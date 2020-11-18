Индикатор для бинарных опционов RED Wave Oscillator является осцилляторным индикатором, который предназначен для определения дивергенций между третьей и пятой волнами Эллиота, что не всегда легко увидеть самостоятельно, но благодаря RED Wave Oscillator можно будет видеть абсолютно все дивергенции.

Стоит отметить, что индикатор хоть и имеет всевозможные алерты и сигналы, новичкам он может показаться сложным, так как есть необходимость понимания того, что такое дивергенции.

Также индикатор RED Wave Oscillator 2.0 является платным, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

Характеристики индикатора для бинарных опционов RED Wave Oscillator

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-D1.

Экспирация: 2 свечи для агрессивного метода и 5 свечей для консервативного метода.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: RED Wave Oscillator v2.56.ex4, FT Elliott Trigger 1.16.ex4.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора для бинарных опционов RED Wave Oscillator 2.0 в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Описание индикатора для бинарных опционов RED Wave Oscillator

Индикатор RED Wave Oscillator может использоваться и по отдельности, но в комплекте с ним идет и другой индикатор под названием FT Elliott Trigger. Совмещая данные индикаторы, можно будет получать еще более точные сигналы по дивергенциям, поэтому рассмотрим каждый из них по очереди.

Индикатор RED Wave Oscillator 2.0

Индикатор для бинарных опционов RED Wave Oscillator – это продвинутая версия индикатора Awesome Oscillator:

И основаны данные индикаторы на Скользящих Средних. Отличием RED Wave Oscillator от AO является очень широкий и новый функционал индикатора, включающий в себя сигналы и алерты, а также множество других переменных, которые позволяют отслеживать дивергенции.

Основной функционал RED Wave Oscillator 2.0:

Определение экстремумов (экстремумы перерисовываются и работают по принципу индикатора Zig Zag);

Определение дивергенций между ценой и осциллятором (отмечаются на графике сигналом и алертом);

Гибко настраиваемые алерты (позволяет уменьшить количество ложных сигналов);

Настройка мультитаймфреймовой панели, которая включает себя три разных таймфрейма бинарных опционов (настраивается вручную);

Визуальная настройка всех показателей.

По итогу сам осциллятор RED Wave Oscillator выглядит подобным образом:

Толстыми барами на индикаторе отмечаются экстремумы на графике (не стоит путать с экстремумами на самом индикаторе). Также справа или слева может располагаться панель с таймфремами и типами волн, которые указываются в настройках.

Настроек в индикаторе RED Wave Oscillator 2.0 очень много, и одними из основных являются настройки отображения самого осциллятора и типа построения:

Как можно видеть из изображений выше, выбрать можно как метод построения MA для индикатора RED Wave Oscillator, так и тип цены, которая будет использоваться для построения.

Примечание: не стоит использовать на начальном этапе очень экзотические методы MA и виды цены, так как это может привести к появлению сигналов, которые будут не понятны и окажутся ложными.

Чтобы понять, для чего нужно столько различных настроек, можно сравнить индикаторы с построением по SMA (Simple Moving Average) и HMA (Hull Moving Average):

Из примера выше можно видеть, что построение получается абсолютно разным, так как применяются разные алгоритмы «мувингов».

Чтобы настроить периоды Скользящих Средних, необходимо будет отредактировать переменные «Short Period» и «Long Period», которые по умолчанию составляют «5» и «35».

Вторыми по важности идут настройки панели таймфреймов, в которой можно указать три разных таймфрейма:

Настроить можно каждый их трех периодов и отображение можно сделать как с предыдущими таймфреймами от текущего, указав значение «Current-1», так и со следующими по величине таймфреймами, выбрав «Current+1», или же указать любой другой таймфрейм вручную.

Данные настройки позволяют наблюдать дивергенции сразу на трех таймфреймах, не переключаясь между ними:

И если есть значения «3-5», то значит есть и дивергенция.

Чтобы выбрать тип дивергенции («3-5» или любая другая), стоит рассмотреть третьи по важности настройки:

Настройки типов дивергенций («Div Type») позволяют выбрать из четырех видов:

«3-5 (Classic)» – классическая дивергенция; «3-5 T2» – классическая дивергенция второго типа (когда индикатор RED Wave Oscillator 2.0 заходил за «0») «5-3 (Hidden)» – скрытая дивергенция; «3-5 and 5-3» – классическая и скрытая дивергенция.

Использовать для дивергенций лучше всего стандартные волны «3-5 Т2», так как такие настройки советует сам автор индикатора и многие другие трейдеры, которые торгуют по дивергенциям волн Эллиота.

Помимо этого, можно использовать расширенные настройки для дивергенций и задать количество баров, которое должно использоваться при появлении сигналов (переменные «Div Bars Min» и «Div Bars Max»).

Обратите внимание на то, что переменную «Extreme Bar Alert» лучше не включать, так как если она будет включена, то на графике будет появляться очень много ложных сигналов.

