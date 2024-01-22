Индикатор для бинарных опционов London Bridge четко фиксирует зоны перекупленности и перепроданности, от которых следует совершать сделки. В его основе лежит динамический подход к определению уровня волатильности торгуемого инструмента.

London Bridge может одинаково успешно применяться в торговле на рынке Форекс и бинарными опционами.

Использование подвального осциллятора London Bridge в торговле не предполагает наличие какого-то опыта и может использоваться трейдерами любого уровня подготовки. Это обстоятельство делает его очень привлекательным для новичков.

Содержание:

Характеристики индикатора для бинарных опционов London Bridge

Установка индикатора для бинарных опционов London Bridge

Индикатор London Bridge устанавливается стандартно в терминал МеtаТгаdег 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке индикаторов можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов London Bridge

London Bridge относится к категории «подвальных» осцилляторов, расположенных под графиком анализируемого финансового инструмента. Он формирует три сигнальные линии: Bridge, BB, BB avg.

Bridge – красная линия самого индикатора;

BB – белая пунктирная линия границ индикатора Боллинджера, построенных по значениям Bridge;

BB avg –скользящая средняя индикатора Боллинджера, построенная по значениям Bridge.

Положение линии Bridge относительно скользящей средней голубого цвета определяет тренд в анализируемом инструменте:

Если Bridge выше голубой скользящей средней (BB avg), на рынке тенденция к росту;

Если Bridge ниже голубой скользящей средней (BB avg), на рынке тенденция к снижению.

В торговле бинарными опционами не обязательно использовать голубую линию скользящей средней. Нас гораздо больше интересует значение индикатора London Bridge (красная линия) и его положение относительно границ Боллинджера и горизонтальных уровней, отмеченных на графике фиолетовым цветом.

Значения индикатора London Bridge ниже уровня -6 (определено опытным путем) и ниже нижней границы Боллинджера (белая пунктирная линия) сигнализируют о том, что рынок очень перепродан, и трейдерам бинарных опционов следует покупать опционы Call. В обратной ситуации – линия Bridge выше уровня 6 и выше верхней границы Боллинджера – следует покупать бинарные опционы Put.

Ниже представлены входные параметры индикатора London Bridge. Традиционно они разбиты на несколько блоков:

Сигнальный – задаются периоды и методы расчета показателей;

Вспомогательный – задает верхний и нижний пороговый уровень;

Сервисный – активация различных алертов.

Можно оставить параметры по умолчанию. Они оптимизированы для торговли бинарными опционами на таймфреймах Н30-Н1.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов London Bridge

Сигналы, подаваемые индикатором London Bridge, можно разделить на две категории – фильтр тренда и открытие опционов Call и Put при достижении сигнальной линией заранее предустановленных уровней.

Исходя из этого, подвальный осциллятор London Bridge хорошо впишется в стратегию торговли бинарными опционами по бычьему и медвежьему тренду. Подробно ознакомиться с тем, как грамотно выявлять тренды на финансовых рынках и извлекать из этого максимальную пользу для разгона депозита, вы сможете из подборки статьей на нашем сайте:

Для повышения количества прибыльных сделок в торговле бинарными опционами старайтесь применять сигналы осциллятора London Bridge по тренду, определяемому с помощью инструментов технического анализа. В таком случае вероятность положительных сделок будет максимальной. Фактически, вы будете покупать опционы Call и опционы Put по тренду после завершения ценовой коррекции, о чем вас своевременно предупредит красная сигнальная линия Bridge.

Например, для определения тренда добавим на график скользящую среднюю с периодом расчета 100 свечей (SMA100). Если цена торгуемого инструмента находится ниже этого мувинга, по сигналам London Bridge будем открывать только опционы PUT. И наоборот – если цена вашего актива уверенно держится выше скользящей средней (которую мы выбрали в качестве фильтра), то ждем сигнала от стратегии только на открытие опционов Call.

Дополнительный способ повышения надежности сигналов – расширить диапазон между вспомогательными линиями levelOb и levelOs, отображаемый в виде горизонтальных фиолетовых линий. По умолчанию он составляет от -6 до +6. Если его расширить до [-12; +12] – количество сделок сократится, но они будут более надежными. В любом случае необходимо тестировать это условие на истории и подбирать оптимальные параметры исходя из волатильности конкретного актива.

Открытие опциона Call

На предыдущей свече красная линия Bridge опустилась ниже уровня levelOs (-6). На текущей свече эта же линия пересекла нижнюю границу Боллинджера, отмеченную белой пунктирной линией, в обратную сторону снизу вверх. На открытии нового временного интервала покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

На предыдущей свече красная линия Bridge поднялась выше уровня levelOb (+6). На текущей свече эта же линия пересекла верхнюю границу Боллинджера, отмеченную белой пунктирной линией, в обратную сторону сверху вниз. На открытии нового временного интервала покупаем опцион Put.

Заключение

Индикатор London Bridge станет хорошим помощником в торговле бинарными опционами по тренду. Его точные сигналы оценят, как начинающие трейдеры, так и их более опытные коллеги. Лучшие результаты этот осциллятор показывает на таймфреймах от М30 и выше, но наверняка найдутся любители скоростных сделок, которые смогут успешно адаптировать его для скальпинга на бинарных опционах.

Перед использованием этого индикатора в реальной торговле настоятельно советуем протестировать его сигналы на демо-счете. Только после того, как вы полностью освоитесь с новой системой, можно переходить к торгам у проверенных брокеров, строго соблюдая правила риск-менеджмента и мани-менеджмента.

