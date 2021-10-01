Индикатор для бинарных опционов ADEX TURBO v21 – это стрелочный индикатор, который, как утверждает его создатель, гарантирует 80% прибыльных сигналов. Для начала работы с индикатором стоит понимать технический или фундаментальный анализ, так как основан он на сигналах в виде стрелочек.

ADEX TURBO v21 – это новая версия известного индикатора BINARY ADEX, разработанная в 2021-м году. По словам разработчика индикатор полностью переработан и использует новые алгоритмы. Единственное, что осталось от первоначальной версии, это «приставка» ADEX, что обусловлено всего лишь огромной популярностью среди трейдеров индикатора предыдущей версии.

На данный момент инструмент платный и его цена составляет 159 евро, но, для ознакомления, с нашего сайта вы можете скачать индикатор ADEX TURBO v21 бесплатно.

Характеристики индикатора для бинарных опционов ADEX TURBO v21

Установка индикатора для бинарных опционов ADEX TURBO v21 в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикатора:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов ADEX TURBO v21

ADEX TURBO v21 представляет собой стандартный стрелочный индикатор: в терминале появляется стрелка вверх или вниз и оповещение для входа в рынок. В отличии от других подобных индикаторов эта версия по словам автора не перерисовывает сигналы. Более того, разработчики утверждают, что эффективность сигналов индикатора составляет минимум 80% на любом рынке.

В свойства индикатора включен ограниченный набор переменных, где можно отключить или включить оповещения (алерты):

alertOn – главная переменная, где значение «true» включает оповещения индикатора, а значение «false» отключает.

allertsMessage – по умолчанию значение «true» индикатор показывает всплывающие сообщения с оповещением от индикатора.

alertsSound – включение/отключение звука оповещения.

alertsEmail – включение/отключение оповещений по электронной почте.

Основа работы индикатора, естественно, автором не раскрыта, есть всего лишь упоминание о том что сигналы основаны только на Price Action.

Сигналы и торговля по индикатору ADEX TURBO v21

Перейдем непосредственно к результативности сигналов индикатора.

Для всех сделок существует только два правила:

Как только вы видите синюю стрелку вверх – вы покупаете опцион Call с короткой экспирацией в 1 свечу. Как только вы видите красную стрелку вниз – вы покупаете опцион Put с короткой экспирацией в 1 свечу.

Эти правила применимы всегда: как для краткосрочных таймфреймов M1, так и для больших таймфреймов от H4 и выше.

Результат работы индикатора и его точность зависят непосредственно от времени формирования сигналов: сигнал должен появиться в начале открытия свечи, и только после этого покупается опцион с экспирацией в одну свечу. Это основные рекомендации автора для торговли бинарными опционами при помощи индикатора ADEX TURBO v21.

Даже непродолжительные тесты показали, что это правило чаще не работает: индикатор в действительности перерисовывает сигналы и они могут появится в последние секунды до закрытия свечи, а сами оповещения срабатывают слишком поздно (после закрытия свечи).

Рассмотрим другой пример работы с индикатором – покупку опционов после сигнала на закрытой свече. Как видим на графике ниже (валютная пара EUR/USD, таймфрейм M1), результативность сделок является стандартной для большинства индикаторов и составляет примерно 50%. Некоторые сигналы могут дать хороший результат, но на длинной дистанции использование лишь этого индикатора, без других стратегий торговли или индикаторов, приведет трейдера к сливу депозита.

Поэтому данный индикатор стоит использовать вместе с другими методами торговли бинарными опционами. И прежде всего необходимо понимать, что такое тренд и что такое флэт. Также стоит разбираться в психологии трейдинга. И никогда нельзя забывать про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента.

Заключение

Информационное поле бинарных опционов, рынка Forex, акций и криптовалют переполнено самыми различными платными индикаторами и готовыми стратегиями, цена которых может достигать нескольких сотен долларов. К сожалению, продавцы этих товаров не всегда предельно честны и нацелены больше на прибыль от продаж.

В этой статье мы убедились, что даже не смотря на слова автора про эффективность и точность работы его индикатора, на самом деле, индикатор показался весьма посредственным и абсолютно ничем не отличающимся от других так называемых Граалей. Перед покупкой любой платной системы стоит ознакомиться с результатами тестирования их работы хотя бы на протяжении шести месяцев.

