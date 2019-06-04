        Sane FX Binary

        Индикатор для бинарных опционов Sane FX Binary

        Трейдеры используют сигналы от Sane FX Binary для торговли бинарными опционами с коротким сроком экспирации (не более двух свечей). Согласно заявлениям разработчика, индикатор обеспечивает до 70% успешных сделок. И что очень хорошо, этот стрелочный индикатор не перерисовывается.

        График с Sane FX Binary

        Общие характеристики индикатора

        При работе с данным индикатором необходимо соблюдать следующие рекомендации:

        1. Торговая платформа — MetaTrader4.
        2. Активы — любая пара валют.
        3. Время торговли — при работе любой сессии.
        4. Таймфрейм — рекомендованы М5 и М15, но подходят и другие периоды.
        5. Срок экспирации — не более двух свечей, 10 минут (если выбран М5) либо 30 минут (М15).
        6. Брокеры — Альпари, QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Указанные рекомендации не обязательны к исполнению, но повышают результативность индикатора.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с индикатором Sane FX Binary

        Торговля с данными индикатором, как и с любым точным стрелочным индикатором очень проста. Открывать сделку на покупку опциона Call нужно, если на графике появилась зеленая стрелка вверх. Красная стрелка указывает на то, что нужно приобретать Put опцион.

        Сделки с опционами Call необходимо совершать, если возникает следующая ситуация:

        Для покупки опционов Put подходят следующие ситуации:

        Разработчики индикатора не раскрывают принципы его работы. Вы можете дополнить его другими точными индикаторами для бинарных опционов и встроить его в свою стратегию для бинарных опционов. Кроме того, прежде чем использовать данный индикатор на практике, рекомендуется протестировать его на демо-счете.

        Евгений Рогозин
        Сигналов так много что не знаешь по какому входить в сделку, отфильтровать бы его, или так и должно работать?
        Ничего там не нужно фильтровать, нужно входить не сразу по сигналу а после 3-4 свечей когда уже понятно в какую сторону пойдет цена. А вот такие частые сигналы даже полезны как по мне, флэт сразу видно, на самом его начале.
        12 марта 2021
        Миша Додин
        Сигналов так много что не знаешь по какому входить в сделку, отфильтровать бы его, или так и должно работать?
        09 марта 2021
        Чеддер
        М5 экспирация 3 минуты норм заходы по данному индикатору
        да, 5-минутка норм пашет. но сигналов все равно много. чем-то фильтруешь?
        13 октября 2020
        Ринат
        М5 экспирация 3 минуты норм заходы по данному индикатору
        12 октября 2020
        Дмитрий
        Индикатор перерисовывает свои данные при смене таймфрейма!
        09 августа 2020
        Ганс
        для флэта норм работает кстати, если по минуте открывать сделки
        25 апреля 2020
        Михаил Петров
        это еще норм стрелочник, по сравнению с другими
        08 марта 2020
        Генчик
        индикатор еще куда не шло, но такую кучу сигналов надо фильтровать безбожно
        12 февраля 2020
        polyak
        а на дневном графике что, тоже брать все сигналы тогда??? кто-то торгует дневки вообще на бинарнках??
        27 июня 2019
        скал
        тогда мне не подходит, я скальпер))
        17 июня 2019
        archi
        ребят, данный индикатор хорошо по тренду только, т.к. сигналов куча просто. но по тренду с доливками получается огромная прибыль просто!
        07 июня 2019
        Romashka
        На таймфремах Н1 и D1 со временем экспирации 1-2 свечи индикатор очень хорошо себя показывает
        02 июня 2019
        Джокер
        Тестил его, мне понравился
        23 мая 2019
        Gerold
        Очень хороший индикатор, позволяет определить точки открытия сделок при смене текущего тренда.
        04 мая 2019
        Алексей
        Индикатор Sane Fx Binary неплохой, но его желательно фильтровать другими индикаторами.
        23 апреля 2019
        Janyramal
        Тестил индикатор на разных парах и таймфреймах. Мне нравится. Все четко и понятно. Спасибо!
        05 апреля 2019
        Iana
        К сожалению, индикатор перекрашивается при обновлении графика. Это касается ошибочных сигналов, которые после обновления становятся выигрышными.
        04 апреля 2019
