        Market Reversal Alerts

        Индикатор для бинарных опционов Market Reversal Alerts

        За простым названием Market Reversal Alerts скрывается мощный индикатор для бинарных опционов, призванный помочь трейдерам в выявлении точек разворота на рынке. Созданный Ли Сэмсоном в 2020 году, этот инструмент обещает не только простоту использования, но и высокую эффективность в торговле бинарными опционами на всех активах и таймфреймах. Но стоит ли он своих $49? Давайте выясним в этом обзоре, из которого вы также узнаете, как он предсказывает развороты и коррекции на рынке.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Market Reversal Alerts

        Установка индикатора для бинарных опционов Market Reversal Alerts

        Индикатор Market Reversal Alerts устанавливается стандартно в платформу Metatrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Market Reversal Alerts

        Индикатор Market Reversal Alerts, созданный трейдером Ли Сэмсоном в мае 2020 года, помогает своевременно выявлять изменения в направлении цен. Он использует свой собственный алгоритм для отслеживания прорывов и ценовых импульсов. Каждый раз, когда котировки движутся в определенном направлении, сигнал индикатора обновляется, что позволяет трейдерам понять, когда может произойти изменение тренда. Это дает возможность предсказать развороты или глубокие коррекции на рынке.

        Внешне индикатор выглядит как прямоугольник, цвет которого меняется в зависимости от направления ценового движения после его прорыва: зеленые прямоугольники сигнализируют о потенциальных покупках опционов Call, а оранжевые – о покупках опционов Put.

        У индикатора для бинарных опционов Market Reversal Alerts есть несколько блоков настроек, которые мы подробно разберем далее в этом обзоре. Но пока давайте посмотрим, как этот инструмент можно использовать для торговли на рынке Форекс.

        Давайте начнем с первого сигнала на графике (обозначенного цифрой 1). После появления оранжевого прямоугольника цены повели себя несколько необычно: вместо коррекции к локальному максимуму они сразу начали снижаться, что не создало возможности для открытия позиции на продажу.

        На втором сигнале появилась возможность для покупки: после появления зеленого прямоугольника цены направились к локальному минимуму и достигли 50% уровня коррекции Фибоначчи, протянутого от минимума к верхней границе прямоугольника. Защитный стоп-приказ (стоп-лосс) следует устанавливать за локальным минимумом, а прибыль фиксировать на ближайшем значимом максимуме (он обозначен зеленым горизонтальным уровнем с меткой "Take-Profit"). Аналогично поступаем с продажами.

        Посмотрим, как можно улучшить сигналы. Все начинается с блока основных параметров, в котором задается направление торговли — "Reversal Alerts To See". Как понятно из названия, этот параметр отвечает за направление, в котором индикатор будет генерировать сигналы.

        В этом же блоке есть настройка "Number of Reversal Alerts to Show", с помощью которой задается количество прямоугольников, отражающих смену рыночной тенденции на графике. Также есть логическая переменная "Use Wicks of Left Candle?", которая влияет на способ визуализации этих элементов: true – учитываются фитили свечей при формировании прямоугольника, false – не учитываются.

        Далее идут графические настройки.

        Здесь вы выбираете цвета прямоугольников для бычьего и медвежьего трендов. За этим блоком следуют настройки уведомлений и других визуальных элементов.

        Далее идет управление настройками старшего таймфрейма. Здесь можно выбрать период анализа, цвет зон сопротивления и поддержки, а также размер шрифта и стрелок. О том, как использовать этот блок для получения более точных сигналов мы поговорим далее в этом обзоре.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Market Reversal Alerts

        Индикатор для бинарных опционов Market Reversal Alerts не только своевременно предупреждает трейдера о смене текущей тенденции, но также предоставляет информацию о тренде на более высоких временных интервалах, что может значительно повлиять на процент прибыльных сделок. Если вы испытываете затруднения с определением и использованием бычьих и медвежьих трендов, рекомендуем ознакомиться с этой подборкой статей на нашем сайте:

        Как упоминалось ранее, чтобы увеличить процент прибыльных сделок, добавим анализ направления тренда на старших таймфреймах. Тем более, если разработчик любезно предоставил нам такую возможность.

