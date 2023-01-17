Рейтинг лучших Форекс и CFD брокеров в России

Популярность валютного рынка постоянно растет. В связи с этим количество компаний, предоставляющих посреднические услуги, постоянно увеличивается. Привлечение клиентов осуществляется с помощью проведения различных акций. Новым трейдерам предлагаются бонусы за пополнение депозита. Для облегчения процедуры выбора брокера был составлен рейтинг надежных брокеров. Он позволяет провести анализ существующих компаний и отобрать лучших из них. В рейтинг входят не только российские ForexCFD брокеры, но и компании из США, Великобритании, Азии и т. д.

Рейтинг WinOptionSignals является одним из самых популярных. Для оценки компаний используются только актуальные данные. Посетители сайта могут голосовать за понравившегося брокера. Такой подход позволяет объективно формировать ТОП брокерских компаний. Рейтинг компаний позволяет получить информацию о каждом брокере (способы ввода/вывода средств, торговые условия, платформа и т. д.). Возможность проголосовать имеет каждый посетитель сайта. Кроме этого, здесь можно найти рецензии специалистов о работе того или иного брокера.

Для новичков оптимальным решением будет начать сотрудничество с одной из компаний, представленных на первых позициях. В ТОПе находятся брокеры с хорошей репутацией, предоставляющие свои услуги уже довольно продолжительное время. Они ценят каждого своего клиента. На первых позиция нет «кухонь». Наличие фильтра позволяет отсортировать компании по платформам, минимальному депозиту и объему позиций, величине спреда и т. д.

Каждый трейдер по-своему выбирает брокера. Для одних важен размер спреда, для других – отсутствие проскальзывания. Новичкам очень важен такой параметр, как минимальный депозит. Профессиональные трейдеры отдают предпочтение ECN брокерам, предлагающим выгодные условия работы и широкий спектр торговых инструментов. Для удобства пользователей в рейтинге предусмотрена функция сортировки по категориям. Для каждой отдельной категории формируется свой ТОП из рекомендуемых для сотрудничества брокеров в 2026 году.

К каждому представленному в рейтинге брокеру сделано краткое описание. Посетители могут получить информацию о существующих филиала компании, дате основания, регуляторах, используемых торговых платформах, валютах счета, способах ввода/вывода средств и т. д. В «черном списке» собраны компании, которые вызывают подозрения относительно своей «чистоплотности», честности и имели отрицательные отзывы в 2021 или 2022 году.

Кто такие Forex брокеры?

Форекс брокерами называют компании, которые выступают посредниками на валютном рынке. Особенности валютных бирж не позволяют частным лицам принимать участие в торгах. По этой причине им приходится все свои операции совершать через лицензированных брокеров или ДЦ (дилинговые центры). Регулирование деятельности этих компаний осуществляется со стороны ряда организаций.

Существует две модели, по которым работают все брокеры:

«Кухня». Это ДЦ, прибыль которого формируется благодаря депозитам клиентов, но никак не спредам. При совершении торгов через «кухни» финансы трейдера не выводятся на межбанк. Все операции происходят исключительно внутри самой компании. Ответственные брокеры с хорошей репутацией не ведут свою деятельность подобным образом. «Кухни» не любят успешных трейдеров. Если человек начинает показывать прибыльную торговлю, то его тут же стараются выжить, придумывая для этого всяческие предлоги. Приемы могут быть совершенно любыми, начиная от подмены котировок и заканчивая отказом в выводе заработанных денег. Банки и брокеры. Эти компании в отличие от ДЦ все сделки своих клиентов выводят на межбанк. Для этого задействуются поставщики ликвидности, в качестве которых выступают крупные инвестиционные фонды или банки. Сотрудничая с брокером, трейдер получает следующие преимущества: Высокая скорость исполнения ордеров. Отсутствие реквот. Проскальзывание может приносить не только убытки, но и прибыль. Небольшой спред. Анонимность личности трейдера. Наличие стакана заявок, с помощью которого любой желающий может следить за своими и чужими ордерами.

Чем успешнее клиент ведет торги, тем лучше для брокера. При заработке трейдера компания не теряет собственные средства, поэтому вывод денег осуществляется без проблем. На заработок брокера влияет количество совершенных сделок, а не их успешность. Наличие банковской лицензии говорит о высокой надежности брокера. Подобные компании обычно предъявляются более высокие требования к процедуре вывода денег и минимальному депозиту.

Функции брокерских компаний

Работа брокера заключается в оказании помощи своим клиентам в увеличении их депозита.

