Индикатор для бинарных опционов Forex Pips Striker Indicator v2

Forex Pips Striker Indicator v2 – это сравнительно новый индикатор, который не перерисовывается. Согласно заявлениям разработчика, данный технический инструмент обеспечивает до 76% успешных сделок с бинарными опционами. Также этот индикатор подходит для торговли на Forex. Принцип работы инструмента сводится к тому, что он сигнализирует о моменте изменения направления цены после достижения локальных минимумом и максимумов. В аналогичном ключе функционирует ZigZag. В основе индикатора лежит Parabolic SAR с двумя различными периодами. Сигнал появляется на графике, когда срабатывает встроенный инструмент с более длинным периодом.

Общие характеристики для индикатора

При работе с индикатором следует придерживаться нескольких общих рекомендаций:

Торговая платформа — MetaTrader4. Активы — любые пары валют. Время торговли — при работе любой сессии. Таймфрейм — рекомендованы М5 и М15, но подходит любой. Срок экспирации — 3 свечи, или 15 минут (если выбран М5) либо 45 минут (М15). Лучшие брокеры —Quotex, PocketOption, Binarium, Binary.com, Alpari, WordForex

Приведенные рекомендации не обязательны к исполнению. Но при выполнении указанных требований повышается эффективность индикатора.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с индикатором Forex Pips Striker Indicator v2

Этот индикатор не перерисовывается и дает точные сигналы без запаздывания. Оптимальный момент для входа на рынок отображается на графике в виде стрелки. Данный инструмент подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Несмотря на заявления разработчика, этот инструмент не рекомендуют постоянно использовать в торговле лишь при появлении стрелок. Входить на рынок по сигналам данного индикатора следует, когда ценовой график преодолел либо коснулся границ канала.

Исходя из приведенных выше рекомендаций, получается, что открывать сделку необходимо, если одновременно появилась стрелка вверх или вниз и линия пробила ценовой канал. Покупать опционы Call следует, когда возникает следующая ситуация:

Открывать сделки на покупку опционов Put рекомендуется при следующей картине:

Для понимания особенностей работы индикатора ниже приведено несколько реальных примеров.

Основное преимущество Forex Pips Striker Indicator v2 заключается в том, что он не перерисовывается и подходит как для торговли на Forex так и для бинарных опционов. При работе с данным индикатором рекомендуется проверять возникающие сигналы другими техническими инструментами.