Там же в настройках можно включить или отключить появление сигналов на графике («Show Alert Arrows On Chart»), время работы сигналов («Alert Work Time»), а также сами алерты, поменяв переменную «Alert Pop Up». Если алерты включены, то будет приходить такое уведомление:

Сигналы на графике можно видеть либо в реальном времени, либо после прогона индикатора в тестере:

На истории сигналы не отображаются.

Обратите внимание, что сигналы – это красные и синие точки, а толстые бары являются лишь дивергенциями по стандартному осциллятору без учета волн Эллиота.

Все оставшиеся настройки отвечают за визуальную составляющую.

Индикатор FT Elliott Trigger

Об индикаторе для бинарных опционов FT Elliott Trigger нет смысла говорить очень много, так как он имеет абсолютно такие же настройки за исключением сигналов, которые не отмечаются на графике, но алерты все равно можно настроить.

Основан данный индикатор на втором подобном индикаторе Accelerator Oscillator, но как и RED Wave Oscillator, имеет более расширенные настройки:

Немного о дивергенциях по индикатору RED Wave Oscillator 2.0

Говоря о дивергенциях, они могут быть классическими и скрытыми:

Классические дивергенции являются более выраженными, а скрытые наоборот, могут строиться без обновления пиков (на индикаторе или цене).

Вдаваться в подробности о дивергенциях не имеет смысла, так как все из них отмечаются на графике сигналами и алертами, и поэтому отслеживать самостоятельно их не придется.

Тем, кто хочет более подробно узгнать о том, как использовать дивергенции на любых других индикаторах, стоит прочитать статью об индикаторе дивергенций MACD.

Говоря о волнах Эллиота, данная тема является очень обширной и сложной для быстрого объяснения, но чтобы было проще понять, какие волны используются индикатором для поиска дивергенций, можно рассмотреть пример пяти волн по теории Эллиота:

Из примера видно, что волны формируются последовательно, а дивергенции, которые сопровождаются красными и синими точками на графике, стоятся по 3-ей и 5-ой волне.

Также стоит отметить, что торговля по тренду хоть и является правильной, при использовании дивергенций сильные тренды вредны, так как не позволяют формироваться сигналам долгое время. Поэтому трендовые участки с сильным однонаправленным движением лучше избегать при торговле по индикатору для бинарных опционов RED Wave Oscillator. Флэты (боковые тренды) наоборот позволяют получать точные сигналы, поэтому чем шире диапазон цены, тем лучше.

Правила и примеры торговли по индикатору для бинарных опционов RED Wave Oscillator 2.0

Покупать опционы по индикатору RED Wave Oscillator можно двумя способами, и один из них является агрессивным, а второй – консервативным. Настройки используются по умолчанию (как в шаблоне).

Агрессивный метод

Агрессивный подход подразумевает использование простых дивергенций, которые выделяются толстыми красными и синими столбиками на осцилляторе. Данный подход является высокорискованным потому, что данные столбики, как уже говорилось ранее, перерисовываются за счет формирования ценой новых экстремумов, хотя изначально может быть так, что дивергенция уже появилась. Поэтому такой подход подразумевает использование времени экспирации бинарных опционов в 2 свечи.

Опционы Call покупаются тогда, когда появляется серый столбик после синих столбиков на осцилляторе, и при этом свеча должна обязательно закрыться. Опционы Put покупаются после закрытия свечи на сером столбике, который появляется после красных столбиков:

Также увеличить эффективность этого подхода можно за счет ранее обсуждаемого индикатора FT Elliott Trigger, который может показывать дивергенции на тех же участках:

Как можно видеть, на тех же сигналах были образованы дивергенции и по индикатору FT Elliott Trigger, что подтверждает полученные до этого сигналы.

Консервативный метод

Консервативный метод подразумевает торговлю по сигналам индикатора RED Wave Oscillator, которые появляются на графике. Плюс этого метода в том, что данные сигналы не перерисовываются, но главное, что нужно сделать, это отключить переменную «Extreme Bar Alert».

Опционы Call покупаются после появления синих точек с экспирацией в 5 свечей, а опционы Put покупаются в момент появления красных точек с такой же экспирацией:

Заключение

Индикатор для бинарных опционов RED Wave Oscillator, как можно видеть, позволяет получать различные сигналы для торговли опционами по дивергенциям, основанным на волнах Эллиота и на стандартных осцилляторах. Плюсом индикатора является то, что все сигналы можно видеть на графике, а самые точные из них сопровождаются алертами. И также в комплекте присутствует второй индикатор, который позволяет повысить эффективность использования дивергенций.

Вне зависимости от того, насколько данный индикатор может быть прибыльным, при торговле по нему всегда стоит соблюдать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а совершать сделки только через качественного брокера, выбрать которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Скачать бесплатно индикатор RED Wave Oscillator

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

