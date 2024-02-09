        TRIX Crossover

        Индикатор для бинарных опционов TRIX Crossover

        Индикатор для бинарных опционов TRIX Crossover предназначен для активной внутридневной торговли и скальпинга. Он способен генерировать много точек входа, которые наверняка порадуют не только поклонников бинарных опционов, но и дейтрейдеров рынка Форекс.

        Авторы просят за этот аналитический инструмент $39,99, но с нашего сайта (с целью ознакомления), вы можете его скачать абсолютно бесплатно. В этом обзоре разберемся стоит ли он своих денег и насколько эффективен в реальной торговле.

        В основе его работы лежит экспоненциальная скользящая средняя с тройным сглаживанием. Ее основное отличие от классических мувингов заключается в том, что кривая находится в «подвале», где мы привыкли видеть осцилляторы, а не на самом свечном графике, как можно было бы изначально предположить исходя из названия. Но обо всем по порядку.

        Содержание:

        график trix crossover

        Характеристики индикатора для бинарных опционов TRIX Crossover

        Установка индикатора для бинарных опционов TRIX Crossover

        Индикатор TRIX.Crossover устанавливается стандартно в платформу МеtаТгаdег 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге необходимо перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда все необходимые файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов TRIX Crossover

        У этого инструмента для торговли бинарными опционами есть несколько важных блоков параметров, на которых стоит остановиться подробнее.

        настройки trix crossover

        Главные настройки находятся в блоке «Trix Settings», отмеченном на картинке выше красным прямоугольником:

        • Period – период расчета «медленной» линии;
        • Signal Period – период расчета «быстрой» - сигнальной линии;
        • MA Type – тип скользящей средней;
        • Price to calculate – тип цены, по которой производится расчет.

        Варианты скользящих средних, с которыми умеет работать этот инструмент, представлены ниже.

        скользящие средние в trix crossover

        Помимо классических цен закрытия (Close price) данный ассистент может использовать в своих расчетах и другие:

        другая цена закрытия

        Следующим блоком, доступным трейдеру бинарных опционов для внесения изменений, выступают настройки внешнего вида (зеленый прямоугольник на первом слайде раздела). Самый важный из них – тип сигнала (Signal Type), который может принимать три значения:

        • Пересечение быстрой и медленной линии;
        • Пересечение с нулевой линией;
        • Обе линии движутся в одном направлении.

        Далее в этом блоке идут такие параметры:

        • вкл./выкл. гистограммы (Show histogram), отображающей разницу между быстрой и медленной линиями;
        • вкл./выкл уровней (Show levels) добавляет/убирает горизонтальные уровни;
        • расстояние от уровней до нуля (Distance of levels from zero) – дистанция между вспомогательными уровнями и нулевой отметкой;
        • глубина истории для расчета показателей (Bars to count 1000x) – множитель на 1000 баров.

        И последний блок настроек – это алерты (синий прямоугольник на первом слайде раздела). Здесь можно задавать мелодию звукового сигнала, включать/отключать эти сигналы и всплывающие сообщения. 

        Индикатор для бинарных опционов TRIX Crossover – многофункциональное решение для торговли на финансовых рынках. Благодаря тройному сглаживанию этот ассистент трейдера фильтрует незначительные курсовые колебания, а сигналы формирует только при возникновении устойчивого тренда.

        Чем меньше период расчета, тем он более чувствителен к ценовым колебаниям, что приводит к появлению большего количества сигналов. Пожалуйста, учитывайте это при подборе оптимальных параметров на этапе тестирования. У этого аналитического инструмента три режима работы. Пришло время детальнее познакомиться с каждым из них.

        Режим «Trix and Signal crossover»

        При таком типе сигнала осциллятор предупреждает о потенциальном развороте рыночной тенденции путем пересечения быстрой и медленной линий. Момент пересечения изображается точкой соответствующего цвета. Зеленый – тренд вверх, красный – вниз.

        сигналы в trix crossover

        Режим «Trix crossing zero point»

        В этом положении осциллятор генерирует сигналы на совершение сделок по тренду. Красная точка – пересечение нулевой отметки сверху вниз для продаж (Put). Зеленая точка – пересечение ноля снизу вверх для покупок (Call). Этот режим подходит для среднесрочной торговли по тренду.

        сигналы осцилятора в trix crossover

        Режим «Trix and Signal moving in one direction»

        При таком типе сигнала обе линии движутся в одном направлении, что говорит о совпадении краткосрочной и долгосрочной тенденций. Почему разработчики добавили такой вариант сигналов понятно – если направление тренда совпадает на разных таймфреймах, с высокой долей вероятности он продолжится.

        Участки с направленными в одну сторону двумя линиями осциллятора подсвечены определенным цветом: светло-зеленый – Call, розовый – Put.

        сигнал мувинга в trix crossover

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов TRIX Crossover

        Режим «Trix and Signal moving in one direction» достаточно точно определяет моменты начала нового ценового импульса. Именно его мы возьмем в качестве основы для принятия решения об открытии позиций. Трейдеры рынка Форекс могут использовать его в качестве полноценной торговой системы: заключать сделки, когда обе линии направлены в одну сторону, и закрывать их при рассинхронизации и начале движения в противоположных направлениях.

