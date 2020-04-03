Индикатор для бинарных опционов Crystal является сигнальным и представляет собой линии поддержки и сопротивления в качестве сигналов. Сигналы от данного индикатора для бинарных опционов генерируются за счет закономерностей, собранных и проанализированных на истории за прошедшие годы. Если верить автору индикатора, то он способен приносить от 80% положительных сделок.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Crystal

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-Н1.

Экспирация: 1 свеча.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Crystal.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора Crystal в MT4

Индикатор Crystal устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Настройки индикатора оставляем по умолчанию.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикатор и шаблон.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью индикатора Crystal

Алгоритм работы индикатора Crystal заключается в сборе статистики при анализе свечей (баров), после чего вычисляется сила покупателей или продавцов в определенный момент времени.

Если соотношения покупателей и продавцов доходит до значения, когда одних больше на 50%, чем других, подается сигнал. Соответственно, если покупателей больше, индикатор покажет уровень поддержки и сигнал на покупку опциона Call и наоборот для опциона Put.

Несмотря на то, что индикатор Crystal больше подходит для скальпинга и турбо-опционов, будет полезным знать, что такое тренд и как его определять.

А теперь давайте рассмотрим конкретные правила для открытия сделок. Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

Индикатор Crystal нарисовал красный уровень поддержки на графике.

Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

Индикатор Crystal нарисовал синий уровень сопротивления на графике.

Также данный индикатор для бинарных опционов дает звуковое оповещение о появившемся сигнале, что делает его удобным для торговли, так как не надо тратить время на поиск сигналов:

Примеры торговли с помощью индикатора Crystal

Рассмотри несколько примеров на реальном графике.

Для примера будет взять график М1 с экспирацией, раной одной свече.

Валютная пара — EUR/GBP.

Открытие опциона Call

Стоит отметить, что сигналы появляются не сразу, а уже после движения, но в этом и суть данного индикатора, так как он проводит анализ и уже потом выдает сигнал:

Открытие опциона Put

Тоже самое и для обратных сделок с экспирацией в три свечи:

Также автор индикатора Crystal советует открывать сделки в одну сторону до того момента, пока не будет обратного сигнала:

Примечание: такой метод имеет повышенные риски и его стоит использовать с осторожностью, так как во флэте ситуация может быть обратной. Обязательно стоит протестировать все варианты на демо-счету.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Crystal способен приносить большой и быстрый доход при соблюдении правил, и в особенности правил мани-менеджмента. Поэтому обязательно стоит тестировать все индикаторы и стратегии на демо-счету, и только потом переходить к реальной торговле.

