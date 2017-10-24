Индикатор Alligator для бинарных опционов

В основе индикатора Alligator лежит система TC Profitunity Билла Вильямса. Она относится к числу наиболее известных инструментов биржевой торговли. Ее с разным успехом используют многие трейдеры. Вокруг этой системы до сих пор не утихают споры. Одним трейдерам она приносит хороший доход, другие, используя ее возможности, теряют деньги. TC Profitunity представляет собой многогранную систему, состоящую из нескольких подсистем, которые постоянно взаимодействуют между собой.

Индикатор, основанный на данной системе, предоставляет трейдеру возможность одновременно отслеживать несколько временных периодов. В рамках приведенной ниже статьи он рассматривается относительно рынка бинарных опционов.

Условия работы с индикатором Alligator

Работать с Alligator можно на любом терминале, устанавливая таймфрейм на Н1 и выше. Трендовый индикатор применяется для мониторинга разных валютных пар.

Торговля с использованием индикатора ведется круглосуточно. Экспирация устанавливается на одной свече.

Особенности системы

Билл Вильямс, разработчик Alligator, а вместе с ним и другие участники биржи, заявлял, что текущая рыночная ситуация отражает сумму мнений всех трейдеров. Это означает, что для получения информации, необходимой для составления прогнозов, достаточно проанализировать цены.

Для работы с индикатором Alligator нужно понять следующие моменты:

Как определить направление вектора, вдоль которого движется рынок? Как выявить точку разворота на графике бара? Как работает веер Alligator?

Веер индикатора включает в себя 3 МА (Moving Average). Их период составляет 5,8 и 13. Первая средняя сглаженная скользящая имеет сдвиг в будущее на 3 бара, вторая и третья соответственно на 5 и 8 баров. Такая конфигурация формирует «пасть» Аллигатора.

Данный индикатор предоставляет комплексную оценку, включающую в себя несколько временных интервалов. Из этого следует, что появление раскрытой «пасти» указывает на наличие одинаковой тенденции в нескольких фрактальных уровнях.

Однако для получения прибыли на бирже необходимо определить не только направление индикатора, но и тренда на текущем ТФ. Последнее устанавливается по свечным ценам закрытия. Для этого необходимо открыть график «Линия» и, установив начало линии на минимальном показателе, провести ее вдоль восходящего тренда. Полученная таким образом линия демонстрирует наклон тренда.

Выполнять приведенные действия необходимо именно на графиках, демонстрирующие цены закрытия. Причем на графике с барами определить угол наклона даной линии путем указанных манипуляций сложнее в связи с тем, что он демонстрирует множество показателей.

Следующий, и последний этап работы с индикатором – определение момента изменения настроения рынка. Он выявляется на максимумах текущего тренда и указывает направление будущего движения. Восходящую тенденцию показывает свеча с более низким минимумом относительно предыдущей фигуры с ценой закрытия, расположенной выше его половины. Наличие этого сигнала свидетельствует об ослаблении позиции продавцов, что указывает на скорое изменение рыночной тенденции.

Медвежий разворот показывает обратный бар. Он представляет собой свечу, у которой максимум располагается на более высокой точке относительно предыдущей фигуры, а цена закрытия находится ниже ее половины. Такой бар появляется перед разворотом восходящего тренда в нисходящий.

Правила работы с индикатором

Опцион Call следует покупать при наличии следующих обстоятельств:

линии индикатора направлены вниз;

текущая цена располагается ниже линий индикатора.

По достижении указанных показателей следует дождаться, пока графики не покажут начало формирования разворота тренда в сторону повышения в точке, расположенной ниже линий индикатора. Как только на следующем баре цена превышает максимум данного разворота, можно открывать опцион.

Работать с опционом Put можно при наличии следующих условий:

линии индикатора идут вверх;

текущая цена располагается выше линий индикатора.

Когда достигнуты указанные показатели, нужно дождаться, пока на графике не появится сигнал разворота тренда в сторону снижения. Бар, свидетельствующий об этом, должен располагаться выше линий индикатора. Если цена на следующем баре проходит через минимум разворота, следует открывать опцион Put.

Описанные стратегии носят долгосрочный характер. Их не рекомендуют применять в операциях с таймфреймом меньше одного часа. Время экспирации всегда устанавливается на одной свече. Это обусловлено тем, что торговля с помощью Alligator ведется против текущего тренда. И разворот на графике может быть коррекцией.

Несмотря на то, что торговля ведется с относительно крупным ТФ, поток сигналов будет достаточно стабильный. Оптимальным вариантом считается выбор ТФ с Н4 или D1.

Примеры сделок с индикатором Alligator

В качестве примера будет рассмотрена валютная пара USD/CHF с часовым таймфреймом. Вначале определяются направление текущего тренда и линий индикатора. Как только они опускаются вниз, следует дождаться появления сигнала о развороте бычьей тенденции. После того как цена пробивает максимум бара (в рассматриваемом примере это случилось на следующей свече), открывается опцион Call с часовой экспирацией. В результате сделка будет закрыта

Важно отметить, что данная система не исключает вероятность появления ложных сигналов для торговли бинарными опционами. Так, на следующем графике цена, опустившаяся ниже минимума медвежьего разворота, вновь пошла вверх. Это свидетельствует о коррекции тренда. В рамках рассматриваемой стратегии поведения на рынке редко возникают 3 подряд подобные ситуации. Если это произошло, рекомендуется вернуться к начальному объему сделки. Такой подход минимизирует риски.

Индикатор Alligator хорошо работает на дневном графике. Такой таймфрейм рекомендуют новичкам. Он считается наиболее простым и удобным инструментом работы с бинарными опционами. Из-за этого брокеры нередко снижают размер выплат по долгосрочным бумагам, так как дневной график считается более предсказуемым, чем внутридневной.

Выводы

Индикатор Alligator – это эффективный инструмент биржевой торговли, результативность которого многократно доказана. Он демонстрирует тренды в разрезе нескольких временных периодов, благодаря чему трейдер видит общую ситуацию на рынке. Работая с индикатором Alligator, можно своевременно выявлять момент изменения настроений, или смены трендов.

