Индикатор для бинарных опционов RSX можно разделить на 2 части. Одна часть является сигнальным индикатором, а вторая осциллятором. При таком совмещении получаем отличный индикатор с преимуществами сразу двух индикаторов разных типов, а самое главное, что данный индикатор для бинарных опционов не перерисовывается и дает отличные сигналы на вход.
Показатель прибыльности составляет около 70% при следовании всем правилам и соблюдении рисков.
Характеристики индикатора RSX
- Терминал: MetaTrader 4.
- Тайм фрейм: М1-Н1.
- Экспирация: 1 свеча.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: RSX.
- Торговые инструменты: Любые.
- Время торговли: 9:00-17:00.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Установка индикатора RSX в MT4
Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.
Настройки индикатора оставляем без изменений.
Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать данный индикатор и шаблон для него.
Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:
Правила торговли с помощью индикатора RSX
Правил для открытия сделки есть несколько, но обязательным является всего одно. Второе выступает дополняющим и не явялется обязательным. Так как индикатор имеет уровни, то соответственно он может показывать зоны перекупленности и перепроданности. На этом и будет базироваться вся торговля опционами с его помощью.
Если говорить более точно, то для открытия опциона Call нужно, чтобы:
- Индикатор коснулся значения уровня "80", подойдя снизу вверх (скальперский вариант).
- Индикатор пересек сверху вниз уровень "80" (консерватиный варинт).
- (Не обязательно). Квадратик индикатора поменялся с серого или красного на зеленый.
Для открытия опциона Put нужно, чтобы:
- Индикатор коснулся значения уровня "20", подойдя сверху вниз (скальперский вариант).
- Индикатор пересек снизу вверх уровень "20" (консерватиный варинт).
- (Не обязательно). Квадратик индикатора поменялся с серого или зеленого на красный.
Работать с этим индикатором для бинарных опционов очень просто еще и потому, что он имеет встроенные алерты, которые подскажут, когда можно войти в сделку:
Кроме того, что индикатор может давать по несколько сигналов, есть еще кое-что, что делает этот индикатор уникальным. И это — дивергенции. Чтобы узнать, что такое дивергенции, стоит ознакомиться со стратегией по дивергенциям.
Примеры торговли с помощью индикатора RSX
А теперь давайте посмотрим все на реальных примерах, чтобы было понятнее, о чем идет речь.
Использовать будем довольно популярную валютную пару — USD/JPY.
Открытие опциона Call (скальперский вариант)
Не стоит забывать, что такой вариант сигналов имеет повышенный риск, но при понимании тренда и придерживаясь правил мани-менеджмента можно открывать опционы Call:
Открытие опциона Put (скальперский вариант)
Тоже самое относится и к опционам Put:
Открытие опционов Call и Put (консерватиный вариант)
А это консерватиный вариант, который стоит использовать новичкам, так как вероятность положительного исхода в таком случае в разы выше:
Заключение
Что точно можно сказать про индикатор для бинарных опционов RSX, так это то, что он дает много сигналов, которые могут быть подкреплены друг другом и при правильном использовнии принести достойную прибыль.
Для торговли бинарными опционами вам обязательно понадобится проверенный брокер. Вы можете ознакомиться с лучшими брокерами в рейтинге брокеров бинарных опционов у нас на сайте. Выбирайте лучшего и начинайте зарабатывать уже в ближайшее время.
Скачать шаблон и индикатор RSX
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.
