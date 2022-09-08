Индикатор для бинарных опционов Binary Circle не так давно появился в сети, но спрос на него среди трейдеров бинарными опционами продолжает расти. Но не стоит думать, что данный индикатор настолько хорош, так как точные сигналы он показывает только на истории.

Алгоритм работы данного индикатора не известен, но главное то, что Binary Circle является платным несмотря на свою посредственность и непригодность для прибыльной торговли.

На данный момент индикатор продается на сайте автора за €169. С нашего же сайта его можно скачать для ознакомления бесплатно.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Binary Circle

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-H4.

Экспирация: 1 свеча или 5 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Binary Circle ex4.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора для бинарных опционов Binary Circle ex4 в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Настройки индикатора не имеют особого значения, так как там почти нет параметров, которые отвечали бы за сигналы:

Правила торговли и описание индикатора для бинарных опционов Binary Circle

Вне зависимости от индикатора или стратегии для бинарных опционов, торговля по тренду всегда будет приоритетной, и понимать, что такое тренд и как его определять должен каждый трейдер. Благодаря пониманию рыночных фаз, а также умению торговать во время бычьего или медвежьего тренда каждый получает возможность совершать сделки, которые с наибольшей вероятностью по итогу будут закрыты в «плюс». Но, к сожалению, даже торговля по тренду не поможет получать стабильную прибыль при торговле по индикатору Binary Circle, который в реальном времени генерирует совсем не такие сигналы, как на истории:

Как можно видеть, на истории нет ни одного убыточного сигнала, чего не скажешь о сигналах, которые появляются в реальном времени:

Как видно, при любой экспирации был бы получен убыток. А вот уже другая валютная пара:

На изображении выше можно видеть, что на истории сигналы выглядят почти идеально, чего не скажешь о сигналах, которые генерируются в реальном времени.

Если взять любую валютную пару, то можно всегда будет видеть одинаковые ситуации, где на истории сигналы будут очень точными, а настоящие сигналы в большинстве случаев будут убыточными:

Заключение

Как можно видеть, несмотря на такую завышенную цену, индикатор Binary Circle является непригодным для торговли и скорее всего будет приносить только убытки. Поэтому все платные и бесплатные торговые стратегии и индикаторы всегда необходимо тестировать на демо-счету, и только после этого переходить на реальный счет.

Также никогда не стоит забывать и про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогут избежать больших убытков в торговле даже по самой убыточной системе.

Скачать бесплатно индикатор Binary Circle

Смотрите также:

Книги по трейдингу

Закроют ли бинарные опционы в России в 2022 году?

Живой график для бинарных опционов онлайн

Платформы для торговли бинарными опционами