        PZ Binary Options

        Индикатор для бинарных опционов PZ Binary Options

        Индикатор для бинарных опционов PZ Binary Options анализирует движение цены рабочего тайм фрейма, после чего математически рассчитывает значения силы и возможного направления цены. Также в индикаторе присутствует дополнительный гистограммный индикатор и панель, которые помогают фильтровать сигналы индикатора.

        Данный индикатор не подойдет новичкам из-за сложности его работы и перед применением его в торговле каждому трейдеру обязательно стоит полностью понять принцип его работы.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов PZ Binary Options

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-H4.
        • Экспирация: от 3 до 10 свечей в зависимости от тренда.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: PZ Binary Options.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов PZ Binary Options в MT4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Настройки индикатора можно поменять по желанию, но они повлияют только на гистограмму и визуальную часть. У основного алгоритма индикатора нет настроек и работает он по конкретному принципу, который автор индикатора не раскрывает.

        По итогу можно убрать отображение панели и цифр, а также поменять цвета цифр:

        Настройки индикатора PZ Binary Options

        Правила торговли и описание индикатора для бинарных опционов PZ Binary Options

        Как уже говорилось ранее, алгоритм индикатора построен на анализе ценовых паттернов, и по словам автора индикатора, формула основана только на математических расчетах без применения каких-либо вероятностных факторов.

        Помимо сигналов индикатора торговля по нему основана на трендовых движениях и лучшие результаты могут быть достигнуты при экспирациях от трех свечей и выше в зависимости от таймфрейма. Поэтому важным преимуществом трейдера будет знать, что такое тренд и как его определять.

        Правила торговли по индикатору PZ Binary Options просты, но стоит обратить внимание на некоторые важные моменты. Во время торговли бинарными опционами стоит обращать внимание на панель, которая находится в правом верхнем углу:

        Панель индикатора PZ Binary Options

        И торговать опционами стоит тогда, когда на панели видна фраза – Trade (in time), а во время фразы – «Do NOT trade» соответственно не стоит открывать какие-либо сделки.

        Второе и самое ключевое в работе данного индикатора, это цифры над и под свечами и именно данные цифры будут генерировать основные сигналы. Цифры снизу всегда имеют синий цвет, а цифры сверху — красный:

        Значения цифр индикатора PZ Binary Options

        Также рядом с цифрами иногда могут появляться «+», что говорит об обновлении максимума или минимума предыдущей свечи. Также таким образом можно определять пробой, и если свеча со значением «+» закрылась выше/ниже предыдущей, то такой пробой можно назвать истинным. Очень важным моментом является то, что рассматривать пробои стоит только с однонаправленными свечами, так как с разнонаправленными свечами пробои будут являться ложными:

        Виды пробоев индикатора PZ Binary Options

        Но и также стоит обратить внимание, что если свеча полностью поглощает предыдущую или является очень длинной, то даже с ложным пробоем это с большой вероятностью будет говорить о локальной смене тренда:

        Смена тренда индикатора PZ Binary Options

        Последнее, что будет помогать в принятии решений, это гистограмма, которая находится в «подвале»:

        Гистограмма индикатора PZ Binary Options

        Все, что можно использовать для подтверждения тренда и сигналов, это пересечение линий, и когда зеленая линия пересекает пунктирную снизу вверх, это говорит о восходящем тренде, а когда зеленая линия пересекает пунктирную сверху вниз, это говорит о нисходящем тренде.

        Возвращаясь к цифрам, которые генерируют сигналы для покупки опционов, обращать внимание трейдеру будет необходимо на ту цифру, которая больше по значению, но стоит отметить, что будет неправильным совершать сделки на каждой свече и экспирация 60 секунд при торговле по индикатору PZ Binary Options с большой вероятность принесет только убытки. Поэтому покупать опцион Call необходимо, когда синие числовые значения превышают красные в течение нескольких свечей, а покупать опцион Put необходимо, когда красные числовые значения превышают синие в течение нескольких свечей:

        Виды сигналов индикатора PZ Binary Options

        Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов PZ Binary Options

        Для понимания работы данного индикатора необходимо будет потратить время и изучить его сигналы на истории, и все же попробуем рассмотреть несколько примеров возможных сделок на тайм фрейме М1.

        Открытие опциона Call

        Обратите внимание, что покупка опциона Call происходит не сразу после появления каких-либо сигналов, а только после подтверждения этих сигналов самой ценой:

        Опцион Call с индикатором PZ Binary Options

        Открытие опциона Put

        Точно также после подтверждения нисходящего движения (красные свечи с высокими значениями и поглощение по итогу) можно покупать опцион Put:

        Опцион Put с индикатором PZ Binary Options

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов PZ Binary Options является полупрофессиональным и не подойдет новичкам, так как не имеет очень простых и примитивных правил торговли. Для его освоения придется потратить много времени на тесты и изучение принципа его работы, но при правильном его применении по итогу он обязательно сможет приносить прибыль и будет работать намного эффективнее других индикаторов.

