        PZ Trend Trading

        Индикатор PZ Trend Trading для бинарных опционов

        >Предлагаемый индикатор для бинарных опционов отличается нестандартным подходом к определению тренда. Также применение PZ Trend Trading связано с таким положительным моментом, как отсутствие перерисовки. С его помощью формируются сигналы для бинарных опционов, дающие возможность разбить движение рыночного актива на фазы. В результате удается добиться следующего:

        • определяется направленность тренда;
        • фиксируется откат, под которым понимается коррекция цены;
        • наблюдается смена направленности тренда.

        Особенности использования индикатора

        Применение PZ Trend Trading соотносится с такими моментами:

        1. Торговая платформа – MetaTrader 4.
        2. Валютные пары – все, исключая кросс-пары.
        3. Время торгов – без ограничений (24 часа).
        4. Тип используемого индикатора – составной, что предусматривает сочетание тренда и осциллятора.
        5. Подходящие брокеры – Alpari, Binary.com, QuotexPocketOption, Binarium.

        Сжатый анализ индикатора

        Применение этого инструмента приводит к получению соответствующих показателей:

        • направленность тренда;
        • изменения, связанные с коррекцией;
        • восстановление направленности тренда;
        • наступление разворота, когда тренд меняет свое направление на обратное.

        Фазы тренда легко определяются за счет имеющейся разметки на основе цифр, цвета и графического оформления линий:

        • единица – синий цвет говорит о восходящем тренде, а красный – нисходящем;
        • двойка – цена находится в стадии коррекции;
        • тройка – окрашивание в серый цвет сигнализирует о подъеме или падении, что соотносится тем, как была окрашена предшествующая единица;
        • линии с разрывами или в виде пунктиров – ценовые каналы;
        • непрерывные линии – границы действия сопротивления и поддержки.

        сигналы call и put от PZ Trend Trading

        Рассматриваемый индикатор для бинарных опционов не отличается простотой использования. В то же время разработчики рекомендуют придерживаться следующих советов:

        Создатели индикатора приводят положительную статистику использования своего инструмента. Прибыльные сделки составляют до 85%. Это связано с формированием незначительного числа ложных сигналов при тренде на дневных свечах. Еще один позитивный момент – распознавание коррекций, что создает условия для заработка при движении против тренда.

        индикатор PZ Trend Trading

        Как работает индикатор PZ Trend Trading при торговле бинарными опционами

        В основе лежит поиск так называемого тренда в тренде в соответствии с установленными настройками и заданным количеством свечей для анализа. Движение подразделяется на части, определение которых происходит в момент закрытия свечи в рамках конкретного таймфрейма. Распознавание коррекции производится с учетом фактора истории: анализируются предыдущие бары. Дальнейшее движение тренда – формирование нового локального минимума после свечи коррекции, что возникает в рамках тренда и вне его пределов.

        минимумы на индикаторе PZ Trend Trading

        Разделение тренда и отката(коррекции) приводит к появлению возможности отказа от входа в сделки, когда появляется «единица», что актуально для новых игроков. Здесь учитываются сигналы, подтверждающие коррекцию, а также те, которые указывают на продолжение тренда. При выборе подходящей тактики для торгов находят применение тесты, что приводит к высокой результативности в виду особенности работы индикатора. Формируемые им сигналы избавлены от перерисовки.

        Если обратиться к рисунку ниже, то можно увидеть следующую картину на соответствующем участке истории:

        • сигнал коррекции 2 применительно к нисходящему тренду не стал развитием предшествующего движения 3;
        • произошел разворот упомянутого сигнала в точке 1, что обозначено синим цветом, с последующей практически моментальной сменой тренда в сторону падения – 1 (красный цвет).

        разворот по индикатору PZ Trend Trading

        В этом случае возникает своеобразная пила как классическое явление в условиях волатильности рынка, что соотносится с большим числом ложных сигналов. Подобная нестабильность – подходящее поле для теста стрелочных индикаторов для бинарных опционов, отличающихся низким числом минусовых сделок на участках такой сложности.

        Настройки индикатора предоставляют возможность управления отображением выдаваемых сигналов и периодов временного окна, где фиксируются тренды в соответствии с историческими котировками.

        Индикатор + сканер для бинарных опционов

        В архиве индикатора в конце статьи, находится приложение под названием PZ Trending Scanner. С его помощью активы Форекс выводятся в отдельном окне, что увеличивает скорость обращения к ним. Такой инструментарий используется для отслеживания сильных трендов текущего временного промежутка и коррекции на таймфреймах в соответствии с диапазоном M1– MN1.

