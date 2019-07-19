Индикатор для бинарных опционов Limtrade – новинка от компании Limited Trades, призванная стать незаменимым помощником трейдера. Он помогает принимать более взвешенные торговые решения, используя данные об объемах торгов для генерации сигналов на покупку опционов Call и Put, а также визуализирует соотношение спроса и предложения на рынке.

Цена за такой эксклюзивный инструмент составляет $110. Однако, стоит ли он своих денег? В этом обзоре мы рассмотрим все функциональные возможности Limtrade, включая визуализацию объемов, торговые сигналы Call/Put, систему оповещений, стратегии торговли бинарными опционами, а также по достоинству оценим его плюсы и минусы. Не упустите шанс узнать, как Limtrade может изменить вашу торговлю.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Limtrade

Установка индикатора для бинарных опционов Limtrade

Индикатор Limtrade устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Limtrade

Индикатор для бинарных опционов Limtrade использует данные об объемах и генерирует на их основе торговые сигналы. По словам разработчиков, можно ожидать до 60 сигналов в день на одну валютную пару. Это значит, что Limtrade предоставляет множество возможностей для заключения прибыльных сделок каждый день.

Важно отметить, что сам индикатор состоит из двух частей: глобальных горизонтальных уровней объема, расположенных справа от графика цены, и локальных уровней, находящихся прямо на нем.

Настраиваемых параметров у индикатора Limtrade немного и все они интуитивно понятны.

History – вкл./выкл. режим сохранения истории индикатора.

– вкл./выкл. режим сохранения истории индикатора. GlobalPer – временной период, за который индикатор будет накапливать данные о глобальном объеме.

– временной период, за который индикатор будет накапливать данные о глобальном объеме. LocalPer – временной период, за который индикатор будет накапливать данные о локальном объеме.

– временной период, за который индикатор будет накапливать данные о локальном объеме. CorrectBars – трендовый фильтр. Чем выше это значение, тем сильнее тренд во время сигналов от индикатора, но их самих станет меньше.

– трендовый фильтр. Чем выше это значение, тем сильнее тренд во время сигналов от индикатора, но их самих станет меньше. ZoneType – способ отображения горизонтальных объемов: в формате диапазона (Zone) или линии (Line).

– способ отображения горизонтальных объемов: в формате диапазона (Zone) или линии (Line). ZoneColor – настройка цветов объемных уровней.

– настройка цветов объемных уровней. BigLevel – цвет самого уровня с самым большим объемом.

– цвет самого уровня с самым большим объемом. Transparent – вкл./выкл. прозрачность уровней/зон.

– вкл./выкл. прозрачность уровней/зон. UpColor – цвет сигнала (если цена подошла к уровню сверху вниз)

– цвет сигнала (если цена подошла к уровню сверху вниз) DownnColor – сигнальный цвет (если цена подошла к уровню снизу вверх)

– сигнальный цвет (если цена подошла к уровню снизу вверх) TextColor – цвет объемов справа от зон.

– цвет объемов справа от зон. Alerts– блок настройки оповещений.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Limtrade

Индикатор для бинарных опционов Limtrade генерирует сигналы, отслеживая объемы ордеров на покупку и продажу. Когда появляется крупный локальный объемный уровень, он подает сигнал на покупку или продажу, отмечая его точкой на графике, в зависимости от того, с какой стороны к нему подошла цена.

На изображении выше видно, что после неудачной попытки пробить уровень сопротивления с глобальным горизонтальным объемом в 270 тысяч контрактов, индикатор Limtrade сгенерировал сигнал на продажу, отмеченный красной точкой.

Наши наблюдения за работой Limtrade показывают, что для достижения лучших результатов стоит фильтровать его сигналы с помощью различных свечных паттернов.

Чтобы повысить процент прибыльных сделок, будем входить в рынок только тогда, когда локальный и глобальный объемные уровни совпадают. В этом случае сигналы индикатора будут более надежны.

Покупка опциона Call

Убеждаемся, что глобальный и локальный уровни совпадают. Цена подошла к уровню сверху-вниз Появилась зеленая точка В момент касания ценой уровня с зеленой точкой открываем опцион Call.

Покупка опциона Put

Убеждаемся, что глобальный и локальный уровни совпадают. Цена подошла к уровню снизу-вверх Появилась зеленая точка В момент касания ценой уровня с зеленой точкой открываем опцион Put.

