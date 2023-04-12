Индикатор для бинарных опционов HFX 2.0 level OB создан специально для торговли контактами Call и Put. Он заранее предупреждает о приближении условий, достаточных для покупки бинарного опциона и дает сигналы, которые не перерисовываются после завершения формирования свечи.

Кроме генерации самих сигналов, HFX 2.0 level OB также определяет, насколько успешными оказались его торговые рекомендации. Эта функция должна помогать трейдеру определять на истории эффективность стратегии для бинарных опционов, но она оказалась с подвохом. Что с ней не так – рассказываем далее в обзоре.

Обратите внимание, что индикатор HFX 2.0 level OB является платным и стоит $89, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно. Давайте наконец узнаем, стоят ли его торговые сигналы своих денег?

Содержание:

Характеристики индикатора для бинарных опционов HFX 2.0 level OB

Установка индикатора для бинарных опционов HFX 2.0 level OB

Индикатор HFX 2.0 level OB устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Индикатор требует установки специальной библиотеки, файл которой таким же образом нужно переместить в папку Libraries. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку “Templates”.

Обзор и настройки индикатора HFX 2.0 level OB для бинарных опционов

HFX 2.0 level OB – это сигнальный индикатор для бинарных опционов, который делает пост-анализ своих показаний. Перед тем, как появляется стрелочный сигнал, в алертах всплывает предупреждение, а на графике появляется знак бомбы. На следующей свече дается подтверждение в виде стрелки на покупку Call или Put опциона. Затем индикатор анализирует свечу, на которой был дан сигнал, и следующие за ней свечи.

В случае, если направление свечи совпало с торговой рекомендацией, на графике появляется зеленая галочка. Сообщение об убытке никогда не появляется на той же свече. Только несколько свечей в направлении обратном сигналу заставляют индикатор признать убыток и вывести на экран красный крестик:

Настройки индикатора не позволяют ни влиять на его алгоритм, ни узнать подробнее о принципе работы HFX 2.0 level OB. Здесь можно включить или отключить сами торговые сигналы, панель статистики и оповещения:

Как именно влияет цифровое значение BACKTESTE на работу индикатора или панель статистики нам не удалось узнать, так как выставленное по умолчанию значение “2” скорее всего зашито в переменные алгоритма. Узнать, какие еще параметры и как именно можно здесь использовать, без доступа к исходному коду не представляется возможным, поэтому мы не рекомендуем изменять эту настройку.

Активация панели статистики выводит на экран отчет о результатах работы системы на бинарных опционах. По причине невозможности достоверно знать алгоритм подтверждения системой факта убытка или прибыли, полагаться на значения этой панели мы тоже не рекомендуем.

Правила торговли по индикатору HFX 2.0 level OB для бинарных опционов

Прежде всего для получения качественных результатов при торговле по индикатору HFX 2.0 level OB для бинарных опционов следует использовать тренд в качестве подкрепления сигналов.

Научиться правильно определять направление тренда и фазы рынка – первоначальная задача, если вы только начинаете знакомство с торговлей бинарными опционами. Мы собрали серию обучающих материалов про анализ тренда, который обязательно поможет вам разобраться со всеми его нюансами:

Правила торговли по индикатору HFX 2.0 level OB будут следующие:

Для покупки Call опциона:

Убедитесь, что тренд восходящий. Дождитесь появления синей стрелки вверх.

На открытии новой свечи можно покупать Call опцион. Таймфрейм можно использовать любой, а время экспирации – 3 свечи.

Для покупки Put опциона:

Убедитесь, что тренд нисходящий. Дождитесь появления красной стрелки вниз.

На открытии новой свечи можно покупать Put опцион.

Открытие опциона Call

Убедившись, что тренд восходящий и, получив вначале предупреждение о возможности появления сигнала в виде бомбы, а затем и сам стрелочный сигнал синего цвета – мы ждем завершения формирования свечи. На открытии следующей уже можно покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи:

Открытие опциона Put

В данном примере на нисходящем тренде следовало дождаться появления красной стрелки вниз и закрытия свечи, на которой был сформирован сигнал. На открытии следующей свечи можно покупать Put опцион:

Заключение

Индикатор для бинарных опционов HFX 2.0 level OB склонен к тому, чтобы давать рекомендации для торговли против тренда. К сожалению, такие сигналы часто будут оказываться убыточными, поэтому около 80% сигналов алгоритма придется отфильтровывать.

Полагаться на результаты бектестов, показанные на панели статистики, мы не рекомендуем, так как неясно, на каких правилах они основаны. Кроме того, индикатор необъективно оценивает результаты торгов на самом графике, отмечая сделку прибыльной и не учитывая при этом ни время экспирации, ни время покупки опциона. Зеленые галочки появляются иногда на том же баре, где был сформирован сигнал, иногда через 1-3 свечи. В то же время убыток фиксируется системой только в том случае, когда несколько свечей подряд закрылись с противоположным прогнозу результатом.

В любом случае перед использованием индикатора обязательно проверяйте его самостоятельно на демо-счету. Не забывайте про важность соблюдения правил риск-менеджмента и мани-менеджмента, так как это способствует профитности любой торговой системы. Подобрать надежную и проверенную площадку для торговли вам поможет наш рейтинг брокеров бинарных опционов.

