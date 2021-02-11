Индикатор для бинарных опционов Trade Confirmed Indicator является платным стандартным сигнальным индикатором, который помимо стрелочек имеет также информационную панель, на которой показывается сила тренда в процентах, а также даются указания относительно покупки опционов Call или Put.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Trade Confirmed Indicator

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М5-D1.

Экспирация: 3 свечи.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: trade confirmed indicator fix.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-20:00 МСК.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора для бинарных опционов Trade Confirmed Indicator в MT4

Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Обзор индикатора Trade Confirmed Indicator для бинарных опционов

Чтобы более подробно разобраться в работе индикатора Trade Confirmed Indicator для бинарных опционов, можно обратиться к словам автора и продавца этого инструмента, который прямо говорит о том, что данный индикатор не является «Граалем» для бинарных опционов и не будет приносить сотни процентов прибыли, если вы просто будете торговать по сигналам. Чтобы сигналы индикатора для бинарных опционов Trade Confirmed Indicator приносили прибыль, их нужно использовать вместе с другими индикаторами или как минимум параллельно какому-либо анализу. Для этого особое внимание стоит уделить техническому анализу, что позволит видеть общую ситуацию на рынке. После этого обязательно необходимо определить тренд, и для этого будет полезно понимать, что такое:

Также при торговле с индикатором Trade Confirmed Indicator fix могут помочь и другие методы торговли бинарными опционами:

Сам Trade Confirmed Indicator работает по принципу измерения 10-ти точек данных в реальном времени, что позволяет генерировать слабые и сильные сигналы (маленькие и большие стрелочки):

Для покупки опционов использовать необходимо только сильные сигналы, но подробнее об этом поговорим далее.

Также в индикаторе Trade Confirmed Indicator присутствует панель, на которой располагается полоса силы текущего движения, дата, время, название торгового актива и рекомендации к покупке или продаже (Call или Put). Поэтому панель может иметь информацию с тремя разными рекомендациями к действию:

Long (для торговли бинарными опционами – Call); Short (для торговли бинарными опционами – Put); Neutral (торговля не ведется).

Настройки индикатора Trade Confirmed Indicator fix для бинарных опционов позволяют настроить историю отображения сигналов, визуальные настройки и алерты:

Других настроек, которые могут повлиять на точность или количество сигналов – нет.

Правила торговли по индикатору Trade Confirmed Indicator для бинарных опционов

Правила торговли по Trade Confirmed Indicator fix максимально просты, и как уже стало понятно, при появлении большой зеленой стрелочки (сильный сигнал) покупается опцион Call, а при появлении большой красной стрелочки (сильный сигнал) покупается опцион Put.

Также стоит обратить внимание на таймфреймы бинарных опционов, и использовать лучше всего графики от М5 и выше, так как М1 очень часто будет давать множество ложных сигналов даже при движении по тренду. Экспирации можно использовать в 3 свечи от текущего таймфрейма, но при сильных трендовых движениях можно рассмотреть и более долгие периоды.

Также в индикаторы, как уже говорилось ранее, есть алерты, которые будут предупреждать о появлении новых сигналов:

Помимо этого, данный индикатор подходит для торговли на рынке Форекс, и в этом случае покупать или продавать валютные пары необходимо также по сильным сигналам, а выходить из сделки по совету автора Trade Confirmed Indicator нужно после появления обратного слабого сигнала:

Покупка опциона Call

Если отбросить все и оставить только сигналы от индикатора, то входить в сделку нужно только при сильном однонаправленном движении и при появлении сильного сигнала и сигнала от панели:

Покупка опциона Put

Тоже самое касается и обратных сделок, и они совершаются при наличии сильного сигнала и сигнала от панели:

Заключение

По итогу можно видеть, что Trade Confirmed Indicator fix при использовании вместе с другими видами анализа может дать очень хороший результат, но для этого обязательно необходимо научиться видеть общую ситуацию на рынке.

Также всегда стоит соблюдать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а торговать только через честного брокера, выбрать которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