Рекомендуется выбрать время экспирации 1 свечу. Советуем подбирать период удержания позиций на основе результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Limtrade

Когда цена приближается к сильному объемному уровню, например, к поддержке, индикатор бинарных опционов Limtrade отправляет предупреждение, уведомляя трейдера о потенциальной сделке.

Если свеча, на которой возникло предупреждение, закрылась над уровнем – поступает новое сообщение, уже с сигналом на открытие позиции. В данном случае на покупку опциона Call (Signal Buy).

Стратегия глобального уровня

Дополнительно к вышеописанному методу можно применять стратегию, основанную исключительно на глобальных объемных уровнях. В этом случае можно открывать сделки по двум типам сигналов:

На отскок от уровня без подтверждения

В этом режиме трейдер не ждет дополнительных подтверждений сигнала, а сразу открывает позиции, как только цена касается глобального объемного уровня. Направление сделки зависит от того, с какой стороны цена подходит к уровню: если сверху вниз – покупаем Call; если снизу вверх – покупаем Put.

На отскок от уровня с подтверждением

Консервативным трейдерам рекомендуем дождаться начала формирования следующей свечи после сигнальной, указывающей на отскок от уровня. В этом случае шансы на продолжение движения в выбранную сторону увеличиваются. Такой вход в сделку можно считать более надежным.

Плюсы индикатора Limtrade

Одним из несомненных преимуществ индикатора для бинарных опционов Limtrade выступает визуализация ордеров участников рынка в реальном времени. Глобальные и локальные объемные уровни динамично перестраиваются по мере поступления новых данных, показывая борьбу спроса и предложения вблизи определенных курсовых значений. Зная эти уровни и видя реакцию цены на них, довольно просто спрогнозировать дальнейшее движение котировок анализируемого актива.

С индикатором Limtrade трейдер не пропустит ни одной сделки благодаря встроенной системе оповещений, включающей два типа сигналов: предварительный и сигнал на открытие торговых позиций. Предварительный сигнал позволяет трейдеру подготовиться к возможной сделке, оценить шансы на ее успех и свериться с другими инструментами, такими как индикаторы анализа тренда.

Минусы индикатора Limtrade

Главный недостаток индикатора бинарных опционов – отсутствие истории. Каждый день перед началом работы трейдеру необходимо ждать, пока накопится достаточно рыночных данных для анализа текущей ситуации. Если трейдер изменит какие-то настройки или параметры, вся накопленная история исчезнет, и придется накапливать её заново, что очень неудобно.

Кроме того, поскольку индикатор для бинарных опционов Limtrade формирует глобальные и локальные уровни только за указанный в настройках период, протестировать его работу в обычном режиме торгового терминала MetaTrader4 невозможно.

Для этих целей необходимо открыть панель тестирования стратегий с помощью комбинации клавиш “Ctrl+R”. В открывшейся панели выбрать любой эксперт, например, "Moving Average.ex4", выбрать валютную пару, модель тестирования “Every Tick”, установить временной интервал тестирования, включить визуальный режим “Visual Mode” и выбрать таймфрейм “М5”. Нажимаем кнопку “Start”. Когда появится график, примените к нему шаблон “Limtrade”, чтобы загрузить индикатор со всеми его настройками. Теперь, регулируя скорость подачи рыночных данных с помощью ползунка “Visual Mode”, можно наблюдать за сигналами Limtrade, как если бы они возникали в реальном времени. При этом сделки, которые будет совершать эксперт "Moving Average.ex4", можно игнорировать.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Limtrade помогает трейдерам принимать более обоснованные торговые решения. Он анализирует данные об объемах торгов, генерируя сигналы на открытие позиций Call и Put, а также визуализирует соотношение спроса и предложения на рынке в виде локальных и глобальных объемных уровней. У Limtrade есть несколько очевидных преимуществ: наглядность и автоматизация формирования торговых сигналов.

Однако, важно отметить и некоторые его ограничения: отсутствие истории изменения объемных уровней во времени, что заметно снижает возможности по тестированию его работы в стандартном режиме торговой платформы MetaTrader4. В целом, индикатор для бинарных опционов Limtrade может стать полезным инструментом для трейдеров и стоит своих $110, но его следует использовать в сочетании с другими индикаторами и применять осторожный подход к управлению капиталом.

Важно помнить, что торговля бинарными опционами несет в себе определенные риски, и ни один индикатор не может гарантировать успех. Поэтому рекомендуем сначала потренироваться на демо-счете у надежного брокера, прежде чем начинать использовать Limtrade в реальной торговле.

