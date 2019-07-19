Список надежных бирж криптовалют

Появление криптовалют осталось незамеченным для большинства пользователей мировой Сети. Но со временем, когда стоимость цифровых денег существенно увеличилась, возросло и внимание к виртуальным деньгам. Причем не только это обстоятельство подстегнуло интерес к криптовалютам. Виртуальные деньги, в отличие от акций и других ценных бумаг, открыли доступ к торговле на бирже огромному числу людей. И основная причина заключается в том, что для занятия криптовалютным трейдингом нужны лишь базовые знания и небольшая сумма денег.

Ряд экспертов настроено скептически по отношению к новому рынку, полагая, что виртуальные деньги — это не более чем очередной «мыльный пузырь», который в скором времени лопнет. Однако данное мнение не совсем корректно. Трейдеры, имеющие определенный опыт и навыки, способны успешно зарабатывать на рынке криптовалют. Причем уровень дохода в этом сегменте может быть колоссальным. На криптовалютных биржах ни раз регистрировались случаи, когда в течение суток стоимость одной монеты вырастала до 100%. А цены в течение нескольких месяцев нередко достигали 1000%. Поэтому при правильном подходе криптовалютные биржи могут принести большой доход.

Определение понятия

Биржа криптовалют — это цифровая площадка, на которой совершаются операции по обмену одних цифровых денег на другие, а также на доллары, евро, рубли и другие реальные валюты. Виды активов, которыми можно торговать, зависят от выбранного ресурса. Биржи криптовалют наравне с обменниками выступают в качестве еще одного способа для получения виртуальных денег. До появления таких площадок приобрести цифровые монеты можно было только путем майнинга.

Биржи криптовалют выступают аналогом рынка ценных бумаг. На таких площадках каждый зарегистрированный пользователь, вложив определенную сумму денег, может совершать обмен и продажу цифровых монет, а также анализировать поведение других трейдеров и выполнять иные операции, поддерживаемые конкретным ресурсом.

В Сети представлен достаточно широкий перечень криптовалютных бирж. Практически каждая площадка предлагает либеральные условия торговли: низкие минимальный депозит и комиссии.

Для чего используют биржи криптовалют?

Криптобиржи используют преимущественно для двух целей: обмена одни цифровых монет на другие либо на реальные валюты или торговли (для заработка). Именно на таких площадках можно, например, за доллары приобрести биткоины по оптимальному на текущий момент курсу. Сетевые обменники не предлагают таких условий. Ряд пользователей использует криптовалютные биржи в качестве кошелька, на котором хранятся цифровые деньги. Но эксперты не рекомендуют так поступать. Дело в том, что некоторые биржи по тем или иным причинам со временем закрываются. И все деньги пользователей обычно исчезают вместе с площадкой.

С точки зрения инвесторов криптовалютные биржи — это оптимальное место для извлечения дохода. Причем в отличие от других подобных площадок для работы на данной не нужно иметь большого опыта или знаний. Главное для торговли на бирже криптовалют — правильно угадывать направление движения цен. Такие спекуляции способны принести колоссальные прибыли. Объясняется это тем, что криптовалютный рынок подвержен значительным колебаниям (высокой волатильности). Курсы цифровых монет меняются стремительно и практически каждый день, в том числе и в выходные.

Именно благодаря высокой волатильности криптовалютный рынок остается привлекательным для многих трейдеров. При это торговля на таких рынках не вызывает особых сложностей. А комиссии, взимаемые биржами, достаточно низкие. Так, стоимость акций в год редко вырастает более чем на 30%. Но стоимость биткоина не единожды за историю существования этой криптовалюты увеличивалась на 5000% за аналогичный или даже более короткий временной отрезок.

Примечателен и еще один нюанс: повышенная волатильность привлекает новых трейдеров, которые провоцируют более резкие изменения цен. А торговля на криптовалютных биржах аналогична обменным операциям. То есть трейдеры указывают цену, за которую хотели бы приобрести или продать ту либо иную криптовалюту. И как только рынок достигает данного значения, сделка автоматически совершается.

Разновидности криптовалютных бирж

Несмотря на широкое разнообразие криптовалютных бирж, существует две разновидности подобных площадок:

для обмена криптовалют на реальные деньги;

для купли-продажи одной криптовалюты за другую.

Появление большого количества криптовалютных бирж отчасти обусловлено тем, что биткоин и ряд других цифровых монет со временем разделились. То есть на рынок вышли новые виртуальные деньги (форки), которые от базовых отличаются не только названием, но и смыслом математических вычислений. А криптовалютные биржи стали местом, где смогли разместить новые цифровые монеты их разработчики.

