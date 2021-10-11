        Bulls Bears Signal

        Индикатор для бинарных опционов Bulls Bears Signal

        Индикатор для бинарных опционов Bulls Bears Signal автоматически строит наклонные трендовыхе линии на графике. Главное отличие трендовых линий индикатора в уникальности их построения: в то время, как стандартные наклонные линии рисуют по ближайшим минимумам или максимумам, наклонные линии индикатора Bulls Bears Signal рисуют несколько линий в форме фигур графического анализа, пробитие которых является сигналом для входа в рынок.

        Если цена пробивает построенные индикатором уровни поддержки или сопровтивления, вы увидите соответствующее оповещение (алерт) в терминале, что намного упрощает оптимизированную работу с мощным инструментом технического анализа – трендовыми наклонными линиями.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Bulls Bears Signal

        Установка индикатора для бинарных опционов Bulls Bears Signal в MT4

        Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Обзор и настройки индикатора Bulls Bears Signal для бинарных опционов

        Индикатор самостоятельно находит точки для построения наклонных трендовых линий и наносит их график. Это упрощает работу трейдера, так как наклонные линии индикатора всегда будут построены на графике вовремя, корректно и без ошибок. Оптимизация инструментов технического анализа не просто упрощает процесс анализа рынка, но и открывает трейдеру новые возможности, например, торговлю на более мелких таймфреймах, а также одновременное рассмотрение большого количества финансовых активов и так далее.

        Работа индикатора для бинарных опционов Bulls Bears Signal

        В настройках индикатора присутствуют следующие переменные:

        • Alert при касании – выберите значение «true» если хотите получать уведомления от индикатора когда цена касается наклонной линии;
        • Alert при пробое – выберите значение «true» если хотите получать уведомление от индикатора в случае пробития ценой наклонной линии;
        • Уведомление на почте или телефон –  отвечает за оповещения на мобильный телефон или электронную почту;
        • Толщина линии – параметр для удобства, где вы можете изменить толщину линий;
        • Цвет по линии максимумам и минимумам – коррективровка цвета верхней и нижней линии.

        Настройка индикатора для бинарных опционов Bulls Bears Signal 

        Оповещения (алерты) при касании или пробое выглядят в терминале следующим образом:

        Сигнал индикатора для бинарных опционов Bulls Bears Signal

        Правила торговли по индикатору Bulls Bears Signal для бинарных опционов

        Принцип работы с индикатором аналогичен классическими правилами работы с наклонными линиям:

        1. Для определения направления тренда используется угол наклона линии.
        2. Приближение цены к наклонной линии нередко продолжается отскоком и продолжением движения в прежнем направлении.
        3. Пробитие трендовой линии может означать разворот тренда.

        Отскок от наклонных линий встречается на рынках с ярко выраженным трендовым движением. Цена не может двигаться постоянно в одном направлении и встречая сильное сопротивление откатывается в обратную сторону. Откаты на тренде – лучшее место для входа в рынок, если вы опоздали в начале движения.

        Правила работы:

        1. Если во время бычьего тренда цена откатывается и приближается к наклонной линии, эту возможность можно использовать для покупки опциона Call;
        2. Когда на медвежьем тренде цена приближается к наклонной линии, это время для покупки онпциона Put.

        Отскок цены от наклонной трендовой линии индикатора Bulls Bears Signal

        Пробитие наклонной линии может означать разворот тренда и открывает возможности для заключения сделки:

        1. При пробитии снизу вверх – покупка Call-опциона;
        2. При пробитии сверху вниз – покупка Put-опциона.

        Опасайтесь больших импульсных свечей, которые пробивают линию. В этом случае сигнал лучше пропустить. Дополнительным фильтром могут служить различные формы свечей, детально описанные в методе анализа японских свечей.

        Пробитие наклонной линии индикатора для бинарных опционов Bulls Bears Signal  

        После пробития наклонной линии не всегда можно наблюдать смену тренда. Эта ситуация на рынке называется “Ложный пробой” и приводит скорее к развороту тренда, а не к его продолжению. Ложный пробой – это очень сильный сигнал, после чего цена резко устремляется в обратном направлении.

        Опытные трейдеры рекомендуют не спешить входить в рынок сразу же после первого пробоя, который чаще всего бывает “ложным”. Для более точного входа следует дождаться второй свечи и только затем открывать сделку.

        Ложный пробой наклонной линии индикатора для бинарных опционов Bulls Bears Signal

        Нередко на рынке можно встретить закрепление цены за уровнем, когда цена плавно переходит за наклонную линию и при этом меняется роль линии поддержки или сопротивления. К примеру, в ситуациях, когда цена перешла за наклонную линию межвежьего тренда, отскочила от нее и устремилась в обратном направлении, такое движение можно назвать "Закреплением цены за уровнем".

        Закрепление цены за уровнем индикатора для бинарных опционов Bulls Bears Signal

        Благодаря индикатору Bulls Bears Signal намного проще разглядеть на графике фигуры графического анализа: симметричный, восходящий и нисходящий треугольники.

