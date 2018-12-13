Стрелочный индикатор HLOCK

Стрелочный идникатор Hlock не включает в себя такие популярные в бинарных опционах инструменты, как средние скользящие и другие. Этот индикатор считается уникальным, так как его принцип работы основан на математических расчетах. Hlock можно применять при любых рыночных ситуациях торгуя бинарными опционами.

Важная особенность индикатора заключается в наличии тестера, посредством которого трейдеры проверяют эффективность составления прогнозов по определенной валюте с применением разных торговых стратегий (в частности, разным количеством шагов, если используется Мартингейл).

Описание инструмента

Индикатор применяется в круглосуточной торговле, проводимой при помощи платформы МТ4. Оптимальный таймфрейм для этого инструмента — М5 либо Н1, а время экспирации — 3 свечи.

Принцип работы с индикатором в бинарных опционах, сводится к простому правилу: если стрелка на графике направлена вверх, нужно покупать опцион Call; если вниз — Put. Входить на рынок необходимо в момент, когда открывается следующая за сигналом свеча.

При определенных условиях стрелка на графике может исчезнуть до того момента, когда сформируется новый бар. Это объясняется тем, что момент, удобный для входа на рынок, исчез, так как индикатор «считает» недостаточными текущие условия для открытия сделки.

Мы рекомендуем выставлять ордер в том случае, если стрелка остается на графике после формирования следующей свечи.

Индикатор Hlock редко дает сигналы. Поэтому, чтобы не прекращать торговлю и получать больше точных сигналов для бинарных опционов, мы рекомендуем использовать этот инструмент для трейдинга несколькими валютными парами.

Настройка индикатора

Hlock позволяет настраивать как непосредственно индикатор, так и тестер.

Первый имеет два изменяемых параметра:

Bar. Параметр определяет число свечей, которые анализирует индикатор. В торговле опционами оптимальными считаются значения в пределах 10-50. По мере уменьшения показателя увеличивается число выдаваемых индикатором сигналов. Поэтому, если трейдер придерживается агрессивной торговли, следует задавать значение Bar 10. При иных вариантах показатель устанавливается на уровне 20-25. Trend Bar. Параметр определяет текущее направление тренда (ценового графика). Оптимальным значением Trend Bar считаются 3-7.

Hlock чаще дает точные результаты, если установлены следующие параметры (Bar/Trend Bar соответственно):

10/3;

15/4;

21/5.

При помощи тестера трейдеры могут задать и проверить индивидуальные настройки, принятые в отношении определенной валютной пары. Данный инструмент сохраняет информацию за любой временной промежуток (за год, месяц, час). Тестер имеет следующие параметры настройки:

Enable tester (включить тестер). Start_Date и End_Date (дата начала и окончания тестирования соответственно). Последний параметр установлен по умолчанию на текущий день. Expiration (время экспирации). Параметр позволяет составить прогноз по различным временным интервалам. В частности, если трейдер работает на минутном графике и устанавливает Expiration 3, то тестер рассчитает результаты с учетом показаний трех свечей. Martingale. Параметр позволяет рассчитывать результаты с учетом стратегии Мартингейла. Martingale имеет несколько значений: 0 — стратегия не учитывается; 1 - учитываются одна сделка с одним шагом Мартингейла; 2 — учитываются одна сделка и два шага; и так далее. Time_Start и Time_End (время начала и окончания тестирования соответственно); Step_Arrow (расстояние, на которое стрелки удаляются от свечей).

Помимо указанных параметров в тестере можно задать Alert_MT4, Alert_Mobile, Alert_Email. Эти настройки определяют, каким образом будет подаваться сигнал: через платформу МТ4, мобильный телефон или электронную почту соответственно.

Общие рекомендации использования индикатора Hloc в бинарных опционах

Чтобы индикатор давал точные сигналы для входа в рынок, мы не рекомендуем использовать стратегию Мартингейл с шагом, превышающим 1. Также не следует открывать сделки примерно за полчаса до выхода важной новостной информации и спустя 30 минут после. Не стоит заключать контракты, если сигнал возникает после закрытия убыточного ордера.

Индикатор наиболее эффективен на слабоволатильном рынке, когда тренд имеет боковое движение. И прежде чем приступать к работе с Hlock на реальные деньги, необходимо протестировать инструмент на демо-счете.

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