Также эти компании выполняют и другие функции:

Выступают на рынке Forex в роли поверенного клиента.

Предоставляют клиентам полную информацию относительно финансовых операций. Это позволяет значительно снизить риски. Брокеры осведомлены обо всем, что происходит в данный момент на рынке. Это позволяет им выявлять скрытые риски, которое начинающий инвестор может и не заметить.

Ведут финансовую документацию трейдеров согласно требованиям действующего международного законодательства.

Предоставляют клиентам информацию относительно операций с ценными бумагами согласно законодательству.

По желанию клиента проводят оценку перспективности сделок.

Указанные выше функции позволяют брокерам привлекать все больше трейдеров к сотрудничеству.

Кто такие CFD брокеры?

Форекс брокеры CFD расширяют спектр возможностей для трейдеров. Они предлагают нестандартный инструмент для заработка: торговля контрактами на разницу (CFD контракты). Данный тип контракта предусматривает передачу участниками сделки друг другу разницу между текущей и будущей ценой актива, значение которой определяется на момент окончания действия этого договора.

Торговля CFD открывает новые направления для извлечения прибыли. Заработок трейдеров складывается за счёт роста или падения цен на определённый актив (сырьевые товары, акции и другое). При этом операции совершаются только с контрактами. Трейдерам не нужно приобретать активы.

CFD биржа предлагает инструменты для долгосрочной торговли. Трейдинг контрактами на разницу базируется на тех же принципах, что придерживаются участники других финансовых площадок. То есть, можно использовать одинаковые стратегии как на CFD бирже, так и на Форекс. Помимо этого, обе биржи для увеличения прибыли предлагают трейдерам воспользоваться кредитным плечом.

Разница заключается в том, что после закрытия сделки на традиционном финансовом рынке трейдер получает приобретенный актив. В случае с CFD биржей инструментом торговли выступает контракт на разницу.

Представленный выше список брокеров, которые позволяют торговать CFD, содержит компании, предлагающие вести трейдинг преимущественно через MetaTrader 4. Но некоторые из них предоставляют доступ к другим торговым платформам.

Преимущества торговли Contract for difference (CFD)

В сравнении с традиционными торговыми активами контракты на разницу обладают рядом особенностей. Сотрудничество с CFD брокерами из рейтинга более привлекательно, так как в рамках такого трейдинга сделки совершаются мгновенно. Кроме того, к числу преимуществ, которыми отличаются контракты на разницу, относятся минимальный размер комиссионных сборов и наличие кредитного плеча.

Важной особенностью работы с CFD брокерами является то, что они позволяют вести торговлю с небольшим депозитом. При этом компании не накладывают ограничение на число проводимых сделок.

Возможности торговли CFD

CFD биржа позволяет трейдерам провести диверсификацию оборотных средств. Торговля на этой площадке ведётся преимущественно через терминал MetaTrader 4. Благодаря приведённым особенностям сотрудничество с CFD брокерами способно принести хорошую прибыль. При этом влияние негативных факторов (задержки, сбои в работе терминала) сведены к минимуму.

Представленный рейтинг брокеров Форекс, которые предлагают торговлю контрактами CFD, включает компании, открывающих доступ на этот рынок широкому кругу трейдеров. Войти на биржу сегодня могут как начинающие, так и опытные пользователи.

Выбор надежного брокера в 2026 году

Чтобы не попасть в ситуацию, когда ДЦ отказывается выплачивать заработанные деньги, необходимо очень внимательно подойти к вопросу выбора брокера. Для этого вы можете воспользоваться нашим рейтингом компаний, предоставляющих брокерские услуги.

При выборе брокера следует принимать во внимание следующие нюансы:

Дата основания.

Как долго компания ведет успешную деятельность?

Адреса офисов и филиалов.

Место регистрации.

Лицензии.

Регулирующие организации.

Возможность связаться с администрацией.

Торговые условия.

Каждый отдельный брокер предлагает клиентам свои торговые условия, однако наиболее важными из них являются скорость исполнения торговых приказов и размер спреда. На эти параметры нужно ориентироваться в первую очередь. Быстрое исполнение приказов и небольшой спред могут предложить лишь те компании, которые оказывают свои услуги с помощью передовых технологий.

Опираясь на «философию» торговли того или иного брокера, трейдер всегда может подобрать для себя подходящего посредника. Например, при позиционной торговле лучше отдать предпочтение брокеру, который имеет много активных трейдеров и внушительный оборот.

