        ADEX TURBO v21

        Индикатор для бинарных опционов ADEX TURBO v21

        Индикатор для бинарных опционов ADEX TURBO v21 – это стрелочный индикатор, который, как утверждает его создатель, гарантирует 80% прибыльных сигналов. Для начала работы с индикатором стоит понимать технический или фундаментальный анализ, так как основан он на сигналах в виде стрелочек.

        ADEX TURBO v21 – это новая версия известного индикатора BINARY ADEX, разработанная в 2021-м году. По словам разработчика индикатор полностью переработан и использует новые алгоритмы. Единственное, что осталось от первоначальной версии, это «приставка» ADEX, что обусловлено всего лишь огромной популярностью среди трейдеров индикатора предыдущей версии.

        На данный момент инструмент платный и его цена составляет 159 евро, но, для ознакомления, с нашего сайта вы можете скачать индикатор ADEX TURBO v21 бесплатно.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов ADEX TURBO v21

        Установка индикатора для бинарных опционов ADEX TURBO v21 в MT4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикатора:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов ADEX TURBO v21

        ADEX TURBO v21 представляет собой стандартный стрелочный индикатор: в терминале появляется стрелка вверх или вниз и оповещение для входа в рынок. В отличии от других подобных индикаторов эта версия по словам автора не перерисовывает сигналы. Более того, разработчики утверждают, что эффективность сигналов индикатора составляет минимум 80% на любом рынке.

        Сигналы индикатора для бинарных опционов ADEX TURBO v21

        В свойства индикатора включен ограниченный набор переменных, где можно отключить или включить оповещения (алерты):

        • alertOn – главная переменная, где значение «true» включает оповещения индикатора, а значение «false» отключает. 
        • allertsMessage – по умолчанию значение «true» индикатор показывает всплывающие сообщения с оповещением от индикатора.
        • alertsSound – включение/отключение звука оповещения.
        • alertsEmail – включение/отключение оповещений по электронной почте.

        Настройка индикатор для бинарных опционов ADEX TURBO v21

        Основа работы индикатора, естественно, автором не раскрыта, есть всего лишь упоминание о том что сигналы основаны только на Price Action.

        Сигналы и торговля по индикатору ADEX TURBO v21

        Перейдем непосредственно к результативности сигналов индикатора.

        Для всех сделок существует только два правила:

        1. Как только вы видите синюю стрелку вверх – вы покупаете опцион Call с короткой экспирацией в 1 свечу.
        2. Как только вы видите красную стрелку вниз – вы покупаете опцион Put с короткой экспирацией в 1 свечу.

        Сигналы на покупку опционов Put и Call индикатора ADEX TURBO v21

        Эти правила применимы всегда: как для краткосрочных таймфреймов M1, так и для больших таймфреймов от H4 и выше.

        Результат работы индикатора и его точность зависят непосредственно от времени формирования сигналов: сигнал должен появиться в начале открытия свечи, и только после этого покупается опцион с экспирацией в одну свечу. Это основные рекомендации автора для торговли бинарными опционами при помощи индикатора ADEX TURBO v21.

        Сигнал до закрытия свечи индикатора для бинарных опционов ADEX TURBO v21

        Даже непродолжительные тесты показали, что это правило чаще не работает: индикатор в действительности перерисовывает сигналы и они могут появится в последние секунды до закрытия свечи, а сами оповещения срабатывают слишком поздно (после закрытия свечи).

        Перерисовка сигнала индикатора для бинарных опционов ADEX TURBO v21

        Рассмотрим другой пример работы с индикатором – покупку опционов после сигнала на закрытой свече. Как видим на графике ниже (валютная пара EUR/USD, таймфрейм M1), результативность сделок является стандартной для большинства индикаторов и составляет примерно 50%. Некоторые сигналы могут дать хороший результат, но на длинной дистанции использование лишь этого индикатора, без других стратегий торговли или индикаторов, приведет трейдера к сливу депозита.

