        Fourier Extrapolator

        Индикатор Fourier Extrapolator

        Индикатор «информации направления цены» или более известный как Fourier Extrapolator - это ничто иное как скальперский индикатор, основанный на базе преобразований Фурье, которые дают довольно неплохие результаты в торговле на рынке Forex.

        Индикатор является опережающим, что привлекает к нему особое внимание трейдеров бинарными опционами. Он строит предполагаемое движение цен на графике, анализируя повторяющие волновые движения и выдавая прогноз последующего направления графика цен.

        Некоторые сервисы сигналов для бинарных опционов, пытаются продать его своим клиентам, выдавая за «чудо Грааль для торговли опционами». Однако, это не совсем так и как любой другой индикатор, он не может вам дать 100% прибыльных сделок и нуждается в комбинировании его данных, с данными других индикаторов технического анализа. При этом заявляется, что сам по себе данный индикатор может давать до 74% точных прогнозов. 

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Принцип работы индикатора Fourier Extrapolator

        Давайте разберем подробней принцип работы индикатора Fourier Extrapolator (информации направления цены):

        Данный индикатор предназначен для платформы MT4 и подходит для всех валютных пар и таймфреймов.

        Настройки индикатора минимальны и зачастую значения по умолчанию можно сразу применять для работы.

        Однако, вы можете попытаться увеличить точность прогноза, задав большее значение параметра «Т».

        Параметр «Т» отвечает за кол-во обработанных данных на графике. При значительном увеличении параметра, может потребоваться немало времени на анализ данных. Так же, если вы планируете увеличивать это значение в десятки раз, то вам необходимо будет подгрузить историю по выбранному вами активу.

        Параметр «shift» отвечает за смещение точки построения волны, на заданное кол-во свечей.

        Параметр  «showprofit» нужен исключительно для торговли на рынке форекс, его параметр для торговли опционами значения не имеет.

        Параметр « alert » при включении значения true, будет выводить на экран отрезки, которые участвуют в построении прогноза.

        После добавления индикатора на график, потребуется включить смещение графика для более удобного отображения индикатора.

        Индикатор Fourier Extrapolator будет показывать предполагаемое дальнейшее движение цены, исходя из анализа предыдущих волн. Стоит отметить, что данный индикатор не рекомендуется использовать перед важными экономическими новостями, так как фундаментальные факторы могут внести значительные изменения в движение цен.

        Скачать индикатор Fourier Extrapolator

        Комментарии

        Гаврила
        если добавить трендовые индикаторы, то может выйти что-то более менее понятное
        18 мая 2020
        Мистер график
        Иногда бывают очень точные попадания, а иногда вообще противоположность. к индюку нужны фильтры
        29 февраля 2020
        Дмитрий
        отличный индикатор, для скальпинга подходит
        04 июня 2018
        Игорь
        Индикатор показывает хорошие результаты, еще и скачал бесплатно, спасибо большое
        20 февраля 2018
        Никита
        индикатор очень заинтересовал, обязательно попробую
        19 ноября 2017
        Ростик
        Не плохой индикатор, логично было бы совмещать еще с кем-то.
        11 февраля 2017
        Адам
        Довольно интересный индикатор, нужно пробовать!
        23 октября 2016
        Денис
        хах , тоже много где видел что этот индикатор продают ))) а тут он бесплатный. Спасибо, WinOption ))
        06 октября 2016
        Артур
        Впринципе, индикатор интересный. Но я много разных индикаторов в свое время тестировал и подобие этого - в том числе - результатов отличных не получал, количество прибыльных сделок и убыточных было где-то в соотношении 50 к 50. Вы давно работаете с этим индикатором? И на каких таймфреймах он дает наилучшие результаты? Мне кажется, что в качестве дополнения любой стратегии торговли он будет неплохо смотреться.
        06 октября 2016
        Robbi
        По сути, все индикаторы-предсказатели имеют вероятность в 50% относительно направления цены. Волна - та и вовсе формируется ценой в 90% случаев. Я не использую этот индикатор для определения всего пути цены за предстоящий отрезок времени - я беру только направление, если все три периода индикатора солидарны меж собой в предсказании оного. А вот направление с трех периодов имеет довольно хороший показатель - приблизительно 70-80%. Точно сказать не могу, так как нужно торговать с равными тейками и стопами, чтобы определять статистику индикатора
        13 сентября 2016
        Саша
        Видел сигналы по этому индикатору продают,Антипов по моему какой-то... покупать конечно не хотел, но раз бесплатно, то можно попробовать. Спасибо.
        08 сентября 2016
        Спасибо, попробуем)
        08 сентября 2016
