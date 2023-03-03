        VuongNet Pro

        Индикатор для бинарных опционов VuongNet Pro

        VuongNet Pro – это сигнальный индикатор, который можно использовать как для торговли бинарными опционами, так и на рынке Форекс. Основан он на скользящих средних и осцилляторе ССI.

        Благодаря гибким настройкам, индикатор можно использовать на самых разных инструментах и таймфреймах. Дополнительная визуализация гистограммы на графике позволяет совершенствовать торговую систему, внося дополнительные условия для входа.

        Обратите внимание, что индикатор VuongNet Pro является платным, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно.

        Содержание:

        график VuongNet Pro

        Характеристики индикатора для бинарных опционов VuongNet Pro

        Установка индикатора для бинарных опционов VuongNet Pro

        Индикатор VuongNet Pro устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикаторов стратегии VuongNet Pro для бинарных опционов

        Индикатор Vuongnet Pro предоставляется для скачивания без открытого кода, что делает невозможным определение точного алгоритма его работы. Тем не менее, окно настроек дает возможность делать некоторые небезосновательные предположения.

        Изменять можно систему оповещений, визуальное отображение сигналов, а также настраивать параметры встроенных индикаторов.

        настройки VuongNet Pro

        Первые две настройки CCI1 и CCI2 отсылают нас к стандартному индикатору Commodity Channel Index, который измеряет отклонение цены от среднего ее значения за указанный период. Следующие три, сокращенные до MA – это, без сомнения, настройки периодов для скользящих средних (Moving Average).

        Следует помнить, что чрезмерное уменьшение периода CCI приведет к зашумленности графика стрелками. Повышение значений выше 100 сильно снизит чувствительность индикатора, и торговых сигналов придется ждать намного дольше.

        В основу Vuongnet Pro в его базовых настройках уже вложены три скользящие средние с коротким, средним и длинным периодом. Экспериментировать с этими параметрами можно, но вряд ли целесообразно слишком сильно отклоняться от первоначального плана разработчиков этого индикатора.

        Стрелочные сигналы индикатора VuongNet Pro и гистограмма – совокупность заданных значений MA и CCI. Момент пересечения нулевой отметки на этой гистограмме всегда совпадает с появлением новой стрелки.

        сигналы VuongNet Pro

        Важно помнить, что хоть сигналы индикатора и не перерисовываются, но могут менять значение, если свеча еще не закрыта.

        Осциллятор VuongNet Pro имеет широкий диапазон значений и служит дополнительным фильтром для торговой стратегии. Тесты показали, что сигналы на покупку Call опционов, полученные при значении осциллятора превышающего 300, более надежны. Для Put опционов рекомендуется значение ниже -300 для подтверждения сигнала.

        осцилятор VuongNet Pro

        Правила торговли по стратегии VuongNet Pro для бинарных опционов

        Самым главным в торговле бинарными опционами по индикатору VuongNet Pro будет торговля в направлении тренда. Помочь разобраться с принципами работы по тренду вам поможет серия наших материалов:

        Для покупки Call опциона:

        1. Убедитесь в том, что тренд – восходящий.
        2. Дождитесь появления синей стрелки, смотрящей вверх и сигнала BUY в правом верхнем углу.
        3. Дождитесь, чтобы значение осциллятора превысило 300.

        Для покупки Put опциона:

        1. Убедитесь в медвежьем тренде.
        2. Дождитесь появления желтой стрелки, смотрящей вниз, и сигнала SELL в правом верхнем углу.
        3. Дождитесь, чтобы значение осциллятора упало ниже 300. 

        Таймфрейм можно использовать любой, а время экспирации – 5 баров.   

        Открытие опциона Call

        Цена в восходящем тренде. Дождавшись появления синей стрелки и убедившись, что значение осциллятора превысило 300, можно покупать Call опцион.

        покупка опциона call

        Открытие опциона Put

        Цена в нисходящем тренде. Появилась желтая стрелка вниз, а значение осциллятора упало ниже -300 на том же баре. Можно покупать Put опцион незамедлительно.

        покупка опциона put

        Заключение

        VuongNet Pro – индикатор с гибкими и понятными настройками. Торговую стратегию можно адаптировать под любой инструмент и таймфрейм меняя значения СCI и MA, экспериментируя со временем экспирации и вводя дополнительные условия подтверждения сигнала при необходимости.

        Мы рекомендуем не забывать о важности риск-менеджмента и мани-менеджмента в применении любой торговой системы для бинарных опционов. Также проверяйте работу индикатора и эффективность торговой системы на демо-счету перед тем, как торговать по новой стратегии на реальные деньги. Помните, что успех также зависит и от надежности и добросовестности брокера. Лучших вы найдете в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно индикатор VuongNet Pro

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Артур
        Артур
        Такой универсальный индикатор надо взять на тест. И таймфреймы можно настраивать разные.
        22 марта 2023
        Богдан
        Богдан
        Универсальность для разных тайм фреймов - это хорошо. И осцилятор есть.... Но кто придумывает такие названия индикаторам??))))))
        17 марта 2023
        Руслан
        Руслан
        Очень интересный индикатор, нравится что он достаточно универсальный и его можно применять под разные таймфреймы и время экспирации. Также здесь доступны множество параметров в настройках сигналов, включая периоды.
        09 марта 2023
        Option Bull
        Option Bull
        Мне еще очень нравится, что здесь добавлен осцилятор, для дополнительного подтверждения сигналов, что также значительно упрощает и облегчает процес торговли)
        09 марта 2023
        Option Bull
        Option Bull
        Заманчивый инструмент. Сразу видно, что разработчики постарались и долго искали свои настройки. Индикатор платный, а сколько стоит конкретно этот продукт?
        Владимир, полностью с вами согласен. Очень хорошо и крайне приятно, когда разработчики подбирают и закладывают параметры по умолчанию, тем самым лишая трейдеров лишней головной боли по экспериментированию и подбору.
        09 марта 2023
        Владимир
        Владимир
        Заманчивый инструмент. Сразу видно, что разработчики постарались и долго искали свои настройки. Индикатор платный, а сколько стоит конкретно этот продукт?
        09 марта 2023
        tirant
        tirant
        Индикатор платный, но скачать для ознакомления можно. А для работы? Наверно надо будет платить?
        08 марта 2023
