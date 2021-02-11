        Trade Confirmed Indicator

        Индикатор для бинарных опционов Trade Confirmed Indicator

        Индикатор для бинарных опционов Trade Confirmed Indicator является платным стандартным сигнальным индикатором, который помимо стрелочек имеет также информационную панель, на которой показывается сила тренда в процентах, а также даются указания относительно покупки опционов Call или Put.

        Стоит отметить, что несмотря на то, что Trade Confirmed Indicator является платным, с нашего сайта его можно скачать бесплатно в конце статьи.

        Trade Confirmed Indicator fix

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Trade Confirmed Indicator

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М5-D1.
        • Экспирация: 3 свечи.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: trade confirmed indicator fix.
        • Торговые инструменты: любые.
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов Trade Confirmed Indicator в MT4

        Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Обзор индикатора Trade Confirmed Indicator для бинарных опционов

        Чтобы более подробно разобраться в работе индикатора Trade Confirmed Indicator для бинарных опционов, можно обратиться к словам автора и продавца этого инструмента, который прямо говорит о том, что данный индикатор не является «Граалем» для бинарных опционов и не будет приносить сотни процентов прибыли, если вы просто будете торговать по сигналам. Чтобы сигналы индикатора для бинарных опционов Trade Confirmed Indicator приносили прибыль, их нужно использовать вместе с другими индикаторами или как минимум параллельно какому-либо анализу. Для этого особое внимание стоит уделить техническому анализу, что позволит видеть общую ситуацию на рынке. После этого обязательно необходимо определить тренд, и для этого будет полезно понимать, что такое:

        Также при торговле с индикатором Trade Confirmed Indicator fix могут помочь и другие методы торговли бинарными опционами:

        Сам Trade Confirmed Indicator работает по принципу измерения 10-ти точек данных в реальном времени, что позволяет генерировать слабые и сильные сигналы (маленькие и большие стрелочки):

        сильные и слабые сигналы Trade Confirmed Indicator

        Для покупки опционов использовать необходимо только сильные сигналы, но подробнее об этом поговорим далее.

        Также в индикаторе Trade Confirmed Indicator присутствует панель, на которой располагается полоса силы текущего движения, дата, время, название торгового актива и рекомендации к покупке или продаже (Call или Put). Поэтому панель может иметь информацию с тремя разными рекомендациями к действию:

        1. Long (для торговли бинарными опционами – Call);
        2. Short (для торговли бинарными опционами – Put);
        3. Neutral (торговля не ведется).
        Trade Confirmed Indicator fix long Trade Confirmed Indicator fix short Trade Confirmed Indicator fix neutral

         

        Настройки индикатора Trade Confirmed Indicator fix для бинарных опционов позволяют настроить историю отображения сигналов, визуальные настройки и алерты:

        настройки индикатора Trade Confirmed

        Других настроек, которые могут повлиять на точность или количество сигналов – нет.

        Правила торговли по индикатору Trade Confirmed Indicator для бинарных опционов

        Правила торговли по Trade Confirmed Indicator fix максимально просты, и как уже стало понятно, при появлении большой зеленой стрелочки (сильный сигнал) покупается опцион Call, а при появлении большой красной стрелочки (сильный сигнал) покупается опцион Put.

        Также стоит обратить внимание на таймфреймы бинарных опционов, и использовать лучше всего графики от М5 и выше, так как М1 очень часто будет давать множество ложных сигналов даже при движении по тренду. Экспирации можно использовать в 3 свечи от текущего таймфрейма, но при сильных трендовых движениях можно рассмотреть и более долгие периоды.

        Также в индикаторы, как уже говорилось ранее, есть алерты, которые будут предупреждать о появлении новых сигналов:

        алерты Trade Confirmed Indicator

        Помимо этого, данный индикатор подходит для торговли на рынке Форекс, и в этом случае покупать или продавать валютные пары необходимо также по сильным сигналам, а выходить из сделки по совету автора Trade Confirmed Indicator нужно после появления обратного слабого сигнала:

        торговля на форекс с Trade Confirmed Indicator

        Покупка опциона Call

        Если отбросить все и оставить только сигналы от индикатора, то входить в сделку нужно только при сильном однонаправленном движении и при появлении сильного сигнала и сигнала от панели:

        опционы call с Trade Confirmed Indicator

        Покупка опциона Put

        Тоже самое касается и обратных сделок, и они совершаются при наличии сильного сигнала и сигнала от панели:

        опционы put c Trade Confirmed Indicator

        Заключение

        По итогу можно видеть, что Trade Confirmed Indicator fix при использовании вместе с другими видами анализа может дать очень хороший результат, но для этого обязательно необходимо научиться видеть общую ситуацию на рынке.

