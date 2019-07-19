Экономический календарь — это важный инструмент для проведения фундаментального анализа. Он включает информацию о макроэкономических показателях отдельных стран и регионов, а также период выхода новостей об их изменении (отчеты Центробанков и иное). Экономический календарь необходим для тех трейдеров, которые разрабатывают торговую стратегию , основываясь на новостях.

Для чего нужен экономический календарь на рынке Форекс?

Календарь экономических событий необходим каждому трейдеру, занимающегося торговлей на Форекс. Этот инструмент предоставляет доступ к важной информации, которая оказывает влияние на движение курсов.

Экономический календарь на Форекс подходит как для технического, так и фундаментального анализа. Причина заключается в том, что данный инструмент регулярно показывает новости, необходимые для выстраивания торговой стратегии. Экономический календарь помогает трейдерам своевременно реагировать на колебания курсов валют и быстро вносить изменения в выбранную стратегию.

При этом инструмент подходит и для ведения торговли по новостям. Экономический календарь для трейдеров обеспечивает информацией, с помощью которой можно извлекать прибыль после выхода важных сообщений.

Особенности экономического календаря

Экономический календарь является инструментом, который регулярно выводить новостную статистику, касающуюся одной или нескольких валют. Эта информация необходима для заключения успешных сделок. Без новостной статистики достаточно сложно предугадать направление движения цены.

Экономический календарь приводит информацию о макроэкономических показателях и сообщает о ближайших событиях (саммиты, заседания правления Центробанков и иное), способных оказать влияние на волатильность рынка. Эти данные группируются по степени значимости на:

важные;

средней важности;

малозначительные.

Такая градация облегчает ведение торговли. Трейдеры не способны отслеживать всю информацию, в той или иной мере затрагивающую валютный рынок. Поэтому большинство участников рынка обращают внимание только на значимые новости, пропуская остальные. А с помощью экономического календаря можно существенно ускорить работу на валютном рынке.

Что выводит экономический календарь?

Экономический календарь приводит макроэкономические показатели:

темп экономического роста;

уровень инфляции;

индекс деловой активности и другую подобную информацию.

Эти данные при правильном применении помогают извлекать прибыль из сделок на Форексе. Однако нужно понимать, каким образом приведенные данные оказывают влияние на рынок.

Например, согласно экономическому календарю, в ближайшее время будет опубликована информация об индексах деловой активности. Если показатели превышают прогнозируемые, стоит ожидать роста стоимости валюты и ценных бумаг. В ином случае курс обычно падает.

Не менее важным показателем, который следует учитывать при составлении прогноза, является уровень занятости населения. Повышение безработицы свидетельствует об ухудшении экономического состояния в конкретной стране. В подобных случаях происходит обесценивание местной валюты (падение курса).

Сегодня многие страны применяют так называемое таргетирование безработицы. Это означает, что регулирующие органы стремятся снизить данный показатель доступными средствами.

Помимо указанных факторов, работая с экономическим календарем, необходимо обращать внимание на время заседания правления Центробанков (ФРС в США). Эти события оказывают существенное влияние на валюту. Если правление Центробанков намеревается провести монетарную политику, то стоит ожидать рост или падение курсов. Причем после выхода подобных новостей нередко отмечаются резкие скачки в течение одного дня.

Правила торговли по новостям

Каждый макроэкономический календарь выстраивается на основе определенных параметров. При работе с этим инструментом необходимо, прежде всего, концентрировать внимание на валюте, с которой связана конкретная новость. Обычно каждый день происходят события, влияющие на курс так называемых мажоров. К числу последних относятся наиболее востребованные валюты, которые в экономическом календаре отмечаются флажком страны или обозначениями типа EUR, USD и так далее.

Также необходимо обращать внимание на время выхода новости. Такой подход помогает определиться с моментом выхода на рынок. В связи с этим рекомендуется задавать в экономическом календаре временной пояс.

Помимо этого, необходимо отслеживать три показателя: предыдущее и текущее значение, прогноз. Прежде чем выходит информация об изменении того или иного индекса, календарь выводит прошлые данные и ожидания экспертов. Соответственно, трейдер, сравнивания предыдущие значения с прогнозом, делать определенные выводы, на основании этого выстраивать стратегию и открывать сделку в момент выхода новости. Однако крайне не рекомендуется использовать исключительно этот подход, так как ожидания экспертов нередко оправдываются, и курс валют движется в предсказанном направлении.

Пример работы с экономическим календарем

В качестве примера работы с календарем будет рассмотрен способ заработка на бинарных опционах.

На 10:30 запланирован выход информации, которая касается экономической ситуации в Германии. Причем одна из групп данных помечена тремя головами (максимальная степень значимости). В первом столбце календаря приводятся текущие (новые) показатели, во втором — прогнозируемые, в третьем — предыдущие.

В приведенном примере экономические данные оказались выше показателей как из второго, так и из третьего столбца. Поэтому они помечены в календаре зеленым цветом. Выход подобной информации указывает на вероятный рост курса евро.

Сразу после появления этих данных необходимо открыть сделку на покупку бинарного опциона, выбрав в качестве валютной пары EUR/USD, указав время окончания сделки через 5 минут и установив движение курса ВВЕРХ.

По сути, работа с экономическим календарем позволяет находить оптимальный момент для выхода на рынок. То есть, используя этот инструмент, можно заниматься торговлей бинарными опционами только в период, когда появляются важные новости.

Рекомендации

Если торговая стратегия выстраивается на основании новостной информации, рекомендуется использовать только те данные, что помечены тремя головами. Перед публикацией статистики следует анализировать сведения, поступившие раннее, и прогнозы. Нередко ожидания экспертов не оправдываются даже при условии, если новые индексы в итоге оказались положительными. Это означает, что рынок не всегда адекватно реагирует на выходящие новости.