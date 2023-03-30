Лучшее время для торговли бинарными опционами

На этой странице представлено время работы международного валютного рынка, а также фондовых и товарных бирж. Дополнительно в расписании ниже указаны четыре сессии Форекс и часы их пересечения.

При торговле рекомендуем учитывать эти периоды, а также время открытия и закрытия бирж в Лондоне и Нью-Йорке. В эти моменты финансовые рынки отличаются максимальной волатильностью, а цены активов могут значительно изменяться.

Для бинарной торговли оптимально выбирать временной интервал, когда эффективность вашей системы и уровень концентрации внимания находятся на пике. Дело в том, что характер движения цены меняется в зависимости от времени суток, сезона и экономического календаря. Для трейдинга важно выбирать период, когда поведение цены наиболее предсказуемо.

Опытные трейдеры, вероятно, замечали, что неправильно подобранное время для операций может привести к сливу депозита, даже если стратегия кажется перспективной. В большинстве случаев это связано с особенностями поведения цены в определённые часы. Например, даже самая эффективная система для бинарных опционов может показывать низкие результаты в ночное время.

Кроме того, при выборе оптимального временного интервала для заключения сделок учитывайте свои личные качества и предпочтения. Лучшее время для торговли бинарными контрактами – это период, когда вы максимально продуктивны, а рыночная ситуация благоприятствует вашей торговой стратегии.

Содержание:

Расписание сессий для торговли бинарными опционами

Оптимальное время для бинарной торговли разными активами

Влияние новостей на торговлю бинарными опционами

Когда лучше торговать на бинарных опционах? Когда лучше избегать торговли бинарными опционами?

Что делать, если нет времени торговать в будние дни

Заключение

Расписание сессий для торговли бинарными опционами

Торговая сессия — это временной интервал, в течение которого торги на финансовых рынках проходят наиболее активно в каком-то регионе мира. В зависимости от активности фондовых бирж на конкретном континенте выделяют несколько основных торговых сессий:

Азиатская (с 1:00 до 11:00 по Киеву)

(с 1:00 до 11:00 по Киеву) Европейская (с 8:00 до 18:00 по Киеву)

(с 8:00 до 18:00 по Киеву) Американская (с 15:00 до 1:00 по Киеву)

(с 15:00 до 1:00 по Киеву) Тихоокеанская (с 22:00 до 11:00 по Киеву)

Торговая сессия влияет на волатильность активов. Иными словами, в определённый временной интервал можно ожидать, что рынок будет агрессивно и однонаправленно двигаться с высокой вероятностью. Это повысит прибыльность систем, основанных на следовании тренду.

В то же время, существуют периоды, когда не стоит ожидать существенных ценовых колебаний. Вне основных сессий котировки активов будет медленно двигаться в узком флэте, внося хаос в показания индикаторов и создавая неблагоприятные условия для трейдинга бинарными опционами.

На рисунке ниже отображено характерное поведение рынка в часы торговли. Во время азиатской и тихоокеанской сессии рынок «спит». Первая половина европейской сессии характерна широкими диапазонами и небольшими трендовыми движениями. Самые крупные движения происходят во время пересечения европейской и американской сессий, но до 22:00 по Киеву ещё можно ждать неожиданностей от американских игроков.

Азиатская сессия

В два часа ночи начинается азиатская сессия, которая продолжается до полудня следующего дня. В это время торгуют площадки Токио, Гонконга и Сингапура.

Японская йена, юань, сингапурский доллар и другими валютами региона активно торгуются на местных биржах, и это лучшее время для торговли бинарными опционами, когда можно наблюдать всплески волатильности. Это происходит прежде всего не из-за спекулятивных торгов, а в результате экспортных операций стран Азии. Товарные активы, валюты разных стран и криптовалюты в этот период неблагоприятны для трейдинга, так как часто движутся во флэте.

Европейская сессия

С 09:00 до 18:00 по Киеву торгуют биржи Англии, Швейцарии, Германии и другие европейские площадки.

На фондовых биржах Лондона, Франкфурта и Цюриха крупные игроки влияют на курсовую динамику акций. Золото, нефть и сырьевые товары также существенно растут или снижаются в цене из-за финансовых операций участников торгов из стран Европейского союза. Объем торгов на акциях европейских компаний и региональных индексах FTSE, DAX и CAC40 увеличивается.

Самое лучшее время для бинарной торговли по этим активам – первые часы работы европейской сессии, с 9:00 до 11:00 по Киеву. После этого наблюдается спад волатильности, поэтому после 13:00 по Киеву лучше готовиться к открытию американской сессии.

