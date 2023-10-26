        DonForex PerfectZones

        Индикатор для бинарных опционов DonForex PerfectZones

        Индикатор для бинарных опционов DonForex PerfectZones выявляет горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, отслеживая количество отскоков цены от них. Кроме этого он определяет наклонные трендовые уровни.

        DonForex PerfectZones может успешно использоваться как в торговле на Форексе, так и бинарными опционами. Стоимость его составляет $79.95, но на нашем сайте вы можете скачать индикатор DonForex PerfectZones бесплатно, чтобы ознакомиться с инструментом и узнать, насколько полезными окажутся его уровни в вашем индивидуальном торговом подходе.

        Корректное использование индикатора подразумевает наличие опыта в техническом анализе и Price Action торговле бинарными опционами. По этой причине DonForex PerfectZones не подходит начинающим трейдерам.

        Содержание:

        график donforex perfectzones

        Характеристики индикатора для бинарных опционов DonForex PerfectZones

        Установка индикатора для бинарных опционов DonForex PerfectZones

        Индикатор DonForex PerfectZones устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора DonForex PerfectZones для бинарных опционов

        Индикатор DonForex PerfectZones вычисляет и отображает на графике два типа уровней для торговли бинарными опционами:

        • горизонтальные уровни с большим количеством отскоков цены от них;
        • горизонтальные и наклонные трендовые уровни, которые строятся по пиковым точкам графика.

        Серые горизонтальные уровни, построенные на основе отскоков цены, могут отображаться как зоны. Ширина такой зоны зависит от того, как точно цена взаимодействовала с уровнем ранее. Cила уровня измеряется по количеству отскоков от него. Эта информация выводится на экран слева. Справа индикатор выводит информацию о расстоянии между ближайшими уровнями (измеряется в пунктах цены).

        уровни в donforex perfectzones

        При точном отскоке от уровня индикатор отмечает место отскока специальной серой круглой меткой:

        место отскока donforex perfectzones 

        Зеленые и оранжевые трендовые уровни поддержки и сопротивления индикатора DonForex не дают однозначной информации о текущем тренде, но определяют значимые наклонные и горизонтальные уровни, пробой которых может указывать на локальную смену тренда. Такие уровни могут изменять визуальное отображение после пробоя ценой. По умолчанию в настройках указано, что пробитые уровни отображаются пунктирной линией меньшей ширины:

        уровни тренда в donforex perfectzones

        Настройки индикатора DonForex PerfectZones для торговли бинарными опционами позволяют:

        • Изменить количество свечей для расчета уровней;
        • Снизить или повысить чувствительность индикатора;
        • Скрыть или вывести на экран зоны, текстовые метки, отметки касания ценой уровня;
        • Изменить визуальные параметры отображения уровней.

        настройки трендовых уровней в donforex perfectzones

        На расчет уровней индикатора DonForex влияют только первые три настройки. Первая меняет период для расчета трендовых уровней (Bars for trend line calculations). Вторая – период для вычисления горизонтальных зон поддержки и сопротивления (Bars for support/resistance zones calculations). Для получения надежных уровней рекомендуется использовать больше тысячи баров для расчета уровней обоих видов.

        На скриншоте ниже показана работа DonForex с разными настройками периода для расчета уровней. Обратите внимание, что на резком движении вниз цена полностью проигнорировала уровень, построенный на свежих отскоках, но сильно отбилась от уровня, который был вычислен по отскокам за дольший период в тысячу баров:

        настройки в donforex perfectzones

        Третьей настройкой, влияющей на работу алгоритма, является чувствительность (Sensitivity). Эта настройка имеет всего две опции: высокая (High sensitivity) и низкая чувствительность (Low sensitivity). С более чувствительными настройками индикатор отмечает на графике больше уровней для торговли бинарными опционами:

        настройка чувствительности в donforex perfectzones

        Правила торговли по стратегии DonForex PerfectZones для бинарных опционов

        Уровни, которые определяет индикатор DonForex, могут использоваться в самых разных торговых системах как в качестве основного инструмента, так и для подтверждения сигналов других индикаторов.

        Для торговли бинарными опционами по индикатору DonForex PerfectZones без применения дополнительных индикаторов важно хорошо понимать, как на рынке работает тренд, а также уровни поддержки и сопротивления. Умение применять анализ Price Action тоже поможет улучшить торговые результаты. Если вы только начинаете освоение технического анализа в торговле бинарными опционами, обязательно ознакомьтесь со следующими материалами нашего сайта, прежде чем перейти к правилам торговли для индикатора DonForex PerfectZones:

        В предложенной стратегии торговли бинарными опционами по индикатору DonForex PerfectZones наибольшие трудности у начинающих трейдеров может вызвать распознавание отскока от уровня паттерном пин-бар:

        виды пин-баров в donforex perfectzones

        Обратите внимание, что:

        • Тело пин-бара (не тени) должно быть очень мало в сравнении с общим размером свечи.
        • Свеча может быть любого цвета, важно только направление “молотка”.
        • Тело пин-бара (не тени) находится в пределах диапазона предыдущей свечи.
        • Направление “молотка” указывает на предположительное направление дальнейшего движения цены.

        Итак, для покупки Call опциона условия будут следующими:

        1. На рынке восходящий тренд.
        2. Цена подошла сверху вниз и отбилась, образовав паттерн “Бычий пин-бар”, от одного из видов уровней: от горизонтального уровня или от сплошного оранжевого трендового уровня.
        3. На следующей свече цена ушла выше тела пин-бара.

        Если следующая после пинбара свеча растет выше тела пин-бара, следует тут же покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой.

