Индикатор Stochastic Cross Alert: простота и эффективность

Многие трейдеры Форекс предпочитают работать с несложными программными продуктами, которые, тем не менее, достаточно прибыльны. Одна из неплохих разработок - Stochastic Cross Alert, базирующаяся на алгоритме стандартного Стохастика. Этот стрелочный индикатор, идеально подходит для торговли бинарными опционами, так показывает каждый сигнал для бинарных опционов соответствующей стрелкой.

«Механизм» действия индикатора Stochastic Cross Alert

Название индикатора говорит само за себя: «Извещение о пересечении». Инструмент визуализирует для пользователя сигналы Стохастика, предлагая совершить покупку или продажу:

при пересечении линиями %K или %D установленных пользователем уровней перекупленности или перепроданности;

когда одна линия Стохастика пересекает вторую.

Классический Стохастик выводит данные в отдельно, в специальном окошке, видоизмененный инструмент рисует выше или ниже графика соответствующие стрелки:

зеленая (call) — покупаем, котировки валютной пары будут расти;

красная (put) — продаем, начнется снижение цены.

Настройки индикатора Stochastic Cross Alert:

Чтобы оптимизировать индикатор под себя, важно знать его возможности и основные опции, поддающиеся изменению. Рассмотрим, какие параметры имеет данный инструмент:

SoundON позволяет включить или отключить звуковое извещение;

EmailON — індикатор посылает сигнал по электронной почте пользователю. Используется ящик, указанный в профиле на Metatrader4.

Kperiod , DPeriod – периоды, которые берутся для вычисления линий %K и %D;

Slowing — приоритетный период замедления;

MA_Method – используемый метод сглаживания Mooving Average, обозначается одной из цифр: 0 – простой; 1 – экспоненциальный; 2 – сглаженный; 3 – линейно-взвешенный;

OverBoughtLevel и OverSoldLevel — установка уровней перекупленности и перепроданности;

PriceField – на какой цене базируются вычисления: 0 – максимума/минимума; 1 – закрытия/открытия свечи.

Ряд настроек касается включения или выключения типов извещений:

Shod_K_OBOScross и Shod_D_OBOScross — линии %K и %D соответственно предупреждают о входе в зону перепроданности или перекупленности актива;

Shod_KD_cross — сигнал при пересечении между собой двух линий Stohastik - %K и %D.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Рекомендации трейдеру:

Индикатор будет полезен в торговле, если вы учтете несколько советов:

сигнал становится действительным на открытии новой свечи;

фильтруйте полученную информацию, применяя индикатор как часть торговой стратегии;

чтобы разобраться с обширным функционалом инструмента и доступными настройками, для начала протестируйте его на демо-счете.