        Кроме всего вышесказанного, прибыльная торговля невозможна без применения правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также без проверенного брокера, которого можно выбрать в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем удачной торговли и больших прибылей!

         

        Скачать шаблон и индикатор PZ Binary Options

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Назар
        не такой он прям и сложный, ну новичкам конечно может и не будет понятен, хотя там тупо по гистограмме можно все числовые значения видеть
        05 марта 2021
        Серж
        Не ставится на график!
        качай тогда с маркета, поставится
        Серж, Да не ставится он и с Маркета! Точнее танцы с бубном итог тоже самое , что и до скачивания с Маркета! Короче фигня это! А тратить время и выяснять почему , я больше чем уверен не настолько этот индикатор хорош , чтоб его так устанавливать!
        не могу понять как скачать с маркета этот индюк
        ребят, у меня ставится, у моего друга ставится, у вас блин не ставится. значит не так ставите. объясню супер подробно для тех кто в танке. сначала заходите в свой мт4 и удаляете уже установленный индикатор, чтобы его не было. переходите в терминал (там где деньги, статистика торгволи, новости, алерты и так далее) там переходите в маркет и далее по инструкии как на картинке - https://prnt.sc/uu3826 . потом нажимаете на него и открывается тсраница с ним, где слева можно скачать - https://prnt.sc/uu3aiz . он почти моментально скачивается и устанавливается сразу же, даже перезапускать мт4 не надо. в списке индикаторов находите папку маркет и там индикатор, перетащили на график, и все!!! - https://prnt.sc/uu3bqn . у меня работает!!! специально удалил и по новой все сделал как описал. если у вас не получается, значит не правильно что-то делаете и не надо писать что не работает, перепроверил уже 20 раз, работает с маркета без проблем и занимает установка такая 5 минут
        06 октября 2020
        ДМИТРИЙ
        не могу понять как скачать с маркета этот индюк
        05 октября 2020
        Alexandr
        Не ставится на график!
        качай тогда с маркета, поставится
        Серж, Да не ставится он и с Маркета! Точнее танцы с бубном итог тоже самое , что и до скачивания с Маркета! Короче фигня это! А тратить время и выяснять почему , я больше чем уверен не настолько этот индикатор хорош , чтоб его так устанавливать!
        05 октября 2020
        Серж
        Не ставится на график!
        качай тогда с маркета, поставится
        07 сентября 2020
        Сергей
        Не ставится на график!
        06 сентября 2020
        Алексей
        после скачивантя архив не открывается пишет повреждённый архив
        На график не ставится.
        на график не ставится, администрация обратите внимание
        На график не ложиться, дайте пожалуйста корректные файлы на загрузку.
        чуваки, не знаю что вы делаете не тк, но я ради интереса даже на другой терминал кинул папки их архива и все есть, шаблон ставится и индикатор работает. но если у вас не получается, то тогда вот решение - заходите в маркет мт4, который находится в терминале (там где счет, новости, почта) и пишите в поиске pz binary options и жмете скачать. если и так не сможете, то тут можете попробовать скачать еще, та же страница, что и в мт4, но на сайте - https://www.mql5.com/ru/market/product/2505 . вот картинка чтобы понятнее было - https://prnt.sc/tg9fhq
        Серж, Но да,через маркет всё нормально скачалось и установилось.Серж спасибо.
        13 июля 2020
        Серж
        после скачивантя архив не открывается пишет повреждённый архив
        На график не ставится.
        на график не ставится, администрация обратите внимание
        На график не ложиться, дайте пожалуйста корректные файлы на загрузку.
        чуваки, не знаю что вы делаете не тк, но я ради интереса даже на другой терминал кинул папки их архива и все есть, шаблон ставится и индикатор работает. но если у вас не получается, то тогда вот решение - заходите в маркет мт4, который находится в терминале (там где счет, новости, почта) и пишите в поиске pz binary options и жмете скачать. если и так не сможете, то тут можете попробовать скачать еще, та же страница, что и в мт4, но на сайте - https://www.mql5.com/ru/market/product/2505 . вот картинка чтобы понятнее было - https://prnt.sc/tg9fhq
        12 июля 2020
        Дмитрий Абрамов
        На график не ложиться, дайте пожалуйста корректные файлы на загрузку.
        12 июля 2020
        m8lL TI8x
        на график не ставится, администрация обратите внимание
        12 июля 2020
        Алексей
        На график не ставится.
        11 июля 2020
        Айнур
        после скачивантя архив не открывается пишет повреждённый архив
        11 июля 2020
        ТрейдерБО
        ТрейдерБО
        pz binary options реально не для нубов, потому что его понять сложно по началу, но тут больше просто по логике смотришь значения и все. если начинают уменьшаться, возможно будет перелом тренда. просто надо на истории посмотреть и понять будет не сложно в итоге
        27 июня 2020
        Ксюша
        Почитала и запуталась вообще, для меня тяжело понять такие штуки, мне проще чтобы был простой сигнал и все)
        27 июня 2020
        Алексей Алексеев
        Алексей Алексеев
        ты просто описал систему действий с любой стратегией или индикатором)))
        27 июня 2020