        Симметричный треугольник нарисованный индикатором для бинарных опционов Bulls Bears Signal

        Эти фигуры предшествуют как развороту, так и продолжению тренда:

        1. Симметричный треугольник – высокая вероятность продолжения тренда;
        2. Нисходящий треугольник – вероятно снижение цены;
        3. Восходящий треугольник – вероятно повышение цены.

        Нисходящий треугольник отрисованный индикатором для бинарных опционов Bulls Bears Signal

        Сигналы и торговля по индикатору Bulls Bears Signal

        Валютная пара EUR/USD: цена не смогла пробить сильное сопротивление, и вместо этого, пробила наклонную линию сверху вниз. Такой сигнал можно расценивать как точку входа для покупки опциона Put.

        Сигналы индикатора для бинарных опционов Bulls Bears Signal на валютной паре EUR/USD

        График валютной USD/JPY показывает работу с индикатором “на отскок”: цена дважды коснулась наклонной линии, но не сумела пробить ее вниз. Приближение цены к наклонным уровням может означать продолжение тренда, что и произошло на скриншоте ниже. После отскока необходимо дождаться второй свечи, и уже затем оценить ситутацию на рынке.

        Сигналы индикатора для бинарных опционов Bulls Bears Signal на валютной паре USD/JPY

        На графике валютной пары USD/CAD кроме наклонных линий отмечен также горизонтальный уровень сопротивления. Как видим на графике ниже, валютная пара одновременно с пробитием наклонной линии закрепилась выше уровня сопротивления. Это пример сильного сигнала перед ростом цены и эффективного использования нескольких инструментов технического анализа.

        Сигналы индикатора для бинарных опционов Bulls Bears Signal на валютной паре USD/CAD

        Заключение

        Индикатор Bulls Bears Signal предназначен для упрощения анализа рынка и трейдинга в целом. Автоматическое построение наклонных уровней, встроенные в терминале оповещения может оказать только положительное влияние как на результаты новичка, так и трейдера с многолетним опытом на рынке.

        Успех трейдера во многом зависит от его торговой стратегии, но также немаловажную роль играют правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, без которых невозможны долгосрочные "отношения" с рынком. Метод управления капиталом один: вам не нужно использовать мартингейл, усреднение, или каким-либо другим способом изощряться, чтобы получить прибыль. Достаточно использовать фиксированную ставку 2-5% от депозита без применения удвоения.

        Перед работой на реальном счете отработайте свои навыки на демо-счету. Это безопасно и не приводит к сливу депозита. Прибыльная работа на рынке зависит в том числе и от выбора брокера. На нашем сайте представлен рейтинг лучших брокеров бинарных опционов, где вы можете выбрать условия торговли, которые подойдут именно вам.

        Скачать бесплатно индикатор Bulls Bears Signal

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Руслан
        Как же хорошо что индикатор сам строит уровни, вот бы и еще сам покупал бинарные опционы ;)
        Zoner, полностью согласен! Интересный индикатор! Автоматические уровни это очень удобно, обычно их приходится дорисовывать вручную) Всегда приятно, когда индикаторы упрощают процесс анализа.
        27 июля 2023
        Option Bull
        Статья об индикаторе Bulls Bears Signal предоставила полезную информацию о данном инструменте. Буду изучать его функционал и тестировать в своих торговых стратегиях.
        27 июля 2023
        Option Bull
        Этот инструмент помогает измерить силу быков и медведей автоматически, что делает торговлю более эффективной. Планирую опробовать его в своих сделках!
        27 июля 2023
        tirant
        Рисует наклонные уровни. Это интересно.
        Трейдер России, Что же здесь интересного? Обычный трендовый индюк.
        20 июля 2023
        вячеслав
        Классный индикатор...!!!
        19 июля 2023
        Артур
        С 2021-го года кто-то полноценно протестил этот индюк?
        14 июля 2023
        Трейдер БО
        Рисует наклонные уровни. Это интересно.
        18 апреля 2023
        Григорий Туманов
        Dobriy Deni. U menea ne risuet linii, podskajite v cheom mojet byti problema? DLL vklyuchil... Spasibo..
        все работает даже без длл. сам пользуюсь линиями разными, но эти на истории не рисуют к сожалению просто.
        17 ноября 2021
        Dobriy Deni. U menea ne risuet linii, podskajite v cheom mojet byti problema? DLL vklyuchil... Spasibo..
        привет. все работает. линии рисуются только в начале графика. на истории линий не будет. все работает - https://prnt.sc/1zwq63s
        17 ноября 2021
        Dobriy Deni. U menea ne risuet linii, podskajite v cheom mojet byti problema? DLL vklyuchil... Spasibo..
        16 ноября 2021
        Как же хорошо что индикатор сам строит уровни, вот бы и еще сам покупал бинарные опционы ;)
        02 сентября 2021
        Игорь М
        Всем новичкам – самый сильный сигнал пробоя: 1 свеча закрывается за уровнем, 2 свеча закрывается обратно, и 3 свеча закрывается за уровнем. То есть пробой-откат-пробой в 3 свечах. Смело ставьте "Вниз" или "Вверх" на 1-5 свечей, в зависимости от аппетита.
        02 сентября 2021
        Валерий
        Спасибо за индикатор для бинарных опционов! Я думаю это как раз то, что я искал. Осталось только потренироваться немного на демке)
        02 сентября 2021
