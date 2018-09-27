Индикатор PZ Trend Trading для бинарных опционов

>Предлагаемый индикатор для бинарных опционов отличается нестандартным подходом к определению тренда. Также применение PZ Trend Trading связано с таким положительным моментом, как отсутствие перерисовки. С его помощью формируются сигналы для бинарных опционов, дающие возможность разбить движение рыночного актива на фазы. В результате удается добиться следующего:

определяется направленность тренда;

фиксируется откат, под которым понимается коррекция цены;

наблюдается смена направленности тренда.

Особенности использования индикатора

Применение PZ Trend Trading соотносится с такими моментами:

Торговая платформа – MetaTrader 4. Валютные пары – все, исключая кросс-пары. Время торгов – без ограничений (24 часа). Тип используемого индикатора – составной, что предусматривает сочетание тренда и осциллятора. Подходящие брокеры – Alpari, Binary.com, Quotex, PocketOption, Binarium.

Сжатый анализ индикатора

Применение этого инструмента приводит к получению соответствующих показателей:

направленность тренда;

изменения, связанные с коррекцией;

восстановление направленности тренда;

наступление разворота, когда тренд меняет свое направление на обратное.

Фазы тренда легко определяются за счет имеющейся разметки на основе цифр, цвета и графического оформления линий:

единица – синий цвет говорит о восходящем тренде, а красный – нисходящем;

двойка – цена находится в стадии коррекции;

тройка – окрашивание в серый цвет сигнализирует о подъеме или падении, что соотносится тем, как была окрашена предшествующая единица;

линии с разрывами или в виде пунктиров – ценовые каналы;

непрерывные линии – границы действия сопротивления и поддержки.

Рассматриваемый индикатор для бинарных опционов не отличается простотой использования. В то же время разработчики рекомендуют придерживаться следующих советов:

таймфрейм требует верного подбора, не стоит опускаться ниже H1;

необходимо применять иные фильтры, под которым понимаются осцилляторы, учитывать уровни поддержки и сопротивления, брать во внимание графические фигуры .

Создатели индикатора приводят положительную статистику использования своего инструмента. Прибыльные сделки составляют до 85%. Это связано с формированием незначительного числа ложных сигналов при тренде на дневных свечах. Еще один позитивный момент – распознавание коррекций, что создает условия для заработка при движении против тренда.

Как работает индикатор PZ Trend Trading при торговле бинарными опционами

В основе лежит поиск так называемого тренда в тренде в соответствии с установленными настройками и заданным количеством свечей для анализа. Движение подразделяется на части, определение которых происходит в момент закрытия свечи в рамках конкретного таймфрейма. Распознавание коррекции производится с учетом фактора истории: анализируются предыдущие бары. Дальнейшее движение тренда – формирование нового локального минимума после свечи коррекции, что возникает в рамках тренда и вне его пределов.

Разделение тренда и отката(коррекции) приводит к появлению возможности отказа от входа в сделки, когда появляется «единица», что актуально для новых игроков. Здесь учитываются сигналы, подтверждающие коррекцию, а также те, которые указывают на продолжение тренда. При выборе подходящей тактики для торгов находят применение тесты, что приводит к высокой результативности в виду особенности работы индикатора. Формируемые им сигналы избавлены от перерисовки.

Если обратиться к рисунку ниже, то можно увидеть следующую картину на соответствующем участке истории:

сигнал коррекции 2 применительно к нисходящему тренду не стал развитием предшествующего движения 3;

произошел разворот упомянутого сигнала в точке 1, что обозначено синим цветом, с последующей практически моментальной сменой тренда в сторону падения – 1 (красный цвет).

В этом случае возникает своеобразная пила как классическое явление в условиях волатильности рынка, что соотносится с большим числом ложных сигналов. Подобная нестабильность – подходящее поле для теста стрелочных индикаторов для бинарных опционов, отличающихся низким числом минусовых сделок на участках такой сложности.

Настройки индикатора предоставляют возможность управления отображением выдаваемых сигналов и периодов временного окна, где фиксируются тренды в соответствии с историческими котировками.