Уровень популярности таких площадок не зависит от их типа. Однако, если просмотреть рейтинги, то большим спросом пользуются те биржи, которые поддерживают обмен виртуальных денег на реальные. Объясняется это тем, что трейдеры при необходимости могут в течение суток получить доллары, евро или рубли и перевести их на счет в банке либо электронный кошелек.

Но обилие цифровых активов усложняет торговлю на таких биржах. Опытные трейдеры рекомендуют отталкиваться по цене от той криптовалюты, которая будет использоваться и в дальнейшем. Например, при торговле парой ETH/Waves успешность сделок определяется тем, растет ли количество эфира или нет.

Правила выбора криптовалютных площадок

При выборе криптовалютной биржи для торговли и заработка нужно обращать внимание на следующие параметры:

Суточный объем торгов. Данный параметр считается одним из основных, так как показывает активность трейдеров, зарегистрированных на конкретной бирже. Также суточный объем торгов используют для анализа перспективности той или иной криптовалюты. Способы и условия пополнения баланса и снятия денег. В частности, перед началом торговли рекомендуется ознакомиться с поддерживаемыми методами перевода денег как на биржу, так и с площадки. Следует обратить внимание и на размер комиссии, взимаемой за подобные транзакции. Количество поддерживаемых криптовалют. Ряд бирж работает только с ограниченным набором цифровых денег. Другие площадки регулярно пополняют список криптовалют, которыми можно торговать. Широкий диапазон виртуальных денег создает больше условий для извлечения прибыли. Наличие дополнительных программ. Крупные криптовалютные биржи позволяют проводить операции непосредственно через браузер. Некоторые площадки предлагают установить собственный терминал. Однако такие программы поддерживают операции с небольшим количеством криптовалют. И курс, которые терминалы показывают, нередко существенно отличаются от реальных.

Крайне не рекомендуется скачивать и устанавливать программы с малоизвестных бирж. Не исключено, что подобные терминалы содержат вирусы. Сравнительно недавно в Сети появились площадки, которые не только предоставляют доступ к торговле на бирже, но и позволяют зарабатывать на майнинге. Такие ресурсы в массе своей заблокированы на территории России. Чтобы зарегистрироваться на подобных площадках, потребуется VPN-сервис.

При выборе криптовалютной бирже также следует ориентироваться на следующие аспекты:

виды поддерживаемых криптовалют; наличие возможности вывода заработка в рублях; наличие/отсутствие скрытых комиссий; возникают ли задержки с выводом средств (можно узнать в отзывах о бирже); типы поддерживаемых операций.

Опытные трейдеры регистрируются сразу на нескольких криптовалютных площадках. Такой подход позволяет торговать по максимально выгодному курсу, используя арбитраж. Под последним понимается одновременная работа с одинаковыми валютными парами, но на разных площадках.

Рекомендации для начинающих трейдеров

Начинающим трейдерам рекомендуют избегать крупных площадок либо торговать только известными криптовалютами. Из-за большого количества виртуальных монет функционал биржи может быть непонятным для неопытных пользователей. Если начинающий трейдер планирует придерживаться долгосрочной торговли, то оптимальными в данном случае станут площадки Kraken и Bithumb. Трейдингом с криптовалютой и реальными деньгами лучше заниматься на Exmo, Livecoin либо Bitfinex. Широкий диапазон валютных пар поддерживают биржи Bittrex, Yobit и Poloniex. Последние лучше подходят для опытных трейдеров. Но при этом данные площадки позволяют извлечь большой доход.

Особенности торговли на криптовалютной бирже

Определившись с криптовалютной бирже, можно приступать к торговле. Для этого сначала нужно пополнить баланс на площадке и открыть ордер. Принцип торговли на криптовалютной бирже сводится к следующему: купить дешевле, продать дороже. Все остальное — это нюансы, которые, впрочем, следует учитывать во время трейдинга.

Инструменты для анализа

Основная сложность торговли на криптовалютном рынке заключается в том, что он отличается повышенной волатильностью. Причем довольно часто резкое движение графика со стороны выглядит случайным. Но в действительности подобные скачки обусловлены выходом определенных новостей, которые долго поступают до большинства трейдеров. Это одно из главных отличий криптовалютных и фондовых бирж. Поэтому, торгуя на таких площадках, крайне важно использовать инструменты для анализа:

Графики. Применяются для анализа изменения цен в течение определенного временного промежутка. Длина последнего зависит от биржи. Стакан ордеров. Здесь приведены все активные сделки на покупку и продажу выбранной криптовалютной пары. С помощью такого стакана можно составить прогноз о том, как будут меняться цены в ближайшем будущем. История торгов. Данный раздел помогает определить наиболее популярные криптовалютные пары. Курсы самых востребованных активов меняются стремительно.

