Индикатор для бинарных опционов Blau Balance – это сигнальный индикатор, предназначенный для анализа и поиска точек разворота цены на основе классического индикатора Parabolic SAR. Индикатор разработан для свинг-трейдинга на рынке Forex, но в этой статье рассмотрим его работу для покупки бинарных опционов.
Характеристики индикатора для бинарных опционов Blau Balance
- Терминал: MetaTrader 4.
- Таймфрейм: М1-W1.
- Экспирация: 1 свеча.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: Forex Blau Balance Indicator.ex4.
- Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
- Время торговли: круглосуточно.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Установка индикатора для бинарных опционов Blau Balance в MT4
Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.
Инструкция MetaTrader 4 по установке индикатора:
Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Blau Balance
В окне индикатора предоставлены следующие данные:
- Усреднение цены;
- Простая скользящая средняя (Simple Moving Average).
- Сигналы индикатора в форме точек зеленого и красного цвета.
Автор индикатора рекомендует применить следующие настройки:
- Price – значение 4.
- MaMethod – значение 1.
- SignalPeriod – значение 9.
- AccStep – по умолчанию значение 0.01.
- AccLimit – по умолчанию 0.1.
На первый взгляд индикатор может показаться сложным инструментом, но на самом деле, индикатор прост в применении и подойдет даже для использования новичками. Для открытия сделки нужно всего лишь дождаться сигнала.
Встроенные оповещения (алерты) по умолчанию включены в терминале и отключены по электронной почте. Алерты в терминале – это очень удобно для тех, кто занимается внутридневной торговлей. Оповещения по почте (Email) будет полезны среднесрочным и долгосрочным трейдерам, ведь, благодаря этим сигналам, можно и вовсе не следить за рынком.
Сигналы и торговля по индикатору Blau Balance
Простые и быстрые правила входа делают этот индикатор подходящим инструментом для покупки опционов на небольших таймфреймах М1 и M5:
- Для покупки опциона Call следует дождаться сигнала от индикатора, когда появляется большая точка зеленого цвета.
- Для покупки опциона Put рекомендуется дождаться сигнала с большой красной точкой.
Благодаря встроенным алертами и возможности торговать на маленьких таймфреймах вы никогда не пропустите свою сделку, а сам процесс принятия решений об открытии сделок максимально упрощен и автоматизирован.
Рассмотрим несколько примеров работы индикатора Blau Balance.
На первом же примере можно отметить, что индикатор сильно запаздывает и в случае как на скриншоте ниже (валютная пара EUR/USD, таймфрейм M1), его сигналы скорее привели бы к убыточным сделкам, нежели к прибыльным:
Работа индикатора на среднесрочных таймфреймах от H1 и выше абсолютно ничем не отличается: индикатор также сильно запаздывает и формирует сигналы на вход слишком поздно.
Немного протестировав настройки, можно отметить, что изменения параметров индикатора может кардинально изменить всю стратегию. К примеру, если изменить значение параметра «AccStep» с 0.01 на 0.02, индикатор начнет рисовать более быстрые сигналы для входа, что очень необходимо для покупки бинарных опционов.
На графике ниже (валютная пара EUR/USD, таймфрейм M1), предложено несколько сигналов для входа: 3 (win) с экспирацией 1 свечу и 2 (loss). Количество прибыльных сделок составляет 60%, а их характер – очень быстрый и короткий. Имея 60% прибыльных сделок и использовав принципы мани-менеджмента, данная стратегия может считаться успешной даже на длинных дистанциях трейдинга.
Важно: тестирование работы индикатора не проводилось в режиме реального времени. Перед использованием тех, либо иных правил, настоятельно рекомендуем опробовать стратегию на протяжении хотя бы нескольких месяцев. Описанные правила входа (как основные, так и измененные) преследуют исключительно ознакомительную цель и не являются готовыми торговыми стратегиями.
Заключение
После ознакомления с индикатором, первое, что бросается в глаза – это запаздывание сигналов. Для бинарных опционов, где осуществляются быстрые сделки от одной минуты, индикатор в его базовом виде, скорее не подходит, чем подходит. Прибыльность стратегии с использованием данного индикатора требует постоянной корреляции правил входа, дополнительных фильтров, либо настройки параметров индикатора.
Сигнальные индикаторы – любимый, и зачастую, единственный инструмент для покупки бинарных опционов у новичков. Даже не смотря на слова автора о прибыльности и эффективности того, либо иного индикатора, Грааля не существует. Именно поэтому, для лучшего понимания рынка, рекомендуем ознакомиться с несколькими статьями по техническому анализу рынка.
