Индикатор Binary Thunder – это инструмент, специально разработанный для торговли бинарными опционами. Он представляет собой сигнальные стрелки для покупки Call или Put опциона без возможности дополнительной настройки параметров. Как заверяет автор, появление сигналов основано на результатах формулы, полученной при помощи машинного обучения на данных сотен различных индикаторов.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Binary Thunder

Терминал: MetaTrader 5;

Таймфрейм: M1;

Экспирация: 5 минут;

Типы опционов: Call/Put;

Индикаторы: Binary Options Thunder Final Battle MT5 Signal.ex5;

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции;

Время торговли: 8:00-20:00 МСК;

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора для бинарных опционов Binary Thunder

Индикатор Binary Thunder устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 5. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT5 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL5” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Шаги для MT4 и MT5 идентичны, поэтому подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора Binary Thunder для бинарных опционов

Индикатор для бинарных опционов Binary Thunder работает по скрытому алгоритму, генерируя сигналы на таймфрейме M1 для опционов Call и Put с экспирацией 5 минут. Результат работы формулы выводится на экран в виде стрелочных сигналов:

Binary Thunder не сохраняет сигналы на истории, поэтому тестировать его можно только с помощью тестера MT5, или оценивая работу индикатора в режиме реального времени.

По заверению авторов, алгоритм Binary Thunder является результатом работы секретной формулы. Якобы, собрав статистику со всех возможных индикаторов, при помощи машинного обучения они смогли проанализировать миллионы строк данных и выявить наиболее выгодные комбинации их применения специально для торговли бинарными опционами. Мы не можем достоверно знать формулу и метод ее получения, но можем ознакомиться с результатами ее работы.

Для начала заглянем в настройки. Изменить здесь нельзя ничего, кроме цвета и размера стрелок:

Таким образом, используя индикатор Binary Thunder, пользователи вынуждены согласиться с предустановленными настройками алгоритма.

При тестировании мы обратили внимание, что индикатор дает очень мало сигналов. На истории стрелки Binary Thunder не рисуются, поэтому мы проверили его работу с помощью тестера MT5 на различных активах, включающих валютные пары, индексы, золото, нефть и акции. За месяц сигналы появились на каждом из инструментов от 1 до 15 раз, что очевидно слишком мало для торговли бинарными опционами на минутном таймфрейме. В то же время работа Binary Thunder в период с 8:00 до 14:00 на 14 инструментах в режиме реального времени дала целых 9 торговых сигналов, что ставит под сомнение результаты тестирования на исторических котировках.

Что касается прибыльности торговых сигналов, то винрейт индикатора по этим торговым сигналам, полученным в режиме реального времени составил всего 55%.

Мы дополнительно проверили сигналы системы, полученные в результате тестирования в MT5. На десяти инструментах за последний месяц было всего 53 сигнала с общим винрейтом 45%.

Сложно сказать, насколько достоверны результаты тестов, потому что индикатор Binary Thunder работает нестабильно. Например, запустив его работу на котировках двух разных брокеров, но одних и тех же активах, мы получили расхождения в сигналах. В теории это может объясняться незначительными расхождениями в котировках брокеров, но визуально в них нет отличий.

Например, на скриншоте ниже мы видим, что сигнал возник на котировках одного брокера, но не появился у другого, несмотря на идентичность графиков.

О плачевном состоянии кода индикатора свидетельствуют и явные баги, которые непредсказуемо появляются на некоторых инструментах и таймфреймах. Иногда они исчезают при перезагрузке графика, но иногда не проходят вовсе.

Исследовав достаточно большое количество сигналов этого индикатора, мы можем вернуться в вопросу секретного алгоритма разработчиков стратегии. Достоверно узнать формулу невозможно, но очевиден факт, что все стрелки для покупки бинарных опционов появляются у определенных зон поддержки и сопротивления. Когда цена подходит к уровню снизу, появляется сигнал на покупку Put опциона, и на покупку Call в случае тестирования этой же зоны сверху.

В использовании сигналов Binary Thunder следует быть крайне внимательным к стрелкам, которые появляются во время сильных движений и дают рекомендации для торговли против тренда. Такой стиль торговли бинарными опционами называется “ловлей ножа” и несет риски несоизмеримые с потенциальной прибылью.

На скриншоте ниже мы видим яркий пример отработки индикатором какого-то старого уровня. При этом алгоритм не учитывает сильный локальный тренд и агрессивность движения цены:

Правила торговли по индикатору Binary Thunder для бинарных опционов

Торговля бинарными опционами в направлении тренда может существенно улучшить прибыльность любых сигналов, будь-то стрелки Binary Thunder, или даже схожее по ожидаемой доходности подбрасывание монетки. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с рядом наших материалов о торговле по тренду:

Для открытия опциона Call следует:

Убедиться в восходящем тренде. Дождаться появления зеленой стрелки вверх.

Для открытия опциона Put следует:

Убедиться в нисходящем тренде. Дождаться появления красной стрелки вниз.

Открытие опциона Call

Убедившись в восходящем тренде и выставив время экспирации 5 минут, можно покупать Call опцион сразу после появления сигнала.

Открытие опциона Put

Убедившись в нисходящем тренде и выставив время экспирации 5 минут, можно покупать Put опцион сразу после появления сигнала.

Заключение

Несмотря на достаточно высокую стоимость индикатора для бинарных опционов Binary Thunder, покупать его мы не рекомендуем. Технические проблемы в его использовании, расхождение показателей сигналов на котировках разных брокеров, невозможность достоверно протестировать его работу на исторических котировках через тестер MT5 – все это делает торговлю по сигналам Binary Thunder слишком рискованной.

Слишком малое количество сигналов генерируемых для таймфрейма M1, рекомендуемого разработчиками, тоже является существенным недостатком. 50% прибыльных сигналов, полученных в результате наших тестов в режиме реального времени, заставляют заподозрить автора индикатора в том, что он просто пытается обмануть покупателей выдуманными историями про машинное обучение и зашив в алгоритм Binary Thunder какой-то из стандартных индикаторов для уровней, на основе которого и появляются стрелки на покупку бинарных опционов.

Всегда помните, что любой индикатор и стратегия требуют самостоятельного тестирования на демо-счету и соблюдения правил риск-менеджмента и мани-менеджмента в его использовании. Делать это лучше с надежным партнером, которого вы обязательно найдете благодаря нашему рейтингу брокеров бинарных опционов.