Американская сессия

В 15:00 по киевскому времени начинает работу Нью-Йоркская фондовая биржа и межконтинентальная биржа ICE. Через час к ним присоединяются трейдеры из Чикаго, где находится биржа CME – крупнейшая товарная биржа США. Эти площадки завершают свою работу к 01:00 по Киеву, и лишь часть этой сессии подходит для торговли бинарными опционами.

Период с 16:00 до 20:00 – лучшее время для торговли бинарными опционами, когда лучше всего заниматься трейдингом, поскольку брокеры, банки и крупные фонды США и Канады уже начали рабочий день и сдвигают цены вместе с коллегами из Европы, у которых уже закончился обеденный перерыв.

Акции, сырьевые товары, криптовалюты и большинство валютных пар активно растут и падают в цене, создавая множество возможностей для работы по тренду, использования уровней поддержки и сопротивления, а также для активной системной торговли бинарными контрактами на основе таких технических индикаторов, как полосы Боллинджера или другие.

После 19:00 по киевскому времени, несмотря на все еще открытые американские биржи, ценовые колебания затихают. Но волатильности для трейдинга бинарными опционами пока достаточно. Однако трендовые движения, скорее всего, сменятся флэтом. Эта тенденция усилится после того, как европейцы покинут свои торговые площадки. Обязательно учитывайте это в своей стратегии.

Тихоокеанская сессия

С 22:00 до 9:00 по киевскому времени продолжается тихоокеанская торговая сессия. Большинство индексов, товарных, валютных и криптовалютных активов медленно движутся в узких диапазонах, накапливая потенциал для формирования новых трендов.

Считается, что это неблагоприятное время для трейдинга из-за низкой волатильности и низких объемов торгов в это время, но есть нюансы.

Во-первых, торги австралийским и новозеландским долларом начинают увеличиваться в объеме, поскольку в тихоокеанскую сессию начинает свою работу Австралийская фондовая биржа. У валютных пар к йене в это время также достаточно драйверов.

Во-вторых, существует много торговых систем, работающих во флэте. Если ночная бинарная торговля — это единственная возможность для трейдинга, то в первую очередь обратите внимание на индикаторы и системы, хорошо зарекомендовавшие себя в бинарной торговле на боковике. Например, полосы Боллинджера.

Оптимальное время для бинарной торговли разными активами

Оптимальное время для сделок зависит от выбранных базовых активов. Например, некоторые из них доступны только в будние дни из-за расписания работы фондового рынка. Но что делать, если ваша единственная возможность — трейдинг в выходные? Ответ прост: выбирайте активы, доступные для круглосуточной бинарной торговли.

Чтобы вам было проще ориентироваться в разнообразии финансовых инструментов, мы подготовили таблицы с оптимальными периодами для торговли бинарными опционами по каждому классу активов.

Валютные пары

Торговые сессии Время начала (GM+2) Время окончания (GMT+2) Токио (JPY) 02:00 11:00 Европа (EUR) 09:00 18:00 Лондон (GBP) 10:00 19:00 Нью-Йорк (USD) 15:00 24:00

Лучшие часы (GM+2) Валютные пары 7:00 – 14:00 EUR/JPY, GBP/USD, USD/CAD, NZD/USD, USD/JPY 14:00 – 21:00 EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF, USD/CAD, GBP/USD, GBP/JPY, EUR/GBP 21:00 – 7:00 USD/CHF, USD/CAD, GBP/USD, EUR/JPY, NZD/USD

Акции и индексы

Активы Время начала (GM+2) Время окончания (GMT+2) Акции и индексы США 16:30 23:30 Акции и индексы ЕС 09:00 18:00

Товары и сырьевые активы

Активы Время начала (GM+2) Время окончания (GMT+2) Кукуруза 16:30 20:15 Сырая нефть 16:00 21:30 Серебро 15:25 0:15 Золото 15:20 0:15 Природный газ 16:30 0:15

Криптовалюты

Криптовалютные рынки открыты круглосуточно, что позволяет заключать сделки с бинарными опционами на их основе даже в праздничные и выходные дни. В отличие от традиционных фондовых бирж, криптовалютные биржи не имеют фиксированных часов работы, предоставляя трейдерам возможность торговать в любое удобное время.

Тем не менее, для достижения лучших результатов мы рекомендуем выбирать часы максимальной активности и повышенного объема торгов.

Влияние новостей на торговлю бинарными опционами

Цены активов чутко реагируют на новостной фон, поэтому в торговле бинарными опционами важно учитывать время выхода ключевых экономических релизов. Неопытному трейдеру эта задача может показаться сложной, ведь никто не может предсказать, когда появится новый судьбоносный твит от Дональда Трампа или Илона Маска, а также предусмотреть, как вечерний выпуск CNN повлияет на опцион по золоту с экспирацией в 15 минут. Однако опытные трейдеры знают, что для успешного планирования сделок необходимо регулярно обращаться к экономическому календарю.

