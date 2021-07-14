        TJ10X Forex Indicator

        Индикатор TJ10X Forex Indicator изначально был создан для рынка Forex, но легко может использоваться трейдерами и при торговле бинарными опционами, так как является сигнальным индикатором с пятью различными режимами торговли, которые подойдут как любителям турбо-опционов, так и тем, кто торгует исключительно по тренду.

        Индикатор для бинарных опционов TJ10X Forex Indicator v 1.0 является платным и стоит $59, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов TJ10X Forex Indicator

        Установка индикатора для бинарных опционов TJ10X Forex Indicator в MT4

        Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Обзор и настройки индикатора TJ10X Forex Indicator для бинарных опционов

        Прежде чем перейти к режимам торговли индикатора для бинарных опционов TJ10X Forex Indicator, рассмотрим его настройки:

        настройки индикатора TJ10X Forex Indicator

        По итогу действительно важных настроек у индикатора не так много, так как большая часть из них относится к алертам и визуальной части. А единственной переменной, которая отвечает за сигналы для бинарных опционов, является переменная «Factor», которая позволяет выбрать один из пяти режимов торговли бинарными опционами, которые более подробно рассмотрим ниже.

        Переменные «ShowLine», «ShowBars» и «ShowArrows» позволяют включить или выключить линию индикатора, бары и сигналы.

        Также можно настроить алерты («Alerts» и указать, где будет находится информационная панель индикатора, использовав переменную «Corner» (расположить панель можно в любом из 4 углов графика).

        Сам по себе индикатор выполнен в виде линии, которая следует за ценой, и сигналами в виде стрелочек, которые появляются при смене цвета линии.

        Индикатор TJ10X Forex Indicator v 1.0 можно назвать универсальным индикатором для бинарных опционов, так как он имеет пять разных режимов, которые включают в себя:

        1. Scalping;
        2. Fast Scalper;
        3. Tick Trend;
        4. Swing;
        5. Trend.

        Режим скальпинга на бинарных опционах (Scalping) позволяет включить частые сигналы, которые будут появляться и при малых колебаниях рынка, но обратите внимание, что во флэте могут появляться ложные сигналы:

        режим scalping

        Режим Fast Scalper сложно назвать скальперским, так как сигналы становятся более редкими, но при этом во флэте все равно могут появляться ложные сигналы:

        Режим Fast Scalper

        Режим Tick Trend подойдет разве что для торговли по тренду, так как сигналы против тренда являются чаще всего ложными, зато сигналы по тренду могут приносить хорошую прибыль:

        Режим Tick Trend

        Режим Swing является более трендовым режимом и в некоторых местах ложных сигналов уже можно избежать:

        Режим Swing

        И последний режим Trend является максимально трендовым режимом, который реагирует только на затяжные флэты, но пропускает ценовой шум:

        режим Trend

        По итогу из всех пяти режимов выбирать стоит несколько и нет смысла использовать каждый из них, так как все они похожи друг на друга.

        Также в индикаторе для бинарных опционов TJ10X Forex Indicator есть информационная панель, часть информации на которой предназначена для рынка Форекс, но есть полезная информация о силе тренда и для бинарных опционов, которая отображается в виде белой стрелочки и зеленых чисел напротив подписи – Trend Power:

        сила тренда 51 сила тренда 74 сила тренда 97

         

        По итогу чем сильнее тренд, тем выше значение. И стрелочка, направленная вверх, говорит о восходящем тренде, а направленная вниз – о нисходящем.

        Правила торговли по индикатору TJ10X Forex Indicator для бинарных опционов

        Так как в индикаторе для бинарных опционов TJ10X Forex Indicator присутствует несколько режимов трендовой торговли, то для эффективной торговли по нему следуют разбираться в том, как работает тренд:

        Теперь, чтобы начать торговать при помощи индикатора TJ10X Forex Indicator v 1.0, необходимо определиться, какой режим подходит вам больше всего, после чего выбрать его в настройках.

