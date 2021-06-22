        Reversal Scalping Indicator

        Индикатор для бинарных опционов Reversal Scalping Indicator

        Индикатор Reversal Scalping Indicator изначально предназначался для рынка Forex, но некоторые советуют использовать его и для бинарных опционов, так как он генерирует сигналы в виде стрелочек. Помимо сигналов в индикаторе Reversal Scalping Indicator v 1.08 есть уровни (support/resistance) и несколько полезных панелей для трейдинга бинарными опционами, которые обсудим далее.

        Также отметьте, что индикатор для бинарных опционов Reversal Scalping Indicator является платным и цена на сайте автора составляет €179, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

        Индикатор Reversal Scalping Indicator

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Reversal Scalping Indicator

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфрейм: М1-D1.
        • Экспирация: нет (индикатор крайне неэффективен для торговли бинарными опционами).
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Reversal Scalping Indicator.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Alpari, Binarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов Reversal Scalping Indicator в MT4

        Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Обзор и настройки индикатора Reversal Scalping Indicator для бинарных опционов

        Индикатор Reversal Scalping Indicator, как уже говорилось ранее, состоит не только из сигналов для бинарных опционов, а и из различных инфо-панелей, которые могут помочь в торговле как бинарными опционами, так и на рынке Форекс. И таких информационных панелей три:

        1. Панель с торговой информацией;
        2. Панель с указанием направления тренда;
        3. Сессионная панель (время торговых сессий).

        Настройки индикатора позволяют включить/отключить любые из панелей и включить/выключить алерты, а вот касательно сигналов настроить можно только их отображение:

        настройки Reversal Scalping Indicator

        Возвращаясь к информационным панелям, панель, которая находится в левой верхней части графика, отвечает за торговую информацию, из которой можно узнать о:

        1. Текущем торговом активе;
        2. Спреде;
        3. Времени до закрытия текущей свечи;
        4. Дневном изменении в цене с момента открытия рынка;
        5. Актуальном на данный момент торговом сигнале;
        6. (Для рынка Форекс) Цене входа в рынок;
        7. (Для рынка Форекс) Тейк-профите;
        8. (Для рынка Форекс) Стоп-лоссе.

        панель с информацией Reversal Scalping Indicator

        Панель из левой нижней части графика отвечает за определение текущего тренда на разных таймфреймах и может показывать также флэт, а не только направление рынка:

        трендовая панель Reversal Scalping Indicator

        Третьей и последней панелью является панель с показаниями отрытых на данный момент торговых сессий:

        торговые сессии Reversal Scalping Indicator

        Сигналы индикатора Reversal Scalping Indicator v 1.08 выполнены в виде стрелочек и сопровождаются разными отметками, которые говорят о том, был ли сигнал прибыльным или убыточным:

        сигналы индикатора Reversal Scalping

        Также при появлении сигнала всегда появляются микроуровни, которые показывают, где была цена входа и где находятся тейк-профит и стоп-лосс (есть смысл использовать только для рынка Forex):

        уровни для форекс

        Правила торговли по индикатору Reversal Scalping Indicator для бинарных опционов

        Как видно из самого индикатора для бинарных опционов Reversal Scalping Indicator, торговать по нему легко, так как все что нужно для совершения сделок, это получение сигнала. И зеленая стрелочка говорит о сигнале Call или Buy, а красная стрелочка говорит о сигнале Put или Sell. Экспирации можно использовать в размере 10-ти свечей от текущего таймфрейма, но более подробно про торговлю поговорим далее. Также индикатор, как уже упоминалось выше, оснащен алертами, которые появляются вместе со стрелочками:

        алерты Reversal Scalping Indicator

        Также есть некоторые советы, которые могут помочь повысить шансы на успешной исход торговли. И при совершении сделок стоит обращать внимание на торговую сессию, так как совершать сделки лучше всего тогда, когда открыты Лондонская и Нью-йоркская сессии. Также стоит отмечать и то, сколько уже прошел торговый актив с момента открытия рынка, и если рост или падение составляет более 150 пунктов, то лучше не совершать сделки по этому активу:

        график Reversal Scalping Indicator

        Дополнительно можно брать во внимание и панель тренда, так как она не является очень чувствительной к коротким ценовым колебаниям и часто неплохо показывает реальное направление рынка:

        Флэт Тренд
        флэт Reversal Scalping Indicator тренд Reversal Scalping Indicator

         

        Сигналы и торговля по индикатору Reversal Scalping Indicator v 1.08

        После того, как правила торговли по индикатору Reversal Scalping Indicator стали более понятны, стоит обсудить самое основное. И по утверждению автора индикатора Reversal Scalping Indicator, он имеет статистику в 85% прибыльных сигналов, что конечно же является неверной информацией. Также на сайте создателя данного индикатора можно прочитать о том, что алгоритм, на котором основан этот индикатор для бинарных опционов и рынка Форекс, является очень сложная математическая модель, которая умеет фиксировать развороты рынка и определять начало и конец трендов, что тоже не имеет ничего общего с действительностью.

