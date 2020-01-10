        RSX

        Индикатор для бинарных опционов RSX

        Индикатор для бинарных опционов RSX можно разделить на 2 части. Одна часть является сигнальным индикатором, а вторая осциллятором. При таком совмещении получаем отличный индикатор с преимуществами сразу двух индикаторов разных типов, а самое главное, что данный индикатор для бинарных опционов не перерисовывается и дает отличные сигналы на вход.

        Показатель прибыльности составляет около 70% при следовании всем правилам и соблюдении рисков.

        Характеристики индикатора RSX

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-Н1.
        • Экспирация: 1 свеча.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: RSX.
        • Торговые инструменты: Любые.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора RSX в MT4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Настройки индикатора оставляем без изменений.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать данный индикатор и шаблон для него.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью индикатора RSX

        Правил для открытия сделки есть несколько, но обязательным является всего одно. Второе выступает дополняющим и не явялется обязательным. Так как индикатор имеет уровни, то соответственно он может показывать зоны перекупленности и перепроданности. На этом и будет базироваться вся торговля опционами с его помощью.

        Если говорить более точно, то для открытия опциона Call нужно, чтобы:

        1. Индикатор коснулся значения уровня "80", подойдя снизу вверх (скальперский вариант).
        2. Индикатор пересек сверху вниз уровень "80" (консерватиный варинт).
        3. (Не обязательно). Квадратик индикатора поменялся с серого или красного на зеленый.

        Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

        1. Индикатор коснулся значения уровня "20", подойдя сверху вниз (скальперский вариант).
        2. Индикатор пересек снизу вверх уровень "20" (консерватиный варинт).
        3. (Не обязательно). Квадратик индикатора поменялся с серого или зеленого на красный.

        Работать с этим индикатором для бинарных опционов очень просто еще и потому, что он имеет встроенные алерты, которые подскажут, когда можно войти в сделку:

        Алерт индикатора

        Кроме того, что индикатор может давать по несколько сигналов, есть еще кое-что, что делает этот индикатор уникальным. И это — дивергенции. Чтобы узнать, что такое дивергенции, стоит ознакомиться со стратегией по дивергенциям.

        Примеры торговли с помощью индикатора RSX

        А теперь давайте посмотрим все на реальных примерах, чтобы было понятнее, о чем идет речь.

        Использовать будем довольно популярную валютную пару — USD/JPY.

        Открытие опциона Call (скальперский вариант)

        Не стоит забывать, что такой вариант сигналов имеет повышенный риск, но при понимании тренда и придерживаясь правил мани-менеджмента можно открывать опционы Call:

        Опцион Call

        Открытие опциона Put (скальперский вариант)

        Тоже самое относится и к опционам Put:

        Опцион Put

        Открытие опционов Call и Put (консерватиный вариант)

        А это консерватиный вариант, который стоит использовать новичкам, так как вероятность положительного исхода в таком случае в разы выше:

        Опционы Call и Put

        Заключение

        Что точно можно сказать про индикатор для бинарных опционов RSX, так это то, что он дает много сигналов, которые могут быть подкреплены друг другом и при правильном использовнии принести достойную прибыль.

        Для торговли бинарными опционами вам обязательно понадобится проверенный брокер. Вы можете ознакомиться с лучшими брокерами в рейтинге брокеров бинарных опционов у нас на сайте. Выбирайте лучшего и начинайте зарабатывать уже в ближайшее время.

        Скачать шаблон и индикатор RSX

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Артем Превозчиков
        спасибо за видео
        Да это точно, так прочитал про индикатор, не совсем понял, а вот видео уже посмотрел и стало ясно, понятно что это как реклама идет но все равно, главный посыл, идея - это просвещение людей в сфере бинарных опционов, респект команде!
        02 марта 2021
        Максим Максимович
        спасибо за видео
        27 февраля 2020
        Мистер график
        индикатор лучше не использовать отдельно, добавить лучше еще что-то
        18 января 2020
        миша
        ложные сигналы есть всегда, надо фильтровать)
        02 декабря 2019
        slava
        хотят победить в номинации новинок года)))) индюк норм, но надо осторожно пользоваться. есть много ложных сигналов
        02 декабря 2019
        саша
        вин оптион, вы что, марафон устроили по стратегиям и индикатором. что не день, то новинка)))
        02 декабря 2019