Ключевые экономические события

Макроэкономические данные о процентной ставке и безработице, годовые и квартальные отчеты ведущих мировых компаний, заседания центробанков и комитетов, связанных с финансовыми рынками, известны заранее. Эта информация публикуется в строго определенное время и оказывает значительное влияние на цены.

На нашем сайте представлен удобный экономический календарь с указанием даты и времени публикации статистических данных, уровня их значимости, а также ожиданий ведущих экспертов.

Особое внимание обратите на следующие показатели:

данные по новому количеству заявок на пособие по безработице в США

данные по валовому национальному продукту (GDP)

изменения индекса потребительских цен (CPI)

уровень занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls)

заседания Комитета по открытым рынкам США (FOMC)

Каждый четверг в 14:30 по киевскому времени публикуется статистика США по уровню занятости. Сразу после выхода данных все валюты, связанные с американским долларом, а также акции и индексы, испытывают резкий всплеск волатильности. Аналогичная ситуация наблюдается и в момент публикации Nonfarm Payrolls в первую пятницу каждого месяца в то же время.

Заседания FOMC проходят восемь раз в год по заранее утвержденному расписанию. Двухдневные дебаты завершаются получасовой речью председателя ФРС, которая может значительно повлиять на рынки, особенно если решения касаются изменений процентных ставок или экономической политики страны. Многие трейдеры шутят, что перед оглашением итогов стоит запастись попкорном, ожидая рыночный блокбастер с колебаниями в сотни пунктов, нередко в обе стороны.

Стратегии на основе новостей

Обычно во время выхода новостей большинство трейдеров предпочитают воздерживаться от открытых сделок, наблюдая за рынком со «скамейки запасных». Однако существуют и торговые стратегии, основанные исключительно на новостях. Такие типы цифровых контрактов, как «Касание», «Вне диапазона» и контракты с настраиваемым временем покупки опциона, хорошо подходят для такой торговли.

Среди трейдеров есть и любители рисковых стратегий, для которых подобные моменты – редкая возможность извлечь максимум из рыночной волатильности, возникающей лишь несколько раз в году.

Выход статистики по показателям GDP и CPI в разных странах происходит в разное время, поэтому если вы торгуете валютными парами, следите за соответствующими данными в экономическом календаре. Например, для операций с английским фунтом ключевое значение имеют показатели Великобритании, а для евро – статистика Евросоюза и Германии.

Полностью игнорировать время выхода важных релизов в бинарной торговле – не самая удачная идея, но можно упростить себе задачу, выбрав для трейдинга актив, который не реагирует на большинство экономических новостей.

Например, экономическая статистика практически никак не влияет на динамику нефтяных цен, которая реагирует лишь на отчеты EIA об изменении недельных запасов сырой нефти, публикуемые по средам в 16:30 по киевскому времени. Криптовалюты также слабо зависят от расписания выхода экономических показателей и других отчетов.

Когда лучше торговать на бинарных опционах?

Индивидуальные биоритмы конкретного трейдера, специфика его торговой системы и состояние рынка в целом одинаково важны для того, чтобы определить наилучший момент торговли на бинарных контрактах. Традиционно считается, что время пересечения американской и европейской сессий – это оптимальный период для заключения сделок. С 15:00 до 19:00 по киевскому времени большинство активов находятся в тренде, имеют достаточные объемы и волатильность, что упрощает применение технического анализа в торговле бинарными опционами.

Тем не менее важно, чтобы на это время приходился период, когда трейдер может быть достаточно сосредоточен и эффективен. Если послеобеденное время сопровождается большой нагрузкой в других сферах жизни или вы попросту непродуктивны вечером из-за ваших личных особенностей, выбирайте для трейдинга утренние часы.

Особенности торговой системы также могут влиять на то, когда наступает лучшее время для торговли на бинарном рынке. Существует множество стратегий, основанных на бинарной торговле в условиях флэта. Открытие европейской сессии и вторая половина американской — это периоды, когда крупные игроки накапливают объемы. Это происходит в условиях ценового канала. Поэтому временные интервалы с 10:00 до 14:00 и с 20:00 до 23:00 могут эффективно использоваться для таких стратегий.

Трейдеры могут определить начало и завершение торговых сессий на графике с помощью специальных индикаторов. Эти инструменты подсвечивают нужный временной период определенными цветами и визуально подчеркивают пересечения торговых сессий. Это существенно облегчает тестирование стратегий в различных рыночных условиях и напоминает о наступлении благоприятных или наоборот неблагоприятных периодов для трейдинга.