        Для покупки Put опциона:

        1. На рынке нисходящий тренд.
        2. Цена подошла снизу вверх и отбилась, образов паттерн “Медвежий пин-бар” от одного из видов уровней: от горизонтального уровня или от сплошного зеленого трендового уровня.
        3. На следующей свече цена ушла ниже тела пин-бара.

        Если следующая после пинбара свеча падает ниже тела пин-бара, следует покупать Put опцион с экспирацией 3 свечи.

        Открытие опциона Call

        В данном примере на восходящем тренде цена подошла к горизонтальному уровню сверху вниз. Цена отбилась от уровня вверх, образовав паттерн “Бычий пин-бар”. Как только на следующей свече случился пробой выше тела пин-бара, можно было покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи.

        сигнал на покупку call опциона

        Открытие опциона Put

        В этом примере в условиях нисходящего тренда цена подошла к наклонному зеленому трендовому уровню снизу. Отбой цены вниз от этого уровня сформировал паттерн “Медвежий пин-бар”. На следующей свече сразу при пробое цены ниже тела пин-бара можно было покупать Put опцион с экспирацией 3 свечи.

        сигнал на покупку put опциона

        Заключение

        Область применения индикатора DonForex PerfectZones в торговле бинарными опционами не ограничивается торговой системой, приведенной в нашем обзоре. Тем не менее трейдеры-новички должны применять эту систему только после некоторой практики на демо-счету.

        Продвинутые трейдеры, хорошо понимающие специфику торговли от уровней, смогут получить максимум пользы от DonForex PerfectZones, применяя индикатор и в других торговых системах.

        Какой  бы вариант использования индикатора вы не выбрали, помните о важности соблюдения правил риск-менеджмента и мани-менеджмента. Это оградит ваш депозит от излишних рисков и сделает заработок на бинарных опционах более стабильным.

        Немаловажную часть успеха также составляет надежность торговой платформы, которую вы выбираете для открытия реального счета. Найти подходящего брокера бинарных опционов вы можете в нашем рейтинге.

        Скачать бесплатно индикатор DonForex PerfectZones

        Скачать

        Комментарии

        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Да уж.... Ну накрутили уровней....
        Трейдер БО, Нужно просто потратить время и разобраться. все стратегии на первый взгляд сложные.
        Богдан, Вот как раз времени-то и не хватает.
        08 января 2024
        Ответить
        Артур
        Артур
        Да уж.... Ну накрутили уровней....
        Трейдер БО, В настройках надо по ковыряться. И все будет хорошо.
        14 декабря 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Да уж.... Ну накрутили уровней....
        Трейдер БО, Нужно просто потратить время и разобраться. все стратегии на первый взгляд сложные.
        14 декабря 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Да уж.... Ну накрутили уровней....
        14 декабря 2023
        Ответить
        Daler
        Тут можно запутаться, слишком много линий, новичкам сложновато разобраться
        21 ноября 2023
        Ответить
        testt21
        Предпочитаю Rsi
        ilgam, и как ты по нему точный сигнал находишь?
        Вячеслав, ну норм
        20 ноября 2023
        Ответить
        Вячеслав
        Вячеслав
        Предпочитаю Rsi
        ilgam, и как ты по нему точный сигнал находишь?
        20 ноября 2023
        Ответить
        ilgam
        Предпочитаю Rsi
        10 ноября 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Слишком много линий на экране имхо. Новички действительно могут запутаться в них, особенно те, которые привыкли торговать с индюками отображающими сигналы в виде стрелочек и т.д.
        Option Bull, согласен, достаточно заморочный. Он ведь еще и подразумевает использование прайс экшен, что также подразумевает, что им могут пользоваться только +/- опытные трейдеры. А вот в этом случае особых проблем нет, уровни поддержки и сопротивления многим знакомы. Другое дело трендовые уровни, лично я не вижу в них особого смысла, но наверно нужно просто время, чтобы в них разобраться.
        Руслан, цена мягко говоря тоже не для начинающих в трейдинге)) 80 баксов щас немаленькие деньги по нынешнему курсу, даже опытному трейдеру нужно присмотреться и взвесить все за и против, прежде чем купить этот индюк. Хорошо что хоть на сайте есть бесплатные ознакомительные версии для скачивания и обкатки на демке)
        27 октября 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Слишком много линий на экране имхо. Новички действительно могут запутаться в них, особенно те, которые привыкли торговать с индюками отображающими сигналы в виде стрелочек и т.д.
        Option Bull, согласен, достаточно заморочный. Он ведь еще и подразумевает использование прайс экшен, что также подразумевает, что им могут пользоваться только +/- опытные трейдеры. А вот в этом случае особых проблем нет, уровни поддержки и сопротивления многим знакомы. Другое дело трендовые уровни, лично я не вижу в них особого смысла, но наверно нужно просто время, чтобы в них разобраться.
        27 октября 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Слишком много линий на экране имхо. Новички действительно могут запутаться в них, особенно те, которые привыкли торговать с индюками отображающими сигналы в виде стрелочек и т.д.
        27 октября 2023
        Ответить
        Костя
        Костя
        ОГО) тут не только новички, а и профессионалам в трейдинге с опытом надо попыхтеть) чтобы разобраться. Кто тестировать будет киньте результаты. Очень интересно винрейт. ПОжАЛУЙСТА!!!
        27 октября 2023
        Ответить
        Сергей
        Сергей
        Да 100% тут новичкам делать нечего)) Сложный, нужно разбираться, но на вскидку заслуживает пристального внимания. Спасибо за знакомство!
        27 октября 2023
        Ответить
