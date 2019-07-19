В стремлении заработать на рынке бинарных опционов трейдеры находятся в постоянном поиске новых инструментов для точных сделок. Одним из таких инструментов выступает индикатор для бинарных опционов WSI. Несмотря на то, что он предлагается бесплатно, он может стать ценным помощником каждого трейдера. Основанный на сочетании двух популярных индикаторов – CCI и ADX, WSI генерирует простые и понятные сигналы, изменяя цвет своей гистограммы.

Добавив еще одно условие к этим торговым сигналам, можно создать стратегию с высоким процентом прибыльных сделок. Какое именно условие – мы расскажем в нашем обзоре. Помимо этого, вы узнаете о преимуществах, недостатках и правилах применения этого интересного инструмента технического анализа. Узнайте, как индикатор WSI может помочь вам улучшить торговые результаты на рынке бинарных опционов.

Характеристики индикатора для бинарных опционов WSI

Установка индикатора для бинарных опционов WSI

Индикатор WSI устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов WSI

Индикатор для бинарных опционов WSI объединяет в себе два популярных инструмента: Commodity Channel Index (CCI) и Average Directional Moving Index (ADX). Оба индикатора широко известны и активно применяются в различных торговых стратегиях. Например, индекс товарного канала (CCI) помогает трейдерам оценивать направление тренда и выявлять потенциальные развороты цен. В то время как индекс среднего направленного движения (ADX), разработанный Уэллсом Уайлдером еще в 1978 году, оценивает силу тренда, а не его направление.

Таким образом, индикатор WSI помогает трейдерам не только правильно определить направление рыночной тенденции, но и оценить ее силу. Чтобы лучше понять его работу, рассмотрим конкретный пример.

На рисунке выше показано, что при смене медвежьего тренда на бычий гистограмма индикатора WSI переходит из отрицательной области в положительную, а столбики меняют цвет с красного на зелёный. Обратная ситуация возникает при смене бычьего тренда на медвежий: гистограмма переходит из положительной области в отрицательную, а цвет столбиков меняется с зелёного на красный.

Пришло время поговорить о параметрах WSI.

Как мы уже упоминали, гистограмма рассчитывается на основе двух индикаторов. Пользователь может изменить только период их расчета. По умолчанию используется интервал 100, и эта настройка хорошо себя зарекомендовала для сигналов на таймфрейме М1 по паре EUR/USD. Однако это вовсе не означает, что ее не следует менять. Рекомендуем подбирать значения, исходя из выбранного актива и временного периода для торговли.

Теперь давайте убедимся, что показания индикатора бинарных опционов WSI действительно основаны на CCI и ADX, как мы упоминали ранее. Для этого добавим эти инструменты на график и сравним их сигналы с показаниями WSI.

Как видно на рисунке выше, появление зеленого столбика гистограммы совпадает с пересечением линией индикатора CCI нулевой отметки снизу вверх. В то же время появление красного столбика гистограммы совпадает с пересечением CCI нулевой отметки сверху вниз. Значение ADX влияет на размер столбиков гистограммы индикатора WSI и не участвует в определении направления торговли. В итоге индикатор WSI рассчитывается по следующей формуле:

WSI[i]=(CCI[i]*Price[i]* ADX[i]) / 1000

CCI[i] – текущее значение индикатора CCI

Price[i] – текущая цена

ADX[i] – текущее значение индикатора ADX

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов WSI

Смена цвета гистограммы

Есть несколько способов использовать индикатор WSI для торговли бинарными опционами. Самый простой – открывать позиции при смене цвета гистограммы: на первом зеленом столбике после красного покупаем опцион Call, а на первом красном после зелёного – опцион Put.

Для таймфрейма М1 этих правил достаточно для извлечения прибыли в активные часы работы рынков, если использовать период в 100 баров для расчета индикаторов CCI и ADX.

Пробой средней линии полос Боллинджера

Еще один интересный способ применения индикатора WSI для бинарных опционов – комбинировать его с полосами Боллинджера. В этом случае для покупки опциона Call нужно дождаться, когда свеча пересечет среднюю линию Bollinger Bands и закроется выше нее при наличии зеленого столбика гистограммы WSI. Для покупки опциона Put правила зеркальные – ждём, когда свеча пересечет среднюю линию Bollinger Bands и закроется ниже нее при наличии красного столбика гистограммы WSI. В этом варианте полосы Боллинджера используются с периодом 20 и отклонением 2.

