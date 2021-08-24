Индикатор для бинарных опционов Blau Balance – это сигнальный индикатор, предназначенный для анализа и поиска точек разворота цены на основе классического индикатора Parabolic SAR. Индикатор разработан для свинг-трейдинга на рынке Forex, но в этой статье рассмотрим его работу для покупки бинарных опционов.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Blau Balance

Установка индикатора для бинарных опционов Blau Balance в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикатора:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Blau Balance

В окне индикатора предоставлены следующие данные:

Усреднение цены; Простая скользящая средняя (Simple Moving Average). Сигналы индикатора в форме точек зеленого и красного цвета.

Автор индикатора рекомендует применить следующие настройки:

Price – значение 4. MaMethod – значение 1. SignalPeriod – значение 9. AccStep – по умолчанию значение 0.01. AccLimit – по умолчанию 0.1.

На первый взгляд индикатор может показаться сложным инструментом, но на самом деле, индикатор прост в применении и подойдет даже для использования новичками. Для открытия сделки нужно всего лишь дождаться сигнала.

Встроенные оповещения (алерты) по умолчанию включены в терминале и отключены по электронной почте. Алерты в терминале – это очень удобно для тех, кто занимается внутридневной торговлей. Оповещения по почте (Email) будет полезны среднесрочным и долгосрочным трейдерам, ведь, благодаря этим сигналам, можно и вовсе не следить за рынком.

Сигналы и торговля по индикатору Blau Balance

Простые и быстрые правила входа делают этот индикатор подходящим инструментом для покупки опционов на небольших таймфреймах М1 и M5:

Для покупки опциона Call следует дождаться сигнала от индикатора, когда появляется большая точка зеленого цвета. Для покупки опциона Put рекомендуется дождаться сигнала с большой красной точкой.

Благодаря встроенным алертами и возможности торговать на маленьких таймфреймах вы никогда не пропустите свою сделку, а сам процесс принятия решений об открытии сделок максимально упрощен и автоматизирован.

Рассмотрим несколько примеров работы индикатора Blau Balance.

На первом же примере можно отметить, что индикатор сильно запаздывает и в случае как на скриншоте ниже (валютная пара EUR/USD, таймфрейм M1), его сигналы скорее привели бы к убыточным сделкам, нежели к прибыльным:

Работа индикатора на среднесрочных таймфреймах от H1 и выше абсолютно ничем не отличается: индикатор также сильно запаздывает и формирует сигналы на вход слишком поздно.

Немного протестировав настройки, можно отметить, что изменения параметров индикатора может кардинально изменить всю стратегию. К примеру, если изменить значение параметра «AccStep» с 0.01 на 0.02, индикатор начнет рисовать более быстрые сигналы для входа, что очень необходимо для покупки бинарных опционов.

На графике ниже (валютная пара EUR/USD, таймфрейм M1), предложено несколько сигналов для входа: 3 (win) с экспирацией 1 свечу и 2 (loss). Количество прибыльных сделок составляет 60%, а их характер – очень быстрый и короткий. Имея 60% прибыльных сделок и использовав принципы мани-менеджмента, данная стратегия может считаться успешной даже на длинных дистанциях трейдинга.

Важно: тестирование работы индикатора не проводилось в режиме реального времени. Перед использованием тех, либо иных правил, настоятельно рекомендуем опробовать стратегию на протяжении хотя бы нескольких месяцев. Описанные правила входа (как основные, так и измененные) преследуют исключительно ознакомительную цель и не являются готовыми торговыми стратегиями.

Заключение

После ознакомления с индикатором, первое, что бросается в глаза – это запаздывание сигналов. Для бинарных опционов, где осуществляются быстрые сделки от одной минуты, индикатор в его базовом виде, скорее не подходит, чем подходит. Прибыльность стратегии с использованием данного индикатора требует постоянной корреляции правил входа, дополнительных фильтров, либо настройки параметров индикатора.

Сигнальные индикаторы – любимый, и зачастую, единственный инструмент для покупки бинарных опционов у новичков. Даже не смотря на слова автора о прибыльности и эффективности того, либо иного индикатора, Грааля не существует. Именно поэтому, для лучшего понимания рынка, рекомендуем ознакомиться с несколькими статьями по техническому анализу рынка.

Удачной торговли!

