Индикатор Reversal Scalping Indicator изначально предназначался для рынка Forex, но некоторые советуют использовать его и для бинарных опционов, так как он генерирует сигналы в виде стрелочек. Помимо сигналов в индикаторе Reversal Scalping Indicator v 1.08 есть уровни (support/resistance) и несколько полезных панелей для трейдинга бинарными опционами, которые обсудим далее.

Также отметьте, что индикатор для бинарных опционов Reversal Scalping Indicator является платным и цена на сайте автора составляет €179, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Reversal Scalping Indicator

Терминал: MetaTrader 4.

Таймфрейм: М1-D1.

Экспирация: нет (индикатор крайне неэффективен для торговли бинарными опционами).

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Reversal Scalping Indicator.ex4.

Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.

Время торговли: 8:00-20:00 МСК.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора для бинарных опционов Reversal Scalping Indicator в MT4

Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Обзор и настройки индикатора Reversal Scalping Indicator для бинарных опционов

Индикатор Reversal Scalping Indicator, как уже говорилось ранее, состоит не только из сигналов для бинарных опционов, а и из различных инфо-панелей, которые могут помочь в торговле как бинарными опционами, так и на рынке Форекс. И таких информационных панелей три:

Панель с торговой информацией; Панель с указанием направления тренда; Сессионная панель (время торговых сессий).

Настройки индикатора позволяют включить/отключить любые из панелей и включить/выключить алерты, а вот касательно сигналов настроить можно только их отображение:

Возвращаясь к информационным панелям, панель, которая находится в левой верхней части графика, отвечает за торговую информацию, из которой можно узнать о:

Текущем торговом активе; Спреде; Времени до закрытия текущей свечи; Дневном изменении в цене с момента открытия рынка; Актуальном на данный момент торговом сигнале; (Для рынка Форекс) Цене входа в рынок; (Для рынка Форекс) Тейк-профите; (Для рынка Форекс) Стоп-лоссе.

Панель из левой нижней части графика отвечает за определение текущего тренда на разных таймфреймах и может показывать также флэт, а не только направление рынка:

Третьей и последней панелью является панель с показаниями отрытых на данный момент торговых сессий:

Сигналы индикатора Reversal Scalping Indicator v 1.08 выполнены в виде стрелочек и сопровождаются разными отметками, которые говорят о том, был ли сигнал прибыльным или убыточным:

Также при появлении сигнала всегда появляются микроуровни, которые показывают, где была цена входа и где находятся тейк-профит и стоп-лосс (есть смысл использовать только для рынка Forex):

Правила торговли по индикатору Reversal Scalping Indicator для бинарных опционов

Как видно из самого индикатора для бинарных опционов Reversal Scalping Indicator, торговать по нему легко, так как все что нужно для совершения сделок, это получение сигнала. И зеленая стрелочка говорит о сигнале Call или Buy, а красная стрелочка говорит о сигнале Put или Sell. Экспирации можно использовать в размере 10-ти свечей от текущего таймфрейма, но более подробно про торговлю поговорим далее. Также индикатор, как уже упоминалось выше, оснащен алертами, которые появляются вместе со стрелочками:

Также есть некоторые советы, которые могут помочь повысить шансы на успешной исход торговли. И при совершении сделок стоит обращать внимание на торговую сессию, так как совершать сделки лучше всего тогда, когда открыты Лондонская и Нью-йоркская сессии. Также стоит отмечать и то, сколько уже прошел торговый актив с момента открытия рынка, и если рост или падение составляет более 150 пунктов, то лучше не совершать сделки по этому активу:

Дополнительно можно брать во внимание и панель тренда, так как она не является очень чувствительной к коротким ценовым колебаниям и часто неплохо показывает реальное направление рынка:

Флэт Тренд

Сигналы и торговля по индикатору Reversal Scalping Indicator v 1.08

После того, как правила торговли по индикатору Reversal Scalping Indicator стали более понятны, стоит обсудить самое основное. И по утверждению автора индикатора Reversal Scalping Indicator, он имеет статистику в 85% прибыльных сигналов, что конечно же является неверной информацией. Также на сайте создателя данного индикатора можно прочитать о том, что алгоритм, на котором основан этот индикатор для бинарных опционов и рынка Форекс, является очень сложная математическая модель, которая умеет фиксировать развороты рынка и определять начало и конец трендов, что тоже не имеет ничего общего с действительностью.

Присмотревшись более подробно к сигналам на истории, можно увидеть, что прибыльных из них намного меньше, чем 85%:

Конечно, это не значит, что индикатор Reversal Scalping Indicator v 1.08 не подходит для торговли, и если протестировать его, а также применять сигналы только по тренду, можно добиться результата, примерно равного 70-80% прибыльных сделок при торговле на рынке Forex. Но смогут это сделать только опытные трейдеры. Новичкам же не стоит использовать данный индикатор в торговле.

Говоря о бинарных опционах, использовать данный индикатор для них лучше не стоит (в особенности новичкам), так как подобрать экспирацию почти невозможно из-за таких сигналов, которых большинство:

Как видно из изображения выше, индикатор Reversal Scalping Indicator дает сигналы, после которых цена может какое-то время идти в обратную сторону, и только потом развернуться в сторону сигнала, а значит для бинарных опционов использовать их очень сложно.

Заключение

Как можно видеть, индикатор Reversal Scalping Indicator для бинарных опционов и Forex можно использовать для торговли на рынке Форекс, и то только после тестирования его на демо-счету, а также после проверки на истории. Если же вы планируете брать все сигналы подряд, то рассчитывать стоит максимум на 60% прибыльных сигналов.

Говоря о бинарных опционах, использовать этот индикатор будет очень сложно из-за того, что прежде, чем дойти до точки прибыли, цена может еще какое-то время идти в противоположную стороны, а это значит, что подобрать экспирацию не представляется возможным.

Несмотря на это, если вы планируете использовать индикатор Reversal Scalping Indicator в своей торговле, не забывайте про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также выбирайте только проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

