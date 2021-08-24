        Blau Balance

        Индикатор для бинарных опционов Blau Balance

        Индикатор для бинарных опционов Blau Balance – это сигнальный индикатор, предназначенный для анализа и поиска точек разворота цены на основе классического индикатора Parabolic SAR. Индикатор разработан для свинг-трейдинга на рынке Forex, но в этой статье рассмотрим его работу для покупки бинарных опционов.

        Цена индикатора на сайте разработчика составляет 19.99$, но на нашем сайте, для ознакомления, индикатор можно скачать бесплатно.

        Индикатор для бинарных опционов Blau Balance

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Blau Balance

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфрейм: М1-W1.
        • Экспирация: 1 свеча.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Forex Blau Balance Indicator.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
        • Время торговли: круглосуточно.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Alpari, Binarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов Blau Balance в MT4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикатора:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Blau Balance

        В окне индикатора предоставлены следующие данные:

        1. Усреднение цены;
        2. Простая скользящая средняя (Simple Moving Average).
        3. Сигналы индикатора в форме точек зеленого и красного цвета.

        Индикатор Blau Balance на графике

        Автор индикатора рекомендует применить следующие настройки:

        1. Price – значение 4.
        2. MaMethod – значение 1.
        3. SignalPeriod – значение 9.
        4. AccStep –  по умолчанию значение 0.01.
        5. AccLimit – по умолчанию 0.1.

        Настройка индикатора для бинарных опционов Blau Balance

        На первый взгляд индикатор может показаться сложным инструментом, но на самом деле, индикатор прост в применении и подойдет даже для использования новичками. Для открытия сделки нужно всего лишь дождаться сигнала.

        Сигнал индикатора Blau Balance

        Встроенные оповещения (алерты) по умолчанию включены в терминале и отключены по электронной почте. Алерты в терминале – это очень удобно для тех, кто занимается внутридневной торговлей. Оповещения по почте (Email) будет полезны среднесрочным и долгосрочным трейдерам, ведь, благодаря этим сигналам, можно и вовсе не следить за рынком.

        сигнал индикатора для бинарных опционов Blau Balance

        Сигналы и торговля по индикатору Blau Balance

        Простые и быстрые правила входа делают этот индикатор подходящим инструментом для покупки опционов на небольших таймфреймах М1 и M5:

        1. Для покупки опциона Call следует дождаться сигнала от индикатора, когда появляется большая точка зеленого цвета.
        2. Для покупки опциона Put рекомендуется дождаться сигнала с большой красной точкой.

        Сигналы на покупку Put и Call индикатора Blau Balance 

        Благодаря встроенным алертами и возможности торговать на маленьких таймфреймах вы никогда не пропустите свою сделку, а сам процесс принятия решений об открытии сделок максимально упрощен и автоматизирован.

        Рассмотрим несколько примеров работы индикатора Blau Balance.

        На первом же примере можно отметить, что индикатор сильно запаздывает и в случае как на скриншоте ниже (валютная пара EUR/USD, таймфрейм M1), его сигналы скорее привели бы к убыточным сделкам, нежели к прибыльным:

        Сигналы индикатора Blau Balance на валютной паре EUR/USD

        Работа индикатора на среднесрочных таймфреймах от H1 и выше абсолютно ничем не отличается: индикатор также сильно запаздывает и формирует сигналы на вход слишком поздно.

        Работа индикатора Blau Balance на среднесрочном таймфрейме H1

        Немного протестировав настройки, можно отметить, что изменения параметров индикатора может кардинально изменить всю стратегию. К примеру, если изменить значение параметра «AccStep» с 0.01 на 0.02, индикатор начнет рисовать более быстрые сигналы для входа, что очень необходимо для покупки бинарных опционов.

        Редактирование параметров индикатора Blau Balance для более быстрых сигналов

        На графике ниже (валютная пара EUR/USD, таймфрейм M1), предложено несколько сигналов для входа: 3 (win) с экспирацией 1 свечу и 2 (loss). Количество прибыльных сделок составляет 60%, а их характер – очень быстрый и короткий. Имея 60% прибыльных сделок и использовав принципы мани-менеджмента, данная стратегия может считаться успешной даже на длинных дистанциях трейдинга.

