншоте ниже. После отскока необходимо дождаться второй свечи, и уже затем оценить ситутацию на рынке.

На графике валютной пары USD/CAD кроме наклонных линий отмечен также горизонтальный уровень сопротивления. Как видим на графике ниже, валютная пара одновременно с пробитием наклонной линии закрепилась выше уровня сопротивления. Это пример сильного сигнала перед ростом цены и эффективного использования нескольких инструментов технического анализа.

Заключение

Индикатор Bulls Bears Signal предназначен для упрощения анализа рынка и трейдинга в целом. Автоматическое построение наклонных уровней, встроенные в терминале оповещения может оказать только положительное влияние как на результаты новичка, так и трейдера с многолетним опытом на рынке.

Успех трейдера во многом зависит от его торговой стратегии, но также немаловажную роль играют правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, без которых невозможны долгосрочные "отношения" с рынком. Метод управления капиталом один: вам не нужно использовать мартингейл, усреднение, или каким-либо другим способом изощряться, чтобы получить прибыль. Достаточно использовать фиксированную ставку 2-5% от депозита без применения удвоения.

Перед работой на реальном счете отработайте свои навыки на демо-счету. Это безопасно и не приводит к сливу депозита. Прибыльная работа на рынке зависит в том числе и от выбора брокера. На нашем сайте представлен рейтинг лучших брокеров бинарных опционов, где вы можете выбрать условия торговли, которые подойдут именно вам.

