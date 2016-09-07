Индикатор Fourier Extrapolator

Индикатор «информации направления цены» или более известный как Fourier Extrapolator - это ничто иное как скальперский индикатор, основанный на базе преобразований Фурье, которые дают довольно неплохие результаты в торговле на рынке Forex.

Индикатор является опережающим, что привлекает к нему особое внимание трейдеров бинарными опционами. Он строит предполагаемое движение цен на графике, анализируя повторяющие волновые движения и выдавая прогноз последующего направления графика цен.

Некоторые сервисы сигналов для бинарных опционов, пытаются продать его своим клиентам, выдавая за «чудо Грааль для торговли опционами». Однако, это не совсем так и как любой другой индикатор, он не может вам дать 100% прибыльных сделок и нуждается в комбинировании его данных, с данными других индикаторов технического анализа. При этом заявляется, что сам по себе данный индикатор может давать до 74% точных прогнозов.

Принцип работы индикатора Fourier Extrapolator

Давайте разберем подробней принцип работы индикатора Fourier Extrapolator (информации направления цены):

Данный индикатор предназначен для платформы MT4 и подходит для всех валютных пар и таймфреймов.

Настройки индикатора минимальны и зачастую значения по умолчанию можно сразу применять для работы.

Однако, вы можете попытаться увеличить точность прогноза, задав большее значение параметра «Т».

Параметр «Т» отвечает за кол-во обработанных данных на графике. При значительном увеличении параметра, может потребоваться немало времени на анализ данных. Так же, если вы планируете увеличивать это значение в десятки раз, то вам необходимо будет подгрузить историю по выбранному вами активу.

Параметр «shift» отвечает за смещение точки построения волны, на заданное кол-во свечей.

Параметр «showprofit» нужен исключительно для торговли на рынке форекс, его параметр для торговли опционами значения не имеет.

Параметр « alert » при включении значения true, будет выводить на экран отрезки, которые участвуют в построении прогноза.

После добавления индикатора на график, потребуется включить смещение графика для более удобного отображения индикатора.

Индикатор Fourier Extrapolator будет показывать предполагаемое дальнейшее движение цены, исходя из анализа предыдущих волн. Стоит отметить, что данный индикатор не рекомендуется использовать перед важными экономическими новостями , так как фундаментальные факторы могут внести значительные изменения в движение цен.

