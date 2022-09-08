Индикатор для бинарных опционов PZ Binary Options анализирует движение цены рабочего тайм фрейма, после чего математически рассчитывает значения силы и возможного направления цены. Также в индикаторе присутствует дополнительный гистограммный индикатор и панель, которые помогают фильтровать сигналы индикатора.

Данный индикатор не подойдет новичкам из-за сложности его работы и перед применением его в торговле каждому трейдеру обязательно стоит полностью понять принцип его работы.

Характеристики индикатора для бинарных опционов PZ Binary Options

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-H4.

Экспирация: от 3 до 10 свечей в зависимости от тренда.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: PZ Binary Options.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора для бинарных опционов PZ Binary Options в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Настройки индикатора можно поменять по желанию, но они повлияют только на гистограмму и визуальную часть. У основного алгоритма индикатора нет настроек и работает он по конкретному принципу, который автор индикатора не раскрывает.

По итогу можно убрать отображение панели и цифр, а также поменять цвета цифр:

Правила торговли и описание индикатора для бинарных опционов PZ Binary Options

Как уже говорилось ранее, алгоритм индикатора построен на анализе ценовых паттернов, и по словам автора индикатора, формула основана только на математических расчетах без применения каких-либо вероятностных факторов.

Помимо сигналов индикатора торговля по нему основана на трендовых движениях и лучшие результаты могут быть достигнуты при экспирациях от трех свечей и выше в зависимости от таймфрейма. Поэтому важным преимуществом трейдера будет знать, что такое тренд и как его определять.

Правила торговли по индикатору PZ Binary Options просты, но стоит обратить внимание на некоторые важные моменты. Во время торговли бинарными опционами стоит обращать внимание на панель, которая находится в правом верхнем углу:

И торговать опционами стоит тогда, когда на панели видна фраза – Trade (in time), а во время фразы – «Do NOT trade» соответственно не стоит открывать какие-либо сделки.

Второе и самое ключевое в работе данного индикатора, это цифры над и под свечами и именно данные цифры будут генерировать основные сигналы. Цифры снизу всегда имеют синий цвет, а цифры сверху — красный:

Также рядом с цифрами иногда могут появляться «+», что говорит об обновлении максимума или минимума предыдущей свечи. Также таким образом можно определять пробой, и если свеча со значением «+» закрылась выше/ниже предыдущей, то такой пробой можно назвать истинным. Очень важным моментом является то, что рассматривать пробои стоит только с однонаправленными свечами, так как с разнонаправленными свечами пробои будут являться ложными:

Но и также стоит обратить внимание, что если свеча полностью поглощает предыдущую или является очень длинной, то даже с ложным пробоем это с большой вероятностью будет говорить о локальной смене тренда:

Последнее, что будет помогать в принятии решений, это гистограмма, которая находится в «подвале»:

Все, что можно использовать для подтверждения тренда и сигналов, это пересечение линий, и когда зеленая линия пересекает пунктирную снизу вверх, это говорит о восходящем тренде, а когда зеленая линия пересекает пунктирную сверху вниз, это говорит о нисходящем тренде.

Возвращаясь к цифрам, которые генерируют сигналы для покупки опционов, обращать внимание трейдеру будет необходимо на ту цифру, которая больше по значению, но стоит отметить, что будет неправильным совершать сделки на каждой свече и экспирация 60 секунд при торговле по индикатору PZ Binary Options с большой вероятность принесет только убытки. Поэтому покупать опцион Call необходимо, когда синие числовые значения превышают красные в течение нескольких свечей, а покупать опцион Put необходимо, когда красные числовые значения превышают синие в течение нескольких свечей:

Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов PZ Binary Options

Для понимания работы данного индикатора необходимо будет потратить время и изучить его сигналы на истории, и все же попробуем рассмотреть несколько примеров возможных сделок на тайм фрейме М1.

Открытие опциона Call

Обратите внимание, что покупка опциона Call происходит не сразу после появления каких-либо сигналов, а только после подтверждения этих сигналов самой ценой:

Открытие опциона Put

Точно также после подтверждения нисходящего движения (красные свечи с высокими значениями и поглощение по итогу) можно покупать опцион Put:

Заключение

Индикатор для бинарных опционов PZ Binary Options является полупрофессиональным и не подойдет новичкам, так как не имеет очень простых и примитивных правил торговли. Для его освоения придется потратить много времени на тесты и изучение принципа его работы, но при правильном его применении по итогу он обязательно сможет приносить прибыль и будет работать намного эффективнее других индикаторов.

Кроме всего вышесказанного, прибыльная торговля невозможна без применения правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также без проверенного брокера, которого можно выбрать в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем удачной торговли и больших прибылей!

Скачать шаблон и индикатор PZ Binary Options

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

