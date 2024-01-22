    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        London Bridge

        Индикатор для бинарных опционов London Bridge

        Индикатор для бинарных опционов London Bridge четко фиксирует зоны перекупленности и перепроданности, от которых следует совершать сделки. В его основе лежит динамический подход к определению уровня волатильности торгуемого инструмента.

        London Bridge может одинаково успешно применяться в торговле на рынке Форекс и бинарными опционами. Его официальная версия стоит $64,95. Однако, прежде чем приобретать этот индикатор, вы можете детально разобраться с логикой работы этого инструмента, бесплатно скачав его с нашего сайта в ознакомительных целях.

        Использование подвального осциллятора London Bridge в торговле не предполагает наличие какого-то опыта и может использоваться трейдерами любого уровня подготовки. Это обстоятельство делает его очень привлекательным для новичков.

        Содержание:

         

        график London Bridge

        Характеристики индикатора для бинарных опционов London Bridge

        • Терминал: MetaTrader 4;
        • Таймфрейм: M30;
        • Экспирация: 3-5 свечей в зависимости от инструмента;
        • Типы опционов: Call/Put;
        • Индикаторы: London Bridge.ex4;
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции;
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК;
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов London Bridge

        Индикатор London Bridge устанавливается стандартно в терминал МеtаТгаdег 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке индикаторов можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов London Bridge

        London Bridge относится к категории «подвальных» осцилляторов, расположенных под графиком анализируемого финансового инструмента. Он формирует три сигнальные линии: Bridge, BB, BB avg.

        • Bridge – красная линия самого индикатора;
        • BB – белая пунктирная линия границ индикатора Боллинджера, построенных по значениям Bridge;
        • BB avg –скользящая средняя индикатора Боллинджера, построенная по значениям Bridge.

        сигналы подвала London Bridge

        Положение линии Bridge относительно скользящей средней голубого цвета определяет тренд в анализируемом инструменте:

        • Если Bridge выше голубой скользящей средней (BB avg), на рынке тенденция к росту;
        • Если Bridge ниже голубой скользящей средней (BB avg), на рынке тенденция к снижению.

        В торговле бинарными опционами не обязательно использовать голубую линию скользящей средней. Нас гораздо больше интересует значение индикатора London Bridge (красная линия) и его положение относительно границ Боллинджера и горизонтальных уровней, отмеченных на графике фиолетовым цветом.

        сигналы над уровнями London Bridge

        Значения индикатора London Bridge ниже уровня -6 (определено опытным путем) и ниже нижней границы Боллинджера (белая пунктирная линия) сигнализируют о том, что рынок очень перепродан, и трейдерам бинарных опционов следует покупать опционы Call. В обратной ситуации – линия Bridge выше уровня 6 и выше верхней границы Боллинджера – следует покупать бинарные опционы Put.

        Ниже представлены входные параметры индикатора London Bridge. Традиционно они разбиты на несколько блоков:

        • Сигнальный – задаются периоды и методы расчета показателей;
        • Вспомогательный – задает верхний и нижний пороговый уровень;
        • Сервисный – активация различных алертов.

        настройки в London Bridge

        Можно оставить параметры по умолчанию. Они оптимизированы для торговли бинарными опционами на таймфреймах Н30-Н1.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов London Bridge

        Сигналы, подаваемые индикатором London Bridge, можно разделить на две категории – фильтр тренда и открытие опционов Call и Put при достижении сигнальной линией заранее предустановленных уровней.

        Исходя из этого, подвальный осциллятор London Bridge хорошо впишется в стратегию торговли бинарными опционами по бычьему и медвежьему тренду. Подробно ознакомиться с тем, как грамотно выявлять тренды на финансовых рынках и извлекать из этого максимальную пользу для разгона депозита, вы сможете из подборки статьей на нашем сайте:

        Для повышения количества прибыльных сделок в торговле бинарными опционами старайтесь применять сигналы осциллятора London Bridge по тренду, определяемому с помощью инструментов технического анализа. В таком случае вероятность положительных сделок будет максимальной. Фактически, вы будете покупать опционы Call и опционы Put по тренду после завершения ценовой коррекции, о чем вас своевременно предупредит красная сигнальная линия Bridge.

        Например, для определения тренда добавим на график скользящую среднюю с периодом расчета 100 свечей (SMA100). Если цена торгуемого инструмента находится ниже этого мувинга, по сигналам London Bridge будем открывать только опционы PUT. И наоборот – если цена вашего актива уверенно держится выше скользящей средней (которую мы выбрали в качестве фильтра), то ждем сигнала от стратегии только на открытие опционов Call.

        скользящая средняя в London Bridge

        Дополнительный способ повышения надежности сигналов – расширить диапазон между вспомогательными линиями levelOb и levelOs, отображаемый в виде горизонтальных фиолетовых линий. По умолчанию он составляет от -6 до +6. Если его расширить до [-12; +12] – количество сделок сократится, но они будут более надежными. В любом случае необходимо тестировать это условие на истории и подбирать оптимальные параметры исходя из волатильности конкретного актива.

        Открытие опциона Call

        На предыдущей свече красная линия Bridge опустилась ниже уровня levelOs (-6). На текущей свече эта же линия пересекла нижнюю границу Боллинджера, отмеченную белой пунктирной линией, в обратную сторону снизу вверх. На открытии нового временного интервала покупаем опцион Call.

        сигнал на покупку call опциона

        Открытие опциона Put

        На предыдущей свече красная линия Bridge поднялась выше уровня levelOb (+6). На текущей свече эта же линия пересекла верхнюю границу Боллинджера, отмеченную белой пунктирной линией, в обратную сторону сверху вниз. На открытии нового временного интервала покупаем опцион Put.

         

        сигнал на покупку put опциона

        Заключение

        Индикатор London Bridge станет хорошим помощником в торговле бинарными опционами по тренду. Его точные сигналы оценят, как начинающие трейдеры, так и их более опытные коллеги. Лучшие результаты этот осциллятор показывает на таймфреймах от М30 и выше, но наверняка найдутся любители скоростных сделок, которые смогут успешно адаптировать его для скальпинга на бинарных опционах.

        Перед использованием этого индикатора в реальной торговле настоятельно советуем протестировать его сигналы на демо-счете. Только после того, как вы полностью освоитесь с новой системой, можно переходить к торгам у проверенных брокеров, строго соблюдая правила риск-менеджмента и мани-менеджмента.

        Скачать индикатор бинарных опционов London Bridge

        Скачать

        Попробовать на демо

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Евгений Юрьевич Попов
        Я не разбираюсь в настройках индикатора.Какие подобрать по минутный график?
        28 апреля 2024
        Ответить
        Артур
        Мне нравятся индикаторы с подвальными осциляторами.
        Трейдер БО , Мне тоже, главное не перегрузить сознание сигналами на подтверждение сигналов.
        22 апреля 2024
        Ответить
        Богдан
        Мне нравятся индикаторы с подвальными осциляторами.
        Трейдер БО , Лишнее подтверждение сигнала. Согласен.
        11 апреля 2024
        Ответить
        tirant
        А почему он называется лондонским мостом? Не вижу связи.
        Богдан , Да просто захотели назвать мостом - назвали.
        09 апреля 2024
        Ответить
        Богдан
        А почему он называется лондонским мостом? Не вижу связи.
        05 апреля 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Мне нравятся индикаторы с подвальными осциляторами.
        05 апреля 2024
        Ответить
        Артур
        Н30 и Н1. Это и для форекса подойдет.
        05 апреля 2024
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!