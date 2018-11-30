Индикатор Binary Viper для бинарных опционов

Многие трейдеры ведут успешную торговлю на рынке Форекс, регулярно извлекая прибыль из коротких позиций. Однако такая ситуация характерна для ограниченного числа участников биржи. Связано это с тем, что далеко не каждый способен разобраться в особенностях торговли на валютном рынке и понять, когда следует открывать и закрывать позиции. Большинство трейдеров, работая на Форекс, придерживаются определенной стратегии, в основе которой обычно лежит несколько индикаторов. К числу таких инструментов, позволяющих получать прибыль на валютном рынке, в том числе и на бинарных опционах, относится индикатор Binary Viper.

Особенности Binary Viper в бинарных опционах

Бинарные опционы привлекли широкую аудиторию трейдеров, часть которых после появления этого инструмента сосредоточились на торговлю им, покинув валютный рынок Форекс. Такое решение объясняется тем, что данный подход позволяет извлекать существенно большую прибыль, чем валютная биржа.

Но по мере увеличения дохода возрастает риск. Поэтому работа с бинарными опционами при определенных условиях может принести больший убыток, чем торговля на валютном рынке. Разработчики, создавая индикатор Binary Viper, учли данную особенность финансового инструмента. В результате появился индикатор, обеспечивающий до 80% прибыльных сделок по бинарным опционам.

Binary Viper обладает следующими особенностями:

позволяет торговать при любом таймфрейме;

наглядно и понятно показывает точку входа для открытия ордеров Buy и Sell (отмечается стрелкой вверх и вниз соответственно);

индикатор можно использовать как отдельно, так и в сочетании с другими финансовыми инструментами.

Binary Viper – это настраиваемый индикатор. Пользователи могут задавать цвет, тип сигналов и иные параметры работы инструмента. Кроме того, к числу отключаемых функций относятся следующие:

звуковое оповещение;

визуальное информирование в виде всплывающего окна;

информирование по электронной почте;

информирование в виде текстовых сообщений.

Несмотря на то что Binary Viper работает в любом временном диапазоне, использовать данный инструмент рекомендуют при H1 и выше. При торговле на минутном графике необходимо подключить дополнительные индикаторы на «старших» таймфреймов для подтверждения сигналов для бинарных опционов, например RSI или CCI.

Рекомендации

Binary Viper определяет подходящую точку входа, основываясь на анализе изменения ценового графика в прошлом и текущей ситуации на рынке. Благодаря этому индикатор составляет точные прогнозы, определяя также момент, когда следует закрыть ордер. С помощью Binary Viper даже малоопытные трейдеры могут получать стабильный и достаточно высокий доход, сводя при этом риск к минимуму.

Важная особенность индикатора заключается в том, что он перерисовывает график. В связи с этим входить на рынок рекомендуется после того, как появится соответствующий сигнал и открыта следующая за стрелкой свеча (при условии сохранения данного сигнала). Удобство Binary Viper также заключается в том, что индикатор информирует трейдера о наличии прибыльной ситуации на рынке различными способами, в том числе и посредством текстовых сообщений.

Несмотря на высокую эффективность, данный инструмент способен давать ложные сигналы. Чтобы снизить риски при работе с бинарными опционами, рекомендуется сочетать Binary Viper с другими индикаторами. С данным инструментом следует использовать волны Эллиота, которые устраняют лишние рыночные «шумы» и повышают вероятность положительного исхода сделок до 85%. Соблюдение данной рекомендации особенно актуально для неопытных трейдеров, которые из-за недостатка знаний нередко теряют большую часть или весь депозит, открывая и удерживая неудачные позиции.

Binary Viper подходит также и для торговли на рынке Форекс. На валютной бирже индикатор применяется с целью прогнозирования тренда или используется как один из элементов стратегии «Качели» при работе на внутридневном графике. На более длительных таймфреймах Binary Viper способен идентифицировать сильную волатильность рынка.

