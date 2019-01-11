Стрелочный индикатор Binary Options Profit для бинарных опционов

Binary Options Profit - еще один стрелочный индикатор для торговли на классических бинарных опционах типа CALL PUT. После установки его на график, вы сможете увидеть процент прибыльности индикатора, который часто превышает 80%. Это очень, очень хороший результат! Но так ли это на самом деле? Binary Options Profit так хорош в реальности? Давайте разберемся.

Характеристика индикатора для бинарных опционов Binary Options Profit

Платформа: Метатрейдер4.

Актив: любая валютная пара.

Время торговли: круглосуточно.

Таймфрейм: Любой (рекомендуется M15, M30).

Эксперация: до конца текущей свечи.

Рекомендуемый брокер: Quotex, PocketOption, Binarium.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Настройки и принцип работы индикатора

Индикатор использует 4 стандартных индикатора MT 4:

Индекс среднего направленного движения (ADX);

DeMarker (DeM);

Индекс денежного потока (MFI);

Процентный диапазон Уильямса (WPR).

По умолчанию настройки индикаторов следующие: ADX (4), DeM (4), MFI (2), WPR (2). При необходимости вы можете изменить их по своему усмотрению в зависимости от конкретной ситуации на рынке, таймфрейма и валютной пары.

Сигналы для бинарных опционов по индикатору Binary Options Profit

При установке индикатора Binary Options Profit на график, вы увидите сигналы индикатора в виде стрелок и информационную панель. Как и с любым стрелочным индикатором, сигналы инидкатора Binary Options Profit очень простые: синяя стрелка вверх - Call , красная стрелка вниз - Put:

Дополнительно к сигнальным стрелкам, в индикатор встроена информационная панель, которая считает количество прибыльных сделок ITM и проигрышных сделок OTM с момента появления сигналов.

Очень важно! Для успешной торговли по индикатору Binary Options Profit требуется надежный брокер бинарных опционов, который не создает задержек при открытии позиций.

Скачать индикатор Binary Options Profit

