Индикатор для бинарных опционов Future Volume

Индикатор Future Volume можно использовать в торговле различными активами, но наилучшую эффективность он демонстрирует применительно к бинарным опционам. Данный инструмент не перерисовывается и своевременно поставляет сигналы, которые возникают на основании анализа общего объема свечей.

Характеристики индикатора Future Volume

Future Volume отличается следующими характеристиками:

предпочтительная торговая платформа – MetaTrader4;

торгуемые активы – валюта, биржевые индексы и акции;

предпочтительное время торговли – 24 часа;

временной интервал – М1, М5 или М15;

период действия ордера – 3 свечи (для М1 – 3 минуты, М5 – 15 минут, М15 – 45 минут).

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Торговать с использованием данного индикатора рекомендуется через брокеров Quotex, PocketOption, Binarium.

Правила торговли с индикатором Future Volume

Индикатор выводит на экране синие и красные линии, которые указывают на уровни перепроданности и перекупленности соответственно. Сигнал на покупку (синяя стрелка) и продажу (красная) появляется сразу после начала формирования новой свечи. Если он не исчезает, то можно открывать соответствующий ордер.

Прежде чем приступать к торговле бинарными опционами с использованием Future Volume, рекомендуется протестировать возможности индикатора на демо-счете или на исторических данных.

Для удобства работы с инструментом его разработчики предусмотрели 4 фильтра. При этом на начальном этапе трейдеры рекомендуют устанавливать следующие настройки индикатора:

Volume_index – 3;

Filter 1 и 2 – 3;

Filter3 – 5;

Filter4 – 30.

Volume_index (индекс объема) и первый фильтр дают точные сигналы в период бокового тренда. Filter 2 и 3 эффективны, когда рынок выражено растет или падает. Последний фильтр показывает наличие тренда.

С учетом сказанного можно вывести следующие настройки Future Volume в зависимости от текущих условий:

рынок растет – Volume_index и Filter1 = 0, и остальные фильтры без изменений;

боковой тренд – Filter 2, 3 и 4 = 0, первые два фильтра без изменений.

Настройки, устанавливаемые по умолчанию, можно применять при любых условиях. Однако трейдеры рекомендуют постоянно экспериментировать на демо-счете, меняя значение фильтров.

Скачать индикатор Future Volume

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

