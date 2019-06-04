Индикатор для бинарных опционов Sane FX Binary

Трейдеры используют сигналы от Sane FX Binary для торговли бинарными опционами с коротким сроком экспирации (не более двух свечей). Согласно заявлениям разработчика, индикатор обеспечивает до 70% успешных сделок. И что очень хорошо, этот стрелочный индикатор не перерисовывается.

Общие характеристики индикатора

При работе с данным индикатором необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Торговая платформа — MetaTrader4. Активы — любая пара валют. Время торговли — при работе любой сессии. Таймфрейм — рекомендованы М5 и М15, но подходят и другие периоды. Срок экспирации — не более двух свечей, 10 минут (если выбран М5) либо 30 минут (М15). Брокеры — Альпари, Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Указанные рекомендации не обязательны к исполнению, но повышают результативность индикатора.

Правила торговли с индикатором Sane FX Binary

Торговля с данными индикатором, как и с любым точным стрелочным индикатором очень проста. Открывать сделку на покупку опциона Call нужно, если на графике появилась зеленая стрелка вверх. Красная стрелка указывает на то, что нужно приобретать Put опцион.

Сделки с опционами Call необходимо совершать, если возникает следующая ситуация:

Для покупки опционов Put подходят следующие ситуации:

Разработчики индикатора не раскрывают принципы его работы. Вы можете дополнить его другими точными индикаторами для бинарных опционов и встроить его в свою стратегию для бинарных опционов. Кроме того, прежде чем использовать данный индикатор на практике, рекомендуется протестировать его на демо-счете.

Смотрите так же:

Лучшие индикаторы для бинарных опционов без перерисовки

Самые точные индикаторы для MetaTrader4

Лучшие импульсные индикаторы

Лучшие индикаторы для скальпинга

Бесплатный робот для бинарных опционов