        Binary Circle

        Индикатор для бинарных опционов Binary Circle

        Индикатор для бинарных опционов Binary Circle не так давно появился в сети, но спрос на него среди трейдеров бинарными опционами продолжает расти. Но не стоит думать, что данный индикатор настолько хорош, так как точные сигналы он показывает только на истории.

        Алгоритм работы данного индикатора не известен, но главное то, что Binary Circle является платным несмотря на свою посредственность и непригодность для прибыльной торговли.

        На данный момент индикатор продается на сайте автора за €169. С нашего же сайта его можно скачать для ознакомления бесплатно.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Binary Circle

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-H4.
        • Экспирация: 1 свеча или 5 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Binary Circle ex4.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов Binary Circle ex4 в MT4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Настройки индикатора не имеют особого значения, так как там почти нет параметров, которые отвечали бы за сигналы:

        Настройки индикатора Binary Circle

        Правила торговли и описание индикатора для бинарных опционов Binary Circle

        Вне зависимости от индикатора или стратегии для бинарных опционов, торговля по тренду всегда будет приоритетной, и понимать, что такое тренд и как его определять должен каждый трейдер. Благодаря пониманию рыночных фаз, а также умению торговать во время бычьего или медвежьего тренда каждый получает возможность совершать сделки, которые с наибольшей вероятностью по итогу будут закрыты в «плюс». Но, к сожалению, даже торговля по тренду не поможет получать стабильную прибыль при торговле по индикатору Binary Circle, который в реальном времени генерирует совсем не такие сигналы, как на истории:

        Сигналы на истории от индикатора Binary Circle

        Как можно видеть, на истории нет ни одного убыточного сигнала, чего не скажешь о сигналах, которые появляются в реальном времени:

        Сигналы в реальном времени от индикатора Binary Circle

        Как видно, при любой экспирации был бы получен убыток. А вот уже другая валютная пара:

        Перерисовка сигналов индикатора Binary Circle

        На изображении выше можно видеть, что на истории сигналы выглядят почти идеально, чего не скажешь о сигналах, которые генерируются в реальном времени.

        Если взять любую валютную пару, то можно всегда будет видеть одинаковые ситуации, где на истории сигналы будут очень точными, а настоящие сигналы в большинстве случаев будут убыточными:

        Убыточный сигнал индикатора Binary Circle

        Заключение

        Как можно видеть, несмотря на такую завышенную цену, индикатор Binary Circle является непригодным для торговли и скорее всего будет приносить только убытки. Поэтому все платные и бесплатные торговые стратегии и индикаторы всегда необходимо тестировать на демо-счету, и только после этого переходить на реальный счет.

        Также никогда не стоит забывать и про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогут избежать больших убытков в торговле даже по самой убыточной системе.

        Скачать бесплатно индикатор Binary Circle

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Смотрите также:

        Книги по трейдингу

        Закроют ли бинарные опционы в России в 2022 году?

        Живой график для бинарных опционов онлайн

        Платформы для торговли бинарными опционами

        Anatoli Struc
        Спасибо что просветили, действительно этот индюк стоит не здоровых денег, покупать этот "сикель" точно не стоит, да и название у него стремное))
        03 марта 2021
        Иван
        Раз пользы нет с индюка тогда и не буду скачивать!
        23 июля 2020
        Серж
        Что вы всякими переделками на почту швыряетесь? Этот индюк BINARY CIRCLE_fix переделали в мою молодость. Его зовут SHI-SIGNAL и валяется он по всему интернету
        никто не швырялся, это индикатор реально продает в нете за 170 евро и его покупают или покупали на складчинах совсем недавно. просто в гугле вбей название индюка и сам убедишься. так что можешь найти того кто его продет и ему это написать)))
        22 июля 2020
        LudaedFX
        Что вы всякими переделками на почту швыряетесь? Этот индюк BINARY CIRCLE_fix переделали в мою молодость. Его зовут SHI-SIGNAL и валяется он по всему интернету
        22 июля 2020
        Генчик
        спасибо что просветили, еще один индюк в мусорку
        19 июля 2020
        ТрейдерБО
        Цена пипец конечно на этот binary circle, а по сути получилось что он просто историю подгоняет, а в реале такую фигню выдает. кстати его можно прогнать и по тестеру, там тоже сигналы не ахти. есть конечно и прибыльные. но все равно выбирать их сложно
        19 июля 2020
        Каша
        прогонял в тестере, есть там сигналы и норм, но все равно не то, на истории просто все четко, сигналы прям точные, а по настоящему если, то надо кучу фильтров ему, да он еще и против тренда сигналы выдает...
        19 июля 2020
