Индикатор для бинарных опционов Hidden Divergence Pro

Индикатор Hidden Divergence Pro, как понятно из названия, предназначен для отслеживания дивергенций. Изначально он создавался для рынка Форекс, но его легко можно применять и для торговли бинарными опционами.

Отличие этого индикатора от других подобных в том, что есть дополнение к нему — панель дивергенций. С помощью нее можно легко отслеживать все дивергенции, которые были в ближайшее время на разных валютных парах.

Что использовать данный индикатор максимально правильно, стоит понимать, что такое дивергенции. Узнать об этом вы можете более подробно, прочитав об индикаторе Kwan NRP.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Hidden Divergence Pro

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М5.

Экспирация: 30 минут.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Hidden Divergence Pro.

Торговые инструменты: Любые, но желательно волатильные.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора Hidden Divergence Pro в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Настройки индикатора оставляем без изменений.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать данный индикатор и шаблон для него.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Индикатор Hidden Divergence Panel

Вместе с индикатором дивергенций есть еще один полезный инструмент. Это Hidden Divergence Pro. Установив данный индикатор, мы получаем максимум информации о всех дивергенциях по различным валютным парам и тайм фреймам. При чем не важно, на каком тайм фрейме или инструменте вы установлен этот индикатор. И ко всему остальному можно переключаться между инструментами на самой панели.

Индикатор покажет нам также направление сигнала на вход и возраст дивергенции в барах.

Поэтому если вы хотите наблюдать сразу за несколькими графиками, то этот индикатор будет незаменим, так как сэкономит вам много времени и места на мониторе.

Правила торговли с помощью индикатора Hidden Divergence Pro

Правила довольные стандартны, как и у всех индикаторов дивергенций. Входы в сделку происходят в тот момент, когда образовалась дивергенция.

Еще одним плюсом является то, что индикатор показывает направление сигнала стрелочкой вверх или вниз. Некоторые могут путаться в направлениях от сигналов по дивергенциям, но теперь путаницы не возникнет.

Пример сигнала с направлением вверх:

Пример сигнала с направлением вниз:

Важное замечание: стрелочки индикатора не показывают свечу, на которой нужно входить в сделку, они показывают только направление (покупать или продавать) и ничего более.

Примеры торговли с помощью индикатора Hidden Divergence Pro

А теперь давайте посмотрим все на реальных примерах.

Использовать будем одну из волатильных валютных пар — EUR/GBP.

Открытие опциона Call

Как только видим сформированный сигнал, можем входить в позицию. На графике М5 лучше придерживаться экспирации 30 минут.

Так как тут трендовое движение, то и более долгая экспирация дала бы профит.

Открытие опциона Put

Тут имеем целых три сигнала, которые так же идут по тренду, и все они дали бы профит при той же 30-минутной экспирации.

Заключение

Используя этот индикатор дивергенций на бинарных опционах, можно построить даже торговую стратегию, так как тут есть информационная панель, которая позволит следить сразу за несколькими инструментами.

Но и используя один инструмент и один тайм фрейм можно так же добиться хороших результатов, тем более что это уменьшит риск. Открывая много сделок, мы увеличиваем шансы потерять. Лучше изучить один инструмент и тайм фрейм более досконально и работать на качество.

Не забывайте, что тестировать новые индикаторы стоит только на демо счете, а уже потом переходить на реальный счет. Если вы еще не выбрали брокера, вы можете ознакомится с ними в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем вам успешной торговли!

Смотрите также:

Самые точные индикаторы MT4 для бинарных опционов

Лучшие индикаторы разворота для бинарных опционов

Книги по трейдингу

Время торговых сессий