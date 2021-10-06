Индикатор для бинарных опционов Awesome Oscillator Divergence – это модифицированная версия стандартного индикатора Awesome Oscillator с дополнительными алертами и визуальным сопровождением. Помимо информации, представленной исходным индикатором, версия AODivergence показывает расхождение цен и гистограммы индикатора, и формирует сигналы при возникновении дивергенции.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Awesome Oscillator Divergence

Установка индикатора для бинарных опционов Awesome Oscillator Divergence в MT4

Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Обзор и настройки индикатора Awesome Oscillator Divergence для бинарных опционов

Как уже упоминалось выше, модифицированная версия индикатора, отличается от классического Awesome Oscillator встроенными сигналами, поэтому, основные принципы работы самого индикатора мы не будем рассматривать.

В настройках индикатора представлены следующие параметры:

«fastma» – период быстрой скользящей средней (по умолчанию значение 5). «slowma» – период медленной скользящей средней (по умолчанию значение 34). «isshowsignaltype1» – тип и количество сигналов для покупки Call опционов (по умолчанию 1). «isshowsignaltype1» – тип и количество сигналов для покупки Put опционов (по умолчанию 1). «divergencebars» – минимальное количество баров, по которым индикатор рассчитывает дивергецнию (по умолчанию 4). «mode» – режим индикатора (по умолчанию 0).

Уже знакомые всем параметры «fastma» и «slowma» определяют период скользящих средних и внешний вид самой гистограммы. Стандартные параметры на всех платформах MetaTrader 4: "5" для быстрой и "34" для медленной скользящей средней.

Параметры «isshowsignaltype1», «isshowsignaltype1» отвечают за тип и количество сигналов от индикатора. По умолчанию установлено значение 1.

Параметр «divergencebars» – минимальное количество баров по которому индикатор считает дивергенцию. Для всех таймфреймов индикатор считает дивергенцию минимум по четырем барам.

Параметр «mode» – уникальный параметр новой версии, определяющий режим работы индикатора. Всего в индикаторе доступно три режима:

AODivergence – значение mode 0. AODivergenceNormilized – значение mode 1. RSIDivergence – значение mode 2.

Режим «AODivergence» – базовый режим. Гистограмма идентична классическому Awesome Oscillator с добавленными сигналами в виде стрелок вверх/вниз и дополнительными линиями несоответствия ценового максимума/минима с показниями индикатора.

Режим «AODivergenceNormilized» – гистограмма идентична режиму «AODivergence», но с увеличенною чувствительностью сигналов.

В отличии от «AODivergence» и «AODivergenceNormilized», режим «RSIDivergence», отслеживает дивергенцию на основе индикатора RSI . Как видно на картинке выше, в этом режиме, сигналов намного больше.

Также стоит сказать, что есть более новая версия индикатора дивергенция на основе AO – индикатор Red Wave Oscillator.

Сигналы и торговля по индикатору Awesome Oscillator Divergence

Прежде, чем перейти к сигналам индикатора, стоит вернутся к основам технического анализа и вспомнить, – что такое дивергенция, когда она возникает на рынке и как это можно использовать для покупки бинарных опционов.

Как правило, индикатор движется вместе с ценой: если цена достигает новых максимумов, индикатор тоже устанавливает новый максимум; если цена достигает новых минимумов, индикатор устанавливает новый минимум, соответственно. В случае несоответствия ценового движения с показаниями индикатора возникает так называемая «дивергенция».

Дивергенция позволяет заранее определить потенциальный разворот цены. Она сигнализирует о потенциальном изменении коньюктуры рынка, указывая на возможные замедления моментума, что может привести к развороту рынка в противоположном направлении относительного текущего движения рынка.

Дивергенция, определенная на большом таймфрейме, имеет больший шанс срабатывания, поэтому, индикатор AODivergence рекомендуется использовать на временных таймфреймах от H1 и выше.

Дивергенция обычно происходит перед разворотом цены, поэтому это потенциальная ситуация для покупки опционов Put или Call.

Встроенные сигналы индикатора намного упрощают самостоятельный поиск дивергенций на графике. Для использования индикатора необходимо всего лишь дождаться появления стрелки вверх или вниз.

Покупка опциона Call происходит в момент появления дивергенции на нисходящем тренде и сигнала вверх:

Используя индикатор для поиска точек покупки опциона Put, следует дождаться дивергенции на восходящем тренде и сигнальной стрелки вниз. Покупка опциона происходит на второй свече и закрывается с экспирацией 3 или 5 свечей.

Заключение

Индикатор Awesome Oscillator Divergence – это отличная замена стандартного индикатора Awesome Oscillator. Идея упрощения процесса трейдинга не нова, но с каждым днем, можно увидеть новые разработки для более комфортной работы с рынком. В индикаторе представлено достаточное количество переменных для тестирования его в качестве инструмента работы с бинарными опционами. Поэтому обязательно протестируйте этот индикатор на демо-счету перед торговлей на реальном счету.

Принцип работы индикатора самодостаточен, но настоятельно рекомендуем применять дополнительные инструменты для фильтрации основных сигналов. Грааля бинарных опционов просто не существует. Именно поэтому стоит обратить особое внимание на правила мани-менеджмента и дополнительные системы для анализа рынка.

Скачать бесплатно индикатор Awesome Oscillator Divergence

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

