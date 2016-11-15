        Stochastic Cross Alert

        Индикатор Stochastic Cross Alert: простота и эффективность

        crossalertМногие трейдеры Форекс предпочитают работать с несложными программными продуктами, которые, тем не менее, достаточно прибыльны. Одна из неплохих разработок - Stochastic Cross Alert, базирующаяся на алгоритме стандартного Стохастика. Этот стрелочный индикатор, идеально подходит для торговли бинарными опционами, так показывает каждый сигнал для бинарных опционов соответствующей стрелкой.

        «Механизм» действия индикатора Stochastic Cross Alert

        Название индикатора говорит само за себя: «Извещение о пересечении». Инструмент визуализирует для пользователя сигналы Стохастика, предлагая совершить покупку или продажу:

        • при пересечении линиями %K или %D установленных пользователем уровней перекупленности или перепроданности;
        • когда одна линия Стохастика пересекает вторую.

        Классический Стохастик выводит данные в отдельно, в специальном окошке, видоизмененный инструмент рисует выше или ниже графика соответствующие стрелки:

        • зеленая (call) — покупаем, котировки валютной пары будут расти;
        • красная (put) — продаем, начнется снижение цены.

        Настройки индикатора  Stochastic Cross Alert:

        Настройки индикатораЧтобы оптимизировать индикатор под себя, важно знать его возможности и основные опции, поддающиеся изменению. Рассмотрим, какие параметры имеет данный инструмент:

        • SoundON позволяет включить или отключить звуковое извещение;
        • EmailON — индикатор посылает сигнал по электронной почте пользователю. Используется ящик, указанный в профиле на Metatrader4.
        • Kperiod, DPeriod – периоды, которые берутся для вычисления линий %K и %D;
        • Slowing приоритетный период замедления;
        • MA_Method – используемый метод сглаживания Mooving Average, обозначается одной из цифр: 0 – простой; 1 – экспоненциальный; 2 – сглаженный; 3 – линейно-взвешенный;
        • OverBoughtLevel и OverSoldLevel — установка уровней перекупленности и перепроданности;
        • PriceField – на какой цене базируются вычисления: 0 – максимума/минимума; 1 – закрытия/открытия свечи.

        Ряд настроек касается включения или выключения типов извещений:

        • Shod_K_OBOScross и Shod_D_OBOScross — линии %K и %D соответственно предупреждают о входе в зону перепроданности или перекупленности актива;
        • Shod_KD_cross — сигнал при пересечении между собой двух линий Stohastik - %K и %D.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Рекомендации трейдеру:

        Индикатор будет полезен в торговле, если вы учтете несколько советов:

        • сигнал становится действительным на открытии новой свечи;
        • фильтруйте полученную информацию, применяя индикатор как часть торговой стратегии;
        • чтобы разобраться с обширным функционалом инструмента и доступными настройками, для начала протестируйте его на демо-счете.

        Индикатор

        Скачать индикатор Stochastic Cross Alert

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Макс
        Это то что надо. теперь не надо следить за индюком, а только анализируй сигналы и все
        28 февраля 2020
        Кирилл Радченко
        С алертом однозначно удобнее
        17 января 2020
        Борис
        Спасибо, полезный индикатор. Давно такой искал, скачал и установил. Все работает
        21 декабря 2017
        Дмитрий
        Добавить пару фильтров и можно идти покорять мир хе-хе) На самом деле очень полезный индюк,на нем даже есть пару стратегий,опробуйте
        27 октября 2017
        Данил
        Действительно индикатор очень хорош. Вывел однажды 100 баксов на нем. Но он не всегда дает точные показания. Для него нужны дополнительные фильтры чтобы точно входить в сделку.
        18 октября 2017
        Федоров
        Индикатор показывает сигналы на покупку и продажу. Индюк и вправду хорош. брал сигналы на M5 и ставил в сторону движения M15, H1 всё идеально
        12 февраля 2017
        Андрей
        Спасибо, полезный индикатор. Давно такой искал. Скачал и установил.Только вот у меня в его настройках отсутствуют некоторые параметры, которые указаны у вас в статье. Попробую переустановить.
        01 февраля 2017
