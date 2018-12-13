    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        HLOCK

        Стрелочный индикатор HLOCK

        Стрелочный идникатор Hlock не включает в себя такие популярные в бинарных опционах инструменты, как средние скользящие и другие. Этот индикатор считается уникальным, так как его принцип работы основан на математических расчетах. Hlock можно применять при любых рыночных ситуациях торгуя бинарными опционами.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Важная особенность индикатора заключается в наличии тестера, посредством которого трейдеры проверяют эффективность составления прогнозов по определенной валюте с применением разных торговых стратегий (в частности, разным количеством шагов, если используется Мартингейл).

        Пример графика HLOCK

        Описание инструмента

        Индикатор применяется в круглосуточной торговле, проводимой при помощи платформы МТ4. Оптимальный таймфрейм для этого инструмента — М5 либо Н1, а время экспирации — 3 свечи.

        Принцип работы с индикатором в бинарных опционах, сводится к простому правилу: если стрелка на графике направлена вверх, нужно покупать опцион Call; если вниз — Put. Входить на рынок необходимо в момент, когда открывается следующая за сигналом свеча.

        Принцип работы с индикатором hlock

        Принцип работы с индикатором hlock

        При определенных условиях стрелка на графике может исчезнуть до того момента, когда сформируется новый бар. Это объясняется тем, что момент, удобный для входа на рынок, исчез, так как индикатор «считает» недостаточными текущие условия для открытия сделки.

        Мы рекомендуем выставлять ордер в том случае, если стрелка остается на графике после формирования следующей свечи.

        Индикатор Hlock редко дает сигналы. Поэтому, чтобы не прекращать торговлю и получать больше точных сигналов для бинарных опционов, мы рекомендуем использовать этот инструмент для трейдинга несколькими валютными парами.

        сигналы Hlock

        Настройка индикатора

        Hlock позволяет настраивать как непосредственно индикатор, так и тестер.

        настройка hlock

        Первый имеет два изменяемых параметра:

        1. Bar. Параметр определяет число свечей, которые анализирует индикатор. В торговле опционами оптимальными считаются значения в пределах 10-50. По мере уменьшения показателя увеличивается число выдаваемых индикатором сигналов. Поэтому, если трейдер придерживается агрессивной торговли, следует задавать значение Bar 10. При иных вариантах показатель устанавливается на уровне 20-25.
        2. Trend Bar. Параметр определяет текущее направление тренда (ценового графика). Оптимальным значением Trend Bar считаются 3-7.

        Hlock чаще дает точные результаты, если установлены следующие параметры (Bar/Trend Bar соответственно):

        • 10/3;
        • 15/4;
        • 21/5.

        При помощи тестера трейдеры могут задать и проверить индивидуальные настройки, принятые в отношении определенной валютной пары. Данный инструмент сохраняет информацию за любой временной промежуток (за год, месяц, час). Тестер имеет следующие параметры настройки:

        1. Enable tester (включить тестер).
        2. Start_Date и End_Date (дата начала и окончания тестирования соответственно). Последний параметр установлен по умолчанию на текущий день.
        3. Expiration (время экспирации). Параметр позволяет составить прогноз по различным временным интервалам. В частности, если трейдер работает на минутном графике и устанавливает Expiration 3, то тестер рассчитает результаты с учетом показаний трех свечей.
        4. Martingale. Параметр позволяет рассчитывать результаты с учетом стратегии Мартингейла. Martingale имеет несколько значений: 0 — стратегия не учитывается; 1 - учитываются одна сделка с одним шагом Мартингейла; 2 — учитываются одна сделка и два шага; и так далее.
        5. Time_Start и Time_End (время начала и окончания тестирования соответственно);
        6. Step_Arrow (расстояние, на которое стрелки удаляются от свечей).

        Помимо указанных параметров в тестере можно задать Alert_MT4, Alert_Mobile, Alert_Email. Эти настройки определяют, каким образом будет подаваться сигнал: через платформу МТ4, мобильный телефон или электронную почту соответственно.

        Общие рекомендации использования индикатора Hloc в бинарных опционах

        Чтобы индикатор давал точные сигналы для входа в рынок, мы не рекомендуем использовать стратегию Мартингейл с шагом, превышающим 1. Также не следует открывать сделки примерно за полчаса до выхода важной новостной информации и спустя 30 минут после. Не стоит заключать контракты, если сигнал возникает после закрытия убыточного ордера.

        Индикатор на слабоволатильном рынке

        Индикатор наиболее эффективен на слабоволатильном рынке, когда тренд имеет боковое движение. И прежде чем приступать к работе с Hlock на реальные деньги, необходимо протестировать инструмент на демо-счете.

        Скачать индикатор Hlock

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Kiparis
        Kiparis
        всунул в свою стратегию, пока норм, а там неделю хотя бы поторгую гляну что и как
        14 марта 2020
        Ответить
        Kesha
        Kesha
        есть тестер, удобно, можно понять будет есть ли смысл торговать
        19 января 2020
        Ответить
        Karvanev
        Не сталкивался еще с такими индикаторами. Да и не популярен он в интернете, нет отзывов. Поэтому потихоньку попробую на одной паре.
        28 декабря 2018
        Ответить
        Makalieja
        По описанию все понятно и развернуто, но поддержу автора – начать торговлю с этим индикатором лучше на демо-счете. По-любому есть подводные камни, тонкости, да и настроить под себя нужно.
        27 декабря 2018
        Ответить
        Начать торговлю
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!