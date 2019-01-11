Стрелочный индикатор Turbo Expert для бинарных опционов

Этот индикатор для бинарных опционов можно найти в интернете чаще всего только на платной основе. Автор индикатора «Turbo Expert» утверждает, что с его помощью он заработал более 29 000 долларов. Кроме того, по его словам, индикатор дает более 90% точных сигналов (!!!) и не меняет свои сигналы с течением времени (не перерисовывается). Зачем ему продавать эту курицу с золотыми яйцами? Давай разберемся.

Характеристики индикатора Turbo Expert

Платформа: Метатрейдер4.

Актив: Основные валютные пары.

Время торгов: только лондонская и нью-йоркская сессии.

Таймфрейм: M1.

Срок действия опциона: 3 минуты.

Рекомендуемый брокер: Альпари, Quotex, PocketOption, Binarium.

Правила торговли с индикатором Турбо Эксперт

Как оказалось индикатор действительно дает до 90% прибыльных сделок, но вот только чтобы создать эту мнимую доходность, индикатор рисует стрелку на предыдущей свече. Фактически, мы можем открыть сделку только так, как показано на рисунке ниже:

Торговые правила предельно просты:

сигнал на покупку CALL - зеленая стрелка;

сигнал на пролажу PUT - красная стрелка.

Да, конечно часть сделок с таким входом, на следующей после стрелки свече, тоже принесут прибыль, но к сожалению далеко не 90%. Наши тесты показали порядка 68% прибыльных сделок на валютных парах EURUSD и EURGBP. Индикатор так же можно использовать для торговли на Форекс. В этом случае синие и красные линии канала будут указывать уровень Стоп-Лосс.

Конечно, у Turbo Expert Indicator есть некоторый потенциал, но говорить о 90% ITM очень преувеличено. И это сделано только с точки зрения маркетинга, ведь изначально индикатор платный. На нашем сайте мы предлагаем скачать его БЕСПЛАТНО и самим сделать вывод касательно его точности.

Не рекомендуем использовать этот индикатор в торговле без дополнительных фильтров. Обязательно проведите тестирование на демо-счете и найдите оптимальное время и параметры для торговли бинарными опционами.