Как видно из приведенных примеров, использование индикатора WSI для торговли бинарными опционами основывается на следовании рыночной тенденции. Если у вас пока нет понимания того, как работает тренд и как его правильно определять, рекомендуем ознакомиться со специальной подборкой статей по этой теме:

Наши бэктесты показали, что использование полос Боллинджера дает более высокий процент прибыльных сделок по сравнению с торговлей без них. Поэтому все последующие правила покупки опционов Call и Put будут основаны на этом варианте.

Открытие опциона Call

Убеждаемся, что гистограмма WSI зелёного цвета (восходящий тренд). Свеча пересекла среднюю линию Боллинджера и закрылась выше неё. На открытии нового временного интервала покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

Убеждаемся, что гистограмма WSI красного цвета (нисходящий тренд). Свеча пересекла среднюю линию Боллинджера и закрылась ниже неё. На открытии нового временного интервала покупаем опцион Put.

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Советуем подбирать период удержания позиций на основе результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов WSI

Поскольку индикатор WSI предполагает торговлю по тренду, его следует использовать в активные часы работы рынков, чтобы снизить вероятность попадания во флэт. Мы рекомендуем применять его на открытии торговых сессий в Лондоне и Нью-Йорке. Если вы не слишком хорошо ориентируетесь в торговом расписании финансовых рынков, советуем ознакомиться с нашей статьей “Лучшее время для торговли бинарными опционами”. В ней вы узнаете об основных торговых сессиях Форекса, времени их перекрытия и торговых часах основных фондовых рынков.

Также стоит учитывать, что небольшие размеры гистограммы WSI могут указывать на слабый тренд. Поэтому имеет смысл установить пороговое значение, ниже которого сигналы WSI можно игнорировать. Величину этого фильтра определяют в процессе тестирования.

Плюсы индикатора WSI

Одно из главных преимуществ индикатора WSI – трендовый подход к формированию торговых сигналов. Следуя им, вы автоматически будете открывать позиции в направлении основной рыночной тенденции. Это само по себе может положительно сказаться на результатах вашей торговли, так как вероятность продолжения ценового движения обычно выше, чем его разворота.

Кроме того, сигналы индикатора WSI трактуются однозначно, и трейдеру не придется сомневаться, в каком направлении открывать сделку. Достаточно просто следовать правилам, описанным в предыдущем разделе.

Минусы индикатора WSI

К недостаткам индикатора WSI можно отнести все минусы трендовой торговли:

Эффективность снижается в условиях частых изменений направления рынка и торговли в ценовых диапазонах. В таких случаях индикатор WSI, как и другие трендовые индикаторы, может формировать сигналы на основе прошлых ценовых движений, которые уже потеряли свою актуальность.

в условиях частых изменений направления рынка и торговли в ценовых диапазонах. В таких случаях индикатор WSI, как и другие трендовые индикаторы, может формировать сигналы на основе прошлых ценовых движений, которые уже потеряли свою актуальность. Ложные прорывы – иногда цены могут пробивать среднюю линию Боллинджера, но затем возвращаться к прежнему тренду, что может приводить к убыткам.

иногда цены могут пробивать среднюю линию Боллинджера, но затем возвращаться к прежнему тренду, что может приводить к убыткам. Не подходит для всех рынков– трендовая торговля может оказаться менее эффективной на некоторых рынках: высоко волатильных или с короткими трендами. Поэтому перед использованием WSI рекомендуем проводить бэктесты.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов WSI сочетает в себе возможности CCI и ADX, помогая трейдерам лучше ориентироваться в трендах финансовых рынков. Он генерирует простые и понятные сигналы, основанные на смене цвета гистограммы. Однако, как и любой технический инструмент, WSI имеет свои недостатки. Ложные прорывы и снижение эффективности в условиях высокой волатильности требуют от трейдера осторожного подхода.

Прежде чем рисковать реальными деньгами в торговле бинарными опционами, протестируйте индикатор на демо-счете у брокера с минимальным депозитом. Подберите оптимальные настройки для вашего актива и соблюдайте правила управления рисками и капиталом. Продолжайте изучать материалы на нашем сайте, чтобы узнать больше не только об индикаторах и стратегиях, но и об успешном трейдинге в целом.

Смотрите также: