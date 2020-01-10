Индикатор для бинарных опционов RSX можно разделить на 2 части. Одна часть является сигнальным индикатором, а вторая осциллятором. При таком совмещении получаем отличный индикатор с преимуществами сразу двух индикаторов разных типов, а самое главное, что данный индикатор для бинарных опционов не перерисовывается и дает отличные сигналы на вход.

Показатель прибыльности составляет около 70% при следовании всем правилам и соблюдении рисков.

Характеристики индикатора RSX

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-Н1.

Экспирация: 1 свеча.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: RSX.

Торговые инструменты: Любые.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора RSX в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Настройки индикатора оставляем без изменений.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать данный индикатор и шаблон для него.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью индикатора RSX

Правил для открытия сделки есть несколько, но обязательным является всего одно. Второе выступает дополняющим и не явялется обязательным. Так как индикатор имеет уровни, то соответственно он может показывать зоны перекупленности и перепроданности. На этом и будет базироваться вся торговля опционами с его помощью.

Если говорить более точно, то для открытия опциона Call нужно, чтобы:

Индикатор коснулся значения уровня "80", подойдя снизу вверх (скальперский вариант). Индикатор пересек сверху вниз уровень "80" (консерватиный варинт). (Не обязательно). Квадратик индикатора поменялся с серого или красного на зеленый.

Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

Индикатор коснулся значения уровня "20", подойдя сверху вниз (скальперский вариант). Индикатор пересек снизу вверх уровень "20" (консерватиный варинт). (Не обязательно). Квадратик индикатора поменялся с серого или зеленого на красный.

Работать с этим индикатором для бинарных опционов очень просто еще и потому, что он имеет встроенные алерты, которые подскажут, когда можно войти в сделку:

Кроме того, что индикатор может давать по несколько сигналов, есть еще кое-что, что делает этот индикатор уникальным. И это — дивергенции. Чтобы узнать, что такое дивергенции, стоит ознакомиться со стратегией по дивергенциям.

Примеры торговли с помощью индикатора RSX

А теперь давайте посмотрим все на реальных примерах, чтобы было понятнее, о чем идет речь.

Использовать будем довольно популярную валютную пару — USD/JPY.

Открытие опциона Call (скальперский вариант)

Не стоит забывать, что такой вариант сигналов имеет повышенный риск, но при понимании тренда и придерживаясь правил мани-менеджмента можно открывать опционы Call:

Открытие опциона Put (скальперский вариант)

Тоже самое относится и к опционам Put:

Открытие опционов Call и Put (консерватиный вариант)

А это консерватиный вариант, который стоит использовать новичкам, так как вероятность положительного исхода в таком случае в разы выше:

Заключение

Что точно можно сказать про индикатор для бинарных опционов RSX, так это то, что он дает много сигналов, которые могут быть подкреплены друг другом и при правильном использовнии принести достойную прибыль.

Для торговли бинарными опционами вам обязательно понадобится проверенный брокер.

Скачать шаблон и индикатор RSX

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

