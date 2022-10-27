        XMR Indicator

        Индикатор для бинарных опционов XMR Indicator

        Индикатор для бинарных опционов XMR Indicator является инструментом, который построен на возврате к экстремальному среднему значению. Алгоритм индикатора основан на сканировании предыдущего движения цены, благодаря чему можно получить сигналы о потенциальных уровнях перекупленности или перепроданности на рынке. Также у индикатора есть дополнительный модуль, который генерирует сигналы на графике для более понятных точек входа в сделку.

        Обратите внимание, что XMR Indicator является платным и стоит $49.99, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

        Содержание:

        XMR Indicator

        Характеристики индикатора для бинарных опционов XMR Indicator

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфрейм: H1-H4.
        • Экспирация: 2 свечи.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: XMR Indicator.ex4, XMR Indicator - Arrows.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Alpari, Binarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов XMR Indicator

        Индикатор XMR Indicator устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора XMR Indicator для бинарных опционов

        Как уже упоминалось в начале статьи, данный индикатор делится на два инструмента:

        1. гистограмма;
        2. стрелки.

        Далее рассмотрим каждый из них более подробно.

        XMR Indicator (гистограмма)

        Этот индикатор для бинарных опционов отображается в виде гистограммы с диапазонами от «-5» до «+5». Диапазон «+5» считается крайней перекупленностью, а «-5» крайней перепроданностью:

        гистограмма XMR Indicator

        Инструмент был создан с учетом той концепции, что цена всегда возвращается к своему среднему значению. Использовать это можно для поиска торговых активов, которые значительно отошли от своих исторических значений и на них можно ожидать разворота. То есть, если гистограмма находится на значениях «+3» и выше, или «-3» и ниже, то это говорит о сильной перекупленности/перепроданности и стоит ожидать разворота в ближайшее время.

        Настройки индикатора XMR Indicator изначально являются сбалансированными, но при желании их можно поменять:

        настройки индикатора XMR Indicator

        Для того, чтобы гистограмма генерировала другие значения, менять стоит параметры «LOOKBACK_1- LOOKBACK_5». Также можно подключить алерты.

        XMR Indicator – Arrows (стрелки)

        Этот индикатор генерирует сигналы, которые работают в связке с гистограммой. Алгоритм работы этого инструмента точно такой же, как и у гистограммы, но дополнительно они используют индикатор RSI:

        стрелки XMR Indicator

        Иногда вместе со стрелками на графике можно увидеть крестики:

        крестики XMR Indicator

        По сути, это те же самые стрелки, но в другом виде. Поэтому не важно, что появилось на графике, стрелки или крестики, и то и то другое будет сигналом для входа в сделку.

        Настройки сигнального индикатора очень похожи на гистограммные настройки, но тут присутствует параметры от RSI. И тут также можно включить алерты, чтобы получать уведомления о сигналах:

        настройки стрелочек XMR Indicator

        Правила торговли по индикатору XMR Indicator для бинарных опционов

        При торговле бинарными опционами при помощи XMR нужно обращать внимание на оба инструмента. При наблюдении за гистограммой стоит обращать внимание на столбцы, где синие показывают перекупленность, а красные – перепроданность. Значения «-2» и «+2» мы не используем, так как это очень слабые зоны. Более сильными считаются значения от «-3» до «-4» или от «+3» до «+4». Когда цена достигает «-3» или «+3», можно рассматривать покупку опционов. Значения «-5» и «+5» встречаются очень редко, но они являются наиболее сильными уровнями. Лучшим вариантом будет использование как положительных, так и отрицательных значений «4» и «5».

        При наблюдении за стрелочками обращайте внимание на то, что одна стрелка не указывает на покупку опциона. Минимальное необходимое количество стрелочек – две. Лучший вариант – четыре-пять стрелочек.

        Исходя из вышеописанного, для покупки опционов Call нужно, чтобы:

        1. Гистограмма была красного цвета (перепродана) и находилась на значении «-4» или «-5».
        2. Появилось от двух и более стрелочек или крестиков синего цвета (можно чтобы были и крестики, и стрелочки вместе).

        Для покупки опционов Put нужно, чтобы:

        1. Гистограмма была синего цвета (перекуплена) и находилась на значении «+4» или «+5».
        2. Появилось от двух и более стрелочек или крестиков красного цвета (можно чтобы были и крестики, и стрелочки вместе).

        Таймфрейм можно использовать любой, а экспирация должна составлять 2 свечи.

        Открытие опциона Call

        В этом случае появилось два сигнала, прежде чем гистограмма достигла значения «-4». После этого можно было покупать Call с экспирацией в 2 свечи:

        покупка call с xmr

        Открытие опциона Put

        В этом случае появилось четыре сигнала, после чего гистограмма достигла значения «+4». После этого можно было покупать Put с экспирацией в 2 свечи:

        покупка put с xmr

        Заключение

        Индикатор XMR Indicator можно назвать торговой системой, которая является самодостаточной и позволяет начать торговать бинарными опционами без использования дополнительных инструментов. Но несмотря на это, обязательно проверьте ее в работе на демо-счету, а также изучите ее на истории или через тестер, и только после этого начинайте ее использование на реальном счету.

        Помимо этого, чтобы обезопасить свой депозит, всегда стоит помнить про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        XMR Indicator скачать бесплатно

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        binarium

         

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Присутствие цены в зоне перекупа или перепрода само по себе есть сигналом..
        Артур, всё зависит от времени нахождения цены в этих зонах.
        04 июля 2023
        Артур
        Артур
        Присутствие цены в зоне перекупа или перепрода само по себе есть сигналом.
        04 июля 2023
        Богдан
        Богдан
        В одном индикаторе два инструмента. Приятно.
        26 апреля 2023
        tirant
        tirant
        Последнее сообщение он ноября прошлого года. Что, никто не протестил? Результатов никаких?
        21 февраля 2023
        Vladimir
        Это случайно не Николай Масалов автор индикатора? У него тема возврата цены к среднему основная во всех его стратегиях.
        03 ноября 2022
        Андрей
        А у меня индикатор почему-то выше ТРОЙКИ не обозначается категорически! Кто подскажет, почему?
        пробуй мелкий тф м1 например, и уменьшай масштаб максимально, редко бывают перекуп и перепрод выше 3 но бывает
        02 ноября 2022
        Михаил Шумаков
        А у меня индикатор почему-то выше ТРОЙКИ не обозначается категорически! Кто подскажет, почему?
        02 ноября 2022
        Иван
        После того, как я скачал этот индикатор, он у меня будет постоянно рабочий? Или это какая-то демо-версия?
        Ярик, на сколько я знаю, ты скачиваешь этот индюк и пользуешься в свое удовольствие. Никаких демок.
        28 октября 2022
        Юрец
        Юрец
        Как по мне, то перекупленность и перепроданность ещё ничего не показывает. Я бы не стал покупать этот индюк. За бесплатно может протестирую на демо-счету, но пользоваться вряд ли буду.
        27 октября 2022
        Ярик
        Ярик
        После того, как я скачал этот индикатор, он у меня будет постоянно рабочий? Или это какая-то демо-версия?
        27 октября 2022
        Антон
        Спасибо, за возможность испробовать индикатор бесплатно. $49.99 это уже не мало, а покупать то, что ещё не тестировал не вижу смысла.
        27 октября 2022