        Присмотревшись более подробно к сигналам на истории, можно увидеть, что прибыльных из них намного меньше, чем 85%:

        статистика сигналов индикатора Reversal Scalping Indicator

        Конечно, это не значит, что индикатор Reversal Scalping Indicator v 1.08 не подходит для торговли, и если протестировать его, а также применять сигналы только по тренду, можно добиться результата, примерно равного 70-80% прибыльных сделок при торговле на рынке Forex. Но смогут это сделать только опытные трейдеры. Новичкам же не стоит использовать данный индикатор в торговле.

        Говоря о бинарных опционах, использовать данный индикатор для них лучше не стоит (в особенности новичкам), так как подобрать экспирацию почти невозможно из-за таких сигналов, которых большинство:

        сигналы для форекс

        Как видно из изображения выше, индикатор Reversal Scalping Indicator дает сигналы, после которых цена может какое-то время идти в обратную сторону, и только потом развернуться в сторону сигнала, а значит для бинарных опционов использовать их очень сложно.

        Заключение

        Как можно видеть, индикатор Reversal Scalping Indicator для бинарных опционов и Forex можно использовать для торговли на рынке Форекс, и то только после тестирования его на демо-счету, а также после проверки на истории. Если же вы планируете брать все сигналы подряд, то рассчитывать стоит максимум на 60% прибыльных сигналов.

        Говоря о бинарных опционах, использовать этот индикатор будет очень сложно из-за того, что прежде, чем дойти до точки прибыли, цена может еще какое-то время идти в противоположную стороны, а это значит, что подобрать экспирацию не представляется возможным.

        Несмотря на это, если вы планируете использовать индикатор Reversal Scalping Indicator в своей торговле, не забывайте про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также выбирайте только проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно индикатор Reversal Scalping Indicator

        Скачать

        Попробовать на демо

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Сергей
        Сергей
        60% прибыльных сигналов это не 50, но хотелось бы больше.
        Артур, А лучше конечно же 80, ну или 90.)))))
        Богдан, Это называется губа не дура. Форексовский индюк - должен быть нормальным.
        tirant, Я не испытываю иллюзий относительно его происхождения. Время покажет.
        Трейдер БО, уважаемые коллеги! А что мешает использовать дополнительный фильтр или ещё один индикатор или машку подключить или осциллятор? И ВСЁ! И можно выйти и на 90%
        12 января 2024
        Ответить
        Сергей
        Сергей
        А если ЧЕСТНО - в этом индикаторе просто СУПЕР СУПЕР панели все три! И просто из-за панелей и информации на них - его стоит всегда держать в одном из окон в МТ 4 удобно пипец! СПАСИБО
        Сергей, о ДА!!! Я тоже этот индюк полюбил за эти панели особенно по тренду слева внизу, а справа внизу - там где все биржи и их активность и работа = это просто находка! Удивительно зашёл посмотреть может какеи обновления есть и тут такие комментарии )))))
        Костя, хммм) да смешно получилось) я очень рад, что ещё есть трейдеры, которым зашёл этот индикатор именно за счет своих инфопанелей)
        12 января 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        tirant
        tirant
        Богдан
        Богдан
        Руслан
        Руслан
        Артур, на самом деле индикатор способен давать до 85% прибыльных сигналов. Просто нужно самому поэкспериментировать на разных активах и таймфреймах. Лично я проверял на дневном тф и был приятно удивлен.
        11 января 2024
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Надеюсь этот индикатор не сложно установить в Meta trader 4?
        Корней, нет, ничего сложного в установке нет, все стандартно. Если вдруг все еще не знаете как это делается, то почитайте соответствующую статью на сайте, там все очень подробно и понятно расписано))
        11 января 2024
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Достаточно многои инфо-панелей как по мне, лично для меня не очень удобно ориентироваться в них. Хорошо что в настройках есть возможность отключения любой из них. Но если задуматься, то с другой стороны это дает надежное подтверждение сигналов и позволяет обойтись без дополнительных индикаторов)
        11 января 2024
        Ответить
        Артур
        Артур
        60% прибыльных сигналов это не 50, но хотелось бы больше.
        03 июля 2023
        Ответить
        Корней
        Надеюсь этот индикатор не сложно установить в Meta trader 4?
        25 июня 2021
        Ответить
        Stas
        Stas
        Вижу, что можно скачать индикатор Reversal Scalping Imdicator прямо здесь на сайте. Но вот в какое время и по какой сессии лучше всего торговать?, подскажите, хотя возможно, никто и не пробовал еще торговать, если индикатор новый.
        Григорий, Лучше использовать индикатор Reversal Scalping Indicator как дополнительный инструмент в торговле бинарными опционами, а торговать можно с утра до вечера по московскому времени. Так что удачной торговли.
        25 июня 2021
        Ответить
        Олег Белан
        Олег Белан
        Мне пришло как раз на электронку оповещение о новой статье на сайте, дай думаю посмотрю что новенького нашли для успеха трейдеров. Все хорошо расписано, но как будет в реальной торговле, говорить пока рановато, нужно потестировать на демо счете для начала.
        25 июня 2021
        Ответить
        Вероника
        Вероника
        Если честно, то пока не очень разбираюсь в программах и индикаторах, так как только вступила на стезю трейдера :) но насколько я поняла из названия индикатора, то Reversal Scalping Indicator можно использовать для скальпинга, не так ли? или я что то путаю :)
        25 июня 2021
        Ответить
