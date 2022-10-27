Индикатор для бинарных опционов XMR Indicator является инструментом, который построен на возврате к экстремальному среднему значению. Алгоритм индикатора основан на сканировании предыдущего движения цены, благодаря чему можно получить сигналы о потенциальных уровнях перекупленности или перепроданности на рынке. Также у индикатора есть дополнительный модуль, который генерирует сигналы на графике для более понятных точек входа в сделку.

Характеристики индикатора для бинарных опционов XMR Indicator

Установка индикатора для бинарных опционов XMR Indicator

Индикатор XMR Indicator устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора XMR Indicator для бинарных опционов

Как уже упоминалось в начале статьи, данный индикатор делится на два инструмента:

гистограмма; стрелки.

Далее рассмотрим каждый из них более подробно.

XMR Indicator (гистограмма)

Этот индикатор для бинарных опционов отображается в виде гистограммы с диапазонами от «-5» до «+5». Диапазон «+5» считается крайней перекупленностью, а «-5» крайней перепроданностью:

Инструмент был создан с учетом той концепции, что цена всегда возвращается к своему среднему значению. Использовать это можно для поиска торговых активов, которые значительно отошли от своих исторических значений и на них можно ожидать разворота. То есть, если гистограмма находится на значениях «+3» и выше, или «-3» и ниже, то это говорит о сильной перекупленности/перепроданности и стоит ожидать разворота в ближайшее время.

Настройки индикатора XMR Indicator изначально являются сбалансированными, но при желании их можно поменять:

Для того, чтобы гистограмма генерировала другие значения, менять стоит параметры «LOOKBACK_1- LOOKBACK_5». Также можно подключить алерты.

XMR Indicator – Arrows (стрелки)

Этот индикатор генерирует сигналы, которые работают в связке с гистограммой. Алгоритм работы этого инструмента точно такой же, как и у гистограммы, но дополнительно они используют индикатор RSI:

Иногда вместе со стрелками на графике можно увидеть крестики:

По сути, это те же самые стрелки, но в другом виде. Поэтому не важно, что появилось на графике, стрелки или крестики, и то и то другое будет сигналом для входа в сделку.

Настройки сигнального индикатора очень похожи на гистограммные настройки, но тут присутствует параметры от RSI. И тут также можно включить алерты, чтобы получать уведомления о сигналах:

Правила торговли по индикатору XMR Indicator для бинарных опционов

При торговле бинарными опционами при помощи XMR нужно обращать внимание на оба инструмента. При наблюдении за гистограммой стоит обращать внимание на столбцы, где синие показывают перекупленность, а красные – перепроданность. Значения «-2» и «+2» мы не используем, так как это очень слабые зоны. Более сильными считаются значения от «-3» до «-4» или от «+3» до «+4». Когда цена достигает «-3» или «+3», можно рассматривать покупку опционов. Значения «-5» и «+5» встречаются очень редко, но они являются наиболее сильными уровнями. Лучшим вариантом будет использование как положительных, так и отрицательных значений «4» и «5».

При наблюдении за стрелочками обращайте внимание на то, что одна стрелка не указывает на покупку опциона. Минимальное необходимое количество стрелочек – две. Лучший вариант – четыре-пять стрелочек.

Исходя из вышеописанного, для покупки опционов Call нужно, чтобы:

Гистограмма была красного цвета (перепродана) и находилась на значении «-4» или «-5». Появилось от двух и более стрелочек или крестиков синего цвета (можно чтобы были и крестики, и стрелочки вместе).

Для покупки опционов Put нужно, чтобы:

Гистограмма была синего цвета (перекуплена) и находилась на значении «+4» или «+5». Появилось от двух и более стрелочек или крестиков красного цвета (можно чтобы были и крестики, и стрелочки вместе).

Таймфрейм можно использовать любой, а экспирация должна составлять 2 свечи.

Открытие опциона Call

В этом случае появилось два сигнала, прежде чем гистограмма достигла значения «-4». После этого можно было покупать Call с экспирацией в 2 свечи:

Открытие опциона Put

В этом случае появилось четыре сигнала, после чего гистограмма достигла значения «+4». После этого можно было покупать Put с экспирацией в 2 свечи:

Заключение

Индикатор XMR Indicator можно назвать торговой системой, которая является самодостаточной и позволяет начать торговать бинарными опционами без использования дополнительных инструментов. Но несмотря на это, обязательно проверьте ее в работе на демо-счету, а также изучите ее на истории или через тестер, и только после этого начинайте ее использование на реальном счету.

Помимо этого, чтобы обезопасить свой депозит, всегда стоит помнить про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

