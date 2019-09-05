        Future Volume

        Индикатор для бинарных опционов Future Volume

        Индикатор Future Volume можно использовать в торговле различными активами, но наилучшую эффективность он демонстрирует применительно к бинарным опционам. Данный инструмент не перерисовывается и своевременно поставляет сигналы, которые возникают на основании анализа общего объема свечей.

        Характеристики индикатора Future Volume

        Future Volume отличается следующими характеристиками:

        • предпочтительная торговая платформа – MetaTrader4;
        • торгуемые активы – валюта, биржевые индексы и акции;
        • предпочтительное время торговли – 24 часа;
        • временной интервал – М1, М5 или М15;
        • период действия ордера – 3 свечи (для М1 – 3 минуты, М5 – 15 минут, М15 – 45 минут).

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Торговать с использованием данного индикатора рекомендуется через брокеров QuotexPocketOption, Binarium.

        Сигналы на графике с индикатором Future Volume

        Правила торговли с индикатором Future Volume

        Индикатор выводит на экране синие и красные линии, которые указывают на уровни перепроданности и перекупленности соответственно. Сигнал на покупку (синяя стрелка) и продажу (красная) появляется сразу после начала формирования новой свечи. Если он не исчезает, то можно открывать соответствующий ордер.

        Прежде чем приступать к торговле бинарными опционами с использованием Future Volume, рекомендуется протестировать возможности индикатора на демо-счете или на исторических данных.

        Сигналы Future Volume

        Для удобства работы с инструментом его разработчики предусмотрели 4 фильтра. При этом на начальном этапе трейдеры рекомендуют устанавливать следующие настройки индикатора:

        • Volume_index – 3;
        • Filter 1 и 2 – 3;
        • Filter3 – 5;
        • Filter4 – 30.

        Volume_index (индекс объема) и первый фильтр дают точные сигналы в период бокового тренда. Filter 2 и 3 эффективны, когда рынок выражено растет или падает. Последний фильтр показывает наличие тренда.

        С учетом сказанного можно вывести следующие настройки Future Volume в зависимости от текущих условий:

        • рынок растет – Volume_index и Filter1 = 0, и остальные фильтры без изменений;
        • боковой тренд – Filter 2, 3 и 4 = 0, первые два фильтра без изменений.

        Настройки, устанавливаемые по умолчанию, можно применять при любых условиях. Однако трейдеры рекомендуют постоянно экспериментировать на демо-счете, меняя значение фильтров.

        Настройки Future Volume

        Скачать индикатор Future Volume

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Option Bull
        Интересная статья! Индикатор Future Volume выглядит многообещающе. Буду рад узнать больше о его возможностях и применении. Спасибо за поделенную информацию!
        03 июля 2023
        Руслан
        с мартингейлом нельзя вообще никак слив гарантирован и без мартина слив и против стратегии слив как я не бился - индикатор в мусор
        koskos, мне кажется, что не стоит сразу отрицать индикатор. Возможно, он может предоставить полезную информацию для других торговых стратегий. Лучше изучить его более детально, чтобы сделать обоснованный вывод.
        03 июля 2023
        Руслан
        Вот я всегда сразу читаю коменты и тут опять вижу что мнение людей поделилось, придется опять самому тестировать. Ну хоть то что не рисует уже радует, на рисовалки уже столько времени потратил что сил больше нет. А было вообще такое что купил платный индикатор, прогнал его по истории в МТ4 а там Пабло Пикассо оказался))
        Anatoli Struc, разделяю вашу точку зрения по поводу комментариев. Иногда приходится самостоятельно тестировать индикаторы, чтобы получить надежные результаты. Хорошо, что этот индикатор не рисует, это уже положительный момент. Всегда лучше быть внимательным и проверять отзывы перед покупкой.
        03 июля 2023
        koskos
        с мартингейлом нельзя вообще никак слив гарантирован и без мартина слив и против стратегии слив как я не бился - индикатор в мусор
        12 мая 2021
        Anatoli Struc
        Вот я всегда сразу читаю коменты и тут опять вижу что мнение людей поделилось, придется опять самому тестировать. Ну хоть то что не рисует уже радует, на рисовалки уже столько времени потратил что сил больше нет. А было вообще такое что купил платный индикатор, прогнал его по истории в МТ4 а там Пабло Пикассо оказался))
        16 марта 2021
        Виталий
        ужасный индикатор!!!
        06 апреля 2020
        lis
        lis
        а на истории прогонял кто-то его, может он по началу такой красивый?)
        24 октября 2019
        Кирилл
        обычно стрелочные рисуют, но это на удивление нет, классный индюк, спасибо)
        01 октября 2019
        малика
        радует, что он не рисует, пробовал с ним торговать и пока получалось, надеюсь не просто везение)))
        18 сентября 2019
        Лина
        Тестировала на демке, теперь использую при торговле на реале. Все как заявлено в описании. Главное же для меня – он не перекрашивается.
        05 сентября 2019
        Георгий
        После тестирования на протяжении недели могу смело заявить – индикатор, что надо. Давно искал такой. Спасибо!
        05 сентября 2019
