Индикатор для бинарных опционов Crystal является сигнальным и представляет собой линии поддержки и сопротивления в качестве сигналов. Сигналы от данного индикатора для бинарных опционов генерируются за счет закономерностей, собранных и проанализированных на истории за прошедшие годы. Если верить автору индикатора, то он способен приносить от 80% положительных сделок.
Характеристики индикатора для бинарных опционов Crystal
- Терминал: MetaTrader 4.
- Тайм фрейм: М1-Н1.
- Экспирация: 1 свеча.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: Crystal.
- Торговые инструменты: все валютные пары.
- Время торговли: 9:00-17:00.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Установка индикатора Crystal в MT4
Индикатор Crystal устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.
Настройки индикатора оставляем по умолчанию.
Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикатор и шаблон.
Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:
Правила торговли с помощью индикатора Crystal
Алгоритм работы индикатора Crystal заключается в сборе статистики при анализе свечей (баров), после чего вычисляется сила покупателей или продавцов в определенный момент времени.
Если соотношения покупателей и продавцов доходит до значения, когда одних больше на 50%, чем других, подается сигнал. Соответственно, если покупателей больше, индикатор покажет уровень поддержки и сигнал на покупку опциона Call и наоборот для опциона Put.
Несмотря на то, что индикатор Crystal больше подходит для скальпинга и турбо-опционов, будет полезным знать, что такое тренд и как его определять.
А теперь давайте рассмотрим конкретные правила для открытия сделок. Для открытия опциона Call нужно, чтобы:
- Индикатор Crystal нарисовал красный уровень поддержки на графике.
Для открытия опциона Put нужно, чтобы:
- Индикатор Crystal нарисовал синий уровень сопротивления на графике.
Также данный индикатор для бинарных опционов дает звуковое оповещение о появившемся сигнале, что делает его удобным для торговли, так как не надо тратить время на поиск сигналов:
Примеры торговли с помощью индикатора Crystal
Рассмотри несколько примеров на реальном графике.
Для примера будет взять график М1 с экспирацией, раной одной свече.
Валютная пара — EUR/GBP.
Открытие опциона Call
Стоит отметить, что сигналы появляются не сразу, а уже после движения, но в этом и суть данного индикатора, так как он проводит анализ и уже потом выдает сигнал:
Открытие опциона Put
Тоже самое и для обратных сделок с экспирацией в три свечи:
Также автор индикатора Crystal советует открывать сделки в одну сторону до того момента, пока не будет обратного сигнала:
Примечание: такой метод имеет повышенные риски и его стоит использовать с осторожностью, так как во флэте ситуация может быть обратной. Обязательно стоит протестировать все варианты на демо-счету.
Заключение
Индикатор для бинарных опционов Crystal способен приносить большой и быстрый доход при соблюдении правил, и в особенности правил мани-менеджмента. Поэтому обязательно стоит тестировать все индикаторы и стратегии на демо-счету, и только потом переходить к реальной торговле.
Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать понравившегося вам.
Скачать шаблон и индикатор Crystal
Смотрите также:
Самые точные индикаторы MT4 для бинарных опционов
Живой график для бинарных опционов бесплатно онлайн
В России запретят бинарные опционы в 2020 году? Где торговать трейдерам из РФ?
