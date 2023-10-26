Индикатор для бинарных опционов DonForex PerfectZones выявляет горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, отслеживая количество отскоков цены от них. Кроме этого он определяет наклонные трендовые уровни.

DonForex PerfectZones может успешно использоваться как в торговле на Форексе, так и бинарными опционами. Стоимость его составляет $79.95, но на нашем сайте вы можете скачать индикатор DonForex PerfectZones бесплатно, чтобы ознакомиться с инструментом и узнать, насколько полезными окажутся его уровни в вашем индивидуальном торговом подходе.

Корректное использование индикатора подразумевает наличие опыта в техническом анализе и Price Action торговле бинарными опционами. По этой причине DonForex PerfectZones не подходит начинающим трейдерам.

Содержание:

Характеристики индикатора для бинарных опционов DonForex PerfectZones

Установка индикатора для бинарных опционов DonForex PerfectZones

Индикатор DonForex PerfectZones устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора DonForex PerfectZones для бинарных опционов

Индикатор DonForex PerfectZones вычисляет и отображает на графике два типа уровней для торговли бинарными опционами:

горизонтальные уровни с большим количеством отскоков цены от них;

горизонтальные и наклонные трендовые уровни, которые строятся по пиковым точкам графика.

Серые горизонтальные уровни, построенные на основе отскоков цены, могут отображаться как зоны. Ширина такой зоны зависит от того, как точно цена взаимодействовала с уровнем ранее. Cила уровня измеряется по количеству отскоков от него. Эта информация выводится на экран слева. Справа индикатор выводит информацию о расстоянии между ближайшими уровнями (измеряется в пунктах цены).

При точном отскоке от уровня индикатор отмечает место отскока специальной серой круглой меткой:

Зеленые и оранжевые трендовые уровни поддержки и сопротивления индикатора DonForex не дают однозначной информации о текущем тренде, но определяют значимые наклонные и горизонтальные уровни, пробой которых может указывать на локальную смену тренда. Такие уровни могут изменять визуальное отображение после пробоя ценой. По умолчанию в настройках указано, что пробитые уровни отображаются пунктирной линией меньшей ширины:

Настройки индикатора DonForex PerfectZones для торговли бинарными опционами позволяют:

Изменить количество свечей для расчета уровней;

Снизить или повысить чувствительность индикатора;

Скрыть или вывести на экран зоны, текстовые метки, отметки касания ценой уровня;

Изменить визуальные параметры отображения уровней.

На расчет уровней индикатора DonForex влияют только первые три настройки. Первая меняет период для расчета трендовых уровней (Bars for trend line calculations). Вторая – период для вычисления горизонтальных зон поддержки и сопротивления (Bars for support/resistance zones calculations). Для получения надежных уровней рекомендуется использовать больше тысячи баров для расчета уровней обоих видов.

На скриншоте ниже показана работа DonForex с разными настройками периода для расчета уровней. Обратите внимание, что на резком движении вниз цена полностью проигнорировала уровень, построенный на свежих отскоках, но сильно отбилась от уровня, который был вычислен по отскокам за дольший период в тысячу баров:

Третьей настройкой, влияющей на работу алгоритма, является чувствительность (Sensitivity). Эта настройка имеет всего две опции: высокая (High sensitivity) и низкая чувствительность (Low sensitivity). С более чувствительными настройками индикатор отмечает на графике больше уровней для торговли бинарными опционами:

Правила торговли по стратегии DonForex PerfectZones для бинарных опционов

Уровни, которые определяет индикатор DonForex, могут использоваться в самых разных торговых системах как в качестве основного инструмента, так и для подтверждения сигналов других индикаторов.

Для торговли бинарными опционами по индикатору DonForex PerfectZones без применения дополнительных индикаторов важно хорошо понимать, как на рынке работает тренд, а также уровни поддержки и сопротивления. Умение применять анализ Price Action тоже поможет улучшить торговые результаты. Если вы только начинаете освоение технического анализа в торговле бинарными опционами, обязательно ознакомьтесь со следующими материалами нашего сайта, прежде чем перейти к правилам торговли для индикатора DonForex PerfectZones:

В предложенной стратегии торговли бинарными опционами по индикатору DonForex PerfectZones наибольшие трудности у начинающих трейдеров может вызвать распознавание отскока от уровня паттерном пин-бар:

Обратите внимание, что:

Тело пин-бара (не тени) должно быть очень мало в сравнении с общим размером свечи.

Свеча может быть любого цвета, важно только направление “молотка”.

Тело пин-бара (не тени) находится в пределах диапазона предыдущей свечи.

Направление “молотка” указывает на предположительное направление дальнейшего движения цены.

Итак, для покупки Call опциона условия будут следующими:

На рынке восходящий тренд. Цена подошла сверху вниз и отбилась, образовав паттерн “Бычий пин-бар”, от одного из видов уровней: от горизонтального уровня или от сплошного оранжевого трендового уровня. На следующей свече цена ушла выше тела пин-бара.

Если следующая после пинбара свеча растет выше тела пин-бара, следует тут же покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой.

Для покупки Put опциона:

На рынке нисходящий тренд. Цена подошла снизу вверх и отбилась, образов паттерн “Медвежий пин-бар” от одного из видов уровней: от горизонтального уровня или от сплошного зеленого трендового уровня. На следующей свече цена ушла ниже тела пин-бара.

Если следующая после пинбара свеча падает ниже тела пин-бара, следует покупать Put опцион с экспирацией 3 свечи.

Открытие опциона Call

В данном примере на восходящем тренде цена подошла к горизонтальному уровню сверху вниз. Цена отбилась от уровня вверх, образовав паттерн “Бычий пин-бар”. Как только на следующей свече случился пробой выше тела пин-бара, можно было покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи.

Открытие опциона Put

В этом примере в условиях нисходящего тренда цена подошла к наклонному зеленому трендовому уровню снизу. Отбой цены вниз от этого уровня сформировал паттерн “Медвежий пин-бар”. На следующей свече сразу при пробое цены ниже тела пин-бара можно было покупать Put опцион с экспирацией 3 свечи.

Заключение

Область применения индикатора DonForex PerfectZones в торговле бинарными опционами не ограничивается торговой системой, приведенной в нашем обзоре. Тем не менее трейдеры-новички должны применять эту систему только после некоторой практики на демо-счету.

Продвинутые трейдеры, хорошо понимающие специфику торговли от уровней, смогут получить максимум пользы от DonForex PerfectZones, применяя индикатор и в других торговых системах.

Какой бы вариант использования индикатора вы не выбрали, помните о важности соблюдения правил риск-менеджмента и мани-менеджмента. Это оградит ваш депозит от излишних рисков и сделает заработок на бинарных опционах более стабильным.

Какой бы вариант использования индикатора вы не выбрали, помните о важности соблюдения правил риск-менеджмента и мани-менеджмента. Это оградит ваш депозит от излишних рисков и сделает заработок на бинарных опционах более стабильным.