        Открытие опциона Call

        1. Есть сигнал старшего таймфрейма (HTF) “Bullish”.
        2. Свеча закрылась выше зеленого прямоугольника.
        3. На открытии новой свечи покупаем Call.
        Открытие опциона Put

        1. Есть сигнал старшего таймфрейма (HTF) “Bearish”.
        2. Свеча закрылась ниже красного прямоугольника.
        3. На открытии новой свечи покупаем Put.
        Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения индикатора для бинарных опционов Market Reversal Alerts

        В наших примерах мы использовали фильтр, основанный на тренде четырехчасового графика (H4), что идеально подходит для торговли на 15-минутном интервале (М15). Однако, если вы предпочитаете торговать на 5- или 1-минутном интервале (М5 или М1), вам лучше ориентироваться на тренды одночасового (H1) или тридцати минутного графика (М30) соответственно. Чтобы изменить фильтр тренда на более подходящий для вас, перейдите в раздел "HIGH TIME FRAME SETTINGS" и выберите нужный вариант из выпадающего списка “Higher Time Frame To See”, как показано на изображении ниже.

        Плюсы индикатора Market Reversal Alerts

        Перед нами инструмент технического анализа для трейдеров разных стилей торговли, обладающий простотой использования, высокой эффективностью и универсальностью. Он отслеживает изменения в структуре рынка, работает на всех активах и временных интервалах, и отправляет оповещения, делая его эффективным помощником для трейдеров, ищущих точки разворота на рынке.

        Минусы индикатора Market Reversal Alerts

        Этот индикатор имеет некоторые недостатки, включая относительно небольшое количество сигналов, которые он генерирует для каждого актива. Кроме того, часть этих сигналов может противоречить тренду на более высоких таймфреймах, что может привести к потерям, если трейдер не использует настройку "Higher Time Frame Analysis" из блока параметров "HIGH TIME FRAME SETTINGS".

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Market Reversal Alerts представляет собой простой и эффективный инструмент технического анализа. Он способен отслеживать изменения в структуре рынка на всех активах и временных интервалах, помогая трейдерам определять точки разворота на рынке. Важно учитывать, что этот индикатор может генерировать ограниченное количество сигналов, некоторые из которых могут противоречить тренду на более высоких таймфреймах. Для снижения риска потерь рекомендуется использовать настройки "Higher Time Frame Analysis" из блока параметров "HIGH TIME FRAME SETTINGS".

        Приобретение этого индикатора за $49 можно рассматривать как разумную инвестицию, но перед тем, как начать торговлю на реальном счете, рекомендуется провести тщательную проверку его настроек и сигналов на демо-счете у надежного брокера. Важно также соблюдать правила управления риском и капиталом. Кроме того, вы можете скачать этот индикатор с нашего сайта в ознакомительных целях абсолютно бесплатно. Желаем всем удачной торговли!

        Скачать индикатор бинарных опционов Market Reversal Alerts

        Daniel
        Daniel
        I like how easy to use this one is. The signals are quite reliable. I think, I'll still test it on demo for a bit longer, though, but so far I'm satisfied.
        13 января 2025
        Аnthony
        Аnthony
        I've tried it and it is decent. Nothing too crazy, but it is decent and reliable. I like it. Thanks for the indicator!
        13 января 2025
        Руслан
        Руслан
        Я очень плохо представляю себе торговлю на скальпинге с этим индикатором, там ведь наоборот всегда куча сигналов. Возможно я ошибаюсь. Для внутридневной торговли это конечно хороший инструмент, с достаточно простеньким и действующим анализом.
        Option Bull, наоборот слишком частые сигналы это плохо, будь это стрелочник, то тебе пришлось бы еще дополнительно тратить усилия на фильтрация сигналов. Тем более они еще и могут перерисовывать сигналы. Со свечными же индюками все качество по-другому. Сложность только в том, что тебе нужно вовремя успеть заметить открытие нужной свечи, но это все равно лучше.
        13 января 2025
        Option Bull
        Option Bull
        Я очень плохо представляю себе торговлю на скальпинге с этим индикатором, там ведь наоборот всегда куча сигналов. Возможно я ошибаюсь. Для внутридневной торговли это конечно хороший инструмент, с достаточно простеньким и действующим анализом.
        13 января 2025