        Подобный подход упрощает работу трейдера. Появляется возможность демонстрации в рамках одного графика других валютных пар. Также становится доступным парный трейдинг бинарными опционами.

        К этому следует добавить наличие в индикаторе встроенной таблицы, на основании которой отслеживается движение в таймфреймах диапазона M1– MN1. Вместе с цветовой маркировкой присутствуют другие обозначения тренда:

        • weak – слабый тренд;
        • strong – сильный тренд.

        PZ Trend Trading scanner

        Как установить индикатор PZ Trending

        Архив индикатора включает в себя каталог MQL4, в котором содержатся 2 директории: Indicators и Libraries. Устанавливайте индикаторы в соответствии с предложенным описанием. Обратите внимание, что файлы копируются в предназначенные для этого папки терминала MetaTrader4.

        установка индикатора PZ Trend Trading в mt4

        Если в терминале задано разрешение импорта библиотек DLL и перенос файлов произведен правильно, то размещаемые объекты отобразятся в меню «Пользовательские индикаторы».

        настройка PZ Trend Trading

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Настройки индикатора для бинарных опционов PZ Trend Trading

        Чтобы начать пользоваться индикатором, его нужно добавить на график, отображающий тренд валютной пары. После этого, по желанию, изменяются настройки, что доступно в соответствующем окне. Подобная работа ведется только во вкладке «Входные параметры», другие не трогаем. Впрочем, еще можно изменить визуализацию линий. Для этого предназначен раздел «Цвета», где задаются настройки этих элементов, что в той же мере относится и к расцветке сигналов.

        настройки индикатора PZ Trend Trading

        Настройки делятся на 3 блока:

        1. Indicator Settings – все, что связано с непосредственной работой индикатора.
        2. Dashboard – цветовое оформление сигналов в зависимости от конкретных инструментов и таймфреймов.
        3. Alerts – оповещение.

         

        В Indicator Settings присутствуют следующие параметры:

        1. Indicator Period – размер окна, где отображаются котировки. Подходящее значение составляет 200 свечей. При меньшем периоде нельзя будет следовать тренду с учетом выделения откатов и моментов, когда возобновляется рост или падение.

        PZ Trend Trading с периодом 200

         

        На предлагаемом выше рисунке демонстрируется график с периодом 200, а ниже – 10. В последнем случае сигналы 2 и 3 недоступны, что также относится к линиям каналов, включая сопротивление и поддержку.

        PZ Trend Trading с периодом 10

         

        1. Display smaller trends as bars – принимает значение true или false. При выборе первого варианта разрешается расцветка свечей, а второго – запрещается.

        Данная опция ориентирована на возможность использования индикатора с другими подобными инструментами, в основе которых лежит использование иных способов обозначения диапазона цен. Под пользовательские изменения подпадают цифры и линии, а цвета таймфреймов задаются в настройках терминала.

        идникатор PZ Trend Trading на графике

         

        1. Display pullback (2) – блокировка отображения сигналов коррекции 2 (false) или их восстановление (true).
        2. Display Inside Bar Breakouts (3) – визуализация свечей, связанных с дальнейшим развитием тренда 3, что предполагает установку параметра true (разрешить) или false (запретить).
        3. Display Corrections (dashes) – запрет или разрешение показа линий, обозначающих поддержку/сопротивление (true, false).
        4. History Bar to Evaluate – задание числа свечей в рамках выбранного таймфрейма используемых для анализа текущего тренда. Следует устанавливать данный параметр как можно выше, при условии, что это не вызывает проблем в работе процессора ПК и самого терминала. Максимально допустимое значение – 10000, а идеально подходящее – 2000.

        Как настроить PZ Trending Scanner

        «Пользовательские индикаторы» – раздел, где можно задать размещение этого приложения на любом графике. В результате появляется возможность обратиться к окну настроек. Требуемые изменения производятся во вкладке «Входные параметры», в остальных установка новых значений не предусматривается.

        Настройка работы сканера – управление переменными в 4 блоках:

        1. Symbols and Timeframes – выбор рыночного актива в виде той или иной валютной пары с обозначением глубины сканирования трендов. В последнем случае имеется в виду диапазон от 1 минуты до свечи при величине в месяц.
        2. Indicator Settings – определение периода, а также исключение составных частей сигналов тренда.
        3. Display Options – установка размеров окна, включая выбор шрифтов.
        4. Alerts – оповещение.