        Как уже говорилось ранее, остановится стоит на паре режимов, так как они повторяют другу друга и очень похожи, а значит выбрать можно либо скальперский режим для турбо-опционов, либо трендовый режим.

        Для скальперского режима тренд не особо важен и покупать опционы можно по сигналам с экспирацией в 3 свечи. Поэтому, когда появляется зеленая стрелочка, то покупается опцион Call, а при появлении красной стрелочки – опцион Put:

        торговля по индикатору TJ10X Forex Indicator v 1.0

        Для трендового режима уже важен тренд и поэтому сделки необходимо совершать также по сигналам с экспирацией в 5 свечей (можно больше), но только по тренду и также обращать внимание на силу тренда на панели:

        торговля тренд TJ10X Forex

        Сигналы и торговля по индикатору TJ10X Forex Indicator

        И для примера возьмем еще несколько примеров торговли в режиме Scalping и Trend.

        В режиме Scalping сделки совершаются с экспирацией в три свечи (тренд не особо важен):

        скальперский режим индикатора TJ10X Forex Indicator v 1.0

        В трендовом режиме тренд уже очень важен, а также важна его сила, поэтому опционы покупаются только по тренду с экспирацией в 5 свечей или больше:

        трендовый режим индикатора TJ10X Forex Indicator v 1.0

        Заключение

        С учетом того, что индикатор является универсальным, подойдет он всем типам трейдеров, но новичков он может запутать, так как используя разные режимы можно получать много ложных сигналов. Чтобы этого избежать, индикатор для бинарных опционов TJ10X Forex Indicator обязательно необходимо протестировать в разных режимах на демо-счету, после чего приступать к торговле только с небольшими суммами.

        Помимо этого, чтобы обезопасить свой депозит, всегда стоит помнить про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно индикатор TJ10X Forex Indicator

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Комментарии

        tirant
        Всё равно надо разбираться более предметно.
        Богдан, Пять режимов для торговли!! Какой-нибудь да подойдет.
        06 сентября 2023
        Богдан
        Всё равно надо разбираться более предметно.
        28 августа 2023
        tirant
        Хороший трендовый индюк без заморочек.
        28 августа 2023
        Трейдер БО
        Несколько режимов торговли это хорошо. Заморачиваться с настройками не надо.
        28 августа 2023
        Артур
        Главное настроить его правильно. А то действительно завалит ложными сигналами.
        05 апреля 2023
        Вероника, Правила риск и мани менеджмента важно соблюдать при торговле с любым индикатором, а не только с TJ10X Forex Indicator для бинарных опционов, так что изучайте и ищите новые возможности для достижения успеха в трейдинге.
        19 июля 2021
        Вероника
        Индикатор TJ10 Forex Indicator неплохая штука как для начинающих, так и для более опытных трейдеров, ведь он подейдет для скальпинга, торговли по тренду и т. д. Нужно конечно же соблюдать правила риск и мани менеджмента, а также проверять в процеессе реальной торговли бинарными опционами, но это может привести к успеху, если все делать постепенно и правильно
        19 июля 2021
        Леша
        Думаю, с индикатором TJ10X Forex Indicator легко справиться даже начинающий трейдер, Так как это, по сути, сигнальный индикатор. Конечно же некоторое время нужно потратить, чтобы разобраться с настройками.
        19 июля 2021
        Жорик
        TJ Forex Idicator подойдет не только для бинарных опционов, но и для торговли на Форексе, если судить даже по его названию. Именно такое первое мнение у меня сложилось после того, как прочитал эту статью.
        Какими видами бинарных опционов можно торговать с индикатором TJ10X Forex Indicator. Его наверное нужно тестировать сначала на демо счете, делать все настройки правильно, чтобы понять насколько успешной будет реальная торговля бинарными опционами.
        19 июля 2021
        Egor
        19 июля 2021
        AD