Вот так отображает разные торговые сессии индикатор i-Sessions:

Сопоставив свой индивидуальный график и предпочтения с используемой стратегией и суточными ритмами рынка, вы обязательно найдете оптимальное время.

Когда лучше избегать торговли бинарными опционами?

Одна из главных ошибок новичков — это убеждение, что сделки можно заключать всегда и при любых условиях. На самом деле это далеко не так. Торговля бинарными опционами будет особенно сложной в условиях низкой ликвидности рынка и плохого эмоционального состояния трейдера.

Периоды низкой ликвидности

Технические ограничения – веская причина перенести торговую сессию. Некоторые индикаторы и торговые системы могут быть совершенно неэффективными на вялотекущем рынке и приведут лишь к сливу депозита, если использовать их ночью. Также обратите внимание, что большинство брокеров снижают выплаты по контрактам и существенно ограничивают выбор инструментов для торговли после закрытия ведущих мировых площадок. Это существенно снижает статистическую вероятность выигрыша.

Заниматься трейдингом при невозможности точно следовать выбранной стратегии или при недостаточной доходности цифровых контрактов – нельзя. Достижение индивидуального дневного лимита потерь, состояние эмоциональной нестабильности, плохое самочувствие, неликвидный рынок с крайне низкими выплатами у брокера – вот маркеры того, что пришло время остановить торговлю.

Эмоциональная нестабильность

Большинство брокеров бинарных опционов предоставляют техническую возможность для трейдинга круглосуточно, семь дней в неделю. Даже когда основные мировые площадки закрыты, доступна бинарная торговля OTC-контрактами и криптовалютами. Тем не менее существует время, когда спекулировать бинарными контрактами категорически не рекомендуется. После больших потерь или неожиданно большого выигрыша психика трейдера приходит в нестабильное состояние. Выброс адреналина мешает принятию взвешенных решений, поэтому, заботясь о сохранности депозита, следует прекратить торговлю.

Что делать, если нет времени торговать в будние дни

Те, у кого нет возможности торговать в обычное время, могут сосредоточиться на отдельных видах торговых инструментов, доступных круглосуточно все семь дней в неделю.

Трейдинг криптовалютами

Цены на криптовалюты слабо коррелируют с действиями крупных игроков на мировых торговых площадках. Они торгуются круглосуточно без перерывов на выходные. Этот вид активов обладает высокой волатильностью и хорошо поддается техническому анализу. Более того, именно в ночное время и по выходным на них часто происходят крупные движения рынка, что делает их хорошим выбором для торговли бинарными опционами по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни и ночное время.

Трейдинг ОТС

Брокеры бинарных опционов используют синтетические котировки, чтобы предоставить трейдерам возможность торговать любимыми инструментами в любое время суток и дня недели. Такие активы обозначаются как OTC (Over The Counter). Благодаря OTC у трейдеров есть возможность торговать акциями американских компаний, валютами и сырьевыми товарами без привязки к расписанию мировых бирж – 24/7.

На цену во внебиржевое время не влияют ни новости, ни какие-либо другие факторы внешнего мира. Вместе с тем искусственный характер цен на графиках OTC-инструментов отлично подходит для трейдинга с использованием технического анализа, поскольку для цен здесь по-прежнему характерны фазы тренда и флэта, а индикаторы работают по тем же алгоритмам, что и в обычное время.

Примером брокера, который предоставляет такие котировки, является Pocket Option:

Заключение

Определение лучшего момента для торговли бинарными опционами – нетривиальная задача, требующая учета не только состояния рынка в разные торговые сессии, но и индивидуальных особенностей конкретного трейдера, а так же его торговой системы. С возможностью торговать в любое время трейдеру подойдут периоды максимальной рыночной активности – европейская и американская торговые сессии. Индивидуальное расписание можно корректировать в зависимости от того, когда трейдер находится на пике своей продуктивности и его система показывает наилучшие результаты.

Если вы можете торговать бинарными опционами преимущественно по выходным и праздничным дням, обратите внимание на криптовалюты и инструменты OTC. Эти активы могут стать для вас отличным вариантом, так как они обладают хорошей волатильностью и легко поддаются техническому анализу. Ночью можно спекулировать криптовалютами, OTC и обычными валютами, выбирая пары с японской йеной и австралийским долларом.

Тестирование любых гипотез и подходов на демо-счете поможет вам определить, в какое время дня у вас получается торговать наиболее эффективно, а наш рейтинг брокеров бинарных опционов поможет выбрать надежных партнеров.

