        Индикатор для бинарных опционов Crystal

        Индикатор для бинарных опционов Crystal является сигнальным и представляет собой линии поддержки и сопротивления в качестве сигналов. Сигналы от данного индикатора для бинарных опционов генерируются за счет закономерностей, собранных и проанализированных на истории за прошедшие годы. Если верить автору индикатора, то он способен приносить от 80% положительных сделок.

        Также хочется сказать, что данный индикатор является платным и стоит 3 150 рублей, но для ознакомления с нашего сайта его можно скачать бесплатно.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Crystal

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-Н1.
        • Экспирация: 1 свеча.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Crystal.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора Crystal в MT4

        Индикатор Crystal устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Настройки индикатора оставляем по умолчанию.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикатор и шаблон.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью индикатора Crystal

        Алгоритм работы индикатора Crystal заключается в сборе статистики при анализе свечей (баров), после чего вычисляется сила покупателей или продавцов в определенный момент времени.

        Если соотношения покупателей и продавцов доходит до значения, когда одних больше на 50%, чем других, подается сигнал. Соответственно, если покупателей больше, индикатор покажет уровень поддержки и сигнал на покупку опциона Call и наоборот для опциона Put.

        Несмотря на то, что индикатор Crystal больше подходит для скальпинга и турбо-опционов, будет полезным знать, что такое тренд и как его определять.

        А теперь давайте рассмотрим конкретные правила для открытия сделок. Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

        1. Индикатор Crystal нарисовал красный уровень поддержки на графике.

        Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

        1. Индикатор Crystal нарисовал синий уровень сопротивления на графике.

        Также данный индикатор для бинарных опционов дает звуковое оповещение о появившемся сигнале, что делает его удобным для торговли, так как не надо тратить время на поиск сигналов:

        Алерты индикатора Crystal

        Примеры торговли с помощью индикатора Crystal

        Рассмотри несколько примеров на реальном графике.

        Для примера будет взять график М1 с экспирацией, раной одной свече.

        Валютная пара — EUR/GBP.

        Открытие опциона Call

        Стоит отметить, что сигналы появляются не сразу, а уже после движения, но в этом и суть данного индикатора, так как он проводит анализ и уже потом выдает сигнал:

        Опцион Call

        Открытие опциона Put

        Тоже самое и для обратных сделок с экспирацией в три свечи:

        Опцион Put

        Также автор индикатора Crystal советует открывать сделки в одну сторону до того момента, пока не будет обратного сигнала:

        Пример работы по индикатору

        Примечание: такой метод имеет повышенные риски и его стоит использовать с осторожностью, так как во флэте ситуация может быть обратной. Обязательно стоит протестировать все варианты на демо-счету.

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Crystal способен приносить большой и быстрый доход при соблюдении правил, и в особенности правил мани-менеджмента. Поэтому обязательно стоит тестировать все индикаторы и стратегии на демо-счету, и только потом переходить к реальной торговле.

        Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать понравившегося вам.

        Скачать шаблон и индикатор Crystal

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Богдан
        индикатор перересовует уровни, дает купа ложных сигналов так с 10 сигналов 4+, 6-
        23 февраля 2022
        Константин Алексеев.
        Вообще пушка я считаю, торгую с экспирацией 1 минута, от уровней вхожу, бывает что ложно рисует в ситуациях когда тренд и движения против тренда идет на графике, тогда просто против хода цены глобального тренда стараюсь не входить но в основном сделки прибыльные с этим индикатором что не может не радовать.
        02 марта 2021
        Серж
        Не понимаю, когда срабатывет алерт, в строке пишет только crystal support, crystal resistance. Что это означает?
        это на англ просто. support это поддержка, resistance - это сопротивление. индюк говорит, какой из уровней нарисовал
        17 декабря 2020
        Иван .
        Не понимаю, когда срабатывет алерт, в строке пишет только crystal support, crystal resistance. Что это означает?
        Все дошло, я просто уставший был:)
        17 декабря 2020
        Иван .
        Не понимаю, когда срабатывет алерт, в строке пишет только crystal support, crystal resistance. Что это означает?
        17 декабря 2020
        михаил
        Пробовал на 5м,и постоянный слив идёт.Снова пополнил и снова слив.Делал всё как положено.
        11 мая 2020
        сергей
        обнови архиватор. КАК?
        14 апреля 2020
        Жахонгир
        Ребята попробуйте м5 не м1 Я уже попробовал м5 8+/1-
        Жахонгир , На м5 время экспираци какое ,одна свеча?
        Алексей, да
        13 апреля 2020
        Вячеслав
        архив повреждён или имеет неизвестный формат
        сергей, обнови архиватор, все работает
        13 апреля 2020
        сергей
        архив повреждён или имеет неизвестный формат
        13 апреля 2020
        Алексей
        Ребята попробуйте м5 не м1 Я уже попробовал м5 8+/1-
        Жахонгир , На м5 время экспираци какое ,одна свеча?
        10 апреля 2020
        Вячеслав
        Ребята попробуйте м5 не м1 Я уже попробовал м5 8+/1-
        Жахонгир , да на м5 четко!
        10 апреля 2020
        Жахонгир
        Ребята попробуйте м5 не м1 Я уже попробовал м5 8+/1-
        10 апреля 2020
        Жахонгир
        минусов больше чем плюсов! жаль потраченное время!!!
        Виталий, вы уже попробовали?
        10 апреля 2020
        Жахонгир
        Я уже попробовал 8+/1- Support на верх Resistance на вниз Когда первый раз видел я не понимал support верх или навниз
        10 апреля 2020
        Виталий
        минусов больше чем плюсов! жаль потраченное время!!!
        08 апреля 2020
        Maxtrade
        Ого, индикатор Crystal вроде платный, но тут бесплатно?) спасибо за такой подарок, пойду тестировать его)
        03 апреля 2020
        Михаил Петров
        Класс, спасибо что бесплатно) Хотя если бесплатно, то может он не такой и крутой, как говорят?
        03 апреля 2020
        Ильяс
        Индикатор опробовал уже, в принципе он дает нормальные сигналы, но рассчитан он больше не скальперов, так что если готовы делать кучу сделок, то вам понравится)
        03 апреля 2020
