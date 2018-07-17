Стрелочные индикаторы упрощают процесс трейдинга в случае с бинарными опционами, что используется многими участниками рынка. Основное преимущество подобных индикаторов заключается в отсутствии необходимости подробного изучения котировок, чтобы открыть торговую сделку. Надо лишь следить за тем, когда появится стрелка, направленная в ту или иную сторону, что служит сигналом для покупки опциона в соответствии со сделанным выбором.

Стрелочных индикаторов для бинарных опционов существует достаточное количество, но большей популярностью обладает Forex MT4 Binary. В связи с этим остановимся на нюансах практики его применения.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Как работает стрелочный индикатор Forex MT4 Binary

Функционирование предлагаемого индикатора основано на сложном алгоритме, реализация которого – обращение к значительному числу факторов, например, учитывается сила тренда и суть того, как формируются свечные модели. Применение этого инструмента позволяет выявлять с предельной точностью разворотные точки, где происходит смена трендов (локальных, глобальных).

В тех ситуациях, когда появляется подтверждение относительно завершения восходящей тенденции, что соотносится с вероятностью снижения цен в ближайшее время, индикатор подает соответствующие сигналы для бинарных опционов. На графике котировок прорисовывается стрелка, указывающая вниз, а в окне индикатора – красный пик, занимающий положение над нулевым уровнем.

Если нисходящий тренд проявляет себя достаточно долго, а также есть факторы, подтверждающие, что он на исходе, то в окне индикатора можно увидеть пик синего цвета, который находится под нулевым уровнем. При этом на графике возникает стрелка, направленная вверх.

Внимание! Пики, которые можно видеть в окне индикатора, не всегда окрашены в синий или красный цвет. Еще бывают серые варианты такого графического отображения. Их надо игнорировать при входе в рынок, так как эти сигналы не обладают приемлемой надежностью, что подтверждается отзывами трейдеров. Сделки по ним в большей своей части убыточные.

Моментальный сигнал о точке входа

Эффективность применения Forex MT4 Binary связана не только с простотой использования этого индикатора, но и таким моментом, как своевременное оповещение о возникновении сигналов по поводу входа на рынок, что основывается на нескольких способах.

Первый сигнал индикатора – появление стрелки на графике. Если она указывает вниз, то это служит предупреждением вероятности старта медвежьего тренда. Здесь совет один – покупка бинарных опционов PUT. В противном случае, когда формируется стрелка, направленная вверх, ожидаемым событием становится восходящее движение, что предполагает открытие сделки CALL.

При этом доступна настройка индикатора таким образом, что он будет выдавать оповещения, сопровождаемые звуковыми сигналами. Хотя обращение к этому способу вынуждает держать постоянно запущенным терминал МТ4, если трейдер не хочет пропустить такого вида сигналы.

Чтобы не проводить бесконечное время перед монитором ПК, можно обратиться к еще одному способу оповещения, основанному на использование электронной почты. Комфорт такого подхода заключается в том, что информирование о точках входа будет производиться посредством сообщений, отправляемых на email. Их можно прочитать не только с помощью компьютера, но и мобильного устройства – смартфона или планшета.

Выбор интервала и валютной пары

Использование индикатора не зависит от конкретного таймфрейма и финансового актива. Подходит любой вариант, но с одним исключением. Этому инструменту аналитики присущ недостаток, проявляемый также у других технических индикаторов. Чем выше таймфрейм, тем выше надежность сигналов, формируемых индикатором. Например, выбор H4 позволяет закрывать в плюсе 8 сделок из 10. В то же время М1, М5 и другие мелкие таймфреймы ведут к снижению прибыльности до 60–70%.

Наличие такой проблемы никак не связано с работой алгоритма индикатора. Здесь все хорошо. Помехи создают ценовые шумы, возникающие на временных интервалах, отличающихся незначительной длительностью. Ценовые колебания необъяснимого характера приводят к тому, что индикатор выдает неправильные прогнозы, а это способствует закрытию основной массы сделок с убытком.

Используйте индикатор на таймфреймах средней и большой длительности. Количество сделок в этом случае сократится (до 1–2 в сутки по отношению к конкретной валютной паре), но вероятность прибыли существенно возрастет.

Правила риск-менеджмента при торговле с Forex MT4 Binary

Чтобы трейдинг приносил прибыль при использовании рассматриваемого индикатора, надо соблюдать определенные правила:

Обращайте внимание исключительно на сигналы, на основании которых предполагается открытие сделок в направлении тренда. Здесь можно привести пример дневного графика и четырехчасового, когда выбранная валютная пара начинает демонстрировать не просто резкий подъем, а длительный, что должно привести к поиску точки входа в соответствии с длинной позицией при задании таймфреймов меньшей длительности. Что касается сигналов для бинарных опционов, служащих причиной открытия сделок против тренда, то их надо игнорировать. Эффективность Forex MT4 Binary – факт, подтвержденный многими трейдерами из профессиональной среды, но применение этого индикатора не исключает вероятность прохождения ложных сигналов, следующих друг за другом. В связи с этим не стоит превышать 2% от суммы вашего депозит, когда делается ставка. Это снижает вероятность потери серьезной части используемых средств. Не следует рассматривать момент перед непосредственным опубликованием новостей с позиции подходящего времени для торговли. Например, на 18:00 назначено заседание членов ФРС, на котором ожидается объявление процентной ставки. В этой ситуации на 15:00 уже должна быть прекращена торговля долларовыми парами.

Объяснение в данном случае заключается в волатильности рынка, которая начинает проявляться еще до того, как соответствующие новости будут оглашены. В результате валютные пары начинают демонстрировать чрезмерную активность и растет число ценовых шумов, что приводит к появлению ошибочных сигналов, способствующих сливу депозита.