        Покупка бинарных опционов после сигналов индикатора ADEX TURBO v21

        Поэтому данный индикатор стоит использовать вместе с другими методами торговли бинарными опционами. И прежде всего необходимо понимать, что такое тренд и что такое флэт. Также стоит разбираться в психологии трейдинга. И никогда нельзя забывать про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента.

        Заключение

        Информационное поле бинарных опционов, рынка Forex, акций и криптовалют переполнено самыми различными платными индикаторами и готовыми стратегиями, цена которых может достигать нескольких сотен долларов. К сожалению, продавцы этих товаров не всегда предельно честны и нацелены больше на прибыль от продаж.

        В этой статье мы убедились, что даже не смотря на слова автора про эффективность и точность работы его индикатора, на самом деле, индикатор показался весьма посредственным и абсолютно ничем не отличающимся от других так называемых Граалей. Перед покупкой любой платной системы стоит ознакомиться с результатами тестирования их работы хотя бы на протяжении шести месяцев.

        Если вы не определились с выбором брокера, то в нашем рейтинге лучших брокеров бинарных опционов представлены ТОП-10 проверенных брокеров с реальными отзывами от клиентов.

        Скачать бесплатно индикатор ADEX TURBO v21

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Смотрите также:

        Живой график для бинарных опционов

        Как выбрать брокера бинарных опционов?

        Как получать прибыль, торгуя на чистых графиках

        Как приспособить Forex стратегию под Бинарные Опционы?

        Комментарии

        Option Bull
        Ну уж действительно не ожидал, что это какая-то лажа. Учитывая, что индикатор BINARY ADEX снискал большую популярность. Видимо успех вскружил голову разработчикам.
        Option Bull, ну я вот лично смутился еще в самом начале, когда прочитал что 80% эффективности, что бывает крайне редко. А когда стал тестить, то перерисовка сигналов меня вообще убила.
        Руслан, да и цена больно кусается, особенно по нынешнему курсу - 16 268,86 рубля. Это половина средней зарплаты по регионам. Лучше я тогда дальше продолжу использовать xmr или jbr trend, которые купил до этого.
        13 октября 2023
        Руслан
        13 октября 2023
        Option Bull
        13 октября 2023
        Богдан
        Ну и не очень то и хотелось.....)))
        16 августа 2023
        Артур
        Благодарю за подробный анализ. Действительно мало правдивых обзоров в сети.
        15 августа 2023
        tirant
        Спасибо за правдивый обзор.
        02 августа 2023
        Трейдер БО
        Очень жаль что по итогу индикатор оказался "котом в мешке". Я помню видел видео автора индикатора на Ютубе и меня сразу же насторожило отсутствие количества лайков и дизлайков на видео.
        GRR, Судить о полезности индикатора по количеству лайков, при этом не протестив? Однако.))))
        05 апреля 2023
        Алексей
        Подскажите, а вариант фильтра сигналов имеется? Что порекомендуете?
        Марьяна, по моему мнению, автор статьи правильно все описал и единственный вариант использования этого индикатора – только по сигналам на открытии свечи. Но индикаторы с перерисовкой – очень ненадежные. Лучше поищи на этом же сайте другие варианты без перерисовки.
        Алексей, поддерживаю! С перерисовкой индикаторы - это гарантия слива депозита. Есть тут хорошие, я лично тестировал, например, GT Sсalper, но обязательно сначала, на демо счету.
        17 июля 2022
        Ответить
        30 августа 2021
        В любом случае спасибо за индикатор и сэкономленные деньги. Мне он давно приглянулся, я очень азартен и буду с ним работать!;)
        25 августа 2021
        Подскажите, а вариант фильтра сигналов имеется? Что порекомендуете?
        25 августа 2021
        GRR
        Очень жаль что по итогу индикатор оказался "котом в мешке". Я помню видел видео автора индикатора на Ютубе и меня сразу же насторожило отсутствие количества лайков и дизлайков на видео.
        25 августа 2021
