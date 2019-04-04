        Индикатор для бинарных опционов Forex Pips Striker Indicator v2

        Forex Pips Striker Indicator v2 – это сравнительно новый индикатор, который не перерисовывается. Согласно заявлениям разработчика, данный технический инструмент обеспечивает до 76% успешных сделок с бинарными опционами. Также этот индикатор подходит для торговли на Forex. Принцип работы инструмента сводится к тому, что он сигнализирует о моменте изменения направления цены после достижения локальных минимумом и максимумов. В аналогичном ключе функционирует ZigZag. В основе индикатора лежит Parabolic SAR с двумя различными периодами. Сигнал появляется на графике, когда срабатывает встроенный инструмент с более длинным периодом.

        График Forex Pips Striker Indicator v2

        Общие характеристики для индикатора

        При работе с индикатором следует придерживаться нескольких общих рекомендаций:

        1. Торговая платформа — MetaTrader4.
        2. Активы — любые пары валют.
        3. Время торговли — при работе любой сессии.
        4. Таймфрейм — рекомендованы М5 и М15, но подходит любой.
        5. Срок экспирации — 3 свечи, или 15 минут (если выбран М5) либо 45 минут (М15).
        6. Лучшие брокеры —QuotexPocketOption, Binarium, Binary.com, AlpariWordForex

        Приведенные рекомендации не обязательны к исполнению. Но при выполнении указанных требований повышается эффективность индикатора.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с индикатором Forex Pips Striker Indicator v2

        Этот индикатор не перерисовывается и дает точные сигналы без запаздывания. Оптимальный момент для входа на рынок отображается на графике в виде стрелки. Данный инструмент подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

        Несмотря на заявления разработчика, этот инструмент не рекомендуют постоянно использовать в торговле лишь при появлении стрелок. Входить на рынок по сигналам данного индикатора следует, когда ценовой график преодолел либо коснулся границ канала.

        Сигналы Forex Pips Striker Indicator v2

        Исходя из приведенных выше рекомендаций, получается, что открывать сделку необходимо, если одновременно появилась стрелка вверх или вниз и линия пробила ценовой канал. Покупать опционы Call следует, когда возникает следующая ситуация:

        Call сигнал Forex Pips Striker

        Открывать сделки на покупку опционов Put рекомендуется при следующей картине:

        Put сигнал Forex Pips Striker

        Для понимания особенностей работы индикатора ниже приведено несколько реальных примеров.

        Индикатор Forex Pips Striker

        Пример графика с Forex Pips Striker

        Forex Pips Striker пример работы

        График с индикатором Forex Pips Striker

        Основное преимущество Forex Pips Striker Indicator v2 заключается в том, что он не перерисовывается и подходит как для торговли на Forex так и для бинарных опционов. При работе с данным индикатором рекомендуется проверять возникающие сигналы другими техническими инструментами.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Без депозитный бонус

        Смотрите так же:

        Бесплатные онлайн сигналы для бинарных опционов

        Стратегии для бинарных опционов

        Рейтинг брокеров бинарных опционов 2019 года

        Живой график для бинарных опционов

        Комментарии

        Трейдер БО
        Обычный внутриканальный индюк.
        24 июля 2023
        Алексей Ветров
        Как называется канальный индикатор?
        Название этого индикатора в статье же указано, Forex Pips Striker Indicator v2. Или что вы имеете ввиду? Если вы про классификацию, по типу как осцилляторы или индикаторы уровней то он относится к канальным индикаторам)
        07 марта 2021
        Как называется канальный индикатор?
        30 июня 2020
        pavel
        сам канал на графике не отображается.подскажите пожалуйста кто сталкивался.
        12 апреля 2020
        Олег
        Хороший индикатор
        08 июня 2019
        Алексей
        Я торгую на коротких таймфреймах и для меня важно, что этот индюк никогда не опаздывает
        02 июня 2019
        Мне нравится Pips Striker. Это простой в использовании и многофункциональный инструмент
        29 мая 2019
        Злобин_$
        Очень прост в применении, подойдет как новичкам, так и опытным трейдерам, нет никаких запутывающих моментов
        27 мая 2019
        Vlad
        Этот индикатор при тестировании хорошо себя показал, винрейт около 85%))
        26 мая 2019
        Жданов
        Очень хороший индикатор, ITM от 80%. Результатом доволен!
        21 мая 2019
        неплохой индюк
        19 мая 2019
        Нормальный индикатор, не перерисовывается и дает довольно точные сигналы
        16 мая 2019
        Сергей
        Потестировал его, лучший результат 100 прибыльных и 40 минусовых
        04 мая 2019
        Zuzas
        лучше всего себя показывает на 5-минутном графике с истечением в 15 минут
        20 апреля 2019
        Роберт
        Хороший индикатор, у меня от 80 до 90% ITM
        14 апреля 2019
        Vaindom
        Попробовал индикатор на разных ценовых каналах. 90% ITM я смог добиться только на 5-минутном графике с истечением в 15 минут.
        09 апреля 2019
        Rcaielia
        06 апреля 2019