Индикатор + сканер для бинарных опционов

В архиве индикатора в конце статьи, находится приложение под названием PZ Trending Scanner. С его помощью активы Форекс выводятся в отдельном окне, что увеличивает скорость обращения к ним. Такой инструментарий используется для отслеживания сильных трендов текущего временного промежутка и коррекции на таймфреймах в соответствии с диапазоном M1– MN1.

Подобный подход упрощает работу трейдера. Появляется возможность демонстрации в рамках одного графика других валютных пар. Также становится доступным парный трейдинг бинарными опционами.

К этому следует добавить наличие в индикаторе встроенной таблицы, на основании которой отслеживается движение в таймфреймах диапазона M1– MN1. Вместе с цветовой маркировкой присутствуют другие обозначения тренда:

weak – слабый тренд;

strong – сильный тренд.

Как установить индикатор PZ Trending

Архив индикатора включает в себя каталог MQL4, в котором содержатся 2 директории: Indicators и Libraries. Устанавливайте индикаторы в соответствии с предложенным описанием. Обратите внимание, что файлы копируются в предназначенные для этого папки терминала MetaTrader4.

Если в терминале задано разрешение импорта библиотек DLL и перенос файлов произведен правильно, то размещаемые объекты отобразятся в меню «Пользовательские индикаторы».

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Настройки индикатора для бинарных опционов PZ Trend Trading

Чтобы начать пользоваться индикатором, его нужно добавить на график, отображающий тренд валютной пары. После этого, по желанию, изменяются настройки, что доступно в соответствующем окне. Подобная работа ведется только во вкладке «Входные параметры», другие не трогаем. Впрочем, еще можно изменить визуализацию линий. Для этого предназначен раздел «Цвета», где задаются настройки этих элементов, что в той же мере относится и к расцветке сигналов.

Настройки делятся на 3 блока:

Indicator Settings – все, что связано с непосредственной работой индикатора. Dashboard – цветовое оформление сигналов в зависимости от конкретных инструментов и таймфреймов. Alerts – оповещение.

В Indicator Settings присутствуют следующие параметры:

Indicator Period – размер окна, где отображаются котировки. Подходящее значение составляет 200 свечей. При меньшем периоде нельзя будет следовать тренду с учетом выделения откатов и моментов, когда возобновляется рост или падение.

На предлагаемом выше рисунке демонстрируется график с периодом 200, а ниже – 10. В последнем случае сигналы 2 и 3 недоступны, что также относится к линиям каналов, включая сопротивление и поддержку.

Display smaller trends as bars – принимает значение true или false. При выборе первого варианта разрешается расцветка свечей, а второго – запрещается.

Данная опция ориентирована на возможность использования индикатора с другими подобными инструментами, в основе которых лежит использование иных способов обозначения диапазона цен. Под пользовательские изменения подпадают цифры и линии, а цвета таймфреймов задаются в настройках терминала.

Display pullback (2) – блокировка отображения сигналов коррекции 2 (false) или их восстановление (true). Display Inside Bar Breakouts (3) – визуализация свечей, связанных с дальнейшим развитием тренда 3, что предполагает установку параметра true (разрешить) или false (запретить). Display Corrections (dashes) – запрет или разрешение показа линий, обозначающих поддержку/сопротивление (true, false). History Bar to Evaluate – задание числа свечей в рамках выбранного таймфрейма используемых для анализа текущего тренда. Следует устанавливать данный параметр как можно выше, при условии, что это не вызывает проблем в работе процессора ПК и самого терминала. Максимально допустимое значение – 10000, а идеально подходящее – 2000.

Как настроить PZ Trending Scanner

«Пользовательские индикаторы» – раздел, где можно задать размещение этого приложения на любом графике. В результате появляется возможность обратиться к окну настроек. Требуемые изменения производятся во вкладке «Входные параметры», в остальных установка новых значений не предусматривается.