Анализировать указанные параметры лучше в комплексе. Этот подход повысит шансы на составление правильного прогноза и удачного выхода на рынок.

Инструменты для торговли

Торговля на бирже криптовалют проходит через выставление ордеров. Под последним понимается заявка трейдера на покупку или продажу конкретного актива по установленной цене. Соответственно, на криптовалютных биржах поддерживают два типа ордеров: Buy (покупка) и Sell (продажа).

На некоторых площадках предусматривается еще и стоп-ордер. Этот вариант помогает уменьшить степень риска, с которым сталкиваются трейдеры во время торговли.

Правила торговли

Общие правила торговли на криптовалютной бирже гласят:

не паниковать, когда курс валют идет в противоположном направлении — это принесет убыток;

не менее половины средств хранить в биткоине, являющегося основой и поддержкой рынка;

часть денег лучше держать в реальной валюте, с помощью которой можно будет скупать дешевые монеты в случае обвала рынка;

не хранить крупные суммы на бирже.

Остальные правила каждый трейдер нарабатывает с опытом. В основном пользователи придерживаются собственных принципов торговли, которые появились благодаря определенной стратегии.

Достоинства и недостатки криптовалютных площадок

Несмотря на то что криптовалютные площадки предоставляют реальную возможность для крупного заработка, эти ресурсы имеют ряд ограничений, снижающих их популярность.

Отсутствие торговых терминалов

Большинство криптовалютных площадок предлагает стандартный набор инструментов для анализа рынка. Фондовые биржи поддерживают терминалы, которые ускоряют процесс торговли и отличаются продвинутым функционалом. Кроме того, все крупные криптовалютные площадки проводят операции через браузер, что в определенных случаях существенно тормозит работу с цифровыми активами и иногда приносит убытки из-за резко изменяющихся курсов.

Отсутствие регулятора

Брокеры фондовых рынков имеют официальную регистрацию на территории Евросоюза, США, России и других стран. То есть деятельность таких компаний регулируется на государственном уровне. И в случае банкротства одного из брокеров его клиенты могут полностью или частично возместить средства.

Криптовалютные биржи не могут предложить этого. Более того, такие площадки периодически подвергаются атака со стороны хакеров, которые уводят деньги клиентов со счетов. И отследить направление переводов (а тем более вернуть средства) в данном случае невозможно. Поэтому, пока не будет создать регулирующий орган, трейдерам придется учитывать указанные риски. С другой стороны, эта особенность позволяет приступить к торговле на криптовалютной бирже сразу после регистрации. Для защиты аккаунта от несанкционированных входов такие площадки рекомендуют провести верификацию, предоставить сканы собственных документов.

Высокая волатильность

Высокая волатильность — это одновременно достоинство и недостаток криптовалютных бирж. Резкие изменения курсов могут принести большой доход. Но в случае, если трейдер не угадывает направление движения графика цен, ему нередко приходится ждать несколько дней, чтобы стоимость выбранного актива вернулась к первоначальным значениям.

Доступ к торговым ботам

Торговые боты — это программный продукт, который позволяет автоматизировать трейдинг. Данное ПО не способно постоянно приносить доходы. А наиболее результативные боты не распространяются среди трейдеров. Последнее обусловлено тем, что, если многие пользователи завладеют доходными программами автоматической торговли, то их эффективность сразу сойдет на нет.

Чем криптовалютные биржи отличаются от валютной?

Основное отличие данных площадок заключается в том, что криптовалютная характеризуется действительно высокой волатильностью. Ни на одной из существующих валютных или фондовых бирж не происходят столь резкие скачки курса. Благодаря этому трейдеры, которые используют правильную стратегию, могут в течение нескольких месяцев зарабатывать миллионы долларов. Однако для этого потребуется не только подобрать оптимальную криптовалютную площадку, но и научиться анализировать поведение других пользователей и рынка в целом, онлайн-котировок, оперировать графиками.

Итоги

Криптовалютные биржи позволяют в течение нескольких месяцев извлекать достаточно большую прибыль. Это обусловлено высокой волатильностью, которая постоянно наблюдается на таких площадках. Кроме того, чтобы приступить к торговле криптовалютой, достаточно зарегистрироваться на подходящей бирже и внести небольшой депозит. Но эти площадки отличаются одним существенным недостатком: отсутствие регуляции. Поэтому деньги трейдеров не застрахованы от случаев хакерских атак или внезапного закрытия биржи.