        Также всегда стоит соблюдать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а торговать только через честного брокера, выбрать которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно Trade Confirmed Indicator

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Slaventiy
        На истории красиво а при работе полная лажа выходит
        06 октября 2023
        Ответить
        Николай
        Рисует страшно.
        21 мая 2021
        Ответить
        Кирилл
        Не рабочий индикатор, мне он с месяй назад уже попадался , так же не пошёл! Ковырятся именно с ним считаю только время тратить!
        откуда вы такие трейдуны беретесь вообще? вы хоть разберитесь с тем, как работает metatrader 4 и потом лезьте в торговлю. все работает, и не надо писать что не работает, если вы элементарно не можете включить DLL!!!
        Полностью согласен...ниже даже человек подробно описал что нужно сделать чтобы все работало, если именно у вас не работает. делается это все не более 5 минут...
        30 марта 2021
        Ответить
        Герман
        Не рабочий индикатор, мне он с месяй назад уже попадался , так же не пошёл! Ковырятся именно с ним считаю только время тратить!
        откуда вы такие трейдуны беретесь вообще? вы хоть разберитесь с тем, как работает metatrader 4 и потом лезьте в торговлю. все работает, и не надо писать что не работает, если вы элементарно не можете включить DLL!!!
        30 марта 2021
        Ответить
        Alexandr
        Не рабочий индикатор, мне он с месяц назад уже попадался , так же не пошёл! Ковырятся именно с ним считаю только время тратить!
        30 марта 2021
        Ответить
        Демихов
        Всем привет, начал тестить Trade Confirmed Indicator, в принципе норм но могло бы быть и лучше. Бывает такое что сигнал дает на покупку но цена разворачивается совсем в другую сторону если кто-то знает как это убрать или хотябы немного свести к минимуму ложные сигналы
        01 марта 2021
        Ответить
        andrey
        костя спасибо сработало
        01 марта 2021
        Ответить
        Inokentiy Norman
        Inokentiy Norman
        Не работает, не рисует стрелочный индикатор нет и шкалы силы! В чем причина что не так?
        Без DLL-ки не работает и всякие "в настройках включить импорт dll" не помогают
        Ребят, перепроверил специально, Костя ниже в комменте все правильно посоветовал, работает если включить в настройках самого терминала DLL. Даже скрин приложил. Леопольд тоже ниже сказал ему (Косте) спасибо, значит все работает, или вы не правильно что-то делаете, или проблема в самом MT4.
        Он походу МТ4 скачал и даже не авторизовался, демо-счет хоть бы открыл, если в MT4 нет сигнала внизу с права то и работать не будет
        24 февраля 2021
        Ответить
        Серж
        Не работает, не рисует стрелочный индикатор нет и шкалы силы! В чем причина что не так?
        Без DLL-ки не работает и всякие "в настройках включить импорт dll" не помогают
        Ребят, перепроверил специально, Костя ниже в комменте все правильно посоветовал, работает если включить в настройках самого терминала DLL. Даже скрин приложил. Леопольд тоже ниже сказал ему (Косте) спасибо, значит все работает, или вы не правильно что-то делаете, или проблема в самом MT4.
        24 февраля 2021
        Ответить
        Серж
        нет основного файла шаблона..((
        все есть в папке templates. файл с расширением .tpl
        24 февраля 2021
        Ответить
        Andrii Sushko
        Andrii Sushko
        нет основного файла шаблона..((
        24 февраля 2021
        Ответить
        Позняков
        Не работает, не рисует стрелочный индикатор нет и шкалы силы! В чем причина что не так?
        23 февраля 2021
        Ответить
        Сергей
        Без DLL-ки не работает и всякие "в настройках включить импорт dll" не помогают
        22 февраля 2021
        Ответить
        LEOPOLD86
        Почему у меня шаблон без стрелок, нет ни больших, ни маленьких? Прогоняла в тестере разные таймфреймы, та же история.
        ребята помогите.. при внесении шаблона на график всплывает окно алерта. там надпись "DLL is not allowed ! Please allow! график движется но индикатор не активен
        в настройках мт4 вам нужно включить dll. сервис-настройки-вкладка советники, там поставьте галку разрешить импорт dll. мне помогло , заработало сразу. вот скрин кто не понял - https://prnt.sc/zkzo1y
        Костя, Спасибо человечище)))
        16 февраля 2021
        Ответить
        Костя
        Почему у меня шаблон без стрелок, нет ни больших, ни маленьких? Прогоняла в тестере разные таймфреймы, та же история.
        ребята помогите.. при внесении шаблона на график всплывает окно алерта. там надпись "DLL is not allowed ! Please allow! график движется но индикатор не активен
        в настройках мт4 вам нужно включить dll. сервис-настройки-вкладка советники, там поставьте галку разрешить импорт dll. мне помогло , заработало сразу. вот скрин кто не понял - https://prnt.sc/zkzo1y
        15 февраля 2021
        Ответить
        LEOPOLD86
        ребята помогите.. при внесении шаблона на график всплывает окно алерта. там надпись "DLL is not allowed ! Please allow! график движется но индикатор не активен
        15 февраля 2021
        Ответить
        Влад
        Индюк рисует на две свечи назад, админ коменты проплачивает, чтоб качали это говно.
        14 февраля 2021
        Ответить
        Liliya
        Почему у меня шаблон без стрелок, нет ни больших, ни маленьких? Прогоняла в тестере разные таймфреймы, та же история.
        14 февраля 2021
        Ответить
        Виктор
        Виктор
        Хорошо что Trade Confirmed новый и его еще мало кто использует, как только много людей начнет юзать у всех входы будут в одном месте а цена как мне кажется выбивает игроков на рынке которые скапливаются в определенной зоне консолидации, по этому надо брать пока работает
        13 февраля 2021
        Ответить
        Олег
        Как я понял этот индикатор показывает резкое движение еще до появления свечи на которой оно проявится, что ж это хорошо но использовать один только Trade Confirmed indicator точно не стоит
        Я сейчас его только и использую все остальное на личном опыте просто и чуйке, когда сильный сигнал вижу вообще не парюсь и чуть ли не весь депозит вливаю
        13 февраля 2021
        Ответить