Настройка работы сканера – управление переменными в 4 блоках:

Symbols and Timeframes – выбор рыночного актива в виде той или иной валютной пары с обозначением глубины сканирования трендов. В последнем случае имеется в виду диапазон от 1 минуты до свечи при величине в месяц. Indicator Settings – определение периода, а также исключение составных частей сигналов тренда. Display Options – установка размеров окна, включая выбор шрифтов. Alerts – оповещение.

Анализ сигналов для бинарных опционов от индикатора PZ Trend Trading

Если получен сигнал 1, то это говорит о развороте тренда или начале такого события. Характеризуется тем, что котировки выходят за границы канала. Трейдер может использовать отложенные сделки, которые предоставляет брокер Binary.com, применительно к линиям Buy, Sell и Stop или с учетом момента, когда происходит закрытие свечи. Это обусловливается следующей особенностью индикатора: нет перерисовки сигналов.

Возникновение сигнала 2 происходит на свече, определяющей конец коррекции на текущем таймфрейме. В 85% случаев подобного вида сигналы дополнительно подтверждают тренд. Входить в сделку следует только в момент закрытия свечи, и только в направлении тренда в соответствии с цветом свечи или цифрой 1 (call опцион – синий, put опцион – красный).

Что касается сигнала 3, то он отличается гораздо меньшей значимостью по сравнению с теми, чтобы были уже рассмотрены. С его помощью демонстрируется развитие тренда. Совет разработчиков здесь следующий: дополнительная покупка опциона CALL или PUT при условии наличия открытой сделки того же направления.

Под линиями поддержки и сопротивления понимаются уровни, возникающие при ощутимом развороте цен. Подобные моменты – сигналы того, что следует ожидать образование тренда, направленного в противоположную сторону.

Пример сигналов индикатора PZ Trending Scanner

Не следует воспринимать PZ Trending Scanner с позиции торгового индикатора. Это инструмент, представляющий собой фильтр, работа которого связано с определением сильных трендов текущего момента в соответствии с настройками, установленными пользователем.

Конкретный пример показан на рисунке ниже, где отображено несколько валютных пар:

AUDUSD (часовые свечи), GBPUSD (четырехчасовые свечи), NZDUSD (график дневной сессии) – тренд определяется как нисходящий (Breakout). В соответствии с отметкой времени такой тренд на дневной сессии был зафиксирован вчера, а применительно к часовым и четырехчасовым свечам это произошло недавно. USDJPY – ощутимый рост на H4 и MN. USDCHF – разворот в сторону роста по H4. EURUSD – корректировка на часовике (тренд растет).

Использование индикатора и сканера для торговли бинарными опционами

Стратегия «Три экрана Элдера» – идеально подходит для успешной торговли бинарными опционами, когда используется рассматриваемый индикатор и фильтр PZ Trending Scanner.

Для совершения сделки по сигналу сканера, выбераем момент, когда формируется два сильных тренда(Breakout) на соседних таймфреймах одного актива. Для открытия графика можно использовать кнопку View.

В нашем случае валютная пара – это USDCHF и сделку необходимо будет открывать на повышение цены (call опцион). Для определения точной точки входа, прибегаем к стратегии "Три экрана Элдера", нанося индикатор PZ Trend Trading на графики с базовыми настройками.

Применяемая стратегия Элдера предусматривает определение 3 таймфреймов, отличающихся наличием одинаково направленных трендов. Появление подходящей точки входа происходит, когда на самой младшей свече образуется линия поддержки. Подобный выбор связан с частыми разворотами тренда после появления на графике непрерывных уровней поддержки/сопротивления.

Как видим в Dashboard – на M1 нисходящий тренд, а на M5 и M15 восходящий.

Покупка опциона на покупку CALL происходит в момент смены тренда на M1

Вывод

Индикатор разбивает тренд на фазы. Это не просто интересно, но и несет несомненную пользу для трейдинга. Также продуктивным является дополнительный инструмент, представляющий собой сканер тренда. В то же время PZ Trend Trading нельзя признать самостоятедьной, прибыльной торговой стратегией для бинарных опционов, но при правильно использовании мани-менеджмента можно получить хорошую прибыль.