Новички часто стремятся открывать как минимум одну сделку в течение дня. Таким трейдерам лучше работать с брокерами, предлагающими низкие комиссионные. Если комиссия завышена, то сотрудничество с таким брокером может оказаться невыгодным. При фиксированном спреде брокер может добавлять к котировкам дополнительные проценты.

Выбор ECN брокера

Особенностью этих компаний является то, что они предоставляют только реальные котировки торговых инструментов без каких-либо наценок. Часто комиссионные при работе с таким брокером составляют 20-25 долларов на каждый миллион торгового оборота. Размер комиссии уменьшается при повышении оборота. Эти брокеры заинтересованы в том, чтобы их клиенты получали прибыль, что делает их очевидно более предпочтительными по сравнению с ДЦ. Но вместе с преимуществами ECN брокеров трейдеры испытывают на себе и их недостатки, выражающиеся в расширенном спреде, наличие проскальзывания и т. д. Связанно это с тем, что рыночные условия этих компаний максимально приближены к реальным. Особенно часто это проявляется в следующих ситуациях:

Выход важных экономических новостей.

Ночь понедельника при открытии новой торговой недели.

В пятницу вечером перед закрытием торговой.

ECN брокеры идеально подходят для трейдеров, торгующих большими объемами. Такие компании быстро исполняют ордера и позволяют вести торги с минимальными издержками. Новичкам все же рекомендуется начать свое обучение этой нелегкой профессии именно в ДЦ, так как они предлагают не столько жесткие условия торговли.

Критерии выбор подходящего брокера

При выборе Форекс брокера в 2026 году, нужно учитывать ряд критериев:

Дата основания. Долгое присутствие на рынке предоставления брокерских услуг говорит об устойчивости и стабильности компании. Этим брокерам можно доверять. Чаще всего они обладают хорошей репутацией и имеют огромное количество постоянных клиентов. Количество филиалов. Выбирая брокера, нужно обратить внимание на наличие филиалов компании в различных точках мира. Если брокер имеет только один офис, например, на Кипре – это плохой знак. Количество клиентов. Это явный показатель уровня доверия к компании. Торговый оборот. Надежные брокеры всегда чувствуют себя уверенно на рынке и получают стабильно высокий доход. Регулирующие органы. Регулирование деятельности брокеров обычно осуществляется со стороны таких организаций, как КРОУФР, FSA, NFA и пр. Трейдеру очень важно знать, что при возникновении конфликтной ситуации он может отстоять свои права в независимой инстанции. Репутация. Данный параметр оценить довольно сложно. Чаще всего это делается на основании отзывов действующих клиентов. Чем больше отзывов, тем лучше. Причем это касается не только положительных, но и отрицательных. Если брокер имеет только положительные отзывы, то это настораживает. Отсутствие отзывов является свидетельством незаинтересованности. Клиентское соглашение. Перед началом торгов не лишним будет прочитать договор. В нем прописываются все условия сотрудничества, в том числе и порядок исполнения ордеров. Также нужно ознакомиться с регламентом совершений операций на валютном рынке. Часто в договоре указываются причины, по которым может произойти отмена результатов ордеров. Перед началом торгов вы будете знать, по каким причинам вам могут не начислить средства за исполненную сделку. Торговые условия. Здесь особого внимания заслуживают следующие пункты: Количество торговых инструментов и технических средств для проведения анализа. Способ начисления комиссий (спред или процент от оборота). Если размер спреда намного меньше, чем у конкурентов, то стоит насторожиться. Источник информации, которым пользуется брокер для получения котировок. Необходимо понимать, кто является поставщиком ликвидности. Одни брокеры берут котировки на межбанке, другие – формируют их самостоятельно. Вероятность проскальзывания во время закрытия позиции. Нужно знать, каким образом можно решить эту проблему. Учет корректировки открытых ордеров при создании ПАММ-счета. Гарантия быстрого исполнения ордеров. Наличие терминала и удобство его интерфейса. Доступность техподдержки. Наличие демо-счета. Стабильная связь с сервером.

Ответственность и риски

Администрация ресурса не несет ответственность за содержание отзывов и неточности представленных данных. Все риски в процессе торгов полностью ложатся на плечи трейдеров. Мы не отвечаем за убытки или прибыль, полученных в результате совершения операций. Информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Каждый трейдер должен понимать, что торговля на рынке Forex сопряжена с определенными рисками. Даже самый лучший брокер не может гарантировать отсутствие форс-мажорных ситуаций в процессе торговли.