        Для покупки Call

        1. Обе линии осциллятора зеленые.

        2. Цена закрытия последней свечи выше максимума предыдущей. 

        3. На открытии новой свечи покупаем Call. 

        Для покупки Put

        1. Обе линии осциллятора красные.

        2. Цена закрытия последней свечи ниже минимума предыдущей. 

        3. На открытии новой свечи покупаем Put.

        Таймфрейм можно использовать любой, а экспирацию выбирать 3 свечи.  

        Открытие опциона Call

        В данной ситуации обе линии подвального осциллятора направлены вверх. Убедившись, что цена закрытия последней свечи выше максимума предыдущей, можно покупать Call на открытии новой свечи.

        сигнал на покупку call опциона в trix crossover

        Открытие опциона Put

        Обе линии осциллятора направлены в одну сторону (вниз). Цена закрытия последней свечи ниже минимума предыдущей. Покупаем Put на открытии нового временного интервала.

        сигнал на покупку put опциона в trix crossover

        Заключение

        TRIX Crossover может применяться в торговле бинарными опционами, как в качестве трендового индикатора, так и осциллятора. У него несколько режимов работы, но на наш взгляд по-настоящему заслуживает внимание лишь один – выделение участков рынка с однонаправленными линиями краткосрочной и долгосрочной тенденций. Для более точного отслеживания изменения курсовой динамики в него встроены гистограмма и вспомогательные уровни.

        На наш взгляд цена этого сигнального осциллятора сильно завышена, т.к. из трех, имеющихся в его арсенале режимов работы, практический интерес представляет только один.

        Перед использованием в реальной торговле бинарными опционами, советуем обязательно протестировать его работу на демо-счете. Только убедившись в результативности сигналов и достаточно попрактиковавшись, можно переходить к торговле у проверенных брокеров. При этом всегда используйте правила риск-менеджмента и мани-менеджмента

        Смотрите также:

        Как заработать на бинарных опционах

        На чем зарабатывают брокеры бинарных опционов

        Топ 5 ошибок трейдера бинарными опционами

        Платформы для торговли бинарными опционами

        Комментарии

        Артур
        Классный индикатор,мне понравился
        09 июня 2024
        игорь
        Стратегии торговли опционами, основанные на показателях Trix и Crossover, являются мощными инструментами для прогнозирования трендов и определения точек входа/выхода. Эти две стратегии дополняют друг друга, предоставляя трейдерам всестороннюю картину ценового движения. Однако важно помнить, что ни одна система не гарантирует 100% положительных результатов. Тщательный анализ рынка, понимание рисков и дисциплинированное управление капиталом имеют решающее значение для успешной торговли. Выбирая брокера, обратите внимание на его надежность, торговые условия и уровень поддержки клиентов. Качественный брокер обеспечит безопасную и надежную торговую среду для вашего успеха. Помните, торговля опционами сопряжена с риском, и вы должны торговать только тем капиталом, который можете позволить себе потерять. Учитесь, практикуйтесь и принимайте взвешенные решения, чтобы повысить свои шансы на прибыль.
        07 июня 2024
        Сергей
        О! появилось видео на канале! Супер спасибо! Посмотрел с удовольствием, всё чётко разложено...
        07 июня 2024
        Артур
        Очень удобно когда все эти мувинги находятся в подвале, и не засоряют основной график.
        Артур , да это отличное решение) хотя не привычно сразу это факт. Только не понятно почему только один режим определили как самый лучший. Почему?
        Сергей , Никто не мешает настроить под себя. Может вы найдете новые, гораздо лучшие настройки.
        30 апреля 2024
        Сергей
        26 апреля 2024
        Артур
        26 апреля 2024
        Богдан
        Вот только не надо так глубоко про настройки
        Богдан, ЭтО ПиПЕЦЦЦ) Какие НАСТРОЙКИ??? Хочется ПОСТАВИТЬ и торговать) его ЧТО ещё настраивать нужно?) Это купил машину и её НАДО ещё регулировать и настраивать? ЭтО ПиПЕЦЦЦ) с каждыйм разом индюки всё сложнее и сложнее((( А когда простые новые будут? ААА?
        ЗАНУДА я , Представте себе иногда и надо настраивать. Из коробки мало что работает адекватно. Вы через это пройдете. У вас как я понял все еще впереди.)))
        26 апреля 2024
        Олег Т.
        26 апреля 2024
        ЗАНУДА я
        25 апреля 2024
        Артур
        25 апреля 2024
        Костя
        А почему цена завышена?))) И так это копейки, не даром же его отдавать))... И почему "из трех, имеющихся в его арсенале режимов работы, практический интерес представляет только один".... Почему?? не понятно..., каждый выбирает своё режим торговли и на мой взгляд...., это очень не плохо.... что есть выбор для режимов вторговлее Интересно ... и какой режим представляет практический интерес)))
        25 апреля 2024
        Трейдер БО
        25 апреля 2024
        Богдан
        Вот только не надо так глубоко про настройки. Скажите что они есть, и что туда лезть не надо.)))) Или все таки надо?
        25 апреля 2024
        Владимир
        Владимир
        Интересный инструмент! Спасибо за обзор. Надо познакомиться поближе, но уже тот факт, что скользящая средняя находится в подвале это очень оригинально Спасибо!
        25 апреля 2024
