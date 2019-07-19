Индикатор для бинарных опционов Trend Catcher – универсальный инструмент технического анализа. С его помощью легко определить тенденцию на рынке и моменты для совершения сделок. Регулировка параметров позволяет настроить индивидуальные сообщения для сигналов продаж и покупок, что делает его очень удобным инструментом.

Этот индикатор для бинарных опционов предлагается разработчиками абсолютно бесплатно, что делает его еще более привлекательным. Однако для повышения процента успешных сделок важно учитывать определенные нюансы, о которых мы поговорим в этом обзоре. Поэтому настоятельно рекомендуем дочитать до конца.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Trend Catcher

Установка индикатора для бинарных опционов Trend Catcher

Индикатор Trend Catcher устанавливается стандартно в платформу МеtаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Trend Catcher

Индикатор для бинарных опционов Trend Catcher предоставляет сигналы открытия позиций на графике выбранного актива, обозначая точкой голубого цвета покупки Call и красной покупки Put .

Разработчики утверждают, что с помощью этого простого инструмента достаточно легко определить основную тенденцию, заранее получив уведомление о предстоящей смене направления цен. При этом бары, обозначающие выявленный тренд, подсвечиваются определенным цветом. Для лучшего визуального восприятия рекомендуется переключиться с отображения графика свечей на бары.

На скриншоте видно, что после появления сигнала Call (синяя точка), ценовые бары окрашиваются в зеленый цвет, что свидетельствует о восходящем тренде. Аналогично, после появления сигнала на продажу (красная точка), бары окрашиваются в красный, указывая на развитие нисходящей тенденции. Не окрашенными остаются бары флэта.

Главный принцип работы этого индикатора определить довольно сложно, поскольку разработчики скрыли большую часть его параметров, оставив пользователям возможность только менять цвета и настраивать оповещения.

В блоке алертов можно настраивать такие переменные:

MT4 Alerts – активация алертов (0-выкл., 1-вкл.)

Alert Times – количество повторов оповещения

Pause in between Alerts in Sec – интервал между сообщениями в сек.

Buy Alert Sound – звуковой сигнал для покупок

Sell Alert Sound – звуковой сигнал для продаж

Email Alerts – письменные сообщения (0-выкл., 1-вкл.)

Настройка цвета сигналов доступна на вкладке “Colors”.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Trend Catcher

Индикатор Trend Catcher может быть использован не только для приобретения бинарных опционов Call и Put, но и в качестве сигнального инструмента на рынке Форекс. В этом случае рекомендуется, после получения алерта на открытие позиции в любом направлении, установить защитный стоп-приказ за свечу, на которой появилась точка, или за ближайший ценовой откат. После этого валютному трейдеру остается лишь дождаться ценового движения в предсказанном направлении.

Однако, трейдеры бинарных опционов не могут ждать, и должны полагаться исключительно на качество сигналов самого индикатора. Если вы сомневаетесь в своих силах и рассматриваете возможность покупки торговых сигналов у различных поставщиков, рекомендуем прочитать наши статьи по этой теме:

Как уже отмечалось, качество сигналов, генерируемых индикатором, играет важную роль. Поэтому для эффективного использования Trend Catcher рекомендуется применять дополнительный фильтр, который повысит процент успешных сделок. В качестве такого фильтра можно использовать аналог простой скользящей средней - индикатор HAMA.

В работу будем брать только те сигналы, направление которых совпадает с соответствующим цветом трендового индикатора: для покупок – HAMA синего цвета, для продаж – красного.

Открытие опциона Call

HAMA синего цвета Под свечой появилась синяя точка На открытии новой свечи покупаем Call

Открытие опциона Put

HAMA красного цвета Над свечой появилась красная точка На открытии новой свечи покупаем Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Trend Catcher

Для улучшения результатов торговли с использованием инструмента технического анализа Trend Catcher рекомендуется осуществлять сделки по его сигналам в середине действующего тренда. Что такое медвежий и бычий тренд мы не раз рассказывали на страницах нашего сайта. Этот индикатор отлично определяет завершение коррекции и возникновение нового ценового импульса в направлении основной тенденции, что еще раз подчеркивает важность торговли бинарными опционами в направлении тренда. Также рекомендуется торговать в активные часы работы рынка, чтобы уменьшить вероятность манипуляций ценами и появления ложных сигналов.

Плюсы индикатора Trend Catcher

Индикатор не только помогает определить момент открытия позиции, но и выявляет бычий (восходящий) и медвежий (нисходящий) тренды, что помогает трейдерам принимать обоснованные торговые решения. Кроме того, он заранее предупреждает пользователя о возможных ценовых разворотах, когда цвет свечей меняется с бычьего (зеленый) на медвежий (красный) и наоборот. Эти данные помогают выявить потенциальные точки изменения направления движения рынка. Также Trend Catcher формирует оповещения в реальном времени, предоставляя актуальную информацию о начале нового тренда. Это позволяет своевременно реагировать на изменения рыночной ситуации и повышает шансы на успешную торговлю.

Минусы индикатора Trend Catcher

Этот инструмент не рекомендуется использовать на младших таймфреймах из-за большого количества ложных сделок. Оптимально его применять на Н1 и выше. Кроме того, не совсем понятно, как именно он работает и по какому алгоритму формирует свои сообщения. Скрытые параметры не позволяют гибко настраивать его работу под различные финансовые инструменты и временные периоды.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Trend Catcher предупреждает пользователя о возможных ценовых разворотах, формирует оповещения в реальном времени и обеспечивает трейдеров актуальной информацией о начале нового тренда, что повышает их шансы на успешную торговлю.

Trend Catcher – бесплатный инструмент торговли бинарными опционами с неплохим потенциалом по увеличению прибыльности сделок своих пользователей. Для получения более подробной информации и применения наших рекомендаций на практике, просим переходить по ссылкам в этом обзоре и ознакомиться с дополнительными материалами. Также напоминаем, что начинать торговлю следует с демо-счета у честных брокеров, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Желаем всем попутного тренда!

Скачать индикатор бинарных опционов Trend Catcher

Смотрите также: