Индикаторы объемов представляют собой гистограмму, которая отображает количество проторгованных акций или контрактов за определенный момент времени и позволяют видеть общий объем торгов.

Так как на рынке Форекс, а именно на валютных парах нет возможности определить объемы торгов, использовать можно тиковые объемы, которые строит индикатор Better Volume:

Индикатор Better Volume в бинарных опционах

Объемный анализ — это вид анализа, который применяется на акциях, фьючерсах и криптовалютах, но с успехом может использоваться и для торговли бинарными опционами. Преимуществом такого подхода в анализе является то, что по сравнению со стандартными инструментами технического анализа в объемном анализе используются объемы торговых операций, а так как настоящих объемов на рынке Форекс не существует, использовать можно индикатор Better Volume.

Индикатор Better Volume 1.5 позволяет увидеть перевес сил на рынке (перевес покупателей и продавцов), а также общую картину текущей ситуации за счет объемов. Большие объемы, формирующиеся на рынке, однозначно говорят об интересе «крупных игроков» к рынку или торговому активу, что является надежным подтверждением мощного потенциала существующего бычьего или медвежьего тренда, так как именно такие игроки (финансовые организации, банки, хедж-фонды) начинают и заканчивают тренды на рынке в большинстве случаев.

Валютный рынок Форекс децентрализован и точно определить объемы совершаемых сделок по конкретному торговому инструменту за определенный период времени очень сложно, поэтому реальные объемы и тиковые объемы существенно отличаются друг от друга. Чтобы качественно анализировать возможное поведение валютных пар, был разработан индикатор тиковых объемов Better Volume, который использует абсолютно другой алгоритм в отличие от стандартного индикатора Volumes в терминале MetaTrader 4. Данный индикатор строит свои значения по тикам, которые доступны в каждом терминале и поэтому нет необходимости в поставке реальных биржевых объемов. Тик — это минимальная величина движения инструмента (чаще всего последний знак после запятой). Благодаря алгоритму индикатора Better Volume появляется возможность оценивать текущую ситуацию на рынке и потенциал будущего движения.

Установка и настройка индикатора Better Volume для бинарных опционов в MT4

Устанавливается индикатор стандартно в терминал MetaTrader 4.

В настройках индикатора можно поменять различные настройки и, к примеру, убрать отображение определенного цвета на гистограмме (о значениях цветов будет рассказано далее) или включить/отключить алерты:

Правила торговли и описание индикатора Better Volume для бинарных опционов

В стандартных индикаторах объемов столбики гистограммы могут быть окрашены в один цвет или два цвета в зависимости от бычьей или медвежьей свечи, в то время как индикатор Better Volume окрашивает некоторые столбики в различные цвета:

Индикатор Better Volume 1.5 окрашивает столбики в различные цвета по определенным параметрам, которые можно использовать для анализа любого рынка и любого актива.

Виды и значения цветов индикатора Better Volume:

Голубой цвет. Этот цвет говорит о том, что на рынке на данный момент не происходит ничего необычного и цена движется без участия "крупных игроков".

Желтый цвет. Столбики с этим цветом чаще всего являются меньше остальных и этот цвет говорит о том, что объем на данный момент очень мал. Такие ситуации свойственны для окончания коррекций или окончания трендов.

Зеленый цвет. Столбики с таким цветом обычно означают наличие крупного объема, хотя сами при этом могут быть не больше, чем предыдущие значения. В моменты появления зеленых столбиков множество трейдеров или «крупные игроки» могут закрывать или открывать позиции. Однако не стоит думать, что цена сразу развернется, так как на рынке существует множество и других факторов, которые влияют на цену.

Красный цвет. Данный цвет означает, что на рынке сейчас преобладают покупатели и наблюдается явный перевес сил, поэтому такие столбики будут более высокими по сравнению с предыдущими значениями. После столбиков красного цвета часто можно видеть разворот или коррекцию.

Белый цвет. Этот цвет означает перевес продавцов на рынке и имеет тот же алгоритм, что и красный цвет. После таких столбиков также чаще всего можно наблюдать разворот или коррекцию.

Так как объемы Better Volume являются индикатором, который не дает точных сигналов, торговать по нему сложнее, чем по другим индикаторам, но, если понять, как он работает, можно будет без проблем проводить качественный анализ и торговать при помощи лишь этого индикатора.

Примеры торговли бинарными опционами по индикатору Better Volume

Для примера можно рассмотреть некоторые возможные ситуации для покупки опционов по индикатору Better Volume. Самыми эффективными можно считать красные и белые столбики гистограммы:

В данном случае видно, что как только на рынке происходил перевес покупателей, цена разворачивалась.

Во время перевеса продавцов также можно ожидать разворота, однако он не всегда будет сильным и анализ требуется проводить более комплексно:

Примечание: стоит обратить внимание, что эти сигналы хоть и являются довольно сильными сами по себе, использовать их правильнее всего будет вместе с другими сигналами от других индикаторов или от собвственного анализа.

Можно проводить и более комплексный анализ, который подразумевает рассмотрение нескольких типов объемов:

И как можно видеть, цена не развернулась сразу после красного столбика (перевес покупателей), но пошла ниже после появления крупного объема (зеленый столбик).

Заключение

По итогу хотелось бы отметить, что использование индикатора Better Volume 1.5 в качестве единственного генератора торговых сигналов очень рискованно. Для торговли бинарными опционами лучше комбинировать анализ с другими стратегиями для бинарных опционов или с другими видами анализа.

Также обязательно стоит применять правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, чтобы обезопасить свой депозит от крупных потерь.

