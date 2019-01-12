Индикатор Super Point Signal для бинарных опционов

        Super Point Signal

        Super Point Signal - очень успешная разработка российских программистов (в частности г-на Кравкоффа) для торговли бинарными опционами. Все мы знаем, что российские программисты очень сильны в разработке программного обеспечения для MT4. Они особенно сильны в взломе и расшифровке различных программ. Поэтому на этот раз мы имеем дело с очень хорошим и точным показателем прибыльных сделок.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Индикатор Super Point Signal является универсальным и может использоваться для любых торговых активов и на любых таймфреймах. В торговле индикатор интуитивно понятен, хотя текст в предупреждении на русском языке. Сигналы индикатор Super Point не перерисовываются.

        Cигнал Super Point

        Характеристики сигнала Super Point

        Платформа: Метатрейдер4.

        Актив: любые активы.

        Время торговли: круглосуточно.

        Таймфрейм: Любой.

        Эксперация: 1 свеча (5 минут для M5, 15 минут для M15 и т. Д.).

        Рекомендуемый брокер: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Правила торговли Super Point Signal

        Итак, как торговать, используя сигналы Super Point? Очень просто - дождаться соответствующего сигнала (красный или синий круг) и купить опционы с истечением 1 свеча. Вот несколько примеров:

        Вертикальной желтой пунктирной линией показана свеча, на которой опцион на покупку и время ее истечения (закрытие текущей свечи).

        Конечно, перед торговлей на реальном счете индикатор Super Point Signal должен быть протестирован на демо-счете. Алгоритм индикатора неизвестен. Лучше дополнить этот индикаторо дополнительным фильтром, составим таким образом свою торговую стратегию для бинарных опционов.

        Рекомендуем опробовать его у брокера Grand Capital, вы добьетесь лучших результатов только с этим брокером, поскольку он не создает задержек при открытии позиций и имеет нулевой спред.

        Скачать индикатор Super Point Signal

        Скачать

        Ильяс
        Если очень сильно постараться. то и с этим индюком можно заработать. имхо
        21 марта 2020
        Robot
        Не стоит качать. На М15 сигнал приходит только в конце следующей свечи.
        так может он как golden skull/ тот тоже дает сигналы уже после 2 свечей, но все равно они работают
        05 января 2020
        Владимир
        сигналы с опозданием. Ничего хорошего этот индикатор не даёт
        25 января 2019
        Вячеслав
        17 января 2019
        В процессе теста индикатора заметил, что сигнал пришел спустя много времени после того, как текущая свеча пошла вверх или вниз, что затрудняет отслеживание импульса.
        Егор Щепкин, э Это серьезно? А сегодня же 16 января. У вас указана 24 января. А что результат сделки из будущего что-ли?
        Хурсанд Махмудов, думаю просто глюк на сайте. индикатор то тестили? стоит качать?
        16 января 2019
        Хурсанд Махмудов
        16 января 2019
        Егор Щепкин
        В процессе теста индикатора заметил, что сигнал пришел спустя много времени после того, как текущая свеча пошла вверх или вниз, что затрудняет отслеживание импульса.
        16 января 2019
        Виталий
        Я использую 1-минутный график на этом индикаторе и выигрываю 80-90% своих сделок, следуя приведенным выше правилам.
        10 января 2019