        алерты и настройки PZ Trend Trading

         

        Анализ сигналов для бинарных опционов от индикатора PZ Trend Trading

        Если получен сигнал 1, то это говорит о развороте тренда или начале такого события. Характеризуется тем, что котировки выходят за границы канала. Трейдер может использовать отложенные сделки, которые предоставляет брокер Binary.com, применительно к линиям Buy, Sell и Stop или с учетом момента, когда происходит закрытие свечи. Это обусловливается следующей особенностью индикатора: нет перерисовки сигналов. 

        сигналы от PZ Trend Trading

        Возникновение сигнала 2 происходит на свече, определяющей конец коррекции на текущем таймфрейме. В 85% случаев подобного вида сигналы дополнительно подтверждают тренд. Входить в сделку следует только в момент закрытия свечи, и только в направлении тренда в соответствии с цветом свечи или цифрой 1 (call опцион – синий, put опцион – красный).

        call и put опционы от индикатора PZ Trend Trading

        Что касается сигнала 3, то он отличается гораздо меньшей значимостью по сравнению с теми, чтобы были уже рассмотрены. С его помощью демонстрируется развитие тренда. Совет разработчиков здесь следующий: дополнительная покупка опциона CALL или PUT при условии наличия открытой сделки того же направления.

        виды сигналов от PZ Trend Trading

        Под линиями поддержки и сопротивления понимаются уровни, возникающие при ощутимом развороте цен. Подобные моменты – сигналы того, что следует ожидать образование тренда, направленного в противоположную сторону.

        поддержка и сопротивление в PZ Trend Trading

        Пример сигналов индикатора PZ Trending Scanner

         

        Не следует воспринимать PZ Trending Scanner с позиции торгового индикатора. Это инструмент, представляющий собой фильтр, работа которого связано с определением сильных трендов текущего момента в соответствии с настройками, установленными пользователем.

        Конкретный пример показан на рисунке ниже, где отображено несколько валютных пар:

        1. AUDUSD (часовые свечи), GBPUSD (четырехчасовые свечи), NZDUSD (график дневной сессии) – тренд определяется как нисходящий (Breakout). В соответствии с отметкой времени такой тренд на дневной сессии был зафиксирован вчера, а применительно к часовым и четырехчасовым свечам это произошло недавно.
        2. USDJPY – ощутимый рост на H4 и MN.
        3. USDCHF – разворот в сторону роста по H4.
        4. EURUSD – корректировка на часовике (тренд растет).

        сканнер индикатора PZ Trend Trading

        Использование индикатора и сканера для торговли бинарными опционами

         

        Стратегия «Три экрана Элдера» – идеально подходит для успешной торговли бинарными опционами, когда используется рассматриваемый индикатор и фильтр PZ Trending Scanner.

        Для совершения сделки по сигналу сканера, выбераем момент, когда формируется два сильных тренда(Breakout) на соседних таймфреймах одного актива. Для открытия графика можно использовать кнопку View.

        панель индикатора PZ Trend Trading

        В нашем случае валютная пара – это USDCHF и сделку необходимо будет открывать на повышение цены (call опцион). Для определения точной точки входа, прибегаем к стратегии "Три экрана Элдера", нанося индикатор PZ Trend Trading на графики с базовыми настройками.

        Применяемая стратегия Элдера предусматривает определение 3 таймфреймов, отличающихся наличием одинаково направленных трендов. Появление подходящей точки входа происходит, когда на самой младшей свече образуется линия поддержки. Подобный выбор связан с частыми разворотами тренда после появления на графике непрерывных уровней поддержки/сопротивления.

        Как видим в Dashboard – на M1 нисходящий тренд, а на M5 и M15 восходящий.

        Покупка опциона на покупку CALL происходит в момент смены тренда на M1

        торговля по индикатору PZ Trend Trading

        Вывод

        Индикатор разбивает тренд на фазы. Это не просто интересно, но и несет несомненную пользу для трейдинга. Также продуктивным является дополнительный инструмент, представляющий собой сканер тренда. В то же время PZ Trend Trading нельзя признать самостоятедьной, прибыльной торговой стратегией для бинарных опционов, но при правильно использовании мани-менеджмента можно получить хорошую прибыль.

         

        Скачать индикатор PZ Trend Trading

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Евгений Карп
        Евгений Карп
        один из первых индикаторов, которые начал использовать кроме стандартны мт4.
        04 июня 2020
        Мистер график
        Мистер график
        инструкция полная, прям для новичков. и как торговать, и как установить. спасибо)
        03 мая 2020
        Классный
        трендовый индикатор это хорошо, осталось еще научиться понимать, где тренд, а где нет))
        08 апреля 2020