        Сигналы индикатора Blau Balance с экспирацией в одну свечу

        Важно: тестирование работы индикатора не проводилось в режиме реального времени. Перед использованием тех, либо иных правил, настоятельно рекомендуем опробовать стратегию на протяжении хотя бы нескольких месяцев. Описанные правила входа (как основные, так и измененные) преследуют исключительно ознакомительную цель и не являются готовыми торговыми стратегиями.

        Заключение

        После ознакомления с индикатором, первое, что бросается в глаза – это запаздывание сигналов. Для бинарных опционов, где осуществляются быстрые сделки от одной минуты, индикатор в его базовом виде, скорее не подходит, чем подходит. Прибыльность стратегии с использованием данного индикатора требует постоянной корреляции правил входа, дополнительных фильтров, либо настройки параметров индикатора.

        Сигнальные индикаторы – любимый, и зачастую, единственный инструмент для покупки бинарных опционов у новичков. Даже не смотря на слова автора о прибыльности и эффективности того, либо иного индикатора, Грааля не существует. Именно поэтому, для лучшего понимания рынка, рекомендуем ознакомиться с несколькими статьями по техническому анализу рынка.

        Также не забывайте, что прибыль зависит и от брокера, поэтмоу выбирайте только надежного брокера из нашего рейтинга брокеров бинарных опционов. Удачной торговли!

        Скачать бесплатно индикатор Blau Balance

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Option Bull
        Option Bull
        Настраивать надо. Хотя как настраивать при запаздывании сигнала - хороший вопрос?
        Артур, интересно, это только на бинарках такой прикол с запоздалыми сигналами или на форексе тоже!? Если да, то похоже что придется использовать его только для форекса, хоть я и не особо фанат.
        Option Bull, я пробовал этот индюк в том числе и на форексе. Там тоже сигналы опаздывают. Лучше просто не использовать его для быстрых сделок да и все, а так пойдет.
        Руслан, ясно, тогда буду применять его на внутридневной торговле. Теперь буду знать на будущее, спасибо за совет и за то что поделились личным опытом)
        26 октября 2023
        Руслан
        Руслан
        Настраивать надо. Хотя как настраивать при запаздывании сигнала - хороший вопрос?
        Артур, интересно, это только на бинарках такой прикол с запоздалыми сигналами или на форексе тоже!? Если да, то похоже что придется использовать его только для форекса, хоть я и не особо фанат.
        Option Bull, я пробовал этот индюк в том числе и на форексе. Там тоже сигналы опаздывают. Лучше просто не использовать его для быстрых сделок да и все, а так пойдет.
        26 октября 2023
        Option Bull
        Option Bull
        Настраивать надо. Хотя как настраивать при запаздывании сигнала - хороший вопрос?
        Артур, интересно, это только на бинарках такой прикол с запоздалыми сигналами или на форексе тоже!? Если да, то похоже что придется использовать его только для форекса, хоть я и не особо фанат.
        26 октября 2023
        Артур
        Артур
        Настраивать надо. Хотя как настраивать при запаздывании сигнала - хороший вопрос?
        16 августа 2023
        Богдан
        Богдан
        Спасибо - обойдусь. Хотя на форексе может пригодиться.
        10 июля 2023
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Лучше наблюдать, чем принимать участие.)))
        12 июня 2023
        Макар М
        А для чего в индикаторе усредненная цена и мувинг, если сигналы идут только от индикатора Parabolic?
        Александра, здравствуйте! Я думаю каждое повышение/понижение усредненной цены над/под мувингом можно использовать как дополнительный сигнал для покупки опционов.
        30 августа 2021
        Александра Шилова
        Александра Шилова
        А для чего в индикаторе усредненная цена и мувинг, если сигналы идут только от индикатора Parabolic?
        25 августа 2021
        Николай М
        И все же, иногда индикатор рисует точные сигналы на разворот тренда. Если кому присмотрелся – советую использовать его с индикаторами уровней круглых чисел RounfLevelsIndicator. Кратко: отбились от уровня, есть сигнал, открываем сделку.
        25 августа 2021
        High Way
        High Way
        Платные индикаторы всегда были и будут котом в мешке. Спасибо что делаете обзоры на самые популярные платные стратегии!
        25 августа 2021
